DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KADIKÖY\'DE TOPRAK KAYMASI: 4 KATLI BİNA BOŞALTILDI, OTOMOBİLLERİ AĞAÇLARA BAĞLADILAR (1)

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Kadıköy\'de 4 katlı binanın yanındaki inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bina boşaltılırken otoparkta askıda kalan 2 otomobil oluşan çukura düşmemesi için ağaçlara bağlandı.

Kadıköy\'deki olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Acıbadem Faik Ali Sokak\'taki inşaat alanında sağanak yağmurun da etkisiyle toprak kayması oldu. İnşaatın hemen yanındaki 4 katlı binadakiler korkuyla evlerini terk etti. Binanın otoparkında bulunan 2 otomobil ise oluşan çukura düşmek üzereyken askıda kaldı. Çevredekiler araçları çukura yuvarlanmaması için iplerle ağaca bağladı.

Görüntü Dökümü

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-İnşaattaki toprak kayması

-Askıda kalan araçlar

-Araçların iple bağlanması

-Binanın boşaltılması

-Bina sakinleri ile röp.

-Detaylar

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2- BEBEK\'TE İSTİNAT DUVARA EVİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ (1)

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Beşiktaş Bebek\'te sağanak yağışın etkisiyle bir evin istinat duvarı, bitişiğinde bulunan başka bir evin üzerine çöktü. Duvarın çöktüğü evde hasar oluşurken, toprak ve duvardan kopan molozlar evin içerisine doldu. Olay sırasında evde uyuduğu öğrenilen bir kişi şans eseri yara almadan kurtuldu.

Görüntü Dökümü:

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- Evin içinden görüntüler

- Çöken duvar

- Yatak odasına dolan molozlar

- Detaylar

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3- İSTANBUL\'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLUYOR

- Yağmur trafik yoğunluğuna neden oldu

- Hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtiliyor.

- Meteoroloji, gece buzlanma beklendiğini kaydederken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM - Alper KORKMAZ /İSTANBUL DHA)

İstanbul\'da sabaha saatlerinden itibaren sağanak yağmur etkili oluyor.

Taksim\'de yağmur nedeniyle bazı vatandaşlar ıslanmamak için dükkan saçaklarına sığındı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağmur, trafikte de yoğunluğa neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin trafik yoğunluk haritasında saat 09.00 sıralarında kentteki trafik yoğunluğu yüzde 70\'e ulaştı. Hava sıcaklığının gün içinde hızla düşeceği belirtiliyor. Meteoroloji, gece buzlanma beklendiğini kaydederken dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.



Görüntü dökümü:

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-Taksim Meydanı\'ndan görüntü

-Şemsiyeyle yürüyen vatandaşlar

-Dükkan saçaklarına sığınanlar

-Perpa Metrobüs durağından görüntü

-Kadıköy\'den yağmur görüntüleri

-D-100 Karayolundan görüntü

-Bağcılar, Güngören, Zeytinburnu\'ndan yağmur görüntüleri

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4- BAĞCILAR\'DA DERNEK BASIP GASP YAPANLARA OPERASYON

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bağcılar\'da bir derneği basarak gasp yapan maskeli, çelik yelekli ve silahlı 6 kişiyi yakaladı.

Olay, Bağcılar Çınar Mahallesi\'nde bulunan Osmanlı Yardımlaşma Derneği 11 Şubat\'ta meydana geldi. Dernek binasını basan yüzleri maskeli, çelik yelekli ve silahlı 9 kişi iddiaya göre, \"Burada kumar oynatıyorsunuz. Sarallar adına geldik, para istiyoruz\" diyerek burada bulunanları darp edip cep telefonları ile paralarını aldı. Dernek yöneticilerinin durumu polis ekiplerini bildirmesi üzerine Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlatarak dernek binasına baskına gelen 9 kişinin kimliğini belirledi. Polis ekipleri 23 Şubat\'ta çeşitli adreste düzenlediği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi\'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Gözaltına alınan 6 şüpheliden birisinin Ümit Saral ile bağlantısının bulunduğu tespit edildi. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüphelilerden 5\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken 1\'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin maskeleri takarak dernek binasına girmesi ve çıkması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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(Güvenlik Kamerası-Polis Kamerası)

-Şüphelilerin yürümesi

-Şüphelilerin yüzlerini kapatarak dernek binasına girişi

-Şüphelilerin dernek binasından çıkışı ve kaçışı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

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5- GÜVENLİK KAMERASINA YANSIYAN HAYVAN HIRSIZLARINA JANDARMADAN OPERASYON

Haber: İhsan YALÇIN - İSTANBUL DHA

İstanbul\'da hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, Silivri\'de kiraladıkları araçlarla kendilerine aile süsü vererek hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon başlattı.

Jandarma son olarak Silivri Çayırdere Mahallesi\'nde Ö.B.\'ye ait 5 büyükbaş hayvanı çalarken güvenlik kamerasına yansıyan 5 kişilik şebekeyi takibe aldı. Plakası tespit edilen aracın kiralık olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dikkat çekmemek için aile gibi davrandığı belirlendi. Şüpheliler Arnavutköy\'de yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Çalınan hayvanlar da bulunarak sahibi Ö.B.\'ye teslim edildi. Hırsızların yakalanmasına ve hayvanlarının teslim edilmesine çok sevinen Ö.B. jandarmaya teşekkür etti.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamerası görüntüleri

-Hayvanları bulunan Ö.B.\'nin jandarmaya teşekkür etmesi

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6- İSTANBUL\'DAN TERÖR ÖRGÜTÜ PKK\'YA ELEMAN YOLLAYAN ŞÜPHELİ TUTUTKLANDI



Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, İstanbul\'dan terör örgütü PKK\'nın kırsal alanına eleman aktaran kişiye operasyon düzenledi.

TEM ekipleri yaptığı çalışmalarda terör örgütü PKK\'dan kaydı bulunan Z.Y.\'nin İstanbul\'dan örgütün kırsal yapılanmasına eleman aktardığını belirledi. Polis ekipleri 20 Şubat\'ta Şişli Okmeydanı\'na düzenlediği operasyonda Z.Y.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nde sorgulanan Z.Y. dün adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.