DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- TAKSİLERE KAÇAK GÖÇMEN OPERASYONU: 3 TAKSİDEN 22 KAÇAK GÖÇMEN ÇIKTI

* 8 kaçak göçmeni taşıyan taksiye yapılan operasyon jandarma kamerasına yansıdı

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda, 3 taksiden Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen çıkarken 3 kişi tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı yollarla Türkiye\'ye giriş yapan göçmenlerin Meriç nehri üzerinden Yunanistan\'a geçiş yapacağı ihbarını aldı. Ekipler, göçmenleri taşıyan taksileri takibe aldı. Farklı zamanlarda durdurulan 3 takside Pakistan ve Afganistan uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı.

OPERASYON KAMERADA

8 kaçak göçmeni taşıyan bir taksiye yapılan operasyon da jandarma kamerası tarafından görüntülendi. Göçmenlerin, bir süredir Aksaray ve Sultançiftliği\'ndeki evlerde gizlendikleri ortaya çıktı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Kaçak göçmenlerden kişi başı 2 bin Euro aldıkları tespit edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 22 kişi ise geri gönderme merkezine teslim edildi.

Görüntü Dökümü:

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JANDARMA KAMERASI

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-Taksiye düzenlenen operasyon

-Taksiden çıkan kaçak göçmenler

-Şüphelilerin gözaltına alınması

-Genel ve detaylar

10.03.2018 - 09.36 - Haber Kodu : 180310020

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2- (ÖZEL)

BAĞCILAR\'DA PAZARCILARA BİBER GAZI VE TAZYİKLİ SUYLA MÜDAHALE

* Yeni pazar yerine gitmek istemeyen pazarcılar eylem yapınca polis, biber gazı ve tazyikli su ile müdahale etti.

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Bağcılar\'da belediye tarafından gösterilen yeni pazar alanına taşınmak istemeyen ve eylem yapan pazarcılara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Bağcılar Belediyesi, Güneşli Evren Mahallesi\'nde bir cadde üzerinde kurulan semt pazarını trafiği engellediği gerekçesiyle başka bir alana taşımak için karar aldı. Yıllardır aynı cadde üzerinde tezgah açtıklarını söyleyen pazarcılar ise duruma tepki gösterdi. Yeni alanın uygun olmadığı ve taşınmak istemediklerini söyleyen pazarcılar bugün caddeye tekrar tezgahlarını kurmak istedi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Polis, sabah erken saatlerde alana gelen pazarcılara izin vermedi. Pazarcılar cadde üzerinde toplanarak eylem yapmak istedi. Alkışlar ve sloganlarla caddeye yürüyen pazarcıların önü TOMA ve zırhlı polis aracıyla kesildi. Polis, gruptan birini gözaltına almak isteyince, diğer kişiler engel olmaya çalıştı. Bunun üzerine polis ekipleri biber gazı ve tazyikli suyla kalabalığa müdahale etti. Müdahale sonrası pazarcılar alandan uzaklaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Esnafın toplanması

-Pazarcılar ile röp.

-Pazarcıların yürüyüşü

-Polisin uyarıları

-Pazarcının gözaltına alınması

-Gazlı ve tazyikli suyla müdahale

-Kaçan pazarcılar

-Genel ve detaylar

10.03.2018 - 11.30 - Haber Kodu : 180310041

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3- TEM\'DE SİS KAZASI: 1 ÖLÜ

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN İstanbul DHA

TEM Otoyolu\'nda Selimpaşa mevkiinde sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Silivri Selimpaşa mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Balık taşıyan Eşref Aslanoğlu yönetimindeki minibüs, aynı yönde seyreden yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Sis nedeniyle meydana geldiği belirtilen kazada minibüs sürücüsü Aslanoğlu araç içerisinde sıkıştı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sıkışan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlar

-Sağlık ekipleri

-Yola dökülen balıklar

-Detaylar

10.03.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 180310034

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4- İSTANBUL BOĞAZI\'NDA SİS : FSM SİS ALTINDA KAYBOLDU

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

İstanbul Boğazı ve çevresinde sis etkili oluyor.

İstanbul Boğazı\'nda ve çevresinde gece etkili olmaya başlayan sis sabaha karşı da etkisini sürdürdü. Sis nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün bir bölümü görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler hızını düşürerek ilerledi.

Görüntü Dökümü

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-FSM Köprüsü\'nden görüntü

-Köprünün sis içinde kalması

-Boğazda etkili olan sis

-Köprü üzerinde ilerleyen araçlar

-Genel ve detaylar

10.03.2018 - 09.17 - Haber Kodu : 180310019

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5- KUYUMCUKENT\'TE YANGIN

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Yenibosna\'da bulunan Kuyumcukent\'te çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Kuyumcukent\'in 2. katında bulunan bir dökümhanede saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın bacaya da sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Kuyumcukent\'in içinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

10.03.2018 - 08.42 - Haber Kodu : 180310015

10.03.2018 - 09.11 - Haber Kodu : 180310017

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6- (HAVADAN GÖRÜNTÜYLE)

İSTANBUL BARAJLARI BU YILIN EN YÜKSEK DOLULUK SEVİYESİNE ULAŞTI

- Kış ayında yağışlar az olmasına rağmen barajlardaki doluluk oranı yüzde 90\'ı aştı.

- Barajlarda taşmayı önlemek için zaman zaman kontrollü olarak su bırakıldığı öğrenildi.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İSTANBUL (DHA)

İstanbul\'da geçtiğimiz perşembe yaşanan yoğun sağanak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı yüzde 90\'ı aştı. 9 Mart 2018 tarihi itibarıyla İstanbul\'un barajlarında 3 barajda doluluk oranı yüzde 100 olarak ölçüldü. Hiç yağmur yağmasa bile barajlarda yaklaşık 10 ay yetecek su var.

BU YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE ULAŞTI

Türkiye\'de kurak bir kış geçirilmesine rağmen İstanbul barajlarından iyi haber var. İstanbul\'da geçtiğimiz perşembe günü yaşanan yoğun sağanak yağmurun ardından barajlardaki toplam doluluk oranı 9 Mart 2018 günü yüzde 90.25 olarak ölçüldü. Bu rakamın bu yılın en yüksek seviyesi olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

3 BARAJDA DOLULUK YÜZDE YÜZ

İstanbul\'a içme suyu sağlayan barajlardan Ömerli Barajı, Kazandere barajı ve Istırancalar\'da doluluk oranı yüzde yüz olarak ölçüldü. Bu barajlarda taşmayı önlemek için zaman zaman kontrollü olarak su bırakıldığı öğrenildi. Diğer barajlarda da durum çok farklı değil. Terkoz\'da doluluk oranı 99.80, Alibeyköy\'de ise 96.61 olarak ölçüldü. İstanbul\'un en az su tutan barajı ise Kanal İstanbul projesinin de güzergahında bulunan Sazlıdere baraj gölü. Gölde doluluk oranı şu anda yüzde 43.65.

2014 YILINDA DOLULUK YÜZDE 28.82\'YDİ

İstanbul barajlarında şu anda genel doluluk oranı yüzde 90.25 seviyesinde. İstanbul\'un barajlarında 2014 yılında yaşanan kuraklık sırasında 8 Mart 2014 tarihinde doluluk oranı yüzde 28.82 olarak kayıtlara geçmişti. 2017 yılının Mart ayında geçen yıl aynı tarihteki doluluk oranı ise 87.78\'di.

HİÇ YAĞMUR YAĞMASADA 10 AY YETECEK SU VAR

İstanbul\'un barajlarında 9 Mart 2018 itibariyle 783 milyon 95 bin metreküp su birikti. İstanbul\'a ortalama günde 2 milyon 800 bin metreküp su verildiği düşünüldüğünde, bugünden itibaren hiç yağmur yağmasa bile yaklaşık 10 ay yetecek kadar su var.

İstanbul barajlarının ayrı ayrı doluluk oranları ise şöyle;

Kazandere : Yüzde 100

Istırancalar : Yüzde 100

Papuçdere : Yüzde 92.89

Ömerli : Yüzde 100

Sazlıdere : Yüzde 43.65

Büyükçekmece : Yüzde 87.30

Alibeyköy : Yüzde 96.61

Terkoz : Yüzde 99.80

Elmalı : Yüzde 57.97

Darlık : Yüzde 94.28

Görüntü Dökümü:

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-HAVADAN GÖRÜNTÜYLE

-Büyükçekmece barajı

-Alibeyköy Barajı

10.03.2018 - 09.58 - Haber Kodu : 180310022

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7- (HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

TAKSİM CAMİİNDE KABA İNŞAATIN YÜZDE 80\'İ TAMAMLANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Taksim Meydanı\'nda bir yıl önce temeli atılan camide kaba inşaatın yüzde 80\'i tamamlandı. Kubbe üzerinde yer alan pencereler ortaya çıkarken, kaba inşaatın tamamlanmasının ardından binanın iç yapısına geçilecek. Caminin bu yıl ibadete açılması planlanıyor.

Yapımına bir yıl önce başlanan Taksim Camii inşaatında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Camideki inşaat çalışmaları kubbe bölümünde yoğunlaşmış durumda. İskele sistemi tamamlanan kubbede yer alacak pencereler ortaya çıkmaya başlarken önümüzdeki günlerde beton dökme işleminin başlamasıyla binanın üzeri kapanmaya başlanacak. Ardından da minarelerin yapılması için start verilecek. Caminin altında 4 kat otopark bulunacağı belirtildi. Giriş katı kültür merkezi olarak yapılması planan caminin 2018 yılı içinde ibadete açılması planlanıyor.

Görüntü Dökümü:

-HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Camiden görüntü

-Çalışmalardan görüntü

-Taksim Meydanı

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Camiden görüntü

-Çalışmalar

-Detaylar

10.03.2018 - 10.06 - Haber Kodu : 180310024

10.03.2018 - 10.07 - Haber Kodu : 180310025



