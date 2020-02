DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- VALİ ŞAHİN KOLTUĞUNU 8. SINIF ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ

Haber-Kamera: Enver ALAS / İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü\'ye bıraktı. Valilik makamına oturan Tütüncü, İstanbul\'da çocuklar için park ve çocuk oyun alanlarının yeterli olmadığını belirterek, \"Bunları artırmamız gerekiyor. Çünkü bugün çocuklarımız istedikleri gibi dışarı çıkıp oynayamıyorlar\" dedi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Şehit Kurmay Albay Gökhan Peker Ortaokulu öğrencileri İstanbul Valisi Vasip Şahin\'i ziyaret etti. Öğrencileri kapıda karşılayan Vali Şahin, koltuğunu sembolik olarak bir süreliğine 8. sınıf öğrencisi Sahra Tütüncü\'ye devretti.

Burada basın mensuplarına bir açıklama yapan Tütüncü, 23 Nisan\'ın tüm dünya çocuklarına bayram olarak armağan eden bir ülkenin vatandaşı olmaktan gurur duyduğunu belirterek, bunun için başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilere saygıyla andığını dile getirdi.

OKUMA YAZMA SEFERBERLİĞİ MESAJI

Valilik görevi kapsamında yapacaklarını anlatan Sahra Tütüncü, \"Okuma yazma seferberliği projesinin ilimizdeki uygulama sürecinin takipçisi olacağım. Bu proje ile okuma yazma konusunda büyük bir açığın kapatılacağı kanaatindeyim. Bağımlılıkla ilgili başlatılan mücadelenin de destekçisi olacağım\" dedi.

\"SOKAK HAYVANLARININ ŞEHİRDE YAŞAMLARI ÇOK ZOR\"

Sahra Tütüncü, İstanbul\'un en büyük sorunu olan trafiğin ise raylı sistem projelerinin hayata geçirilmesi ve toplum taşıma kullanımıyla çözüleceğine olan inancını dile getirdi. İstanbul\'daki sokak hayvanlarının yaşam koşullarına da değinen Tütüncü, şunları söyledi:

\"Sokak hayvanlarının şehirde yaşamları çok zor. Hem yaz hem kış aylarında onlar için sokaklara su ve mama koyalım. Daha fazla ağaçlandırma da yapmalıyız. Çocuklar için park ve çocuk oyun alanları yeterli değil. Bunları artırmamız gerekiyor. Çünkü bugün çocuklarımız istedikleri gibi dışarı çıkıp oynayamıyorlar. Daha rahat oynayabilecekleri yerler olması gerekiyor.\"

Vasip Şahin de Sahra Tütüncü ile diğer öğrencilere ziyaretleri nedeniyle teşekkür ederek, bayramlarını kutladı. Vali Şahin, konuşmaların ardından öğrencilerle günün anısına fotoğraf çektirdi.

Görüntü Dökümü:

-Valilikte gerçekleşen tören

-Vali\'nin öğrencileri kapıda karışlaması

-Öğrencilerle sohbet

-Sahra Tütüncü\'nün koltuğa oturması

-Basın mensuplarına açıklama

-Genel ve detaylar

23.04.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 180423037

2- İBB BAŞKANI UYSAL KOLTUĞUNU 7. SINIF ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında makam koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer\'e devretti. İstanbul\'un yeni belediye başkanı İstanbul trafiğine çözüm üretilmesi için gerekli çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

TRAFİK SORUNU İLE İLGİLİ OLARAK TOPLANTI TALİMATI VERDİ

İBB Başkanı Uysal, Belediyenin Saraçhane\'deki yerleşkesine gelen Silivri Beyciler Mukaddes Sönmez Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerini makamında kabul ederek bir süre görüştü. Uysal daha sonra koltuğunu 7. sınıf öğrencisi Yağmur Özer\'e devretti. Koltuğa oturan Özer, 10 dakika öncesine kadar 7-A sınıfının öğrencisi, şimdi ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu söyledi. Bir çocuğun belediye başkanı yetkisiyle görevlendirilmesinin onur verici olduğunu söyleyen Özer, \"Demokrasinin kalbi ve milli iradenin temsil makamı olan meclisimizin açılışının 98. yıl dönümünü ve çocuk bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Milletimizin bağımsızlığa ulaşması uğruna canlarını feda eden başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz\" ifadelerini kullandı. Özer, daha sonra telefonla özel kalemini arayarak İstanbul\'un trafik sorunu ile ilgili olarak toplantı yapılması talimatı verdi.

\"BUGÜNÜN ÇOCUKLARI YARININ YÖNETİCİLERİ\"

Mevlüt Uysal da bugünün çocuklarının gelecekte ülkenin yöneticileri olacaklarını söyleyerek \"Bugünden bu makamlarda olabileceklerini düşünmeleri gerekiyor. Başkanımız da bugün itibariyle koltuğu devraldı. Tabi dünyada çocuklara ait ilk bayram. İnanıyoruz ki bu gençler çocuklarımız gelecekte ülkeyi yönetme adına, ülkenin geleceği adına, şimdiden hazırlıklı olmaları adına bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Bütün ülkemize çocuklarımıza bayramımız kutlu olsun diyorum. Bütün çocukların geleceği aydınlık olsun diyorum. Çocukların geleceğinin aydınlık olması demek ülkemizin geleceğinin aydınlık olması demek. İnşallah ülkemiz adına çocuklarımız adına dünya çocukları adına mutlu bir dünya mutlu bir gelecek temenni ediyorum\" diye konuştu.

23 NİSAN ÖZEL OTURUMU

Belediyedeki etkinlik çerçevesinde daha sonra İBB Çocuk Meclisi üyeleri 23 Nisan Özel oturumunda buluştu. Belediye Meclis Üyelerinin oturduğu sıralara oturan çocuklar coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı. Burada da günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapan Uysal konuşmasının sonunda sıralarda oturan tüm çocuklara bisiklet hediye edeceğini söylemesinin ardından salonda alkışlar ve ıslıklar yankılandı.

Görüntü dökümü:

-Yağmur Özer\'in koltuğa oturması

-Uysal\'ın görüntüsü

-Yağmur Özer\'in konuşması

-Uysal\'ın konuşması

-Özer\'in özel kalemi araması

-Çocuk Meclisinden detaylar

-Başkanın konuşması

-Islık alkışlar

-Genel ve detaylar

23.04.2018 - 09.40 - Haber Kodu : 180423015

23.04.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180423029

3- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN KOLTUĞUNU 5. SINIF ÖĞRENCİSİNE DEVRETTİ

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında koltuğunu Büşra Gül Özkurt\'a bıraktı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Sarıyer Gümüşdere Ortaokulu\'nda eğitim gören 8 öğrenci İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ı makamında ziyaret etti. Çalışkan, koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Büşra Gül Özkurt\'a devretti.



\"ÇOCUKLAR VE GENÇLER ÜLKEMİZİN VE TÜM İNSANLIĞIN GELECEĞİDİR\"

Burada konuşan Büşra Gül Özkurt, çalışmalarının merkezinde çocuklar ve gençler olduğunu belirterek, \"\"Çocuklar ve gençler ülkemizin ve tüm insanlığın geleceğidir. Dolayısıyla bizler çocukların huzur, güvenlik ve mutluluğu için çalışıyoruz. Çocuklarımızın İstanbul\'da sokaklarda, parklarda özgürce oyun oynamalarını, güvenle okullarına gidebilmelerini ve ailelerinin de içlerinin rahat edebilmesini istiyor ve böyle bir şehir ortamı sağlamaya çalıyoruz. Ülkemiz zor dönemlerden geçiyor. Ülkemizin ilerlemesini ve kalkınmasını engellemeye çalışan terör örgütleri adeta nöbetleşe ülkemize saldırıyorlar. Bizler bunu engellemek isterken çok çalışacağız ve başaracağız. 15 Temmuz hain darbe girişiminde de kanımızın son damlasına kadar hainlere karşı vatanımızı koruduk. Birçok mesai arkadaşımız bu uğurda canlarını feda ederek şehit olmuşlardır. Ama bilinmelidir ki bu ülkenin çocuğundan yaşlısına, kadınından gencine her ferdi bu ülkeyi koruyacaktır. Şehitlerimize Allah\'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyerek, gazilerimizi de minnetle anıyorum\" dedi.

\"BÜTÜN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE BAŞ EDEBİLİRİZ\"

Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Özkurt\'un konuşmasının ardından yaptığı açıklamada, tüm terör örgütleriyle baş edebildiklerini söyleyerek, \"Şurada rahat olalım, biz bütün terör örgütleriyle baş edebiliriz. Herkesle baş ederiz, sadece çok çalışacağız. Sizler derslerinizde bizler görevlerimizde çok çalışarak bütün oyunları tersine çeviririz. O konuda rahat olun, bu devlet çok güçlü bir devlet, bu millet çok güçlü bir millet. Kökümüz çok sağlam, kültürümüzün ise dünyada eşi benzeri olmayan bir kültür bizimle ilgili her türlü oyunu bozarız\" ifadesini kullandı.

\"HER İLÇEDE BİR PARK POLİSİ EKİBİMİZ VAR\"

Ziyarete gelen öğrencilerden 6. sınıf öğrencisi Sudenaz Şimşek\'in \"Parklarda çok fazla çocuk kaçırılıyor, birazcık daha fazla güvenli olsa olmuyor mu?\" şeklindeki sorusuna Çalışkan, \"Çok fazla çocuk kaçırılmıyor; fakat ara sıra suç işleniyor. Parklarla ilgili şöyle bir proje geliştirdik; İstanbul\'da 5 binin üzerinde park bulunuyor. Öncelikle her parkımızı incelettirdik ve detaylı bir çalışma yaptık. Polis olarak biz ne yaparız diye düşündük ve her ilde park polisi isminde özel bir ekip kurduk. Bu ekipler saat 09.00\'dan gece 01.00\'e kadar parkları dolaşıyor. Parklarda ve çevresinde parka uygun olmayan kişileri oralardan uzaklaştırıyor veya hakkında gerekli işlemi yapıyor\" diye cevap verdi.

ÇALIŞKAN\'DAN ÇOCUKLARA HEDİYELER

Çocuk Emniyet Müdürü Özkurt, polis telsizinden anons ederek görev yapan polis ekiplerinin çocuklarının 23 Nisan Çocuk Bayramı\'nı kutladı. Ziyaret, İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan\'ın öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirmesi ve çocuklara çeşitli hediyeler vermesiyle sona erdi.



Görüntü Dökümü:

-Emniyet Müdürü\'nün çocukları karşılaması

-Büşra Gül Özkurt\'un makam koltuğuna oturması

-Öztürk\'ün telsizden bayram kutlaması

-Çalışkan ve çocuklardan görüntü

-Sudenaz Şimşek\'in parklarla ilgili sorusu

-Çalışkan\'ın açıklamaları

-Genel ve detaylar

23.04.2018 - 10.59 - Haber Kodu : 180423034

4- TAKSİM\'DEKİ 23 NİSAN TÖRENİNDE TARTIŞMA

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı\'nda tören düzenlendi.

Törene İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, CHP İstanbul Milletvekilleri Dursun Çiçek, Sezgin Tanrıkulu ile öğrenci ve veliler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından okulların folklor gösterileri sergilendi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, \"Cumhuriyetimizin kurucucu Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramı programımız münasebeti nedeniyle sizlerden müsaade arz ediyor hepinizi Yenikapı Avrasya Gösteri merkezi\'ndeki programımıza davet ediyorum\" dedi.

TARTIŞMA YAŞANDI

Tören sonrası CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek ile Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci arasında bir süre tartışma yaşandı. Çiçek, törenin çok kısa tutulduğunu belirterek Yelkenci\'ye tepki gösterdi. CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, \"Türk milletinin vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu iktidarın milli bayramlarda ne kadar samimiyetsiz olduğunu biraz önce hep beraber izledik.İl Milli Eğitim Müdürü geldi formalite icabı iki cümle söyledi ve bölgeden uzaklaştı. Mille eğitim müdürü bizi de görmedi. Milletvekillerine hoş geldiniz deme nezaketini de göstermedi. Görmediğini ifade etti. Her şey gayri samimi\" dedi.

Yaşanan tartışma sonrası AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, CHP İstanbul İl Başkanlığı ve DSP İstanbul İl Başkanlığı çelenklerini anıta koydu. Törenin ardından CHP üyesi olduğunu söyleyen bir kişi, Sezgin Tanrıkulu\'nu protesto etti. Elinde Türk bayrağı olan kişi polis tarafından alandan uzaklaştırıldı.



Görüntü Dökümü:

------------

Tören alanından görüntü

Çocukların folklor gösterisi

Saygı Duruşu

İstiklal Marşının okunması

Milli Eğitim Müdürlüğü çelenginin anıta konulması

İl Milli Eğitim Müdürü\'nün konuşması

Dursun Çiçek\'in il milli eğitim müdürü ile tartışması

CHP ve diğer partilerin çelenklerini anıta koyması

Dursun Çiçek ile röp.

Sezgin Tanrıkulu\'nu protesto eden bir kişi

Polisin protestocuyu alandan uzaklaştırması

Genel ve detaylar

23.04.2018 - 11.01 - Haber Kodu : 180423036

5- MASLAK KIRMIZI-BEYAZ...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Maslak\'ta birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak, kırmızı-beyaza büründü. Bayram nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne de bayrak asıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Maslaktan görüntü

-Binalardaki dev Türk bayrakları

-15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki bayraklar

-Genel ve detaylar

23.04.2018 - 09.27 - Haber Kodu : 180423014

6- JANDARMADAN D-100\'DE NEFES KESEN UYUŞTURUCU OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda 15 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Hakkari ve Van\'dan yüklü miktarda uyuşturucunun İstanbul\'a getirilerek yurtdışına götürüleceği bilgisine ulaştı. Kimlikleri tespit edilen M.Ö. ve Ş.D.\'yi takibe alan jandarma ekipleri uyuşturucunun M.Ö.\'ye ait Esenyurt\'ta bulunan akaryakıt istasyonunu getirileceğini belirledi.

JANDARMADAN TAKİP

Günler süren takip sonrası şüphelilerin uyuşturucu maddeyi sevk edecekleri aracı tespit eden jandarma ekipleri; D-100 Karayolu\'nda aracı takibe başladı. Jandarma, Edirne yönüne ilerleyen aracın yanına gelen bir taksinin bagajına uyuşturucu maddenin transfer edildiğinin görülmesi üzerine operasyon düzenledi. Jandarmayı farkeden şüpheliler kaçmaya başladı. Jandarma ekipleri yolu keserek aracı durdurdu. Araçtan inerek kaçmaya çalışan şüpheliler, yakalanarak gözaltına alındı.

ALÜMİNYUM FOLYOLU ÖNLEM

Uyuşturucunun transfer edildiği taksi de kısa süre sonra yakalandı. Aracın bagajını açan ekipler, bir çantanın içinden alüminyum folyolara sarılmış halde 15 kilogram ağırlığındaki 27 paket eroin buldu. Eroinlerin yurtdışına çıkarken x-ray cihazında fark edilmemesi için alüminyum folyoya sarıldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirtildi.

Yakalanan 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

JANDARMA KAMERASI

-Akaryakıt istasyonundaki takip

-Aracın takibi

-Operasyondan görüntü

-Gözaltılana alınanlar

-Ele geçirilen uyuşturucu

-Şüphelilerin adliyeye sevki

23.04.2018 - 09.21 - Haber Kodu : 180423013