DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- YURTTAN KAÇAN KIZ ÇOCUKLARININ TUTULDUĞU ÇİFTLİĞE OPERASYON KAMERADA

Haber: Çağatay KENARLI- Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de yurttan kaçan bazı kız çocuklarını çiftlikte alıkoyup, zorla cinsel istismar ederek görüntülerini kaydeden 2 kişi gözaltına alındı. Operasyon anı polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi Heybe sokakta bulunan bir çiftlikte yurttan kaçan yaşı küçük 6 kız çocuğun alıkonulduğunu, zorla cinsel istismar edilerek görüntülerinin kaydedildiğini belirleyerek çalışma başlattı. Polis ekipleri, 21 Şubat Perşembe günü çiftiliğe ve 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda ekipler A.S. (38) ve Afganistan uyruklu S.R.\'yi (26) yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda polis ekipleri kayıp olarak aranan H.H.K isimli kız çocuğunu kurtardı. Gözaltına alınan A.S ve yabancı uyruklu S.R.\'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Adreslere yapılan operasyonlar polis kameralarına da yansıdı. Operasyon sırasında kız çocuğunun ve bir şüphelinin evden çıkarılması görüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------

(POLİS KAMERASI)

- Çiftlikten görüntüler

- Arama yapan polis ekipleri

- Kız çocuğu ve bir şüphelinin evden çıkarılması

- Şüphelinin polis merkezindeki görüntüsü

- Genel ve detaylar

AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Çiftlikten görüntü

-Detaylar

25.02.2018 - 15.11 Haber Kodu : 180225066

25.02.2018 - 14.32 Haber Kodu : 180225057

25.02.2018 - 14.48 Haber Kodu : 180225062

================

2- TÜRSAB YENİ BAŞKANINI SEÇİYOR

Haber-Kamera: Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL DHA

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği\'nin (TÜRSAB) başkanlık seçimi başladı.

Turizm sektörünün en büyük örgütü TÜRSAB\'da seçim yarışı sürüyor. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda yapılan seçimde Firuz Bağlıkaya, Emin Çakmak ve Çetin Gürcün başkanlık için yarışıyor. Şu ana kadar birliğe kayıtlı yaklaşık 3 bin 500 acente sahibi oy kullandı. Oylama öncesinde zaman zaman gerginlik de yaşandı. TÜRSAB\'ın yeni başkanı, seçimin saat 17.00\'da sona ermesi ve sandıkların açılmasının ardından belli olacak.

Görüntü Dökümü:

-Genel Kurulu Toplantısı

-Detaylar

25.02.2018 - 16.09 Haber Kodu : 180225082

================

3- RUSYA\'NIN İSTANBUL BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE SİYAH ÇELENKLİ PROTESTO

Haber: Hakan KAYA- Kamera: İdris TİFTİKÇİ-İSTANBUL DHA

Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri Rusya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk koydu. Derneğin Gençlik Kolları Başkanı Yasin Berber, \"Kırım Tatar Türklerinin vatanı Kırım\'ın Ruslar tarafından tekrar işgal edilişinden bu güne tam 4 yıl geçmiş bulunmaktadır. Rusya sadece bölgemizde değil, tüm dünya barışı için tehdit unsuru olmaya devam etmektedir\" dedi.

Berber, \"Kırım\'ın Rusya Federasyonu tarafından işgali ile birlikte başlayan Kırım Tatar Türkleri üzerindeki insan hakları ihlalleri baskı ve sindirme politikaları ilk gün gibi şiddetle devam etmektedir. Her türlü uluslararası hukuk anlaşma ve kurallarını yok sayarak Kırım\'ı işgal eden Putin ve emrindeki silahlı askerleri Kırım\'daki işbirlikçileri ile birlikte bu 4 yıl içinde işgali meşrulaştırmak ve kabul ettirmek için her türlü yöntemleri uygulamışlar ve uygulamaya devam edecekler\" diye konuştu.

Açıklamanın ardından grup, yürüyerek Rusya\'nın İstanbul Başkonsolosluğu önüne giderek siyah çelenk bıraktı.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Toplanan kalabalıktan görüntü

-Basın açıklaması

-Rusya Konsolosluğu önüne siyah çelenk konulması

====================

4- KAZA YAPAN YAKINININ KURTARILMASINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

Haber: Hakan KAYA- Kamera: Hasan YILDIRIM-İSTANBUL DHA

Beşiktaş Barbaros Bulvarı\'nda kavşaktan dönüş yapan otomobile İstanbul Otobüs A.Ş.\'ye ait otobüs çarptı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan kadın sürücü yaralandı.İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmaya çalışırken, akrabası da çalışmaları gözyaşları içerisinde izledi.

Kaza Beşiktaş Barbaros Bulvarı\'nda saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kavşaktan Barbaros Bulvarı\'na dönüş yapmaya çalışan Aylin İlayda Şen yönetimindeki 34 AK 8480 plakalı otomobile o sırada Barbaros Bulvarı\'ndan Levent istikametine ilerleyen Mustafa Şengül yönetimindeki Ayazağa-Kabataş seferini yapan İstanbul Otobüs A.Ş.\'ye ait otobüs çarptı. Kazada sürücü Aylin İlayda Şen otomobil içerisinde sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMALARINI GÖZYAŞLARIYLA İZLEDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. Kurtarma çalışmaları sürerken, kazadan yara almadan kurtulan akrabası Emek Çalışır, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi. Kazayı öğrenerek olay yerine gelen sürücü Aylin İlayda Şen\'in eşi ise Emek Çalışır\'a sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yaralı sürücü bir süre sonra kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı Şen, ambulansla Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Kazaya karışan otobüs sürücüsü Mustafa Şengül, \"Ben orta şeritte ilerliyordum. Bana yeşil ışık yanıyordu bayan sürücüye ise kırmızı ışık yanıyordu. Bayan birden kavşaktan dönmeye kalkıştı bende otobüsü durduramadım ve çarptım. Otobüste yolcu yoktu otomobildeki bir kişi yaralandı\".

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Olay yerinden görüntü

-Kazaya karışan otomobil ve otobüs

-Otomobil içerisinde sıkışan sürücü

-İtfaiye ekiplerinin sürücüyü kurtarma çalışmaları

-Akrabasının çalışmaları gözyaşları içerisinde izlemesi

-Ağlayan kızın akrabası tarafından sarılarak teselli edilmesi

-Yakınlarının kaza yerine gelmesi

-Kadının araçtan çıkartılması

-Yaralı kadının ambulansla hastaneye götürülmesi

-Genel ve detaylar

25.02.2018 - 09.36 Haber Kodu : 180225012

=================

5- FATİH\'TE DOĞU GUTA EYLEMİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA)

Fatih Saraçhane Parkı\'nda bir araya gelen Suriyeli bir grup Suriye rejiminin Doğu Guta\'da sivillere yönelik katliam yaptığı gerekçesiyle eylem yaptı.

Suriyeli Dernekler, STK\'lar ile aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu bir grup öğle saatlerinde Saraçhane Parkı\'nda bir araya gelerek protesto gösterisi düzenledi. Ellerinde Türkçe, Rusça, İngilizce ve Arapça dövizler taşıyan eylemciler, Esad ve Putin aleyhine sloganlar attı. Grup üyelerinin ellerinde Doğu Guta\'da yaşandığı belirtilen olaylara ait resimlerin olduğu görüldü. Grup adına yapılan açıklamada \"Guta\'da hastaneler, okullar, camiler ve pazarlar yani sivilller hedef alınıyor. Guta bölgesi hala Rusya ve Esed rejimi tarafından bombalanıyor. Bu zamana kadar tüm vahşet Guta\'da kullanıldı\" denildi. Basın açıklamasının ardından grup üyeleri olaysız şekilde dağıldı.

Görüntü Dökümü:

-Bayrak ve dövizlerden görüntü

-Atılan sloganlardan görüntü

-Fotoğraflardan ve eylemcilerden görüntü

-Yapılan açıklamalardan görüntü

-Diğer detaylar

25.02.2018 -15.55 Haber Kodu : 180225077

======================

6- FENERBAHÇE TARAFTARI DERBİYE BÖYLE GİDİYOR

* Sarı-lacivertlileri taraftarlar birbirlerini, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyardı

Haber-Kamera: Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA

Fenerbahçeli taraftarlar, Beşiktaş ile oynanacak derbi maçı izlemek üzere Vodafone Arena\'ya 15 otobüsle geliyor.

Sarı-lacivertli taraftarlar, bilet kontrolleri ve üst aramalarının yapılmasının ardından Fenerbahçe Kulübü\'nün organize ettiği 15 otobüsle Vodafone Park Stadyumu\'na doğru yola çıktı.

TEZAHÜRATLAR OTOBÜSLERDE BAŞLADI

Yolculuk boyunca takımlarını destekleyen taraftarlar tezahüratlarda bulundu. Otobüslerin içinde derbi atmosferi yaşanırken Sarı-lacivertlileri taraftarlar yolculuk boyunca birbirlerine, \"Otobüsün camlarını kırmayın yoksa maça giremeyiz\" şeklinde uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Otobüslerde kırık cam bulunursa stada alınmayacaklarını bilen taraftarlar otobüslerin içinde takımları için şarkılar söylediler. Fenerbahçeli taraftarlar için 2. köprü kullanılırken, Kağıthane ve tünel güzergahı takip edilip Vodafone Park\'a ulaşılacak.

Görüntü Dökümü:

- Taraftarların otobüs içindeki görüntüleri, yolculuk anları

- Taraftarların otobüs içinde birbirlerini uyarması

- Tezahüratlar

25.02.2018 - 15.31 Haber Kodu : 180225072

==================

7- İSTANBUL\'DA YAĞMUR

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul\'un bazı bölgelerinde sabah saatlerinde yağmur etkili oldu. Bazı vatandaşlar şemsiye ile yağmurdan korunurken bazılarının da hazırlıksız yakalandığı görüldü.

Görüntü Dökümü:

-Yağmurdan görüntü

-Trafikten görüntü

-Şemsiye ile yürüyenler

-Detaylar

25.02.2018 - 09.36 Haber Kodu : 180225013

=============