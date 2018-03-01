DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(geniş haber)

1- OTOMOBİL HIRSIZLARI ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI; POLİS DEFALARCA ATEŞ AÇARAK DURDURDU

- O anlar kameraya yansıdı

Haber: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bir otomobil hırsızı olduğu belirtilen 2 kişi ortalığı birbirine kattı. Çok sayıda araca çarparak kaçmaya çalışan şüphelileri polis, otomobilin lastiklerin ateş açarak durdurmaya çalıştı. O anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Başakşehir\'deki olay dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil hırsızları araçlarıyla bir aracın yanına yanaştı. Bu sırada yoldan geçen polis ekipleri, şüphelendikleri araçtaki iki kişiye yaklaştı. Polisi fark eden şüpheliler çalıntı olan araçlarına binerek kaçmaya başladı. Bir süre kaçan şüphelileri polis ekipleri bir sokakta sıkıştırdı.

ÇOK SAYIDA ARACA ÇARPTILAR

Polisten kaçmaya çalışan şüpheliler kaldırımda çıkarak ilerlemeye çalıştı. Bu sırada park halindeki çok sayıda araca çarpan şüpheliler başarılı olamayınca geri geri kaçmaya çalışırken başka bir araca daha çarptı.

POLİS ATEŞ AÇTI

Polis ekipleri önce havaya ateş açtı. Şüpheliler durmayınca bu kez aracın lastiklerine ateş açıldı. Uzun uğraşlar sonunda araçları duvar ile otomobil arasında sıkışan şüpheliler gözaltına alındı.

BÜYÜK KORKU YAŞADILAR

Olayı cep telefonuyla kaydeden mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. Görüntüleri çeken mahalle sakini, hırsızlığın farkında olmadığı için olayı bir saldırı sandığı konuşmalarına yansıyor. Olayı anlatan bir mahalle sakini kadın , \"Sesleri duyduk, oğlum \'eğil\' dedi yere eğildik. Eğildikten sonra bekledik biraz. Oğlum \'Herhalde hırsız yakaladılar\' dedi. Çok silah sesi duyduk. Araçlar hasar görmüştü\" diye konuştu.



Görüntü Dökümü:

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-Beyaz otomobilin kaldırımda gitmesi

-Ateş açılması

-Otomobilin ileri geri gitmesi

-Araçlara çarpması

-Sürücüyü indirmeye çalışmaları

-Lastiklere ateş açılması

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Vatandaşlar ile röp.

Sokaktan görüntü

Araçlardan görüntü

Diğer detaylar



01.03.2018 - 10,45 Haber Kodu : 180301030

01.03.2018 - 10,46 Haber Kodu : 180301032

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2- HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE KAR ALTINDAKİ İSTANBUL (1)

Görüntü Dökümü:

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-Drone çekimiyle kar manzarası

01.03.2018 - 11.34 Haber Kodu : 180301048

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3- KAZA ANI KAMERADA... ARA SOKAKLARDAKİ BUZLANMA SÜRÜCÜ VE YAYALARA ZOR ANLAR YAŞATTI

* İstanbul\'da kar yağışı ve buzlanma, ara sokaklarda sürücü ve yayalara zorlu anlar yaşattı.

* Bazı sürücüler kaza yaptı yayalar ise düşmemek için kaldırımdaki korkuluklara tutarak ilerledi.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM /İSTANBUL DHA)

İstanbul\'da gece yağan karla birlikte havanın da soğuması buzlanmaya neden oldu. Şişli\'de ara sokaklarda buz tutan yollar hem sürücülere hem de yayalara zor anlar yaşattı. Özellikle ara sokaklar ve yokuş olan yollarda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

KAYAN ARAÇLAR KAZALARA NEDEN OLDU

Sabah işe gitmek için yola koyulan vatandaşlar buzlu yolda kaymamak için kaldırım kenarlarındaki korkulukları tutarak ilerlemeye çalıştı.

Bazı sürücüler özellikle yokuş aşağı inerken aracı güçlükle kontrol etti. Bir otomobil ise kayarak park halindeki bir araca çarptı. Yokuş aşağı inmeye çalışan sürücülere çevredeki bir vatandaş yardım etti. Bir süre sonra Şişli Belediyesi ekipleri buz tutan yollara tuz döktü.

Servis sürücüsü Cemal Ünal, \"Benim ki okul servisi. İnsanlara yardımcı olmak için belediyenin tuzundan alıyorum. Gerekli olduğu zaman kullanıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kayan aracın park halindeki minibüse çarpması

-Kayan araçlardan görüntü

-Güçlükle ilerleyen insanlar

-Yayaların korkuluklara tutarak ilerlemesi

-Kayan araçlara yardımcı olan vatandaş

-Yola tuz döken servis sürücüsü

-Servis sürücüsüyle röp

-Belediyenin tuzlama çalışması

-Genel ve detaylar

01.03.2018 - 09.47 Haber Kodu : 180301018

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4- 10 YAŞINDAKİ OĞLU, EŞİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLEN KADIN MAHKEMEDE İFADE VERDİ

\"Olayları planlı yaptığını düşünüyorum\"

\" \'Hatırlamıyorum\' dediği beyanları doğru değildir. Sanık bu olaydan 1,5 ay kadar önce \'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın\' diye telefonla tehdit etmişti. Şikayetçiyim\"

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Fatih\'te10 yaşındaki oğlu, eşi Nezir Türkoğlu tarafından 12 kez bıçaklanarak öldürülen Neriman Türkoğlu, mahkemede ifade verdi. Psikolog eşliğinde ifadesi alınan anne Türkoğlu, \"Sanığın olayları planlı yaptığını düşünüyorum. Bu olaydan 1,5 ay kadar önce \'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın\' diye telefonla tehdit etmişti\" diyerek şikayetçi olduğunu söyledi.

5 Kasım 2017\'de oğlu Yiğitcan\'ın öldürülmesinden sonra geçirdiği ağır travma nedeniyle ilk duruşmaya katılmayan ve avukatı aracılığıyla eşi olan sanık Nezir Türkoğlu\'nun olmadığı bir duruşmada ifade vermesi talebi üzerine Neriman Türkoğlu bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na geldi. Avukatı Esin Yeşilırmak ile davanın görüldüğü İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi\'ne çıkan Neriman Türkoğlu\'nun ifadesi psikolog bilirkişi eşliğinde alındı.

\"OĞLUM SANIKLA GÖRÜŞME DÖNEMİNDEYDİ\"

2017 Eylül\'ün den itibaren sanıkla fiilen ayrı yaşamaya başladıklarını söyleyen ve boşanma davasının halen sürdüğünü belirten Neriman Türkoğlu, \"Sürekli bana şiddet uygulama şeklinde hareketi vardı. Önce annemin evine yerleştim. Sanığın rahatsız etmesi üzerine bu kez dayımın Gazi mahallesi\'ndeki evine taşındım. Yiğitcan da benimle kalıyordu. Aile Mahkemesi kararına göre her ayın ilk haftası ile üçüncü haftası sonu oğlum Yiğitcan ile sanık arasında şahsi ilişki tesis edilmişti. Olay tarihinde de oğlum sanıkla görüşme dönemindeydi\" dedi.

OLAY ÖNCESİ YAŞADIKLARINI DA ANLATTI

Oğlunun daha önce babası Nezir Türkoğlu\'nun tehditvari sözleri nedeniyle evinden kaçtığını söyleyen Neriman Türkoğlu, \"Oğlum, annemin evine kaçmıştı. Bununla ilgili olarak emniyete müracaat ettim. Bana şiddet olmadığını söylemişlerdi\" dedi. 14 Eylül 2017\'de gecesi sanığın, ağabeyine whatsapp mesajı atarak oğlu ile evde olduğunu ve kendilerini çağırdığını anlatan Neriman Türkoğlu, \"Bunun üzerine ağabeyimle sanığın Fatih\'teki evine gittik. Öncesinde de polislere haber vermiştik. Gelen görüntülerde kapı ve pencereler kapalı olduğu için zehirleme olma ihtimaliyle binanın vanasını kapattılar. Polis memurları sanığa kapıyı açmasını söylüyorlardı. Ben arabadaydım. Daha sonra sanığın beni çağırdığını söylediler. Ben gidince sanık kapıyı açtı. Beni aldıktan sonra kapıyı sürgüleyerek kapattı. İçeride yoğun gaz kokusu vardı. İçerdeyken camı ve kapıyı açarak havalandırmaya başladım. Evde oğlum ile komşumuz İlknur vardı. Sanık tekrar birleşme taleplerini söylüyordu, ben de mümkün olmayacağını söylüyordum. Oğlum ayaktaydı, gazdan etkilenmişti\" diye konuştu. Polislerin kapıyı kırarak içeri kendisini ve oğlunu kurtardıklarını söyleyen Neriman Türkoğlu, sanığın daha önce de oğluyla birlikte köprüden kendisini atacaklarını söylediklerini de anlattı.

\"OLAYLARI PLANLI YAPTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM\"

Neriman Türkoğlu, \"Sanığın olayları planlı yaptığını düşünüyorum. \'Hatırlamıyorum\' dediği beyanları doğru değildir. Sanık bu olaydan 1,5 ay kadar önce \'Sana öyle bir acı yaşatacağım ki bunu hiç unutmayacaksın\' diye telefonla tehdit etmişti. Şikayetçiyim\" dedi. Neriman Türkoğlu sanığın kendisi hakkındaki aldatma iddialarının da doğru olmadığını belirtti. Şikayetçiyi dinleyen psikolog bilirkişi ise \"Olaydan etkilenmişliği sözkonusudur. Olaylarda yer, zaman, mekan açısından bazı ayrıntıları hatırlayamaması olayın etkisi altında kalmasından kaynaklıdır. beyanlarına itibar edilir\" dedi. Mahkeme heyeti, duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

SANIK BABA OLAY GÜNÜNÜ HATIRLAMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Oğlunu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapsi talebiyle yargılanan tutuklu sanık Nezir Türkoğlu, 9 Şubat tarihindeki ilk duruşmada, \"Olay gününü hatırlamıyorum, nasıl oldu nasıl bitti bilmiyorum. Polisler bana gösterdiler inanamadım. Ben böyle bir baba değildim\" demişti.

Görüntü Dökümü:

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-Olayla ilgili arşiv görüntü

01.03.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180301047

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5- ÇAMLICA TEPESİNDEN KAR MANZARASI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

İstanbul\'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı Çamlıca tepesinde kartpostallık manzaralar ortaya çıkardı.

Kar yağışının etkisiyle Çamlıca tepesi beyaza büründü. Sabah erken saatlerde spor yapmak isteyenler karın keyfini çıkardı. Bazı kişiler manzara karşısında selfie çektiği görüldü. İnsanlar kadar hayvanlar da karın tadını çıkardı. İki köpek kar üstünde oynarken kameraya yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Çamlıca tepesinden görüntü

-Yürüyenlerden görüntü

-Fotoğraf çekenlerden görüntü

-Vatandaşlarla röp

-Kar üstünde oyun oynayan iki köpeğin görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

01.03.2018 - 09.50 Haber Kodu : 180301019

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6- UÇAKLARA DE-İCİNG İŞLEMİ YAPILIYOR

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da kar yağışı nedeniyle, Atatürk Havalimanı\'nda uçaklar buzlanmaya karşı De-Icing (alkol-glikoz banyosu) işleminden geçiriliyor. Hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte, uçuş güvenliğinin aksamaması için, havalimanlarında uçaklara \'De-Icing\' denilen buzlanmaya karşı özel bir sıvı püskürtülüyor. Uçuşa hazırlanan uçakların gövdelerinin yanı sıra özellikle kuyruk ve kanatları buzlanmaya karşı \'De-Icing\' adı verilen alkol ve glikoz karışımı bir sıvı ile yıkanıyor. Kar yağışı hava trafiğini de etkilemezken seferler normal olarak sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü:

-Uçaklara De-Icing uygulanması

-Detaylar

01.03.2018 - 10.30 Haber Kodu : 180301025

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7- AKOM\'DAN KAR AÇIKLAMASI

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM)\'nden kar yağışıyla ilgili açıklama yapıldı. Kar kalınlığının 1-5 cm aralığında ölçüldüğü belirtilen açıklamada kar yağışının öğle saatlerinden itibaren kenti terk edeceği ifade edildi. Açıklamada bu gece ve yarın sabah sıcaklıkların sıfır derecenin altına gerileyeceğinden buzlanmaya karşı dikkatli olunması gerektiği kaydedildi.

AKOM\'dan yapılan açıklamada, \"1378 araç ve iş makinesi 6 bin 992 personel ile yollarda buzlanmaya karşı kürüme ve tuzlama yapıldı. Ana arterlerde son 24 saatte 4 bin 352 ton tuz kullanılarak yollar trafiğe açık tutuldu. Evsiz vatandaşlar Atatürk Mahallesi, Cemal Gürsel Caddesi İBB İSTAÇ Esenyurt merkezinde konaklıyor. Bugün itibariyle 480 vatandaş hizmetlerden yararlanıyor\" denildi.



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8- 4 İLDE KAÇAK TÜTÜN OPERASYONU: 20 KİŞİ GÖZALTINDA

* Kaçak tütün operasyonunu polis kamerası kaydetti.

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri\'nin 4 ilde yaptığı operasyonda, 10 ton kaçak nargile tütünü, 3 bin 500 paket kaçak sigara ile elektronik sigara ve likidi ele geçirildi. 20 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 ilde 25 adrese kaçak tütün operasyonu yaptı. Baskınlarda liderliğini Y.H.\'nin yaptığı 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 10 ton kaçak nargile tütünü, 3 bin 500 paket kaçak sigara, 83 elektronik sigara ve bin 500 elektronik sigara likidi ele geçirildi. 20 şüpheli hakkında \"Örgütlü halde kaçakçılık\" ve \"Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak veya üye olmak\" suçlarından işlem yapıldı.

Operasyon polis kamerası tarafından da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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POLİS KAMERASI

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-Polis ekiplerinin depoya baskını

-Ekiplerin depoda arama yapması

-Satışa hazır nargile tütünleri

-Genel ve detay görüntüler

01.03.2018 - 11.03 Haber Kodu : 180301034

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9- ENES KANTER, HİDAYET TÜRKOĞLU\'NA \"HAKARET\" ETTİĞİ İDDİASIYLA YARGILANIYOR



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Amerika\'da yaşayan FETÖ şüphelisi basketbolcu Enes Kanter\'in Twitter üzerinden Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu\'na \"Hakaret\" ettiği iddiasıyla hakkında 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın görülmesine başlandı.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yapılan duruşmaya, sanık Enes Kanter ve avukatı katılmadı. Hidayet Türkoğlu\'nu ise avukatı temsil etti. Söz alan Türkoğlu\'nun avukatı, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, davaya müdahillik talebinde bulundu.

Mahkeme, sanık Kanter\'in başka bir suçtan hakkında çıkarılan yakalama kararının infazının beklenmesine karar verdi. Suçtan zarar gördüğü gerekçesiyle Türkoğlu\'nun avukatının müdahillik talebinin kabulüne karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Kanter\'in TBF Başkanı müşteki Hidayet Türkoğlu hakkında Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinde yazdıklarına yer veriliyor. İddianamede, şüpheli Kanter\'in yurt dışında olduğu, hakkında başka dosya kapsamında (FETÖ) yakalama kararı bulunduğu ve bu nedenle ifadesinin alınmadığı belirtildi. İddianamede Kanter\'in, \"Alenen hakaret\" suçlamasıyla 1 yıldan 2 yıla kadar hapsi isteniyor.



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10- GAZETECİ HÜSNÜ MAHALLİ\'NİN DAVASINDA GÖREVSİZLİK KARARI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

Gazeteci Hüsnü Mahalli\'nin bir yazısında ve katıldığı televizyon programında yaptığı konuşmadaki sözleri nedeniyle \"Cumhurbaşkanına hakaret\" ve \"Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme\" suçlarından yargılandığı davada, görevsizlik kararı verildi. Mahalli, söz konusu eylemle ilgili basın suçlarına bakan İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde yargılanacak.

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde üçüncü celsesi görülen duruşmaya, 7 yıl 4 aya kadar hapis istemiyle tutuksuz yargılanan Hüsnü Mahalli ve avukatları katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ise avukatı Ferah Yıldız temsil etti. Hakim, sanık Hüsnü Mahalli\'nin gazetede yayınlanan yazısı nedeniyle Basın Kanunu\'nun 27\'nci maddesi gereğince görev hususunda görüşlerini sordu. Sanık avukatları savunmalarında Basın Kanunu açısından değerlendirme yapılması gerektiğini belirttiklerini söyledi.

\"TWİTTER\'DAKİ SÖZLERİ NEDENİYLE CEZALANDIRILSIN\"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın avukatı ise gazetede yayınlanan yazı açısından görev hususunu mahkemenin takdirine bıraktıklarını ancak Twitter hesabında yayınlanan yazılar açısından sanığın cezalandırılmasını istediklerini belirtti.

\"BERAATİMİ İSTİYORUM\"

Twitter hesabında yayınlanan yazıda cumhurbaşkanının adının ima yoluyla dahi geçmediğini belirten Hüsnü Mahalli, \"Ben gazetecilik faaliyeti kapsamında özellikle siyasetçilerin söylediklerini kaynak olarak alıyorum. Dolayısıyla yorumlarımı da bu söylenenlere dayandırıyorum. Bana yöneltilen suçlamaların hiçbiri ciddi nitelikte değildir. Bir gazeteci olarak beni yaralamaktadır. Dolayısıyla beraatime karar verilmesini talep ediyorum\" dedi.

GÖREVSİZLİK KARARI VERİLDİ

Mahkeme, sanığın üzerine atılı fiilin basılmış eser yoluyla işlenmesini ve sanığın aynı gazetede yazar olmasını göz önüne alarak Basın Kanun\'una göre bu eylemle ilgili olarak İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nin görevli olduğunu ifade etti. Sanığın twitter hesabından yayınladığı sözler ve Halk TV\'de yaptığı konuşma nedeniyle üzerine atılı eylemlerinde suçun sabit olması halinde zincirleme suç olarak değerlendirilmesi gerektiğinden söz konusu davaya görevsizlik kararı verildiği de kararda yer aldı.



