DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(ÖZEL)

1- GAZİOSMANPAŞA\'DA MASKELİ VE SİYAH PARDÖSÜLÜ 4 KİŞİNİN MARKETTEKİ SOYGUNU KAMERADA

- Soyunculara direnince elindeki paradan da oldu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA

Gaziosmanpaşa\'da bir markete gelen yüzleri maskeli, siyah pardösülü 4 kişi, müşteri ile çalışanlara tabanca doğrultarak soygun yaptı. Soygun anı marketin güvenlik kamera görüntülerine saniye saniye yansıdı.

Olay, Gaziosmanpaşa, Karadeniz Mahallesi\'ndeki markette geçtiğimiz pazar günü saat 20.45 sıralarında meydana geldi.

Markete gelen yüzleri maskeli, siyah pardösülü 4 kişi, silah doğrultarak kasada bekleyen çalışan ile müşterileri tehdit etti. Soyguncular, kasada bulunan bir miktar para ile kendilerine direnen bir müşterinin parasını alarak kayıplara karıştı.

MÜŞTERİNİN ELİNDEKİ PARAYI ALDI

Markette yaşanan soygun anları işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, 4 kişinin markete girdikten sonra silah doğrultarak çalışanlar ile müşteriler etkisiz hale getirdikleri de görülüyor. Kasadaki paralar ile kendilerine direnen müşterinin elindeki parayı alan soyguncuların hızla uzaklaştıkları görüntülere yansıyor. Soygun anında markette bulunan bir çocuğun ellerini havaya kaldırarak korku için de beklediği de görülüyor.

POLİS OLAY YERİ ÇALIŞMASI YAPTI

Bildirilmesi üzerine markete gelen polis ekipleri, delil araştırması yaparak, market çalışanları ile müşterilerin ifadesine başvurdu. Marketin güvenlik kamera görüntülerini de inceleyen polis, soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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- Marketin güvenlik kamera görüntüsü

- İçeri giren soyguncular

- Soyguncuların müşteri ve çalışanı etkisiz hale getirmesi

- Kasadan aldıkları para

- Soyguncuların silah doğrultması

- Küçük çocuğun ellerini havaya kaldırması

- Genel ve detaylar

28.03.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180328034

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2- SARIYER\'DE APARTMAN DAİRESİNDE UYUŞTURUCU SERASI: 2 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de bir apartman dairesine yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Operasyonda evin uyuşturucu imalatı için seraya dönüştürüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıyer\'de uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerle ilgili çalışma başlattı. Polis, Sarıyer\'de bir eve 21 Mart\'ta düzenlediği operasyonda B.G.(33) ve H.Y.(29)\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler yaptığı baskında evin uyuşturucu serasına çevrildiğini belirledi. Evde yapılan aramalarda 70 kök Hint keneviri, 215,5 gram hint keneviri yaprak ve bitki parçaları, 0,7 gram kokain, 15 ecstascy hap, 2 terazi ve uyuşturucu madde yetiştirmede kullanılan gübre ve düzenek ele geçirildi. Geçtiğimiz hafta Perşembe günü \'Uyuşturucu madde ticareti yapmak\' ve \'Uyuşturucu madde imal etmek\' suçlarından emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



BUZDOLABINDAN KENEVİR ÇIKTI

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sera eve düzenlediği operasyon polis kameraları tarafından görüntülendi. Polis ekiplerinin düzeneklerle yetiştirilen hint kenevirlerini bulması kameralara yansıdı. Ekiplerin evde yaptığı aramalarda buzdolabının içinde hint keneviri bulunması da görüntülendi.



Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

-Sera evden görüntü

-Hint kenevirlerinin görüntüsü

-Evde yapılan aramalar

-Buzdolabından çıkan uyuşturucu madde

-Genel ve detaylar

28.03.2018 - 11.24 Haber Kodu : 180328048

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3-REİNA KATLİAMI DAVASINDA 2 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK-İSTANBUL DHA

Beşiktaş Ortaköy\'deki eğlence merkezi Reina\'da geçtiğimiz yılın ilk saatlerinde 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin 45\'i tutuklu 57 sanığın yargılandığı davada, tutuklu 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de yapılan duruşmanın 7. oturumunda müştekilerin beyanlarının tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti dün gece ara kararını verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ulugbek Khuda Ayberdiev ve Maitibake Tusunmaimaiti\'nin tahliyesine karar verdi. Dijital raporların beklenmesine karar veren heyet, bir sonraki duruşmanın 18-19 Temmuz\'da yine Silivri\'de yapılmasını kararlaştırdı.

İDDİANAMEDE YER ALAN EYLEMLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın düzenlediği iddianameda, Ulugbek Khuda Ayberdiev\'in Fatih\'te bulunan bir kargo şirketinin yetkilileri arasında olduğu, söz konusu kargo şirketinin Telafer\'deki terör örgütü DEAŞ yanlısı \'Yaşar Grubu-Talha Bin Ubeydulah Ketibesi\"nden sorumlu Ubeyde kod isimli Yaşar Akkaş\'a ulaştırmak üzere 35 kg içinde yaşam malzemelerin bulunduğu kargo gönderildiği tespitine yer veriliyor. İddianamede söz konusu sanığın da DEAŞ Terör Örgütü bünyesinde faaliyet yürüten militan olduğu belirtiliyor.

İddianamede Maitibake Tusunmaimaiti\'nin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirtilerek bu sanığın, Reina eylemini gerçekleştiren şüpheli Abdulkadir Masharipov ile irtibatlı şahıslarla bağlantılarının bulunduğu tespitine ver yeriliyor. Sanığın, DEAŞ\'ın İstanbul\'daki hücre evlerinde yakalandığı belirtilen iddianamede, yapılan aramada, DEAŞ terör örgütü eylemlerinin finansmanında kullanılan 159.380 dolar ele geçirildiği kaydedildi.

İddianamede sanıkların \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçundan ağırlaştırılmış hapsi istenirken, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan da 15\'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları talep ediliyor.

Görüntü Dökümü:

-Olayla ilgili arşiv görüntü

28.03.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180328049

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4- CİNSEL İSTİSMARDAN 40 YILA KADAR HAPSİ İSTENEN ÖĞRETMEN DURUŞMADA TUTUKLANDI

Haber: Serpil KIRKESER - İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da öğrencisine cinsel istismardan 40 yıla kadar hapsi istenen öğretmen duruşmada tutuklandı. İlkokul 4. sınıf öğrencisi B.N.K.\'ya (12), 2 yıl önce derste cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen öğretmen sanık S.K. (37), hakkında açılan dava kapsamında ilk kez çıktığı hakim karşısında \"Mağdur, benim hakkımda niçin bu şekilde iddialarda bulunduğunu bilemiyorum. İddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim\" dedi. Mağdur öğrenci B.N.K., da yaşadığını belirttiği cinsel istismar olayını pedagog eşliğinde duruşmada anlattı. Sanık S.K.\'nın avukatı da \"Tüm sınıftaki öğrencilerin duruşmada dinlenmesini talep ediyoruz. İdari soruşturma sonucunda müvekkilim hakkında göreve dönme kararı çıkmıştır\" dedi. Cumhuriyet Savcısı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Avukatı, sanık öğretmen S.K.\'nın tutuklanmasını talep etti. Mahkeme heyeti de sanık öğretmen S.K.\'nın tutuklanmasına karar vererek, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

SANIK ÖĞRETMEN: İDDİALARI KABUL ETMİYORUM

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada savunmasını yapan S.K., 13 yıllık sınıf öğretmeni olduğunu belirterek, \"Mağdur B.N.K. öğrencimdi. Mağdurun bulunduğu sınıf en çok emek verdiğim sınıflardan biridir. Mağdur ile aramda herhangi bir husumet oluşmamıştır. Benim hakkımda niçin bu şekilde iddialarda bulunduğunu bilemiyorum. Ben sınıfta bazı öğrencilere görev verirdim. Ancak görev verdiğim öğrenciler tek kişi olmazdı grup olarak görev verirdim. Ayrıca öğretmen masasının önündeki sırayı boşaltır, görevlendirdiğim öğrencileri buraya oturturdum. Öğretmen masasına bir sebeple gelen öğrenci, masanın sınıfa bakan dış kenarında dururdu. Oturduğum sandalyenin yanına gelmezlerdi. Duvar ve kalorifer kısmına öğrenci almam söz konusu olamaz. İddiaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim\" dedi.

MAĞDUR ÖĞRENCİ DURUŞMADA DİNLENDİ

Pedegog eşliğinde ifadesi alınan mağdur B.N.K. da \"Öğretmenim S.K., bana çok iyi davranırdı, iyi bir öğretmendi.Ancak 4. sınıftayken beni bazı görevler nedeniyle masasına çağırıyordu. Bana olan davranışları değişmişti. Farklı şekilde bana bakıyordu. Beni masasına çağırdığında masanın duvar kısmına beni alıyordu\" dedi. B.N.K. yaşadığını öne sürdüğü cinsel istismarı anlatarak, \"Bir yıl boyunca bu hareketlerine devam etti. Sınıftaki öğrencilere önlerindeki kitabı okumalarını söylüyor, \'Başlarınızı kaldırmayın yoksa sizi döverim!\' diyordu. Hatta sözünü dinlemeyen olursa bütün sınıf içerisinde ördek yürüyüşü yapma şekilde ceza veriyordu. Dövüyordu. Bu olayı arkadaşım S. ve M.\'ye anlattım. Ancak onlar başka kimseye söylemedi. Daha sonra yeni okuluma başladım. 5. sınıfta ilkokul da arkadaşım olan A.\'ya olayı anlattım. A. \'da sınıftaki birkaç kıza olanları anlatmış. 6. sınıfta Ş. ile bir tartışma yaşadık. Ş., de olayı anlatacağını söyledi. Ben de ağladım. Ş. ve A. rehber öğretmen ile konuştu. Benim böyle bir olay yaşadığımdan dolayı sınıfta uyum problemi yaşadığımı anlatmışlar. Rehber öğretmen de bana sordu, ben de anlattım. Şikayetçiyim\"diye konuştu.

TANIK ÖĞRENCİLER DİNLENDİ

Duruşmada, mağdur B.N.K. ile bir dönem aynı sınıfta okuyan 5 kız öğrenci duruşmada \"tanık\" sıfatıyla dinlendi. 2 öğrenci cinsel istismarı gördüklerini iddia ederken, diğer 3 öğrenci ise cinsel istismara şahit olmadıklarını öğretmenlerinden memnun olduklarını söyledi.

MAĞDURUN ANNESİ: ÖĞRETMENİN EVİNDE TOPLANDIKLARINI DUYDUM

Söz verilen mağdur B.N.K.\'nın annesi şikayetçi H.K. ise, \"İlk dinlenen tanıklara bir diyeceğim yoktur. Ancak son dinlenen tanıkların şubat ayında öğretmenin evinde toplandıklarını ve ne şekilde ifade verecekleri konusunda konuştuklarını aynı sınıfta öğrenci olan Y.\'nin annesinden duydum. Y.\'yi annesi bu toplantıya göndermemiş\" diye konuştu.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK KUVVETLİ SUÇ ŞÜPHESİ OLUŞMUŞTUR

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı, \"Sanığın savunma tanıkları üzerinde yönlendirme yaptığını düşünüyoruz. Bu nedenle maddi gerçeğin daha iyi ortaya çıkması için tutuklu yargılanmasını talep ediyoruz. Mağdur olayı daha ayrıntılı olarak anlatmıştır. Sanığa iftira atması için herhangi bir neden yoktur. Kuvvetli suç şüphesi vardır. Bu nedenle tutuklamaya yönelik kuvvetli suç şüphesi oluşmuştur\" şeklinde konuştu. Cumhuriyet Savcısı Sinan Coşar, suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumunun nazara alınarak sanığın tutuklanmasını talep etti.

\"MÜVEKKİLİM HAKKINDA GÖREVE DÖNME KARARI ÇIKMIŞTIR\"

Sanık S.K.\'nın avukatı da \"Biz savunma tanıklarını etkilemedik. Bu şekildeki iddiaları kabul etmiyoruz. Tüm sınıftaki öğrencilerin dinlenmesini talep ediyoruz. İdari soruşturma sonucunda müvekkilim hakkında göreve dönme kararı çıkmıştır. Suç şüphesi yeteri kadar görülmemiştir. Müvekkilim yargılamayı etkilemeye çalışmamaktadır. Veliler kendileri \'Öğretmenimize destek olmak istiyoruz\' diyerek başvurmaktadır. Hatta birçok talebi de sanık geri çevirmektedir. Müvekkilimin suçu işlediğine dair dosyada yeterli delil bulunmadığından tutuklama talebini kabul etmiyoruz.Tutuksuz yargılamaya devam olunmasını talep ediyoruz\" dedi.

MAHKEME SANIĞIN TUTUKLANMASINA KARAR VERDİ

Mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, kuvvetli suç şüphesini gösteren mağdur ve tanık beyanları, delilleri karartma şüphesinin bulunması ve adli kontol tedbirlerinin yetersiz kalacağını belirterek sanık S.K.\'nın tutuklanmasına karar verdi. Mağdur B.N.K. ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın davaya katılma talebini kabul eden mahkeme heyeti tanık dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, S.K.\'nın \"Çocuğun cinsel istismarı\" suçundan 15 yıldan 40 yıla kadar hapsi talep ediliyor.



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5- SEFAKÖY\'DE 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA KAMERADA

Haber: Özgür KAYA-İSTANBUL DHA

Küçükçekmece Sefaköy\'de doğum günü kutlamasından dönenen bir grup gencin içinde bulunduğu araç kaza yaptı. Bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza Pazar 01.00 sıralarında D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Bakırköy\'deki doğum günü kutlamalarından dönen Ozan Börekçi(27), Çağlar Yılmaz (27), Ezgi Kolukısa, Deniz Ulaş Saral(27) ile Yaman A., aynı otomobille eve dönmek için yola çıktı. Yaman A\'nın kullandığı otomobil Sefaköy\'e geldikleri sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Yaman A. ile ön koltukta oturan Ezgi Kolukısa emniyet kemeri sayesinde yaralı kurtulurken Yılmaz, Börekçi, ve Saral hayatıni kaybetti. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken sürücü Yaman A.\' gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yaman A., cezaevine gönderildi.

Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması yer alıyor. Kaza nedeniyle trafik duruyor.

Görüntü Dökümü:

GÜVENLİK KAMERASI

-Kaza anı

-Otomobilin bariyerle çarpması

-Trafiğin durması

-Detaylar

28.03.2018 - 10.58 Haber Kodu : 180328041

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