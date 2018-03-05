DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (ek görüntü ve bilgiyle) ESENYURT BELEDİYESİ BİNASINDA SİLAH SESLERİ : KADINI VURUP İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Esenyurt Belediyesi\'nin ek hizmet binasında bir kadını öldüren saldırgan intihar etti.

Olay, sabah 10.30 sıralarında meydana geldi. Nazım Hikmet Bulvarı\'nda bulunan Esenyurt Belediyesi Ek Hizmet Binası\'na gelen B.Ö. (43) pompalı silahla içeriye girdi. B.Ö. burada çalıştığı öğrenilen M.B. (42) adlı kadını alıkoyarak bir odaya kapattı. M.B.\'yi vuran B.Ö. intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans geldi. Özel harekat ekipleri de belediye binası önüne geldi.

Polisin olay yerinde incelemeleri sürüyor.

BELEDİYEDEN AÇIKLAMA

Bu arada Esenyurt Belediyesi\'nden olayla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi\'nin bulunduğu ek hizmet binasında görevli M.B. (42), B. Ö. adlı kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, saldırgan daha sonra aynı silahla intihar etmiştir. Olay tamamen adli vaka olup, saldırının kurumumuza yönelik olmadığını bildiririz. Polisin olayla ilgili tahkikatı devam etmektedir\"

Görüntü Dökümü:

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-Bina önündeki polis ve ambulans

-Özel harekat polislerinin gelmesi

-Bina çevresindeki hareketlilik

-Kadının fotoğrafı

-Detaylar

05.03.2018 - 11.02 - Haber Kodu : 180305030

05.03.2018 - 11.28 - Haber Kodu : 180305036

05.03.2018 - 11.45 - Haber Kodu : 180305042

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2- KARAKÖY\'DE İSKELEDEKİ \'BABA\' KOPTU; SEFERLER YAPILAMIYOR

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Karaköy vapur iskelesini karaya bağlayan \'baba\'nın kopması sonucu seferler yapılamıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Hatları A.Ş.\'den yapılan açıklamada, Karaköy iskelesini karaya bağlayan babanın kopması nedeniyle Kadıköy seferlerinin yapılamadığı kaydedildi.

Sabah saatlerinde iskeleye gelenleri, görevliler Haliç-Üsküdar iskelesine yönlendirdi.

Görüntü Dökümü:

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-Vapur iskelesi

-İskeleye gelenlerle röp.

-Genel ve detaylar

05.03.2018 - 10.24 - Haber Kodu : 180305017

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3- MARKET AÇILIR AÇILMAZ, İÇERİ GİRİP SOYDULAR... O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir marketin şubesine gelen maskeli ve silahlı soyguncular market açılır açılmaz, silah tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra kasadaki 17 bin bin lirayı alıp kaçtılar. Soygun anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Olay saat 08.40 sıralarında Mevlana mahallesi Namık Kemal caddesi üzerinde meydana geldi. Bir marketin şubesine gelen maskeli ve silahlı 2 kişi marketin açılır açılmaz içeri girdi. Silah tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getiren soyguncular kasadaki 17 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. Ekipler marketin güvenlik kameraları kayıtlarını incelemeye alıp delil topladı.

Market çalışanı, \"Kar maskeli iki kişi geldi daha marketi açar açmaz içeri girdiler. Silah zoruyla paraları alıp kaçtılar\" dedi.

Yaşanan silahlı soygun marketin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde içeri giren silahlı ve maskeli iki soyguncu marketin arka tarafına doğru yürüyor. Burada çalışanlara silah çekerek etkisiz hale getiriyor. Bir kadın çalışan silah tehdidi üzerine kasadaki paraları soyguncuya veriyor. Çalışanların soyguncular ayrıldıktan sonra telefonla polisi aradıkları görülüyor.

Polis ekipleri, soyguncuları yakalamak için çevrede geniş çaplı araştırma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERA

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-Silahlı soyguncuların içeri girmesi

-Çalışanlara silah çekmesi

-Kasadaki paraları almaları

-Çalışanların yaşadığı korku

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

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-Olay yerine giden ekiplerin görüntüsü

-Marketten görüntü

-Bir vatandaş ile röp.

-Polislerin markete girmesi

-Güvenlik şeridi çekmesi

-Çalışanların görüntüsü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

05.03.2018 - 10.32 - Haber Kodu : 180305023

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4- (ÖZEL)

OTOMOBİLİN TAMPONUNDAN 161 KAÇAK CEP TELEFONU ÇIKTI

Haber: Zeki GÜNAL - Kamera: İstanbul DHA

Hakkari\'de şüphe üzerine durdurulan Irak plakalı otomobilin tampon bölümüne gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Hakkari Depin mevkisinde denetim yapan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, şüphelendikleri Irak plakalı bir otomobili durdurdu. Emniyete götürülen otomobilde yapılan aramada arka tampona gizlenmiş 161 kaçak cep telefonu ele geçirildi. Polis, Irak uyruklu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Arama kararının Iraklı kişinin yüzüne okunması

-Okunan kararın Iraklı kişiye tercüme edilmesi

-Polisin otomobilde arama yapması

-Arka tamponun sökülmesi

-Tampon içine gizlenmiş cep telefonlarının çıkarılması

-Genel ve detay görüntüler

05.03.2018 - 11.52 - Haber Kodu : 180305044

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5- KAĞITHANE\'DE NARKOTİK OPERASYONU... 36 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kağıthane\'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 36 kişi adliyeye sevk edildi.

27 Şubat\'ta düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin adreslerinde 1 kilo 921 gram esrar, 692 gram bonzai, 19 gram kokain, 4 bin 100 ecstascy hap, 3 hassas terazi, 4 tabanca, 12 av tüfeği ile 7 bin 115 lira para ele geçirmişti. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 36 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Şüphelilerin emniyetten çıkışı

-Şüphelilerin sağlık kontrolüne götürülmesi

-Şüphelilerin otobüslere bindirilmesi

-Genel ve detaylar

05.03.2018 - 11.56 - Haber Kodu : 180305045