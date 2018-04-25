DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



1- BAKAN TÜFENKCİ\'DEN İŞ DÜNYASINA \"ERKEN SEÇİM\" MESAJI

Haber-Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ-İSTANBUL DHA

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, \"Gündem çok yoğun ve gündemin ana maddesi siyaset, erken seçimler. Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz, uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız\" dedi.

Bakan Tüfenkci, İstanbul\'da TÜSİAD ve Rekabet Kurumu işbirliğiyle hayata geçirilen \"Yeni Ekonominin Rekabet Dinamikleri\" serisi kapsamında serinin \"Büyük Veri, Online Platformlar ve Rekabet Hukuku\" temalı ilk seminerine katıldı. Burada konuşan Bakan Tüfenkci, gündemin yoğunluğuna dikkat çekti, siyaset ve erken seçimlerin de gündemin ana maddesi olduğunu söyledi.

İŞ DÜNYASINA SEÇİM MESAJI

Tüfenkci, \"Ancak, hükümet olarak bizler, özellikle yakaladığımız istikrarın bozulmaması adına makro ekonomik dengelerin bozulmaması adına ne seçim ekonomisi uyguluyoruz uygulayacağız, ne de popülist anlamda bir siyaset yapmayacağız. Dolayısıyla gündemin, özellikle iş dünyamızın yeni yatırımları, rekabetin korunması, yeni ve sağlıklı yatırımlara imkan tanımak ve bu anlamıyla yeni fırsatları kaçırmama adına özellikle seçimin erkene alınması ve sürenin de bu anlamıyla kısa olması esasın da iş dünyasının arzuladığı ve önemsediği bir konudur diye düşünyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Bakan Tüfenkci\'nin açıklamaları

-Genel ve detaylar

25.04.2018 - 11.35 Haber Kodu : 180425033

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(ek bilgilerle yeniden)

2- ÜNLÜ DİZİNİN ÇEKİLDİĞİ MAHALLEYE HELİKOPTER DESTEKLİ OPERASYON

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU/İstanbul DHA

İstanbul Narkotik polisi, aralarında Bahçelievler ve Fatih\'in bulunduğu bir çok ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon yapılan

adresler arasında ünlü televizyon dizisi Çukur\'un çekildiği Balat\'taki mahalleler de vardı.

UYUŞTURUCU ARARKEN SUİKAST TABANCASI BULDULAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik 50 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Özel Harekat Timleri ve polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda polisinin girdiği adreslerden biri de Fatih ilçesi Cibali Mahallesi\'ndeki Araplar Sokak\'tı. 3 katlı binanın çatı katında daireye giren polis ekipleri aramalarda suikast silahı olarak bilinen

Glock marka tabanca, tabancaya ait fişekler ve bir adet pompalı tüfek ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon yapılan adresler arasında Balat\'ta Çukur dizisinin çekildiği mahalleler de vardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden yapılan açıklamada, operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındığı belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 16 bin extacy hap ele geçirildiği de kaydedildi. Şüphelilerin Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgularının sürdüğü öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Ekiplerin operasyona gidişi

-Özel Harekat Timlerinin binaya girişi

-Kapının kırılması

-Çevre güvenliği alan Özel Harekat Timleri

-Evde bulunan malzemeler

-Şüphelinin evden çıkarılışı

-Ele geçirilen malzemelerin araca götürülmesi

-Genel ve detay görüntüler

25.04.2018 - 07.00 Haber Kodu : 180425004



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3- MAGANDA KURŞUNUYLA ÖLÜME MÜEBBET HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Küçükçekmece\'de rastgele sıktığı kurşunların isabet etmesi sonucu 22 yaşındaki Mert Arabalı\'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Burak Büyükbay (27) karar duruşmasında \"Kasti bir hareketim yoktur. Hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı\" dedi. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Büyükbay\'ı \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis ve \"Ruhsatsız silah taşıma\" suçundan da 2 yıl 2 ay ile bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanığa \"iyi hal\" indirimi uygulamadı.

SAVCI: TEKRARLI ATIŞLARLA ÖLDÜRMÜŞTÜR

Bakırköy 7. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Burak Büyükbay ile taraf avukatları katıldı. Duruşma savcısı Selçuk Cengiz, \"Sanık Büyükbay tamamen sebepsiz yere hedef gözeterek, nişan alarak, hedefi tabancası ile izleyerek tekrarlı atışlarla Mert Arabalı\'yı öldürmüştür. Sanık, \"kasten öldürme\" ve \"ruhsatsız silah kullanma\" suçlarından cezalandırılmasına karar verilmesi talep olunur\" dedi.

\"SANIK VURDUM VURDUM DİYE BAĞIRMASI HAKLILIĞIMIZI ORTAYA KOYMAKTADIR\"

Mert Arabalı\'nın ailesinin avukatı olayda nitelikli adam öldürme şartlarının mevcut olduğunu ve sanığın \"kasten adam\" öldürmeden cezalandırılmasını talep ederek şunları söyledi: Olası kastın unsurları oluşmamıştır. Atış fazlalığı, isabet edilen bölge, sanığın \'Vurdum, vurdum\' diye bağırması haklılığımızı ortaya koymaktadır. Sanık cezalandırılsın.

\"OLAYIN OLASI KASTLA İŞLENDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ\"

Sanık Büyükbay\'ın avukatı da müvekkilinin daha önce saldırıya uğradığı için tabanca taşıdığını belirterek, \"Saldırıya maruz kalacağı zannıyla ateş etmiştir. Dört atış vardır. Oysaki tabanca da 11 mermi vardır. Olayın olası kastla işlendiğini düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.

SANIK: KEŞKE BÖYLE BİR ŞEY YAŞANMASAYDI

Sanık Burak Büyükbay da \"Kasti bir hareketim yoktur. Hedef gözetmedim. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı\" dedi.

MAHKEME MÜEBBET HAPİS CEZASI VERDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, \"kasten öldürme\" suçunun işlediğinin sabit olduğunu kaydederek, sanık Büyükbay\'ı müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın geçmişte ruhsatsız silah taşımdan adli sicil kaydı olmasına rağmen yeniden ruhsatsız silah taşımaya başladığını ve bu silahla da insan öldürdüğünü kararında belirten mahkeme heyeti, sanığın olumsuz geçmişini göz önünde bulundurarak \'iyi hal\' indirimi uygulamadı.



SANIĞA RUHSAT SİLAH TAŞIMADAN DA CEZA VERİLDİ

Sanık Büyükbay\'ı \'Ruhsatsız silah taşıma\' suçundan da 2 yıl 2 ay hapis cezası ve bin TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanık Büyükbay\'a bu suç yönünden de aynı gerekçelerle \'İyi hal\' indirimi uygulamadı. Mahkeme heyeti sanık Büyükbay\'ın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianameye göre olay şöyle oldu: Küçükçekmece\'de 2 Kasım 2016 tarihinde şüpheli Burak Büyükbay, elinde bulunan silah ile sokakta ateş etmeye başladı. Şüpheli Büyükbay\'ın silahından çıkan kurşunlardan bir tanesi Mert Arabalı\'ya isabet etti. Yaralanan Mert Arabalı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vücudundan bir adet ateşli silah mermi çekirdeği giriş yarası tespit edilen Arabalı\'ya atışın uzak atış mesafesinden yapıldığı tespit edildi. Şüpheli Büyükbay, ifadesinde husmetli olduğu şahısları gördüğünü sanarak eylemi gerçekleştirdiğini, Arabalı\'yı hedef almadığını savundu. Şüpheli Büyükbay\'ın başkalarına isabet edebileceğini öngörmesine rağmen \'olursa olsun\' şeklinde hareket etmek suretiyle silahla ateş ettiği belirtilen iddianamede, şüpheli Büyükbay\'ın, Mert Arabalı\'nın ölümüne olası kast ile sebebiyet verdiği kaydedildi. İddianamede şüpheli Burak Büyükbay\'ın \"Olası kast ile adam öldürme\" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçundan da 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyordu.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü



25.04.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180425011

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4- OYUNCU ADNAN KOÇ VE KARDEŞLERİ 90\'AR YILLA YARGILANACAK

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de uyuşturucu operasyonu sırasında kardeşleri ile birlikte gözaltına alınan ve \"Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma\", \"Görevi yaptırmamak için direnme\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\" suçlarından tutuklanan oyuncu Adnan Koç ve kardeşleri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede, tutuklu Adnan Koç ve kardeşleri Ahmet Koç ile Mehmet Hayri Koç\'un kendilerini gözaltına alan polislere direnerek silahlarını aldıkları, yere yatırarak darp ettikleri, kafalarına silah dayadıkları, ateş ederek öldürmeye teşebbüs ettiklerine yer verildi. Koç ve tutuklu iki kardeşi hakkında, \"Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüsö suçunun da aralarında bulunduğu çeşitli suçlardan ayrı ayrı 45\'er yıldan 90\'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SİLAHLARINI ALDIKLARI POLİSLERİ ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSLE SUÇLANDILAR

Ataşehir\'de 15 Mart 2018 tarihinde uyuşturucu operasyonu sırasında gözaltına alınan oyuncu Adnan Koç, kardeşleri Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç ile gözaltına alınan kardeşleri için karakola giderek kargaşa çıkardığı öne sürülen Şehymus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede Adnan Koç, Ahmet Koç, Mehmet Hayri Koç, gözaltına alındıkları sırada silahlarını aldıkları polisleri öldürmeye teşebbüs etmekle suçlandılar.

İddianamede operasyonu yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde görevli 6 polis memuru müşteki olarak yer aldı. Polislerin takibindeki Sinan B.\'nin olay günü saat 22.35\'te Ataşehir\'de bir kafenin otoparkında Adnan Koç ile buluştuğu ve Adnan Koç\'a kokain olarak değerlendirilen madde verdiği belirtildi.

Aracın kafenin otoparkından ayrıldığı sırada Adnan Koç\'un bu maddeyi cebine koyarak kafeye girdiği bilgisine yer verilen iddianamede, uyuşturucu ticareti gerçekleştiği düşünülerek iddianamede müşteki olarak yer alan 4 polis memurunun kafeye girdikleri, Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç\'a kimliklerini göstererek kendilerini tanıttıkları, üst aramasında Adnan Koç\'un cebinde 4 poşet içinde 2 gram kokain, Ahmet Koç\'un cebinde de 0.4 gram metamfetamin olarak değerlendirilen maddenin ele geçirildiği belirtildi.

Adnan Koç ve iki kardeşinin karakola götürülmek üzere kafeden çıkarıldıkları kaydedilen iddianamede, Adnan Koç\'un aracı bindirildiği sırada Ahmet ve Mehmet Hayri Koç\'un Adnan Koç\'un kaçmasını sağlamak için polis memurlarına sözlü olarak mukavemet göstererek hakaret ettikleri, Adnan Koç ve Ahmet Koç\'un müşteki polis memuru S.İ.\'yi darp ettikleri belirtildi.

POLİSLERE ATEŞ ETTİLER, YERE YATIRARAK DARP ETTİLER, KAFALARINA SİLAHLA VURDULAR İDDİASI

Şüphelilerin polis memuru M.K.\'ya da saldırdıkları anlatılan iddianamede, şüphelilerin dur ihtarına uymaması üzerine polis memuru M.K\'nın havaya iki kez uyarı ateşi açtığı anlatılarak, \"Uyarı ateşine aldırmayan Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç müşteki polisin koşarak yanına gittiler. Tekme atarak yere düşürdüler. Şüpheliler darp ederek müşteki polisin silahını aldılar\" denildi. Şüpheli Ahmet Koç\'un müşteki polis S.İ.\'nin kafasına silahla vurduğu, ateş ederek müşteki polisler S.İ. ve E.H.\'yi öldürmeye teşebbüs ettiği iddia edilen iddianamede, şüpheli Adnan Koç\'un da müşteki S.İ.\'nin silahını zorla alarak ayağa kalktığı, Ahmet Koç, müşteki polisler S.İ. ve E.H.\'ye ateş ederek ikinci kez öldürmeye teşebbüs ettiği, şüpheliler Ahmet Koç ve Adnan Koç\'un müşteki polis S.İ.\'nin ceplerini arayarak uyuşturucu maddeyi aradıkları savunuldu.

HEDEF GÖZETTİ ANCAK SİLAH TUTUKLUK YAPTI

Şüpheliler Adnan Koç ve Ahmet Koç\'un silahı müşteki polisler S.İ. ve E.H.\'nin kafasına doğrultarak olay yerine gelen müşteki polis Z.M.\'yi tehdit ettiği anlatılan iddianamede, Ahmet Koç\'un polis memuru Z.M.\'nin vücudunun üst kısmını hedef alarak ateş ettiği ancak silahın ateş almadığı, Z.M.\'nin yanına giden Ahmet ve Mehmet Hayri Koç\'un Z.M.\'yi yere yatırarak darp ettikleri, silahı ensesine dayayarak zorla beklettikleri ifade edildi.

Olay yerine giden Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin olaya müdahale ettiği anlatılan iddianamede, polis memurlarının yaralandığı ve kıyafetlerinde bariz şekilde kan görüldüğü bilgisine yer verildi.

İKİSİ AĞIR 6 POLİS YARALANDI

Şüpheli Ahmet Koç\'tan ele geçirilen ve müşteki polis M.K.\'ya ait silahın kovan boşluğunda sıkışmış halde iki adet mermi kovanın bulunduğu belirtilen iddianamede, polis memurları S.İ., M.K. ve Z.M.\'nin basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek nitelikte, E.H.\'nin vücudunda oluşan kemik kırıklarının ise hayati fonksiyonlarına etkisinin ağır (4) derecede olduğu kaydedildi.

Bir süre sonra polis merkezinin önüne gelen diğer şüpheliler Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı\'nın yüksek sesle küfür ederek kargaşa çıkarmaya çalıştıkları, müşteki polisler Z.H., S.B.\'yi basit tıbbi müdahale ile giderilecek nitelikte, Z.H.\'yi basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaraladıkları, karakolda bulunan şüphelileri kaçırmak için bilinçli olarak kargaşa çıkardıkları iddia edildi.

Mehmet Hayri Koç\'un telefon rehberinde Y.K. olarak kayıtlı numaraya, \"Milleti İçerenköy karakolunun önünde topla, polisle birbirimize girdik\" şeklinde mesaj attığı belirtilen iddianamede, Şeyhmuz Koç\'un da telefonunda polis S., olarak kayıtlı bir numarayı arayarak çıkar ilişkisi içinde bulundukları polis memurundan kardeşlerinin tutulduğu yeri teyit ettiği kaydedildi.

HAKLARINDA 90\'AR YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Ekranı açılmadığı için Adnan Koç ve Ahmet Koç\'un telefonunda inceleme yapılamadığı bilgisine yer verilen iddianamede, tutuklu şüpheliler Adnan Koç, Ahmet Koç ve Mehmet Hayri Koç için, \"Suçun delillerini gizleme, yok etme ve ortadan kaldırmak amacıyla kamu görevlisini görevinden dolayı kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret\", \"Zincirleme şekilde kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme\", \"Zincirleme olarak kamu görevlisini birden fazla kişi ile silahla hürriyetinden yoksun kılma\" ve \"Ruhsatsız silah bulundurma\" suçlarından ayrı ayrı 45\'er yıl 3\'er ay 15\'er günden 90\'ar yıl 7\'şer ay 15\'er güne kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mehmet Hayri Koç için ayrıca \"Kamu malına zarar vermek\" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar ceza istendi.

Adnan Koç\'un tutuksuz yargılanan kardeşi Şeyhmus Koç ve Mehmet Pınarbaşı hakkında ise, \"Kasten yaralama\", \"Zincirleme olarak görevinden dolayı kamu görevlisine alenen hakaret\", \"Zincirleme şekilde Kamu görevlisinin görevini yaptırmamak için direnme\", \"Cebir ve tehditle birden fazla kişinin kaçmasına imkan sağlama\" suçlarındın 5\'er yıldan 24\'er yıl 1\'er aya kadar hapis cezası istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederek duruşma günü verdi. Dosya, uyuşturucuya ilişkin kısmı nedeniyle soruşturmayı yürüten Gaziosmanpaşa Adalet Sarayı\'na gönderildi.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Adliyeye sevk edilmesleri

25.04.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180425035

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5- İSTANBUL\'DA TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI , İSTANBUL DHA

İstanbul\'da terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda 8 kişi gözaltına aldı. Şüphelilerin 1 Mayıs\'ta kalabalalıklar arasına karışarak olay çıkaracağı öne sürüldü.

8 şüphelinin işlemleri Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde devam ediyor.

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6- CUMHURİYET GAZETESİ DAVASI\'NDA 9. DURUŞMA

*Duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik açılan Akın Atalay, Murat Sabuncu ve Ahmet Şık\'ın da aralarında bulunduğu 20 sanıklı davanın 9. duruşması başladı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi karşısındaki binada görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Akın Atalay ve Ahmet Kemal Aydoğdu katıldı. Tutuksuz sanıkların da hazır bulunduğu duruşma, sanık avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devam ediyor.





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(Havadan görüntülerle)

7- ÇAMLICA KULESİ\'NDE SONA YAKLAŞILIYOR

* 1400 tonluk dev anten, kulenin betonarme bölümünün üzerinde yerleştirildi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Çamlıca\'da görüntü kirliliği oluşturan antenlerin ve anten kulelerinin tek bir noktada toplanması için yapımına başlanan Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında sona yaklaşılıyor. Çamlıca Kulesi\'nde denge ağırlığı ile birlikte 1400 tonluk dev anten, kulenin betonarme bölümünün üzerinde yerleştirildi. 167,5 metrelik çelik antenin montaj bağlantılarının yapılmasının ardından betonarme ve çelik konstrüksiyon bölümünde giydirme işlemlerine başlanacak. 2018 yılı sonunda tamamlanması planlanan kule, bittiğinde 388,5 metreye ulaşacak. Deniz seviyesinden yüksekliği ise 576,5 metre olacak.

1400 TONLUK ANTEN TAMAM

Çamlıca Camii\'nin yapımıyla birlikte gündeme gelen Çamlıca Tepesi\'ndeki onlarca radyo ve televizyon vericisinin bir araya toplanması amacıyla başlayan projeye 2016 yılının Mart ayında start verilmişti. 221 metre boyundaki betonarme bölümün tamamlanmasının ardından kulenin antenleri taşıyacak çelik konstrüksiyon bölümünün yapımına başlanmıştı. Kulenin 1400 ton ağırlığındaki anteni ise hidrolik krikolarla kule içinden yükseltildi. 144,5 metre çelik konstrüksiyon, 23 metre uç anten toplam 167,5 metrelik çelik antenin 16 parçaya bölünerek imal edildiği, kulenin betonarme kulesinin içine sokularak birleştirildiği öğrenildi.

KULE \"GİYDİRİLECEK\"

Dev antenin montaj işlemlerinin tamamlanmasının ardından kulenin betonarme ve çelik konstrüksiyon bölümünde kaplama ve giydirme işlemlerine başlanacağı öğrenildi. Tamamlandığında toplam yüksekliği 388,5 metre olacak kulenin zirvesi deniz seviyesinden yaklaşık 576,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Kule her biri 4,5 metre yüksekliğinde ve 4 katı yerin altında 53 kattan oluşacak.

ELEKTRO MANYETİK KİRLİLİK AZALACAK

300 işçi ve mühendisin gece gündüz çalıştığı projede kule sayesinde tek yerden ve noktadan televizyonlara, radyolara ve insanlara yayıncılık hizmeti verilmesinin planlandığı belirtildi. Kulenin hizmete alınmasıyla Çamlıca\'da görüntü kirliliği yaratan televizyon ve cep telefonu vericisi taşıyan kulelerle sökülerek yerlerinden kaldırılacak. Kule sayesinde frekansların birleşmesi ile elektromanyetik kirliliğin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

KULEDE RESTORAN VE SEYİR TERASLARI BULUNACAK

İstanbul\'un sembolü olması beklenen yeni kulede 39 ve 40\'ıncı katlarda deniz seviyesinden 393,5 ve 398 metre yüksekliğinde birer restoran bulunacağı belirtildi. Ayrıca kulenin 33 ve 34\'üncü katlarında deniz seviyesinden 366,5 ve 371 metre yüksekliğinde iki ayrı seyir terasının da yapılacağı öğrenildi. Kuleye iniş ve çıkışta ise son derece hızlı ve modern asansörler bulunacak.

Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca Kulesi\'nden havadan çekilen görüntüler

25.04.2018 - 11.39 Haber Kodu : 180425037

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8- ALIŞVERİŞ MERKEZİNDEKİ HIRSIZLIK KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda bir alışveriş merkezini mesken tutarak alışverişe gelen turistlerin cep telefonlarını ve cüzdanlarını çaldıkları iddia edilen iki kadın polis tarafından yakalandı. Çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanan şüphelilerin hırsızlık yaparken güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

POLİS ÖNLEM ALIP YAKALADI

Zeytinburnu\'nda bulanan bir AVM\'de birbiri ardına meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis tarafından soruşturma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen dedektifler hırsızlık olaylarını iki kadının gerçekleştirdiğini belirledi. Kimlikleri tespit edilen Nebahat K.(24)\'nin daha önceden hırsızlık, yankesicilik suçlarından 25 kez, Eda Ü.(24) nün ise 14 kez geliş kaydı bulunduğu anlaşıldı.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ SEYREDİNCE İTİRAF ETMİŞLER

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri iki şüpheliyi aynı alışveriş merkezi içinde kendilerine yeni bir kurban ararken gözaltına aldı. Şüphelilerin önce suçlamaları kabul etmedikleri, ancak İran\'lı turist Rüya Mukthari\'nin çantasını çalarken kameraların kaydettiği görüntüleri izlediklerinde suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Şüphelilerin olayları firarda olan Tuğçe D. ile birlikte yaptıklarını itiraf ettikleri belirtildi. Aynı alışveriş merkezinde onlarca cep telefonu çaldıkları öğrenilen Nebahat K. ile Eda Ü. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

-Detaylar

25.04.2018 -11.36 Haber Kodu : 180425034