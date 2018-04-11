DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  2

(ÖZEL)

1- ÜMRANİYE\'DE MASKELİ SALDIRGAN OTOMOBİLDEKİ KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

- SİLAHLI SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

- ÖLDÜRÜLEN KİŞİNİN \"NURÇİNLER\" OLARAK BİLİNEN GRUPTAN OLDUĞU BELİRTİLDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de \"Nurçinler\" olarak bilinen gruptan olduğu belirtilen Ayhan Nurçin aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay Ümraniye Çakmak Mahallesi Uzunayna Caddesi\'nde dün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Ayhan Nurçin (44) park halinde aracına bindiği sırada maskeli saldırgan park halindeki cipten indi. Nurçin\'in aracına yaklaşan saldırgan önce dışarıdan iki el sonra aracın kapısını açarak iki el daha ateş etti.

4 KURŞUN İSABET ETTİ

Saldırganın arka kapısından bindiği cip hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayı gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Nurçin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan incelemede Nurçin\'in 2 kurşunun başına, 2 kurşunun ise göğsüne isabet ettiği belirlendi.

CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKMIŞ

Ayhan Nurçin\'in \"Nurçinler\" olarak bilinen gruptan olduğu ve cinayet suçundan cezaevine girdiği, birkaç gün önce ise cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

-Ayhan Nurçin\'in araca binmesi

-Maskeli saldırganın cipten inip Nurçin\'e ateş etmesi

-Etraftakilerin kaçışması

-Saldırganın bindiği cipin gitmesi

-Vatandaşların aracın etrafında toplanması

(AKTÜEL)

-Olay yeri

-Ayhan Nurçin\'in aracı

-Aracın çekilmesi

-Ayhan Nurçin\'in fotoğrafı

-Genel ve detaylar



11.04.2018 - 11.50 Haber Kodu : 180411046

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2- LİSEDE BIÇAKLI KAVGA : 1 ÖĞRENCİ YARALI

Haber- Kamera : Alper KORKMAZ / İSTANBUL (DHA) ,

Bahçelievler\'de lise öğrencisi okulda sınıf arkadaşını bıçakladı

Olay sabah saatlerinde Bahçelievler de bulunan meslek lisesinde meydana geldi. İddiaya göre okulun içinde iki öğrenci henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. B.D isimli öğrenci aldığı bıçak darbesiyle karın bölgesinden hafif şekilde yaralandı. Olay sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri yaralanan öğrenciyi okulun yanındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Arkadaşını bıçakladığı belirtilen öğrenci de teşhis için hastaneye götürüldü. Yaralanan öğrenci bıçaklayan arkadaşını teşhis etti. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan öğrenci ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Hastaneden görüntü

Ambulans ve polis araçlarından görüntü

Şüpheli öğrenciden görüntü

Okuldan genel görüntü



11.04.2018 - 11.20 Haber Kodu : 180411031

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3- İŞ ADAMLARINI KAÇIRIP ZORLA SENET İMZALATTIRAN ÇETE YAKALANDI

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin iş adamlarından \"belediyelerden ihale alacaklarını\" söyleyerek para aldıkları ardından da iş adamlarını kaçırarak zorla senet imzalattıkları iddia edildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 880 bin lira değerinde 5 senet ile kılıç, kama, tabanca ve mermiler ele geçirildi.

İstanbul\'da 16 Mart 2018 tarihinde polise başvuran işadamı Bişar Ö. kaçırılarak zorla senet imzalatıldığını söyleyerek şikayetçi oldu. Bişar Ö. ifadesinde \"Bana belediye ihaleleri almama yardım edeceklerini söylediler. Önce 5 bin daha sonrada 20 ve 40 bin lira verdim. Ancak bir gelişme olmayınca paramı geri istedim. Bunun üzerine beni Gaziosmanpaşa\'da bir oto galeriye çağırdılar. Orada bir gün boyunca zorla tutup senet imzalattılar.\" dedi.

Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada polis Gaziosmanşa Karayolları mahallesinde bulunan oto galeriye baskın yaptı. Baskında Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. ve Mürteza A. gözaltına alındı. İşyerinde ve şüphelilerin evlerinde yapılan aramada bir adet tabanca, 95 adet mermi, çelik yelek, polis kelepçesinin yanı sıra kama ve kılıçlar ele geçirildi. İşyerinde toplam değeri 880 bin lira olan 5 adet senette bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiler. Şüphelilerden Adil E., Recep E., Eyüp E, Maşallah G. tutuklanırken diğer şüpheli Mürteza A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Ele geçirilen malzemeler

-Detaylar

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(ÖZEL)

4- İLBER ORTAYLI: BOĞAZDA FACİA YAŞANMASINI BEKLEYECEK DEĞİLİZ, İKİNCİ KANAL LAZIM



* Prof. Dr. İlber Ortaylı,

\" (Boğaz\'daki gemi kazası) Montrö\'yü değiştireceğiz tabi ama bunlar kolay değil, önce statüyü değiştireceksiniz. Bunun için boğazda faciaların yaşanmasını bekleyecek değiliz. İkinci kanalın lazım olduğu görülüyor\"

\"Yalıya gelip biri çarpacak dediğim zaman aklıma hep Hekimbaşı Salih Efendi geliyordu. Çünkü eski ve çok orijinal bir yalı\"



Haber-Kamera: İlknur SARGUT-Gökçe KARAKÖSE/İSTANBUL, DHA

İstanbul Boğazı\'ndaki kazaya ilişkin değerlendirmede bulunan Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Montrö\'yü değiştireceğiz tabi ama bunlar kolay değil, önce statüyü değiştireceksiniz. Bunun için boğazda faciaların yaşanmasını bekleyecek değiliz. İkinci kanalın lazım olduğu görülüyor\" dedi.

İstanbul Boğazı\'nda geçtiğimiz cumartesi günü, Malta Bayraklı \'VITASPIRIT\' adlı geminin çarptığı Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nda ağır maddi hasar meydana gelmişti. Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, kaza sonrası incelemelerin sürdüğü tarihi yalı ve yaşanan kazayla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'nın İstanbul\'un en önemli yalılarından olduğunu söyleyen Ortaylı, kazayla İstanbul Boğazı\'nın büyük bir değerini kaybettiğini ifade etti.

\"EL DEĞİŞTİRMEYEN YALILARDAN BİRİYDİ\"

Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Yalıya gelip biri çarpacak dediğim zaman aklıma hep Hekimbaşı Salih Efendi geliyordu. Çünkü eski ve çok orijinal bir yalı. İçinde de bir hayli kıymetli eşyalar varmış. Eski yalılar çok sahip değiştirmiştir, bu öyle değil. Eski bir aile, çünkü mütemadiyen el değiştirmeyen yalılardan biri, gün geçirmişlerin elinde. Bunun gibi ibretlik bir örnek de Amcazade Hüseyin Paşa Yalısı. Tamir edilen çok güzel yalılar var ama hep aklıma bunlar geliyor. Tedbir almak lazım insanlar yaşıyor oradaö diye konuştu.

\"HÜKÜMET VE UZMANLAR VATANDAŞI BİLGİLENDİRMELİ\"

\'Mühim olan İstanbul ve İstanbullunun hayatı\' diyen Prof. Dr. Ortaylı, yaşanan bu tür olaylar karşısında ikinci bir kanalın gerekli olduğuna dikkat çekti. Hükümetin ve konunun uzmanlarının vatandaşı bu konuda bilgilendirmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Ortaylı, şöyle devam etti:

\"Boğaz geçişini hükümet söyledi diye bazıları alerji duyuyor. Ben bunu anlamıyorum. Bu lazım mı değil mi, olur mu, olmaz mı? Bunun raporu verilsin. Böyle bir ikinci kanalın lazım olduğu görülüyor. Türkiye ve dünya jeolojisini çok iyi bilen Prof. Dr. Celal Şengör buna taraftar. Bu projeye karşı ciddi bir şey yazılması lazım. İlmi şeylerle dolu değil, sadece halka açık anlatılabilir bir rapor gerekiyor. Böyle bir şey yazılmıyor, sözlü bir edebiyattır gidiyor. Yok sular karışır, yok bilmem ne olur. Peki, o zaman bir yazın. Mesela kanal çok geniş tutuluyor. Hakikaten neden geniş tutuluyor? Onu bir sorgulasınlar. Artık iş yalıdan çıktı. Bundan sonra boğazda seyr-ü sefa halinde işine gücüne gidip gelen insanlar, çoluk-çocuk var. Bu kadar lakayt kalıp sonra \'su kirlenir\' diyorlar. Kirlenecekse onu da lütfen izah etsinler. Bu işte görevli uzmanlar ve hükümet bence kamuoyunu bilgilendirmiyor. Bazı meslek grupları maalesef 17 Ağustos depreminden beri çok iyi imtihan vermediler. İçlerinde konuşan, uyaran ve rapor verenler olduğu gibi bunu ticaret vasıtası haline getirenler de oldu. Bütün ilgili odaları göreve davet etmek hakkımız\"

\"MONTRÖ\'YÜ DEĞİŞTİRMEK KOLAY DEĞİL\"

Transit gemi geçişlerinde Montrö Boğazlar Sözleşmesi\'nden kaynaklanan sorunlar olduğunu belirten Ortaylı, Montrö\'yü değiştirmenin kolay olmadığını vurguladı.

Faciaların yaşanmasını bekleyecek değiliz diyen Ortaylı, \"Akdeniz\'de bir sürü ucuz şirketin elinde sayısız gemi var. Bunlar takip edilemiyor. Biz boğazlardayız ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi\'ne göre boğazdan geçen gemilerin kılavuz alma mecburiyeti bile yok. Oysa bunlar çok kontrole muhtaç geçişler. Mesela bu gemide anlaşılan hiçbir şekilde teknik donanım, teknisyen donanımı falan yok. İki yakada 20 milyona yakın insan yaşıyor ve kıtalar arası gidip geliyor. İstanbullular denizi kullanmak zorundalar artık ve gittikçe yoğunlukla kullanıyorlar. Beykoz, Yeniköy gibi bir sürü hat çıktı. Bu nedenle artık küçük gemilerin hayatı bunlar yüzünden tehlikede. Bunlar son derece başıboş, dikkatsiz ve personeli üzerine hiç iyi şeyler düşünemeyeceğimiz gemiler. Sintine bırakıyorlar ve çöp döküyorlar. Boğazın ekolojisini değiştiriyorlar. İstanbul\'un yakın gelecekte bunlarla baş etmesi mümkün değil. İlla felaket beklemeyelim\" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı\'ndan drone görüntüleri

-Tarihçi yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı\'nın röportajı

-Kaza sonrası yalının son halinden detaylar

11.04.2018 - 10.42 Haber Kodu : 180411015

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5- SAKIP SABANCI ULUSLARARASI ARAŞTIRMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNE VERİLDİ

* Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı,

\"Sakıp Sabancı, sadece fen bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğine inanarak bu ödülü tahsis etti\"

Haber-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü ve Anma Töreni İstanbul\'da düzenlendi.

Sabancı Center\'daki tören Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Sema Doğan, Koç Holding Yönetim Kurulu Üyesi Semahat Sevim Arsel, sanatçı Orhan Gencebay\'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

\"İLK, TEK VE ULUSLARARASI BOYUTU OLAN TEK AKADEMİK ÖDÜLÜ\"

Törende konuşan Güler Sabancı, \"13 yıldır bizzat Sabancı\'nın vasiyetinde olan ve kendisinin bizzat kaleme aldığı vasiyetini gerçekleştiriyoruz\" dedi.

Güler Sabancı, \"Sakıp Sabancı, sadece fen bilimlerinin değil, sosyal bilimlerin de aynı derecede desteklenmesi gerektiğine inanarak bu ödülü tahsis etti. Vizyoner kişiliğiyle bu anlayışı kalıcı hale getirmek için Türkiye\'nin sosyal bilimler alanında verilen ilk, tek ve uluslararası boyutu olan tek akademik ödülü oldu. Biz de aynı anlayışla araştırma ve çalışmalara katılan genç akademisyenlerin ve değerlendirmeye katılan jüri üyelerinin uluslararası olma boyutuna her zaman önem ve özen gösterdik\" diye konuştu.

\"KÜRESEL ÖLÇEKTE KİLİT ÜLKE OLMUŞTUR\"

Araştırma konularının, İstanbul Politikalar Merkezi ile Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesinin öğretim üyelerinden oluşan bir ekip tarafından Fuat Keyman liderliğinde belirlendiğini söyleyen Sabancı, \"Bu senenin konusu, geçtiğimiz yıl \'Türkiye\'de ve Dünya\'da Demokratik Yönetişim ve Birlikte Yaşamaya Yönelik Tehditler\' olarak belirlenmişti. Türkiye, jeopolitik ve kültürel düzeyde batı ile doğu arasında bir köprü görevi üstlenmiştir. Dünya barışı için Osmanlı İmparatorluğu\'ndan bugüne bölgesel güç, küresel ölçekte kilit ülke olmuştur. Farklı özellikleri ve nitelikleriyle ülkemizin bölgesel ve küresel sorunlara çözüm bulmada etkin, güçlü ve istikrarlı olabilmesi için bilgi, araştırma, bilimsel üretim yapması gerekmektedir. Sakıp Bey, Türkiye için düşünürdü ama Türkiye ile sınırlı düşünmezdi. Her işin uluslararası boyutunun olmasını çok önemserdi ve bizden isterdi. Biz de Sabancı Üniversitesi\'ni bu anlayışla kurduk. Uluslararası yeri ve saygınlığı olan, kabul gören bir akademik yapı oluşturmayı hedefledik. Dünya üniversitesi olma vizyonuyla çıktığımız yolda bugün uluslararası sıralamalarda kendine yer bulan bir kurum haline geldik\" şeklinde konuştu.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ PRZEWORSKİ\'YE VERİLDİ

Konuşmanın ardından ödül törerine geçildi.

Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülü, Makale Ödülleri \"Demokrasinin Yıkımı: Otokrasi Heveslilerinin Stratejik Tercihleri\" başlıklı makalesiyle İpek Çınar\'a, \"Demokratik Gerileme ve Popülizm Arasında Tercihli Yakınlık: Türkiye ve Macaristan Örneklerine Karşılaştırmalı Bakış\" makalesiyle Berk Esen\'e ve \"Popülizmin Cazibesi ve Seçkin Söyleminin Rolü: Türkiye\'den Örnekler\" makalesiyle Selim Erdem Aytaç\'a verildi. Jüri Özel ödülü ise demokrasi çalışmalarına katkılarıyla bilinen New York Üniversitesi Carroll ve Milton Petrie Siyaset Kürsüsü Başkanı olan Polonyalı siyaset bilimci Adam Przeworski\'ye verildi.

Görüntü Dökümü

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-Güler Sabancı, Aydın Doğan,

-Orhan Gencebay, Semahat Sevim Arsel

-Güler Sabancı\'nın konuşması

-Ödül töreninden görüntüler

-Toplu fotoğraf çekimi

-Detaylar

11.04.2018 - 11.22 Haber Kodu : 180411032

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