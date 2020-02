DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BEYKOZ\'DA 2 KATLI METRUK BİNA BÖYLE ÇÖKTÜ

Haber: İstanbul DHA

Beykoz\'da 2 katlı metruk bina çöktü. Çökme anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre uzun süredir boş olan binadan sabah erken saatlerden sesler geldiğini duyan mahalle sakinleri çevredeki komşularını uyardı. Komşular binalarını boşalttı. Gece yağan yağmurun etkisiyle bina sabah saatlerinde büyük bir gürültüyle çöktü. İki katlı binanın çökme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde binadan önce sesler geliyor ardından da çökme gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:

--------------

CEP TELEFONU KAMERASI

-Binadan gelen sesler

-Çökme anı

-Detaylar

27.03.2018 - 11.30 Haber Kodu : 180327043_

=============================

2- LÜKS SPOR OTOMOBİL KAZA SONRASI HAVALANIP KARŞI ŞERİTTEKİ ARACIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

- Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kartal sahil yolunda lüks bir otomobil, kaza sonrası metrelerce havalanıp karşı yöndeki bir aracın üzerine düştü. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kartal sahil yolundaki kaza dün meydana geldi. Trafik ışıklarının çalışmaması nedeniyle gerçekleştiği öne sürülen kazada hızla gelen lüks spor aracın sürücüsü, yola çıkan araçlara çarpmamak için direksiyon kırdı. Otomobil refüje çarparak havalandı. Metrelerce havalanan otomobil karşı yönden gelen aracın üzerine düştü. Feci kazada araç sürücüleri yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ana güvenlik kamerasına da yansıdı. Kaza sonrası yaşananlar da çevredekiler tarafından cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Kaza anı güvenlik kamerasından

-Kaza sonrası çevredekilerin çektiği cep telefonu görüntüleri

27.03.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180327042

==============================

3- GENÇ KIZA KORKU DOLU ANLAR YAŞATAN SALDIRGAN İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ

* Zeytinburnu\'ndaki adım adım takip güvenlik kamerasına yansımıştı.

* Takip ettiği genç kıza apartman girişinde saldıran sanık ilk duruşmada tahliye edildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda evine kadar takip ettiği üniversite öğrencisi Esra B.Ö.\'ye apartmanın girişinde saldıran Suriye uyruklu H.A.S. karşısına çıktı. \"Basit cinsel saldırıya teşebbüs\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçlarından 6 yıl 3 aya kadar hapsi istenen tutuklu sanık H.A.S. , olay günü alkollü olduğunu belirterek, \"Ben mağdura karşı cinsel saldırıda bulunmadım. Mağduru takip ettiğim doğrudur. Bina içine girdikten sonra ben de peşinden binanın içine girdim. Mağdur bağırmaya başlayınca ben de onun ağzını kapattım. Cinsel saldırı amacım yoktu. Boğazını sıkmadım. Saçını da çekmedim. Zorla bir yerde de alıkoymadım\" dedi. H.A.S.\'nin tahliyesine karar veren mahkeme, müşteki genç kızın dinlenmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre olay 16 Şubat\'taki olay şu şekilde gerçekleşti:

Esra B.Ö. olay günü saat 13.10\'da sokak içerisinde yürüyerek evinin bulunduğu binaya girdi. Bina içerisine giren Esra B.Ö.\'nün hemen arkasından da H.A.S. girdi. H.A.S. , Esra B.Ö.\'nün ağzını kapattı, Esra B.Ö. de kurtulmak için bağırdı. Bunun üzerine H.A.S., Esra B.Ö.\'nün boğazını sıkarak, saçını çekti ve olay yerinden kaçtı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler, şikayet üzerine şüphelinin olay yerine gidiş ve geliş istikametinden alınan kamera görüntülerini inceledi ve saldırganı bir kafede yakaladı. Esra B.Ö. de yakalanan kişiyi teşhis etti.

\"ŞAHSIN BANA KARŞI HERHANGİ BİR EYLEMİ OLMADI\"

20 yaşındaki Esra B.Ö. polis merkezindeki ifadesinde \"Ben apartman merdivenlerinden çıkmaya başladım. İkinci katın merdivenlerine geldiğimde bahsi geçen kişi peşimden yavaşça gelince ben de durarak geçmesine olanak sağladım. Şahıs beni geçti ve iki ya da üç adım attıktan hemen sonra tekrar geriye dönerek bir anda ağzımı kapattı. Ben de kendimi kurtarmaya çalıştım. Şahsın eli ağzımdan ayrılınca hemen çığlık atmaya başladım. Ben çığlık atınca o da boğazımı sıkarak saçımı çekti. Sonrasında da

koşarak ayrıldı. Şahsın bana karşı herhangi bir cinsel eylemi olmadı\" diye ifade verdi.



SAVCI 6 YIL 3 AYA KADAR HAPSİNİ İSTEDİ

Soruşturmayı tamamlayan savcılık, H.A.S. hakkında \"Basit cinsel saldırıya teşebbüs\" ve \"Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma\" suçlarından 1 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

SANIK: CİNSEL SALDIRIDA BULUNMADIM

Bakırköy 38. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık H.A.S. ile avukatı katıldı. Tercüman eşliğinde ifade veren 21 yaşındaki sanık, \"Hakkımda şikayette bulunan kişiyi tanımıyorum. Olay günü ben sarhoştum. Ben mağdura karşı cinsel saldırıda bulunmadım. Mağduru takip ettiğim doğrudur. Bina içine girdikten sonra ben de peşinden binanın içine girdim. Mağdur bağırmaya başlayınca ben de onun ağzını kapattım. Cinsel saldırı amacım yoktu. Boğazını sıkmadım. Saçını da çekmedim. Zorla bir yerde de alıkoymadım\" dedi.

SANIĞIN TAHLİYESİNE KARAR VERİLDİ

Mahkeme sanığın üzerine atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, sabit ikametgah sahibi oluşu tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin toplanmış olmasını da gözönünde bulundurarak sanık H.A.S. \'nın tahliyesine karar verdi. Müştekinin dinlenmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

- Olayla ilgili arşiv görüntüler

27.03.2018 - 10.23 Haber Kodu : 180327025

=========================



4- İSTANBUL\'DA SUÇ ÖRGÜTÜ OPERASYONU: 8 GÖZALTI



Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen suç örgütü operasyonunda silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri silah ve tehdit soruyla çek-senet tahsilatı yaptığı iddia edilen bir şebekeyle ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada Anadolu yakasında bulunan 8 şüpheliyi tespit etti. Polis, 20 Mart\'ta Tuzla\'da şüphelileri yakalamak için düzenlediği operasyonda M.T., K.K., Ö.C.A., M.A.A., M.I., M.T., R.G. ve E.S.\'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda Ceska Zbrojovka CZ 25 marka otomatik silah, pompalı tüfek, 4 tabanca, 200 mermi, 2 sahte kimlik, 157 gram uyuşturucu madde ve 400 bin lira değerinde 3 senet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin yapılan detaylı sorgulamasında K.K.\'nın \'Hırsızlık\', Ö.C.A.\'nın ise 29 Eylül 2017\'de Bilecik Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu\'ndan firar ve \'Uyuşturucu madde ticareti\' suçundan arandığı tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi 29 Mayıs Ek Hizmet Binasına götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü

-----------

-Silahlardan görüntü

-CZ 25 otomatik silah

-Uyuşturucu madde ve mermiler

-Senetlerden görüntü

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

27.03.2018 - 11.27 Haber Kodu : 180327041

=====================

5- JANDARMADAN SAHTECİLİK OPERASYONU

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da sahte pasaport, kimlik, ehliyet ve belge düzenleyerek aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilerin yurt dışına kaçmalarına yardımcı oldukları iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, bazı kişilerin İstanbul\'da terör örgütü mensupları başta olmak üzere hakkında arama kararı bulunan kişiler için sahte belge düzenlediği bilgisine ulaştı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde Bakırköy\'de matbaa olarak kullanılan adrese operasyon düzenledi. Matbaada yapılan aramada, çok sayıda sahte nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, çeşitli kurumlara ait ustalık belgeleri, özel güvenlik kartları ve üniversitelere ait güvenlik hologramları ile sahte belgelerin yapımında kullanılan makine ve baskı malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Aralarında terör örgütü üyelerinin de yer aldığı aranan kişilere sahte kimlik, pasaport ve belge düzenledikleri öne sürülen 2 şüpheli, jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

JANDARMA KAMERASI

-Baskın yapılan matbaa

-Ele geçen sahte evraklar

-Sahte belgelerin yapılından kullanılan makina ve baskı malzemeleri

-Şüphelilerin adliyeye sevki

27.03.2018 - 09.46 Haber Kodu : 180327013

================



6- PSİKOLOG ALPER ENGELLER\'İN ÖLDÜRÜLMESİ DAVASINDA SANIK: ÇOK ÜZGÜNÜM, HİÇ AKLIMDAN ÇIKMIYOR

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de psikolog Yrd. Doç. Dr. Alper Engeller\'i bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesi ile \"Kasten öldürmek\" suçundan tutuklu bulunan Hızır Erdoğan\'ın yargılanmasına başlandı. Çok pişman olduğunu söyleyen sanık Hızır Erdoğan, maktul Alper Engeller ile herhangi bir husumeti olmadığını belirterek, \"Pişmanım, öyle bir şey olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ve hiç aklımdan çıkmıyor\" dedi.

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Hızır Erdoğan ve avukatı Yalçın Bingöl katıldı. Savunmasını yapan Hızır Erdoğan, 8-10 yıldır Kadıköy\'de yaşadığını, su bayisinde yatıp kalktığını, maktul Alper Engeller\'i de az tanıdığını söyledi. Alper Engeller ile bir husumeti olmadığını söyleyen Erdoğan, \"Olay günü gece saat 03.00 sıralarında uykudayken, birisi dükkanın kepenklerine ve camına vurup, sinkaflı küfürler ediyordu\" iddiasında bulundu.

OLAY ANINI ANLATTI

Bunun üzerine camdan dışarıya baktığını söyleyen Hızır Erdoğan, şöyle konuştu:

\"Camdan baktığımda bir gölge ve karartı gördüm. Cam ve kepenkleri tekmeleyen kişi bir süre sonra uzaklaştı. Camdaki buharı silip dışarıya baktığımda, karşı kaldırımda yer alan terzi dükkanının önünde birisinin eğilip montundan bir zıpkın çıkardığını gördüm. Bu kişi elindeki zıpkınla etrafa atış yapıyordu. Terzinin kepengine de atış edip deldi. Bir süre sonra bu kişi oradan ayrılınca üzerimi giyinip dışarıya çıktım. Komşum olan terzinin dükkanına bakıp hasarı inceleyecektim. Hava çok soğuk olduğu için gitmedim, tam içeriye girecektim aşağıdan biri yalpalayarak geldiğini fark ettim. Gelen şahıs burnundan soluyarak, öfkeli bir şekilde \'beni mi arıyorsun?\' diye konuşmasıyla irkildim. Baktığımda şahsın Alper olduğunu fark ettim. Kendisine \'sen miydin kapıya vuran?\' diye konuştum. O da \'benim lan\' diye karşılık verdi. Yine ana avrat sövdü. Yine montuna davranınca az önce terzi dükkanının oradayken aynı hareketle montundan zıpkını çıkardığını anımsayınca yine zıpkını çıkaracağını düşündüm. Bu arada eve girip kendimi savunmak için sopavari bir şey aradım. Bu telaşla komidinin üzerinde bulunan bıçağı elime aldım. Şahsa \'defol git, başımı belaya sokma\' dedim. Bıçağı sağa sola salladım. Aramızda yaklaşık 1 kol mesafe vardı. Bıçak temas etmiyordu. Ben çekileceğini düşünüyordum. Maktul kaçacağına beklemediğim bir şekilde üzerime atladı. Kendisiyle boğuştuk. Yer karlı idi. Bir müddet sonra ayrıştık. Maktul sol kolu üzerine birden sert bir şekilde düştü. Anormal bir şekilde alkol kokusu geliyordu. Ben maktulün alkolden dolayı bayıldığını düşündüm. Su istasyonunun sahibini aradım, ambulans çağırmamı istedi. Üst katta oturan arkadaşım Kenan\'ı arayarak ambulans çağırmasını istedim. Bir süre sonra Kenan beni aradı. Petrol istasyonuna çağırdı, polisler Kenan\'ın yanında beni yakaladılar. Benim maktul ile bir husumetim yoktur. Pişmanım, öyle bir şey olmasını istemezdim. Çok üzgünüm ve hiç aklımdan çıkmıyor.\"

SUÇTA KULLANDIĞI BIÇAK SORULDU

Mahkeme Başkanı Adem Kahriman, olayda kullanılan 21.1 santim uzunluğunda tek ağızlı, kısmen deforme olmuş, sivri uçlu, sırtı küt, namlusunun üzerinde küçük ata ibareleri yazılı ağaç kabzalı bıçağı sanığa göstererek olayda kullandığı bıçağın bu olup olmadığını sordu. Sanık Hızır Erdoğan da, \"Bu bıçak olabilir\" dedi.

Duruşma eksiklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanık Hızır Erdoğan\'ın Kadıköy\'de 11 Ocak 2017 tarihinde gece 03.00 sıralarında Alper Engeller\'i bıçaklayarak öldürdüğü belirtiliyor. İddianamede sanığın, \"Kasten adam öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

Görüntü Dökümü: (arşiv)

-Öldürülen psiklolgun fotoğrafı

-Şüphelinin emniyetten çıkışı

27.03.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180327040

====================

7- FERHAT TUNÇ HAKKINDA 9 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar nedeniyle \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan yargılanan Ferhat Tunç hakkında savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Tunç\'un 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ikinci celseye, tutuksuz yargılanan sanık Ferhat Tunç avukatı ile katıldı. Duruşmada, savcı Hasan Adalı esas hakkındaki görüşünü açıkladı. Savcı, sanık Ferhat Tunç\'un Twitter ve Instagram isimli sosyal paylaşım sitelerinde 2015 ve 2016 yılında yaptığı paylaşımlara değinerek sanığın silahlı terör örgütü PKK/KCK\'nın ve onun uzantısı olan YPG ve YPJ\'nin cebir şiddet içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptığını belirtti. Savcı, sanık Tunç\'un \"Zincirleme şekilde terör örgüt propagandası yapmak\" suçundan 1 yıl 10 aydan 9 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

SAVUNMASINI YAPMAK İÇİN SÜRE TALEP ETTİ

Savcının mütalaasına karşı diyecekleri sorulan sanık Ferhat Tunç ise \"İki yıl önceki paylaşımlarımın iddianameye konu yapılmasının iyi niyetli olmadığı düşüncesindeyim. Paylaşımlarımın mevcut hükümetin Kürt politikasıyla tezat oluşturduğunun farkındayım. Paylaşımlarımın düşünce ve ifade hürriyeti içerisinde olduğu kanısındayım. Yakın zamanda kızkardeşimi kaybettim. Esas hakkındaki savunmamı önümüzdeki duruşmada yapacağım\" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, savunma hakkının kısıtlanmaması açısından sanık Ferhat Tunç\'un savunmasını hazırlaması için süre verdi. Duruşma ertelendi.