DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAKIRKÖY\'DE NEVRUZ ÖNLEMLERİ

* Polis, kutlama alanı ve çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Haber: İhsan YALÇIN - Taner YENER - Kamera: Güven USTA / İSTANBUL DHA

Bakırköy\'deki Nevruz kutlamaları öncesi polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kutlama alanına giden bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Halk Pazarı alanında 13.00\'da başlayacak kutlamalar nedeniyle polis, kutlama alanı ve çevresinde sabahın erken saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Alana giden yollara zırhlı polis araçları ve TOMA\'lar konuşlandırıldı. Arama noktalarında özel harekat ve çevik kuvvet ekiplerinin nöbet tuttuğu görüldü. Kutlamaya gelenler 3 ayrı kontrol noktasından aranarak içeri alınıyor.

-Güvenlik noktaları

-Polisin üst araması yapması

-TOMA ve zırhlı araçlardan detay

-Kapalı yollar

-Özel harekat polisleri

-Genel ve detaylar

(güvenlik kamerasıyla yeniden)

2- ESENYURT\'TA POMPALI DEHŞETİ KAMERADA: 3 YARALI

*Önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti.

*Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle ateş etti. 3 kişinin yaralandığı olayın ardından olay yerine özel harekatçıların da bulunduğu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevik kuvvet polisleri de önlem aldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Örnek Mahallesi 1534\'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi önce tartıştığı komşusuna ardından sokaktakilere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Saldırıda 3 kişi yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine zırhlı araçlarla özel harekatçılar, çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Mahalleli de dahil olunca olaylar büyüdü. Bunun üzerine çağrılan çevik kuvvet polisleri önlem aldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Esenyurt Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Sokak üzerinde çok sayıda boş kovan bulundu.

Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği ele geçirirken, ateş eden şüphelinin de aralarında olduğu çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olayda yaralanan bir çocuk, \"Ben nenemin evine gelirken ateş ettiler. Bacağımdan yaralandım. Bacağıma saçma isabet etti.\" dedi.

Bir mahalleli ise, \"Çocuğu parktan getiriyordum, önce bir ses geldi, havai fişek zannettim. Sonra baktım herkes kaçarak saklanmaya çalıştı. Ben de çocuğu alıp bir kapının arkasına saklandım. 5-6 defa ateş ettiler. Gözümle görmedim, sesler geliyordu. Gelen ekip aracına da bir tane sıktı.\" diye konuştu.

VURULMA ANLARI KAMERADA

Saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bazı kişilerin vurulma sonrası yere düştükleri görülüyor. Vatandaşlar yaralanan kişinin yardımına koşuyor. Bazı kadınların ellerinden tuttukları çocuklarla kaçtıkları görülüyor.



EK GÖRÜNTÜ

-GÜVENLİK KAMERASI

-Saldırı anı

-Vurularak yere düşen kişi

-Vatandaşların yardım etmesi

-Kaçışan vatandaşlar

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜ

-Özel harekat polisleri

-Yaralıların ambulansa konulması

-Yaşanan hareketlilik

-Pompalı tüfekle ateş edenin gözaltına alınması(Yerde yatırılan)

-Polisin yaptığı gözaltılar

-Boş kovanlar

-Pompalı Tüfek

-Röp.

Detaylar

3- İSTANBUL\'DA SAHTE PARA OPERASYONU: 20 LİRALIK BANKNOTLAR HALİNDE SAHTE 7 MİLYON LİRA ELE GEÇİRİLDİ



*Matbaa sahibi baba-oğul aranıyor

*Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen operasyonda 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira ele geçirildi. Matbaa sahibi baba-oğul aranıyor. Operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ümraniye\'de bir işyerinde sahte para basıldığı yönündeki ihbarı değerlendirerek operasyon başlattı. Polis ekipleri, 15 Mart\'ta bir matbaaya düzenlediği baskında kesilmemiş 20 liralık banknotlar halinde sahte 7 milyon lira, sahte para yapımında kullanılan boya, sahte para kağıdı ve matbaa makineleri ele geçirildi.



GEÇMİŞTE PKK\'YA FİNANSMAN SAĞLAMIŞLAR

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda matbaanın Süleyman A. ve oğlu Fırat A. ile birlikte işletildiğini tespit etti. Baba-oğul şüphelilerin geçmişte de kalpazanlık suçlarından haklarında çok sayıda kayıt olduğu ortaya çıkarken, şüphelilerin terör örgütü PKK\'dan kayıtları olduğunu belirledi. Şüphelilerin sahte paralardan belli miktarda terör örgütü PKK\'ya finansman sağladıkları iddia edildi.



DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN SADECE 20 TL BASMIŞLAR

Emniyet yetkilileri, şüphelilerin dikkat çekmemek için sadece 20 liralık banknotlar halinde sahte para bastıklarını, çoğu kişinin 20 lira diyerek dikkat etmediğini ileri sürdü.

BABA OĞUL ARANIYOR

Polis ekipleri matbaanın sahibi Süleyman A. ve oğlu Fırat A.\'yı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonlar polis kamerası tarafından görüntülendi.

- POLİS KAMERASI

-Polisin matbaaya girmesi

-Arama yapması

-Sahte paralardan görüntü

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen paralar

-Masaüstü görüntüsü

-Detaylar

(ÖZEL)

4- POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİLER BASIN EKSPRES YOLUNU BİRBİRİNE KATTI

* Çaldıkları lüks araçla ilerleyen 3 şüpheli, polisin dur ihtarına uymadı.

* Polis ateş açtı, şüpheliler araçlara çarpa çarpa ilerledi.

* Basın Ekspres yolunda dehşet saçan şüpheliler 7 araca çarptı, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Basın Ekspres yolunda polisten kaçan şüpheliler yolu birbirine kattı. Çaldıkları lüks otomobille kaçan şüpheliler, 7 araca çarptı. Polis şüphelilerin arkasından ateş açtı.

Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'yle çalıntı olduğu belirlenen lüks araç, polisi alarma geçirdi. İçinde 3 kişinin bulunduğu araç, dün akşam saatlerinde Basın Ekspres yolunda fark edildi. Şüpheliler polisin \'dur\' ihtarına uymadı. Ankara istikametine kaçan şüphelilerin arkasından polis havaya ateş açtı. Kovalamacayı fark eden bazı sürücüler yolu kesmeye çalıştı. Ancak şüpheliler bu araçlara çarparak yollarına devam etti. Şüpheliler, biri TIR, 7 araca çarptı. Kovalamaca İkitelli mevkiinde son buldu. Yolu kesen sürücüler nedeniyle daha fazla ilerleyemeyen 3 şüpheli, aracı terk ederek yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis, şüphelilerden birini yakaladı. Diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor.

Polisin yaptığı incelemede aracın 2 gün önce çalındığını belirledi. Sürücülerden biri, \"Herkese çarpa çarpa geliyordu. Biz de kaçamadık\" diye konuştu.

-Şüphelilerin çarptığı araçlar

-Sürücülerle röportajlar

-Yoldan detaylar

-Şüphelilerin kaçtığı otomobil (beyaz araç)

-Polislerin incelemesi

(ÖZEL)

5- ÇALDIKLARI MİNİBÜSLE 1 TON ET VE KIYAFET ÇALAN MASKELİ 5 KİŞİ KAMERADA

Haber: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de, sahibinin gözleri önünde çaldıkları minibüsle, bir marketin deposundan 1 ton et ile lüks mağazadan pahalı giyim eşyası çalan maskeli 5 kişi, polis tarafından her yerde aranıyor. Her 3 hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İlk olay 15 Mart günü saat 12.43\'te Necip Fazıl Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir kişi, sokak üzerinde park halindeki minibüsü sahibinin gözleri önünde çaldı. Minibüsün, çalışanı tarafından çalıştırıldığını sanan sahibi, hırsızlığı fark edince polisi aradı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, minibüsün çalınma anına ilişkin güvenlik kameraları görüntülerini inceledi. Görüntülerde; park halindeki minibüsün sağ camından anahtarın kontak üzerinde olduğunu gören şüphelinin şoför koltuğuna geçerek aracı hareket ettirdiği, bu sırada dışarı çıkan minibüsün sahibinin biraz yürüdükten sonra aracının çalındığını fark ettiği görülüyor.

MARKETİN DEPOSUNDAN 1 TON ET ÇALDILAR

Çalışmalarını sürdüren polis, çalınan minibüsle 16 Mart günü, Aşağıdudullu Mahallesi\'nde bulunan bir marketin deposundan 1 ton et çalındığını belirledi. Marketin güvenlik kamera kayıtları incelendiğinde maskeli 5 kişinin, 10 dakika içinde etleri sırtlayarak dışarı çıkardıkları görülüyor.



MAĞAZADAN PAHALI KIYAFETLER ÇALDILAR

Polis, aynı kişilerin, çalınan aynı minibüsle bir mağazadan pahalı kıyafet hırsızlığı yaptıklarını belirledi. Bu hırsızlık olayı da saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, minibüsü mağazanın kepenklerine doğru yanaştırdıkları, kepenkleri kırdıktan sonra mağazadan kıyafetleri alarak minibüse yükledikleri görülüyor.

Polis, görüntülerden yola çıkarak 5 şüphelinin kimlikleri tespit edip yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

GÜVENLİK KAMERASI

-Aracan çalınma anı

-Aracı çalınan adamın şaşkınlığı

-Hırsızların etleri sırtların da taşıması

-Lüks mağazanın kepenlerinin açılması



6- FENERBAHÇELİ ESKİ MİLLİ FUTBOLCU ERDİ DEMİR\'E \"BIÇAKLA YARALAMA\"DAN 3 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan Fenerbahçeli eski milli futbolcu Nusret Erdi Demir, \"Haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama\" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 2 bin 240 TL adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul Anadolu 58. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen davanın karar duruşmasına müşteki sanıklar Sercan Osmanoğlu ve Erdoğan Altunbaş katılırken, tutuksuz yargılanan müşteki sanık Nusret Erdi Demir duruşmaya katılmadı. Erdi Demir\'i temsilen avukatı Ali Mahir Başarır duruşmada hazır bulundu. Söz alan müşteki sanık Erdoğan Altunbaş, müşteki sanık Erdi Demir ile karşılıklı olarak anlaştıklarını ve şikayetlerinden karşılıklı vazgeçtiklerini söyledi.

KARŞILIKLI ŞİKAYETLERİNDEN VAZGEÇTİLER

Müşteki Sanık Sercan Osmanoğlu da müşteki sanık Erdi Demir\'in kendilerinden özür dilediğini belirterek, \"Karşılıklı olarak şikayetimizden vazgeçtik. Hastane kağıtlarını gösterdi. Alkolün tesiri ile böyle bir eylemde bulunduğunu düşünüyorum. Kendisi iyi bir insandır. Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum\" dedi.

Erdi Demir\'in Avukatı Ali Mahir Başarır, müvekkilinin yıllarca Fenerbahçe\'de top oynadığını belirterek, \"Karşılıklı olarak uzlaştık ve barıştık. Olay günü müvekkil de ciddi bir saldırıya uğramıştır. Bu dosyadaki adli rapor ile sabittir. Kendisi şu anda hayati tehlikesi olan bir sağlık sorunu ile uğraşmaktadır. Sanığın üzerine atılı suçu işlediğini gösterir somut deliller bulunmamaktadır. Beraatine karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu\'nun, \"Kasten yaralama\" suçundan yargılandığını, bu suçun şikayete bağlı suç olduğunu, müşteki sanık Erdi Demir\'in şikayetinden vazgeçtiğini gerekçe gösteren mahkeme, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi.

Mahkeme, müşteki sanık Erdi Demir\'e Sercan Osmanoğlu\'nu \"Haksız tahrik altında bıçakla kasten yaralama\" suçundan ceza verdi. Mahkeme, suçun işleniş biçimini, Sercan Osmanoğlu\'nun hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasını, sanık Demir\'in kastının ağırlığını gerekçe göstererek 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırdı.Mahkeme, Erdi Demir\'i Erdoğan Altunbaş\'a yönelik, \"Kasten yaralama\" suçundan da 112 gün adli para cezası ile cezalandırdı. Demir\'in bu cezasını 2 bin 240 liraya çevirdi.

Müşteki sanıklar Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu\'na hakaret etmekten de yargılanan Erdi Demir, bu kişilerin şikayetlerinden vazgeçmesi nedeni ile bu suçlamadan davayı düşürdü.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, olay tarihinde alkollü olan Erdi Demir 29 Nisan 2017 tarihinde Kadıköy\'de parkta oturan Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu\'nun yanına gittiği, onlara hakaret ettiği, çıkan tartışma üzerine Demir\'in oradan uzaklaştırıldığı anlatılıyor. Parktan uzaklaştırılan Erdi Demir\'in parka tekrar döndüğü, bıçak ile Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu\'na saldırdığı, Altunbaş ve Osmanoğlu\'nun da Erdi Demir\'i darp ettiği belirtiliyor. İddianamede müşteki şüpheli Erdi Demir\'in \"Bıçakla yaralama\" ve \"Hakaret\" suçlarından 1 yıl 9 aydan 9 yıl 2 aya, Erdoğan Altunbaş ve Sercan Osmanoğlu\'nun da \"Yaralama\" suçundan 4 aydan 1 yıl 2 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyordu.



