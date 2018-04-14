DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- ASANSÖR 32. KATTAN 175 KM HIZLA ZEMİNE ÇAKILDI

- 10 işçinin öldüğü asansör faciasında gerekçeli karar açıklandı.

- Gerekçeli karardan:

\"Asansör 10 işçiyle birlikte saatte 175 kilometre hızla eksi 4\'üncü katta zemine çakıldı\"

\"Asansör sensör ve switchleri üzerinde kimin müdahalede bulunduğu tespit edilemedi\"

Haber: Serpil KIRKESER İstanbul DHA

Mecidiyeköy\'de 10 kişinin öldüğü asansör faciasına ilişkin açılan davada 16 sanığın beraatine ve 9 sanığın da \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 60 bin 800\'er TL adli para cezasına çarptıran mahkeme heyeti, gerekçeli kararını açıkladı. Gerekçeli kararda, kazanın oluşumuna sebebiyet veren asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektromekanik limit switchlerine müdahale edildiği ve kaza esnasında bu switchlerin çalışmadığı belirtildi. Olay anında 10 işçinin içinde bulunduğu asansörün saatte 175 kilometre hızla serbest düşüşe geçtiği ve eksi 4\'üncü zemine çakıldığı vurgulanan gerekçeli kararda, \"Sanıkların tali kusurlu olması, kazaya sebebiyet veren asansör sensör ve switchleri üzerinde kimin müdahalede bulunduğunun tespit edilememesi ve katılanların maddi taleplerinin Torunlar GYO firması tarafından büyük ölçüde karşılanmış olması nazara alınarak sanıklara verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir\" denildi.

\"ASANSÖR SAATTE 175 KM HIZLA SERBEST DÜŞÜŞE GEÇTİ\"

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce hazırlanan 172 sayfalık gerekçeli kararda Şişli\'de 6 Eylül 2014 tarihinde saat 19.30-19.45\'te yapımı devam eden \"Torun Center\" şantiyesinin \'B\' bloğunda bulunan girişe göre soldaki asansör şaft boşluğunda kazanın meydana geldiği hatırlatıldı. İmalatı yapılacak olan 1200 kilogram ağırlığındaki 40 alçıpan kalıbını 4. bodrum kattan 31. kata çıkarmak üzere asansöre binen 10 işçinin 32. kattan asansör ile birlikte düşerek hayatını kaybettiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, \"Olay tarihinde asansörün bir üst kata (32) çıkarılmak istendiği, öncesinden bu amaçla katta durdurma sensörü ile 2 adet limit switchlerinin devre dışı bırakılmış oldukları, bu eylemin kazanın vuku bulmasındaki en önemli etken olduğu, her iki bilirkişi raporuna göre kazanın oluşumunda ana etken olan asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile herhangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektromekanik limit switchlerine müdahale edildiği ve kaza esnasında bu switchlerin çalışmadığı tespit edilmiştir. 32. kata çıkarılan asansörün üzerinde sonradan monte edilen koruma muhafazasının 32.katta bulunan mahvile çarpması neticesinde asansörün bağlı oldugu kramayer dişlisinden kurtularak içinde 10 işçi olduğu halde saatte 175 km hızla serbest düşüşe geçtiği ve eksi 4\'üncü katta zemine çakıldığı ve 10 işçi hayatını kaybetmiştir\" ifadelerine yer verildi.

BİLİRKİŞİ: SANIKLAR TALİ KUSURLU

\"Soruşturma sırasında ve mahkememizce elde edilen delillere göre kazanın oluşumuna sebebiyet veren switchlere etkin olarak kimin müdahalede bulunduğunun mahkememizce tespit edilememiştir\" denilen gerekçeli kararda dava kapsamında bilirkişi raporu alındığı belirtildi.

Gerekçeli kararda, \"Sanıklar Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalgıç ve Adem Akyıldız\'ın sözleşme şartlarında asansörün takibinde, bakımında, uygunluğunun değerlendirilmesinde kazaya neden olan insan ve yük asansörünün bakım ve tamir

işlerini zamanında ve uygun yapmamaları sebebiyle tali kusurlu oldukları belirlenmiştir. Yine daha önce asansör arızaları yaşanmasına rağmen asansörlerin çalışmasını durdurmayan ve işin devam etmesine müsaade eden Torunlar GYO çalışanları sanıklar Murat Aytimur, Bünyamin Keskin Emre Öz ile İş Sağlığı ve Güvenliği firması olan NCA firması çalışanları Ahmet Said Demir, Mert Çanakçı\'nın tali kusurlu oldukları bildirildiğinden ve tüm bu sanıkların taksirli eylemleriyle kazanın oluşumunda pay sahibi oldukları kanaatine varılmıştır\" ifadeleri kullanıldı.

\"BİLİNÇLİ TAKSİR HALİ BULUNMAMAKTADIR\"

Olayda bilinçli taksir hali bulunmadığı kaydedilen gerekçeli kararda, \"Ayrıca sanıklara verilen hapis cezalarında, sanıkların itibar olunan bilirkişi raporlarına göre tali kusurlu olduklarının tespit edilmesi, esas olarak kazaya sebebiyet veren asansör sensör ve switchleri üzerinde kimin müdahalede bulunduğunun tespit edilememesi ve katılanların maddi taleplerinin Torunlar GYO firması tarafından büyük ölçüde karşılanmış olması nazara alınarak sanıklara verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrilmesine karar verilmiştir\" denildi. 16 sanığın da olayda kusurlarının bulunmadığının anlaşıldığı belirtildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDUĞU HATIRLATILDI

Gerekçeli kararda, \"Bilirkişi raporunda aslî kusurlu olduğu bildirilen, asansör kabininin katlarda durmasını sağlayan sensör ile her hangi bir tehlike esnasında kabinin en alt ve en üst noktalarda durmasını sağlayan elektro mekanik limit (emniyet swichleri) swichlerinin görev yapmalarını engellemek amacıyla sisteme müdahale eden kişi veya kişilerin tespit edilerek gereğinin ifası ve bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu bildirilen, yetkisiz personeli operatör olarak asansör kullanımına görevlendiren ve bu kişinin çalışmasına karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından uygunsuzluğun belirtilmemesini gösteren iş güvenliği uzmanı ve yetkisiz personeli görevlendiren kişinin tespit edilerek gereğinin ifası amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verilmiştir\" denildi.

İDDİANAMEDEN

Şişli\'de 6 Eylül 2014\'te, eski Ali Sami Yen Stadı arazisindeki inşaatta malzeme ve işçi taşıyan asansörün 32. kattan zemine düşmesi sonucu, 10 işçi hayatını kaybetmiş, olayda sorumluluğu bulunduğu iddia edilen 25 kişi hakkında da \"Taksirle ölüme sebebiyet vermek\" suçundan 2,5 yıldan 22,5\'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 4 yıl sonra davayı geçtiğimiz mart ayında karara bağlayan mahkeme heyeti, asansör bakım ve tamir işlerinden sorumlu şirket çalışanları Önder Türksoy, Ümit Savul, Turgay Dalkıç ve Adem Akyıldız ile inşaat firması bünyesinde çalışan Murat Aytimur, Bünyamin Keskin, Emre Öz ile iş güvenliği firması çalışanları Ahmet Sait Demir ve Mert Çanakçı\'nın üzerilerine atılı, \"Taksirle ölüme sebebiyet\" vermek suçundan, önce 10 yıl hapis cezasına hükmetti. Daha sonra sanıkların sabıkasız oluşu ve duruşmalardaki davranışları dikkate alınarak cezanın 8 yıl 4 aya indirilmesine karar verdi. Mahkeme, bu 8 yıl 4 ay hapis cezasını ise, \"Sanıkların suçu taksirle işlemeleri ve tali kusurlu olmaları\" gerekçesiyle günlüğü 20 TL\'den 60\'ar bin 800\'er TL adli para cezasına çevrilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, 16 sanığın da beraatine karar verdi.

AVUKAT GEREKÇELİ KARARI ELEŞTİRDİ

Şikayetçi Avukatı Yıldız İmrek, mahkemenin gerekçeli kararına tepki göstererek, \"Ölen işçiler için tazminat ödenmesi gerekçe göstererek verilen cezanın para cezasına çevrilmesi de hem hukuken hem vicdanen ayıptır. Hiç bir tazminat, bir insan canının bedeli olamaz. Sonuçta bu kararla, 10 işçinin göz göre göre gelen bir iş kazasında öldürülmesi cezasız bırakılmıştır\" dedi.

İmrek, \"Mahkeme, işçilerin iş kazalarında öldürülmesine sadece para cezası bedeli biçerek, işçinin canını değersizleştirmiştir. Bu karar iş cinayetlerine davetiye çıkaran bir cezasızlık kararı olmuştur. İş kazalarında ölümlerin tamamı önlenebilir niteliktedir\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Olay ile ilgili arşiv görüntüler

14.04.2018 - 11.32 Haber Kodu : 180414037_

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(havadan görüntülerle)

2- ÇAMLICA CAMİ 58 GÜN SONRA İBADETE AÇILIYOR

- Caminin içi ve dışında gelinen son nokta görüntülendi.

- İnşaatta 1500 kişi gece gündüz çalışıyor

- Caminin 58 gün sonra Kadir gecesi ibadete açılacağı belirtiliyor.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013\'te temelleri atılan Çamlıca Cami inşaatında sona yaklaşılıyor. Caminin dev kubbesinin iç süslemeleri için kurulan iskeleler sökülmeye başlanırken, tamamı el işçiliği süslemeler de ortaya çıkmaya başladı. Cami, Kadir gecesinde ibadete açılacak.

58 GÜN SONRA İBADETE AÇILACAK

Yapımına başlandığından bu yana yaklaşık 57 aydır inşaatı devam edilen Çamlıca Cami inşaatında artık sona geliniyor. 58 gün sonra Kadir gecesi olan 10 Haziran 2018 tarihinde cami düzenlenen resmi törenle ibadete açılacak.

BİN 500 KİŞİ GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYOR

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, cami inşaatında şu anda Bin 500 kişilik bir ekibin aralıksız çalıştığını ve inşaatın yüzde 95\'lik kısmının tamamlandığını söylerken \"Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde Kadir gecesi camiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Şu anda dev kubbenin altında kurulan iskeleler sökülmeye başlandı. Şu anda caminin her tarafından da çalışma eş zamanlı olarak devam ediyor\" dedi.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Çamlıca cami, 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip. 125 bin metrekare alanda yapımı devam edilen Çamlıca cami ayrıca kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan 220 metre boyunda \"Fetih Suresi\"yle dikkat çekiyor. Caminin 72 metre yüksekliğinde 35 metre çapında dev ana kubbesi bulunuyor. Cami, 4\'ü 107.1 metre, 2\'si ise 90\'ar metre uzunluğunda 6 minareye sahip. Bittiğinde 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi\'nin bir başka özelliği ise herhangi bir afet anında sivil savunma anlamında kapalı alanları ile 100 bin kişiyi barındıracak şekilde planlanmış olması.

TÜRKİYE\'NİN EN BÜYÜK CAMİ KOMPLEKSİ

Önümüzdeki Kadir Gecesi\'nde hizmete açılması planlanan cami bittiğinde Türkiye\'nin en büyük cami kompleksi olacak. Cami 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği şekilde planlandı. 6 minareli camide, 11 bin metrekare büyüklüğünde Türk İslam eserlerinin yer alacağı bir müze ile 3 bin 500 metre kare büyüklüğünde bir sanat galerisi olacak. Kompleksin içinde ayrıca sanat atölyeleri, kütüphaneler ve konferans salonları bulunacak. Kompleksin altında ise 3 bin 500 araç kapasiteli katlı bir otopark bulunuyor.

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜLER

-Cami içinden görüntü

-İskelelerden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Cami dışından görüntü

-Detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Külünk ile röportaj

-Camiden detaylar

14.04.2018 - 12.26 Haber Kodu : 180414053

14.04.2018 - 12.26 Haber Kodu : 180414052

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(ÖZEL)

3- BEYKOZ\'DA 100 BİN LİRALIK SOYGUN KAMERADA

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Beykoz\'da bir tekstil fabrikasına giren hırsızlar 35 kilo ağırlığındaki 110 adet iplik makarasını çaldı.Yaklaşık 100 bin lira değerindeki makaraları çalan hırsızlar kayıplara karışırken, soygun anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık olayı geçtiğimiz hafta Çengeldere Mahallesi\'ndeki bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Sabah saatlerinde bir minibüs ile gelen soyguncular fabrikanın girişinde durdu. Soygunculardan biri elindeki levye ile kapıyı açmaya çalışırken diğerleri de gözcülük yaptı. Kısa sürede kapıyı açan hırsızlar fabrikanın içindeki 110 adet iplik makarasını minibüse yükledi. Soyguncuları kayıplara karışırken ertesi gün fabrikaya gelen alışanlar hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

\"KUMAŞI BIRAKIP MAKARALARI ALMAYA BAŞLIYORLAR\"

İşyeri sahibi Hamdi Kolay, \"Aşağıdaki firmanın kapısını açamayınca buraya geliyorlar. Burada kapıyı levye ile1 dakika içerinde açarak içeri giriyorlar. İçeri girince kumaşlarımızdan bir kısmını alıyor. Tekstil makaralarımızı görünce kumaşı bırakıp makaraları almaya başlıyorlar. Çaldıkları makaraları araçlarına yüklüyorlar. Her makara 35 kilogram civarında. 110 makara alıp götürmüşler. Maliyetini 100 bini geçiyor\" diye konuştu

SOYGUN GÜVENLİK KAMERASINDA

Tekstil fabrikasındaki soygun iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde minibüsle gelen soyguncular fabrikanın girişinde duruyor. Araçtan inen bir soyguncu kapıyı açıyor. Diğer soyguncular da fabrikaya girerek çaldıklarını minibüse yüklüyor. Yoldan geçen bir aracı gören soyguncu minibüsü kapıya sıfır yaklaştırarak soyguna devam ediyor. Soyguncular bir süre sonra fabrikadan ayrılıyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERA

-Minibüsün gelmesi

-Bir soyguncunun minibüsten inmesi

-Kapıyı açması

-Fabrikaya girmeleri

-Çaldıklarını minibüse yüklemeleri

-Fabrikadan ayrılmaları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Fabrikadan görüntü

-İçerideki makaralardan görüntü

-İş yeri sahibi Hamdi Kolay ile röp

-Genel ve detay görüntüler

14.04.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180414018

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4- 5 İLÇEDE 20 SAAT SU KESİNTİSİ

Haber: İstanbul,(DHA)

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Bahçelievler Ana İsale Hattı ve terfi merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle, Pazartesi günü Güngören, Esenler, Bakırköy, Bahçelievler ve Bağcılar\'ın bazı bölgelerinde 20 saat su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

İSKİ\'den yapılan açıklamada, Bahçelievler Ana İsale Hattı ve Terfi Merkezinde gerçekleştirilecek olan yenileme çalışmaları nedeniyle; 16 Nisan 2018 Pazartesi günü 10:00 ile 17 Nisan Salı günü 06:00 saatleri arasında 20 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir\" denildi.

Kesinti yapılacak ilçeler ise şöyle:

Güngören : Güven, Haznedar, Mareşal Çakmak ve Merkez Mahallelerinin tamamı ile Akıncılar, Gençosman ve Sanayi Mahallelerinin bir kısmı

Esenler : Fatih ve Tuna Mahalleleri

Bakırköy : Yeşilköy, Yeşilyurt, Ataköy 7-8-9-10. Kısım, Osmaniye ve Zuhuratbaba Mahalleleri.

Bahçelievler : Cumhuriyet, Hürriyet, Bahçelievler, Fevzi Çakmak, Kocasinan, Merkez Mahallesi, Çobançeşme, Siyavuşpaşa, Soğanlı, Yenibosna Merkez ve Zafer Mahalleleri

Bağcılar : Çınar, Barbaros, Güneşli, Fevzi Çakmak, İnönü, Kemalpaşa, Sancaktepe, Yenigün ve Yıldıztepe Mahalleleri.



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(ek bilgilerle)

5- İSTANBUL\'DA \'YEDİTEPE HUZUR\' DENETİMİ...

* 120 kontrol noktası kuruldu Şüpheli görülen araçlar durdurulup didik didik arandı.

*10 bin 246 kişi Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçirildi. 212 kişi gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - Ramazan EĞRİ - Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHA

İstanbul\'da dün 39 ilçede eş zamanlı \"Yeditepe Huzur-6\" adı altında asayiş denetimleri yapıldı.

İstanbul\'un bütün ilçelerinde, 3 bin polisin katılımıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın koordinesinde asayiş denetimi yapıldı. Daha önce belirlenen 120 noktada gerçekleşen denetimlerde, polis ekipleri şüpheli görülen araçları durdurup didik didik aradı. Denetimlere polis helikopterinin de havadan destek verdiği görüldü.

212 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

10 bin 246 kişi Genel Bilgi Taraması\'ndan (GBT) geçirildi. 212 kişi gözaltına alındı. 252 iş yerinin kontrol edildiği denetimlerde 6 iş yerine ceza uygulandı. 3 bin 224 araç sorgulanırken 176 araca işlem uygulandı. 136 bin 141 lira trafik cezası kesildi.

Görüntü Dökümü:

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-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Şüpheli araçların durdurulması

-Kişilerin üst araması ve GBT yapılması

-Araçların içerisinin aranması

-Genel ve yakın detaylar

13.04.2018 - 21.58 - Haber Kodu : 180413189

13.04.2018 - 22.43 - Haber Kodu : 180413195



