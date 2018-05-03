DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- HIRSIZLARIN HEDEFİNDEKİ FABRİKA...

* Elektrik panosu üreten bir fabrika hırsızların hedefi haline geldi.

* Kar maskeli, kapüşonlu hırsızlar üç kez fabrikaya girdi. İlk denemeleri başarısız oldu; fakat hırsızlar geçtiğimiz ay, iki kez girdikleri iş yerinden iki ton 280 kilogram bakır çaldı.

* O anları güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde altı kişilik hırsızlık çetesi bir fabrikaya dadandı. Geçtiğimiz ay iş yerine iki kez giren hırsızlar, elektrik panolarında kullanılan iki tondan fazla bakırla kayıplara karıştı. Fabrika sahibi Mesut Tontaş hırsızlar nedeniyle isyanda...

Beylikdüzü\'nde enerji gemilerine ve büyük yapılara elektrik güç dağıtım panosu üreten bir fabrikaya, altı ayda üç kez hırsız girdi. Kar maskeli, kapüşonlu altı kişilik çetenin ilk hırsızlık denemesi başarısız oldu; ama geçtiğimiz ay iş yerinden iki ton 280 kilogram işlenmiş bakır çalındı. O anları da fabrikanın güvenlik kameraları görüntüledi.

KOŞARAK HAREKET EDİYORLAR

Görüntülerde, 6 kişi, her iki hırsızlık olayında da sanayi sitesinin açılmasıyla harekete geçiyor. Hırsızlar araçlarını fabrikanın önüne kadar yanaştırıyor, bir kişi direksiyon başında gözcülük yapıyor. Şebeke üyesi 5 kişi araçtan inip levyelerle kepengi açıyor. Alarm çaldığı için hırsızlar koşarak hareket ediyor. Dakikalar içinde de işlenmiş lama bakırları araca yüklüyor. Hırsızlar, polislerin geldiğini görünce de hızla olay yerinden ayrılıyor.

HIRSIZLAR FABRİKA SAHİBİNİ BIKTIRDI...

Hırsızlar, fabrika sahibi Mesut Tontaş\'ı canından bezdirmiş durumda... Fabrikada güvenlik önlemlerini arttırdığını belirten Tontaş, hırsızlık olayları nedeniyle siparişlerin geciktiğini, bu nedenle de müşterilerle sorun yaşadığını söyledi. Mesut Tontaş hırsızların biran evvel yakalanmasını istiyor.

Görüntü Dökümü:

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-İki ayrı hırsızlık olayının güvenlik kamera kayıtları

-Mesut Tontaş ile röp.

-Elektrik panolarından detay

-Bakırlardan görüntü

-Genel ve detaylar

03.05.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 180503018

03.05.2018 - 10.34 - Haber Kodu : 180503019

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2- TAKSİCİLERDEN UBER\'E LÜKS OTOBÜSLÜ PROTESTO

* Taksiciler, UBER\'e karşı Bakırköy-Bostancı arasına lüks otobüs seferi düzenleyeceklerini açıkladı.

Haber: Cansel KİRAZ- Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Bakırköy\'de bir grup taksici, UBER\'i protesto etti. İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, Bakırköy-Bostancı arasında lüks otobüs seferi düzenleyeceklerini söyledi.

\"YETKİLİLERİN SESSİZ KALMASI SON DERECE YANLIŞTIR\"

Bakırköy Özgürlük Meydanı\'nda bulunan taksi durağında bir araya gelen taksiciler, UBER\'in Türkiye\'den çıkması için bir kez daha çağrıda bulundu. Burada konuşan İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı, \"Amerikan menşeli bir şirket akıllı cep telefonu üzerinden araçlarına müşteri bularak taksilerimizin işini çalmakta, korsan taşımacılık yapmaktadırlar. Tüm uğraşlarımıza ve tüm müdahalelerimize rağmen, işlenen suç bu kadar sabitken yetkililerin bu hırsızlara sessiz kalması son derece yanlıştır. Hukukun üstünlüğüne inandığımız ülkemizin yöneticilerini, yetkililerini ve değerli savcılarımız ile vergi müfettişlerimizi bu global hırsız ile mücadele etmeye davet ediyor, haklı davamızda bize destek olmalarını bekliyoruz\" dedi.

\"OTOBÜS SEFERLERİ KOYDUĞUMUZU BİLMENİZİ İSTERİZ\"

Akın Atlı, \"Her gelenin, her isteyenin şehir içi yolcu taşımacılığı yapabilmesi eğer kurallara, kanunlara tabi değilse, yasal olmayan bir şey yapıldığında görmezden gelinecekse, ya da yoğunluk yaşanıyor denilip hukuk dışı alternatifler aranacaksa bugünden itibaren Bakırköy-Bostancı arasına lüks otobüs seferleri koyduğumuzu bilmenizi isteriz\" diye konuştu.

Konuşmanın ardından taksiciler önünde \"Bakırköy-Bostancı\" yazan otobüse binip basın mensuplarına poz verdi.

Görüntü Dökümü:

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-İstanbul Taksiciler Platformu Başkanı Akın Atlı\'nın basın açıklaması

-Taksicilerin otobüse binmesi

-Taksicilerin otobüsün içinden görüntüsü

-Otobüsün görüntüsü

-Genel ve detaylar

03.05.2018 - 11.56 - Haber Kodu : 180503047

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3- ABDİ İPEKÇİ ANITI ÖNÜNDE BEYAZ GÜVERCİNLER UÇURDULAR

* Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç,

\" Abdi İpekçi\'nin anıtı önünde onlarca yıl sonra yine \'Basın Özgürlüğü\' diye haykırıyoruz \"

\" Gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz\"

Haber: Hakan KAYA - Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Nişantaşı\'ndaki Abdi İpekçi Anıtı önünde bir araya gelen Basın Konseyi üyeleri beyaz güvercinler uçurdu.

\" \'BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ\' DİYE HAYKIRIYORUZ\"

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Basın Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Eşmen ve gazeteci Oktay Ekşi\'nin de aralarında bulunduğu Basın Konseyi üyeleri, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle Nişantaşı\'nda bulunan Abdi İpekçi anıtı önünde bir araya geldi. Grup, \"Özgür Basın Susturulamaz\" pankartı açtı.

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç yaptığı açıklamada, \"Bugün 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü. Demokrasinin vazgeçilmez değerlerinden olan basın özgürlüğü bildiğiniz gibi en zor dönemini yaşamaktadır. Dünya Basın Özgürlüğü gününde bu çok anlamlı noktada, Abdi İpekçi\'nin anıtı önünden seslenmek istiyoruz. 1 Şubat 1979 günü bu köşede şehit edilen Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abdi İpekçi\'nin anıtı önünde onlarca yıl sonra yine \'Basın Özgürlüğü\' diye haykırıyoruz. Onun da yıllar önce savunduğu bir özlemdi bu\" dedi.

BEYAZ GÜVERCİNLER UÇURDULAR

Türenç, \"Dünyada basın özgürlüğü endeksinde 180 ülke içerisinde Türkiye en son sıralarda yer almaktadır. Bizler gazeteciler olarak bu tablodan utanmaktayız. Türkiye bu tabloyu hak etmiyor. Türkiye\'de şu an 145\'e aşkın gazeteci hapiste bulunmaktadır. Sadece gazetecilik yaptığı için hapiste olan gazetecilere bugün derhal özgürlük istiyoruz, tutuklu bütün gazetecilerin serbest bırakılmasını istiyoruz\" diye konuştu. Açıklamanın ardından Abdi İpekçi Anıtına karanfiller bırakan grup üyeleri, daha sonra beyaz güvercinler uçurdu.

Görüntü Dökümü:

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-Basın Konseyi üyelerinin toplanması

-Özgür Basın Susturulamaz pankartının açılması

-Basın açıklamasının yapılması

-Abdi İpekçi Anıtı\'na karanfillerin bırakılması

-Beyaz güvercinlerin uçurulması

-Genel ve detaylar

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4- KAĞITHANE\'DE TAKLA ATAN KAMYONETTEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL /İSTANBUL DHA

Kağıthane\'de kaza yapan kamyonetteki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Cendere Caddesi Sütlüce istikametine giden kamyonet Sultangazi Belediyesine ait bir minibüse çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kamyonet takla attı. Kamyonette bulunan sürücü ve yanındaki kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

\"KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ\" İDDİASI

Kamyonetin çarptığı Sultangazi Belediyesine ait minibüsün sürücüsü, \"Bize yeşil ışık yandı, ben kalkış yaptım. Bir fren sesi, arkadaş kırmızı ışıkta geçip bana vurdu sonra takla attı\" diye konuştu. Polis kaza sonrası soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Takla atan kamyonet

-Kazaya karışan Belediye aracı

-Ambulans içindeki yaralı

-Ambulansın gidişi

-Belediye aracı sürücüsü ile röportaj

-Kaza yerindeki polis ekipleri

03.05.2018 - 12.30 - Haber Kodu : 180503059

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5- OYUNCU SELİN ŞEKERCİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI



Haber: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a, 2013 yılında sosyal paylaşım hesabındaki paylaşımlarında hakaret ve tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapsi istenen oyuncu Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı. Selin Şekerci\'nin avukatı, müvekkilinin eski savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olaydan dolayı pişman olduğunu söyledi. Hakim, dosyayı incelemeye alarak kararını açıklamak üzere duruşmayı erteledi.

İstanbul 44. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, sanık Selin Şekerci avukatı Nail Gönenli ile katıldı. Sanık Selin Şekerci kimlik sorgusunda, mesleğinin oyunculuk olduğunu, halen çalışmadığı için düzenli bir geliri olmadığını belirtti. Hakim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı aracılığıyla şikâyetinden vazgeçtiğini hatırlatarak, savcılık tarafından 9 Mart 2017\'de ifadesinin alındığını bu ifadeye eklemek istediğii bir şey olup olmadığını sordu. Sanık Selin Şekerci de \"Ekleyecek hiçbir şeyim yok\" dedi.



ŞEKERCİ\'NİN AVUKATI: \"OLAYDAN DOLAYI PİŞMAN\"

Şekerci\'nin avukatı Nail Gönenli ise söz konusu tweet\'lerin Recep Tayyip Erdoğan\'ın cumhurbaşkanı olmadığı dönemde atıldığını belirterek \"Her tweet\'in kendi içerisinde değerlendirilmesinin yapılması gerekmektedir. Bir kısmı başkasının mesajıdır. Sanığın atılı hakaret suçuna ilişkin eylem gerçekleşmemiştir. Sanık suç kastıyla hareket etmemiştir. İyi niyetli olan ve olaydan dolayı pişmanlığı olan sanığın bu durumunun dikkate alınmasını talep ediyorum. Cumhurbaşkanı\'nın şikayetten vazgeçmiş olması da göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılmasını talep ediyoruz\" dedi. Mahkeme, Selin Şekerci\'nin bir dahaki duruşmalara katılmasına gerek olmadığı yönünde karar verdi. Dosyanın karar için incelemeye alınmasına hükmedilerek duruşma ertelendi.

Görüntü Dökümü:

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-Şekerci\'nin adliye koridorundaki görüntüsü

03.05.2018 - 12.31 - Haber Kodu : 180503061

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6- RIZA KAYAALP, SABİHA GÖKÇEN\'DE ÇİÇEKLE KARŞILANDI

Haber-Kamera: Anıl UÇAN / İstanbul DHA

Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp yurda döndü.

Rusya Federasyonu\'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti\'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası\'nda grekoromen stil 130 kiloda altın madalya kazanan Rıza Kayaalp, Türkiye\'ye döndü. İstanbul Sabiha Gökçen (İSG) Uluslararası Havalimanı\'ndan yurda giriş yapan Rıza Kayaalp\'i ISG yetkilileri karşıladı ve teşekkür plaketi ve çiçek verdi. Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil etmek istediğini belirten Rıza Kayaalp, \"Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Ülkemizin ve halkımızın beklentilerini karşılayabilmekti. Bunu da Allah\'a şükür her sene gerektiği gibi yerine getiriyorum. Gittiğim maçlarda, Avrupa ve dünya Şampiyonalarında şampiyonluklar kazanarak halkımı gururlandırıyorum. 8\'inci Avrupa Şampiyonluğumu elde ederek bu gururu bir kez daha halkımıza yaşattık. Tabii ki bu burada kalmayacak, İnşallah devamı gelecek. Devamı gelmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben her zaman bunu söylerim. Yeteneğim varsa ve bundan önce başardıysam bundan sonrada başarabilirim. Yeteneğimi sonuna kadar ülkemin başarısı için kullanacağım. Bu işi bırakana kadar yeteneğimi kullanıp birçok başarılarla ülkemize dönmek istiyorum\" dedi.

\"CUMHURBAŞKANIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM\"

Rıza Kayaalp, \"Sayın Cumhurbaşkanım tebriklerini ilettiler. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Ülkemizin Cumhurbaşkanı tarafından hatırlanmak ve tebrik edilmek çok güzel. Şimdi ki hedefim ise Olimpiyat Şampiyonluğu el edebilmek. Bu şampiyonluklarımın sayısını artırabilmek ve bunun için önümüze bakıp antrenmanlarımıza bakacağız. Her başarıdan sonra yeni başarıların hayalini kuracağız. Sadece güreş için değil. Her iş için sadece ileriye bakan birisi olacağız ve daha fazlasını isteyen birileri olacağız\" diye konuştu.

\"RIZA KAYAALP\'I SABİHA GÖKÇEN\'DE AĞIRLAMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUZ\"

Rıza Kayaalp\'e teşekkür plaketi ve çiçek takdim eden ISG Kurumsal İletişim Müdürü Sanan Soysal ise, \"Biz şampiyon Rıza\'yı Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda karşılamaktan dolayı çok mutluyuz. Kendisi bizim gurur kaynağımız. Artık bizi şampiyonluklara alıştırdı. Kendisinin ifade ettiği gibi, en büyük kürsü olan Olimpiyat Şampiyonluğu kürsüsünde görmek istiyoruz. Türkiye\'nin bu tip başarılara ve gururlara ihtiyacı var. Sabiha Gökçen Havalimanı olarak kendisini tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Rıza Kayaalp\'e çiçek ve plaket verilmesi

-Rıza Kayaalp Röp.

-ISG Kurumsal İletişim Müdürü Canan Soysal röp

-Detaylar

03.05.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180503024

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7- \"SUÇ SEKTÖRÜNÜN İNTERNETTE KENDİNE ÖZEL ARAMA MOTORU VAR\"



Haber-Kamera: Buse ÖZEL / Ömer HASAR - İSTANBUL, (DHA)

İSTANBUL Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İYYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Kriminal İletişim ve Suç Alanları Uyuşturucu Alanı Örneği başlıklı bir seminer düzenlendi. Seminerde konuşan Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Levent Eraslan, kriminal iletişim için özel bir arama motoru oluşturulduğunu, buradan kolaylıkla uyuşturucu ve çeşitli suçlara yönelik aramalar yapılabildiğini belirtti.

Seminerin açılışını yapan İYYÜ Rektörü Prof. Dr. Yaşar Hacısalihoğlu üniversite öğrencilerini özellikle uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler konusunda uyardı ve şunları söyledi: \"Uyanık olun. Algılarınız kuvvetli olsun ve ayni zamanda bu illetten de uzak durmak konusunda antenler açık olsun. Bizi de haberdar edin. Bu öylesine önemli bir şey çünkü toplumları ya bu maddeleri kullanarak ya da madde etkisi yapan teknikler ile zihinler ele geçirilir. Sonra o toplumun geleceği, o şer odağı kimse onun elindedir. Kör iyimserlik yapmayalım ama ürkütücü de olmayalım.\"

\"SANAL ALEMDE \'SÜPRÜNTÜ, PEYNİR GETİR BANA, ZEYTİN İSTİYORUM\' GİBİ KOD ADLARI İLE SİPARİŞ VERİLİYOR\"

Seminerde konuşan Doç. Dr. Eraslan ise mesajlaşma programlarının yanı sıra Facebook gibi birçok bilinen veya az bilinen sosyal medya ağları ile uyuşturucu satışı yapıldığını açıkladı ve kriminal iletişimin teknolojiyi çok yakından takip ettiğini, kısa ve amaçlı bir iletişim kurduğunu sözlerine ekleyerek şunları söyledi: \"Kriminal iletişimin kendi jargonu vardır. Örneğin \'Süprüntü, peynir getir bana, zeytin istiyorum\' gibi kodlar kullanılıyor. Sosyal medyadan söz edersek çift yönlü bir alan. Dünyadaki hızına baktığımız zaman dünyanın yüzde 55\'i kullanıyor. Dünya nüfusunun yüzde 3\'ü internete bağlanabiliyor ve aktif olarak 3 milyarı geçkin kişi sosyal medya kullanıcısı. Ülkemizde de bu rakamı nüfusa oranladığımız zaman ortaya çıkan sayı 55 milyondur. Özellikle ABD\'de kokain, eroin ve esrarın sosyal ağlarla satıldığı, cinsel suçların işlendiğini, terör örgütlerinin 12 farklı amaçla sosyal medyayı kullandığı ortaya çıkmış. Suçlular artık teknolojiyi ve işlerini kolaylaştırmak için \'Deep Web\' oluşturmuş. Burada kullanılan para birimi ise Bitcoin. Bizim kullandığımız internetin yüzde 4\'ü legal. Deep Web\'in ise kendi içinde 8 katmanı var. İnsan kaçakçılığı, organ satışı için kullanılan bir alan var. Yüzde 45\'i ise ne olduğu bilinmeyen amaçlarla kullanılıyor.\"

SUÇ İŞLEMEK İÇİN ÖZEL ARAMA MOTORU

İnternette kriminal amaçla yaratılan bir arama motoru bile yaratıldığını belirten Doç. Dr. Eraslan sözlerine şöyle devam etti: \"Arama yaptığınız anda aranan maddeler gibi birçok şey gelebilmektedir. Çok yoğun bir şekilde sahte kimlikler, kaçak mallar, uyuşturucu, silah satışları gibi her şey burada görülmekte. Şu anda üzülerek söylüyorum ki bu emniyet teşkilatımızın da çok hakim olmadığı bir konu çünkü sosyal medya üzerinden biz konuşurken bile satışlar söz konusu. Sosyal medya bunu 4 amaçla kullanıyor. Olumlamak, yaygınlaştırmak, pazarlamak ve satış yapmak.\"

Görüntü Dökümü:

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- İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi\'nde Doç. Dr. Levent Eraslan\'ın seminerinden detaylar

03.05.2018 - 10.05 - Haber Kodu : 180503009

03.05.2018 - 10.15 - Haber Kodu : 180503012