DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KAĞITHANE\'DE HAFRİYAT KAMYONU DEVRİLDİ; MAHALLE SAKİNLERİ İSYAN ETTİ

\"DAHA ÖNCEDE AYNI OLAY 4 DEFA YAŞANDI\"

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Hasan YILDIRIM /İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane\'de yokuş aşağı inerken kontrolden çıkan hafriyat kamyonu bir evin bahçe duvarına çarptıktan sonra devrildi.

Kaza Yahya Kemal Mahallesi, Akıcı sokakta saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 BD 8597 plakalı hafriyat yüklü kamyon yokuş aşağı indiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

BAHÇE DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ

Bahçe duvarına çarpan hafriyat kamyonu daha sonra yola devrildi. O sırada yolda herhangi bir kişinin olmaması ise olası bir can kaybı ve yaralanmayı önledi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayı yara almadan atlatan hafriyat kamyonu sürücüsü ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Öte yandan devrilen kamyonu kurtarmak için kaza yerine vinç ve iş makinesi getirildi. Yolun kapalı olması nedeniyle bazı vatandaşlar tehlikeyi göze alarak kurtarma çalışmaları sırasında devrilen kamyonun yanından geçmeye çalıştı.

Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından devrilen kamyon iş makinesi ve vinç yardımıyla düzeltildi. kurtarma çalışmalarını izleyen bazı vatandaşlarda cep telefonlarıyla canlı yayın yaptığı görüldü.

\"NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK\"

Kazanın yaşandığı sokakta oturan Alaaddin Konuk ,\"Sabah saatlerindeydi. Büyük bir gürültüyle uyandık. Kamyonun kapıda devrildiğini gördük. Daha önce de 4 defa olmuştu. Artık biz de ne yapacağımızı şaşırdık. Mağduruz bir önlem alınmasını istiyoruz. Sabah saatleri nedeniyle yolda kimsenin olmaması büyük bir şanstı\" dedi.

2- FATİH\'TE GECEKONDUDA ÇIKAN YANGIN YAN BİNAYA SIÇRADI



Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir gecekonduda çıkan yangın büyüyerek yanında bulunan iki katlı binaya sıçradı. Yangında gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binada hasar oluştu.

Yangın, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokakta bulunan bir gecekonduda saat 01.00 sıralarında çıktı. Boş olduğu öğrenilen gecekondu henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan tarafta bulunan iki katlı binaya da sıçradı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yan binada oturanları tahliye ederken itfaiye ekipleri ise yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına aldı. Bu sırada evlerinin yandığını gören apartman sakinleri ise sinir krizleri geçirirken mahallede kısa süre panik yaşandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, herhangi bir olumsuzluğa karşı sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekletildi. Yangın nedeniyle gecekondu kullanılamaz hale gelirken, iki katlı binanın çatısında ise hasar oluştu. Yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Herhangi can kaybının ve yaralanmanın olmadığı yangının çıkış nedeniyle ilgili itfaiyenin ve polisin çalışmaları sürüyor.



3- ZEYTİNBURNU\'NDAKİ SALDIRGAN YAKALANDI

Haber - Kamera: İbrahim AKTÜRK - Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

Zeytinburnu\'nda üniversite öğrencisi E.Ö\'yü adım adım takip ederek apartman girişinde darp ettiği iddia edilen zanlı yakalandı. Gözaltına alınan Suriye uyruklu 21 yaşındaki H.A.S.\'nın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde bulunan bir apartmanda geçtiğimiz Cuma günü E.B.Ö.\'nün saldırıya uğramasıyla ilgili Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda, saldıran şüphelinin Suriye uyruklu 21 yaşındaki H.A.S. olduğunu belirledi. Zeytinburnu Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan H.A.S., Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polis ekiplerinden öğrenilen ilk bilgiye göre, H.A.S. saldırı anını hatırlamadığını, o sırada uyuşturucunun etkisi altında olduğunu söylediği iddia edildi. Suriyeli H.A.S.\'nin işlemlerine Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde devam edileceği öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin üzerindeki mont, tişört ve pantolonun, saldırıyı gerçekleştirdiği gün üzerinde bulunduğu kıyafetlerle aynı olması dikkat çekti.

4- JANDARMADAN SAHTE PARA OPERASYONLARI

Haber: İhsan YALÇIN-İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen sahte para operasyonunda 3 kişi yakalandı. Operasyonda yaklaşık 400 bin liralık sahte para ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, piyasaya yüklü miktarda sahte para sürme hazırlığında bulunan “Bitlisli\" lakabıyla tanınan M.A.\'nın Bağcılar\'daki evine operasyon düzenledi. Balkondan kaçmaya çalıştığı belirtilen M.A. kıskıvrak yakalandı. Yakalanan şüphelinin üzerinden sahte 20 liralık banknotlar çıktı. Evde ve çevrede arama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin dikkatini, yan binanın çatısındaki bir poşet çekti. Ekiplerin çatıdan indirdiği poşetin içerisinden piyasaya sürülmeye hazır halde ve değeri yaklaşık 71 bin lira olan 3 bin 533 sahte 20 liralık banknotlar çıktı. M.A\'nın vatandaşlar tarafından dikkatle incelenmediği için 20 liralık banknot ürettiği belirtildi. M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SAHTE PARALARI MOTOSİKLETLE DAĞITIYOR

İkinci operasyon ise Bağcılar ve Fatih\'te yapıldı. 2 şüphelinin ellerindeki yüklü miktarda piyasaya sürülmeye hazır sahte para ile satışa hazır halde uyuşturucu madde bulunduğunu tespit eden ekipler eş zamanlı baskınlarla şüphelileri gözaltına aldı. Operasyonlarda sahte 332 bin 610 lira ile sahte 2 bin 300 ABD Doları ve bir miktar toz esrar ele geçirildi.

Fatih\'te gözaltına alınan K.K.\'nın kız arkadaşının evinde sakladığı paraları yüzde 10 komisyon karşılığında İstanbul ve çeşitli illerden gelen kişilere sattığı belirtildi. Şüphelinin yakalanmamak için sahte paraları trafiğin yoğun olduğu zamanlarda motosiklet kullanarak dağıttığı belirtildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



5- KÜÇÜK KIZA EZİYET İDDİASINA 16 YIL HAPİS TALEBİ

*SANIK BABA VE ÜVEY ANNE: EZİYET ETMEDİK, KAZAYLA ÇAY DÖKÜLDÜ

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bağcılar\'da 10 ay önce 6 yaşındaki kızlarına altına kaçırdığı gerekçesiyle eziyet ettikleri iddia edilen Suriyeli baba ile üvey anne hakkında \'Beden bakımından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet\' suçundan 8\'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Üvey anne Mirfet K. ve baba Necip Z. kötü muamelede bulunmadıklarını kızlarının üzerine kazayla çay döküldüğünü savundu. Suriyeli küçük kız, Adli Tıp Kurumu\'na sevk edilerek, mevcut yara izlerinin bıçak bastırmak ve sigara bastırmak suretiyle meydana gelen yaralar mı, yoksa çay dökülmesi sonucunda oluşabilecek yanık niteliğinde yaralar olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına hükmeden mahkeme, tutuklu anne ve babanın tahliyesine karar verdi.

ÜVEY ANNE: KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMADIM

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 38. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mirfet K. ve Necip Z. ile avukatları hazır bulundu. Sanık Mirfet K. iddia edildiği gibi kötü muamelede bulunmadığını savunarak, suçlamaları reddetti. Mirfet K. \"Mağdur Şehle Z. benim üvey kızım olur. Eşim olan diğer sanığın önceki evliliğinden olan kızıdır. İddia edildiği gibi ben kendisine kötü muamelede bulunmuş değilim. Bir ara mağdure kayboldu. Biz polise müracaat ettik. Polisler mağdureyi bulup bize teslim ettiler. Bu olaydan bir gün sonra görümcemin bir komşusu tanımadığım bir kadın kapımı çaldı. Benim üzerime saldırdı.\'Sen bu çocuğa kötü muamele ediyorsun,eziyet ediyorsun\' dedi. Ayrıca üvey kızımı benim elimden almak istedi.Bu kadın üvey kızıma elbise getirdi, kızımı almak istedi.Ancak ben kendisine engel oldum.Daha sonra önce karakoldan gidip üvey kızımı aldılar. Üvey kızımı aldıktan 20 gün sonra da karakoldan bizi çağırdılar. Ben üvey kızıma herhangi bir şekilde eziyette bulunmadım. Üvey kızımın vücudunda bir kısım yaralar olduğu doğrudur. Çünkü bu anlattığım olaydan yaklaşık 4 ay kadar evvel üvey kızımın üzerine kazayla çay dökülmüştü.Meydana gelen yaralar bundan ileri gelmiştir. Üvey kızımı kendi öz çocuklarımdan ayırmadım.Kendi öz çocuklarıma nasıl bakıyorsam üvey kızıma da o şekilde bakmaya çalıştım.Halen iki tane küçük çocuğum vardır.Bakacak kimse de yoktur.Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum\" dedi.

BABA EZİYET VE KÖTÜ MUAMELE İDDİALARINI REDDETTİ

Şehle Z.\'nin öz babası Necip Z. de suçlamaları reddederek şunları söyledi: \"Yüklenen suçlamayı kabul etmiyorum. Kızımın vücudunda bir kısım yaralar olduğu doğrudur.Ancak bu yaralar olay tarihinden yaklaşık 4 ay kadar evvel kaza sonucu kızımın üzerine çay dökülmesinden kaynaklanmıştır.Hatta ben hastaneye götürdüm.Oradan ilaç verdiler.Yaralar bundan kaynaklanmıştır.Yüklenen suçu işlemiş değilim.Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum. Zira küçük çocuklarım vardır.Onlara bakacak kimse bulunmamaktadır\"

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanıklar Mirfet K. ve Necip Z.\'nin tahliyesine karar veren mahkeme, küçük kızın Adli Tıp Kurumu Başkanlığı\'na sevk edilerek, vücudunda mevcut yara izlerinin bıçak bastırmak ve sigara bastırmak suretiyle meydana gelen yaralar mı yoksa çay dökülmesi sonucunda oluşabilecek yanık niteliğinde yaralar olup olmadığı hususunda rapor aldırılmasına hükmetti. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede Suriye uyruklu şüpheliler Mirfet K. (38) ve Necip Z.\'nin (33) mağdur Şehle Z. ile aynı konutta birlikte ikamet ettikleri anlatıldı. Çocukları Şehle Z.\'nin altına kaçırdığı bahanesiyle Mirfet K.\'nın ateşte ısıttığı bıçakla mağdurun cinsel organının üst kısmına, kasık bölgesine ve bacaklarına bastırıp yakmak suretiyle eziyette bulunduğu öne sürüldü. Şüphelilerden Necip Z.\'nin de kızı Şehle Z.\'nin bacağında sigara söndürerek eziyette bulunduğu iddia edildi. Mirfet K. ve Necip Z.\'nin \"Beden bakamından kendini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı eziyet\" suçundan 3 yıldan 8\'er yıla kadar hapsi talep ediliyor.

=======================

6- DHA İSTANBUL- KALKINMA BAKANI ELVAN: FİNANSMANIN ÖTESİNDE MELEK YATIRIMCILARA TEŞVİK SAĞLIYORUZ



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA-İSTANBUL DHA

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, \"Biz, yenilikçi girişimlerin ülkemize sağlayacağı katkıların farkındayız. Melek yatırımcıların; yenilikçi kuruluşlara büyüme fırsatları sağlama konusunda önemli roller oynadığını biliyoruz ve finansmanın ötesinde melek yatırımcılara teşvik sağlıyoruz\" dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Dünya Melek Yatırımcılar Forumu\'nda (World Business Angels Ivenstment Forum) konuştu. Swissotel\'de düzenlenen foruma Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov da katıldı. Programda bir konuşma yapan Bakan Elvan, melek yatırımcıların yatırım yaptıkları ve ortak oldukları firmalara danışmanlık da yaparak değer kattıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Bugün yalnızca ABD\'de toplam melek yatırım miktarı yaklaşık 21 milyar dolara ulaştı. Apple ve Google gibi tanınmış birçok küresel şirket, en az bir kez melek sermayesi imkânını kullanarak işlerini genişletmişlerdir. Dolayısıyla, Türkiye gibi pek çok ülkenin melek yatırımcıları teşvik etmek için güçlü nedenleri bulunmaktadır. Bunların yanı sıra; melek yatırımcıların başarısı, güçlü bir düzenleme altyapısının varlığına bağlıdır. Bu kapsamda; fikri mülkiyet hakları, sağlam yasal bir çerçeve ve güçlü bir kurumsal baz gerekmektedir. Bunlar aynı zamanda sağlıklı bir yatırım ekosistemi için vazgeçilmez ön koşullardır. Bu noktada, Türkiye\'nin bahse konu alanlardaki tecrübeleri dikkat çekicidir. Türkiye\'de girişimcilik ekosisteminin gelişimini desteklemek için önemli gayretler gösteriyoruz. Teknoloji tabanlı girişimciliği özel programlarla destekliyoruz. Son 5 yılda yaklaşık 9 bin girişimciyi destekledik. Geleneksel sektörlerde yaklaşık bir milyon kişiye girişimcilik eğitimi verdik. KOSGEB, 30 Teknoloji Geliştirme Merkezi ve 17 İş Geliştirme Merkezi\'nde yeni girişimcileri desteklemektedir. 56 Teknoloji Geliştirme Bölgemizde 46 bin yenilikçi çalışanı istihdam ediyoruz. Araştırma altyapılarının \'kurulması\' ve \'gelişimi\' için yaklaşık 7,4 milyar TL ayırdık. Bu kurumlar yenilikçi girişimciler oluşturmayı ve onların yararlanabilecekleri teknolojik altyapıyı sağlamayı amaçlamaktadır. Melek yatırımcılar için yasal düzenlemeleri 2013 yılında hayata geçirdik. Bu sistemle kamudan lisans alan yatırımcıların yaptıkları yatırımın yüzde 75\'i vergiden düşürülmektedir. Yatırım yapılan girişimin son 5 yıl içinde kamudan destek alması durumunda ise bu oran yüzde 100\'e yükselmektedir\"

\"FİNANSMANIN ÖTESİNDE MELEK YATIRIMCILARA TEŞVİK SAĞLIYORUZ\"

\"Türkiye; güçlü bir makro ekonomik yapıya, yatırıma elverişli iş ortamına, dinamik ve yenilikçi bir genç nüfusa sahiptir\" diyen Bakan Lütfi Elvan, şöyle konuştu:

\"Coğrafi konumumuz, dünyanın önde gelen pek çok pazarına erişim sağlamaktadır. Dünya ticaretinin yarısından fazlası, hava yolu ile Türkiye\'den sadece 4 saatlik bir mesafede gerçekleşmektedir. 2017 yılı için, güçlü iç ve dış talebin katkısıyla yüzde 7\'nin üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. İmalat sanayi ve ihracata ilişkin göstergelerimiz oldukça güçlü seyrediyor. Ekonomideki güven seviyeleri artış eğiliminde, gelecek için beklentiler parlak. Zaman, yatırım zamanı. Daha fazla işbirliği yapmamız durumunda, tüm taraflar için \'kazan-kazan\' imkanı doğacak. Biz, yenilikçi girişimlerin ülkemize sağlayacağı katkıların farkındayız. Melek yatırımcıların; yenilikçi kuruluşlara büyüme fırsatları sağlama konusunda önemli roller oynadığını biliyoruz ve finansmanın ötesinde melek yatırımcılara teşvik sağlıyoruz\"

\"HER İKİ TARAF İÇİN DE ÇOK VERİMLİ SONUÇLAR DOĞURACAĞINA İNANIYORUM\"

Bakan Elvan şöyle devam etti:

\"Türkiye\'nin iş melekleri için pek çok fırsat sunduğuna ve iş melekleri ile girişimciler arasında artan işbirliğinin her iki taraf için de çok verimli sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Hem girişimcilerin hem de iş meleklerinin dikkate almasında fayda gördüğüm bazı hususlara değinmek istiyorum. Girişimciler; potansiyellerine inanmaları ve rakipleri ile rekabet etme konusunda kendilerine güvenmelidir. Bu durum; güçlü yanları, zayıf yönleri ve tehditleri daha geniş bir bağlamda analiz etmeyi gerektirir. Bir sonraki adım ise, fırsatları gerçekleştirmek için akılcı stratejiler geliştirilmesidir. İş meleklerini projelerine çekmek için girişimcilerin gelecek için gerçekçi nicel ve nitel hedefler sunan ayrıntılı bir iş planı hazırlaması gerekmektedir. İş melekleri ise; girişimciler ile yapacakları ortaklıkları 4 temel hususu dikkate alarak yönetmelidirler. Bu hususları şu şekilde özetleyebilirim; yatırımın başlangıç aşamasında sağduyulu, yatırım süreci boyunca üretken, öngörülen ya da öngörülemeyen her türlü sonuca karşı sabırlı, sonunda da karlılığı hak eden bir iş modeli.

7- BLUE MAN GROUP: İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR, SEYİRCİSİ DE HEYECAN VERİCİ

Haber: Orhan SENCER - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İSTANBUL DHA

Müzik, komedi ve teknolojiyi bir araya getiren dünyaca ünlü performans grubu Blue Man Group\'un kaptanı Adam Erdossy ve grubun müzik direktörü Nils Westermann, İstanbul\'un harika bir şehir ve seyircisinin heyecan verici olduğunu söyledi.

İstanbul\'daki ilk performansını 13 Şubat\'ta sahneleyen ve 25 Şubat\'a kadar Zorlu PSM\'de seyirciyle buluşacak Blue Man Group\'un ekibi, DHA\'ya özel açıklamalarda bulundu. İsmini, ekibin bizzat yaratıp bir kimlik haline getirdiği mavi karakterden alan, müzik, eğlence, sanat ve komedi öğelerini taşıyan sahne şovuyla dünyaca ünlü bir fenomene dönüşen Blue Man Group\'un kaptanı Adam Erdossy, 30 yılı geride bırakan grubun yaratılma hikâyesini şöyle anlattı:

\"Blue Man Group, 1987 yılında Chris Wink, Matt Goldman, Phil Stanton\'ın daha önce hiç görmedikleri bir deneyim yaratmak istemesiyle başladı. Bu, şehir hayatına karşı verilmiş bir tepkiydi. New York\'ta birçok insanın yaşadığını ama hepsinin ne kadar kopuk olduğunu gördüler. Bu yüzden toplumu çevreleyen, insanların müzikle bir araya geldiği, ilkel, hepimizin içinde hissedebileceği bir şey yaratmak istediler. Çünkü bu, hepimizi farklılaştıran bir şey değil, bizi bir araya getiren bir şey. Sonra \'Mavi Adam\' karakterini keşfettiler. İlk başta uzaylı olarak görünse de aslında ne kadar insan olduklarını bir süre sonra görebiliyorsunuz. Bu Mavi Adam karakteriyle şov için yeni şeyler ürettiler, farklı müzikler üretip, farklı enstrümanlar çaldılar. Yıllar önce hiçbir telefon, kamera henüz yokken ve hiç fil, kaplan görmediğiniz zamanlarda, sirke gittiğinizde göreceğiniz türden bir şov yarattılar. Bugünlerde erişebileceğimiz, elimizde olan çok fazla bilgi var ama bu, insanları birbirinden uzaklaştırıyor. Bu yüzden bu şov bunu yeniden yapılandırmaya yönelik bir şey. İnsanların hoşuna gidecek, bir araya geleceği bir şov. Yeniden çocuk olmak ve hiçbir şey hakkında endişe duymadan bir şeyin tadını çıkarmak ve çevrendeki insanlarla bağlanmak gibi.\"

\"İNSANLARIN YAPMAK İSTEDİĞİ ŞEY BAĞLANTI KURMAK\"

30 yıldır bu gösterinin başarıyla devam etmesinin, \"Mavi Adam\"ın evrenselliğinden kaynaklandığını belirten Erdossy, \"Oyunculuğa ilk başladığımda aynı şovu veya aynı karakteri oynamazdım. \'Bir insan nasıl sürekli aynı şeyi oynar\' derdim. Ama işte 12-13 yıl sonra bu şovun farklı versiyonlarını oynuyorum. Oynadığım karakter çok büyüleyici ve çekici ki izleyiciden aldığınız deneyim her zaman farklı. İnsanların Mavi Adam karakteriyle iletişim kurmasını sağlayan şey; şovdan ayrılırken hissettikleri, şova geldiklerinde hissettiklerinden her zaman daha iyi. Kendilerini değişik bir şeyi deneyimlemiş hissediyorlar ve bu, insanlarla bağlanmalarını sağlıyor. Bence insanların yapmak istediği şey, bu tarz bir bağlantı kurmak. Bizim de keşfettiğimiz ve deneyimlediğimiz şey bu\" diye konuştu.

\"İSTANBUL\'DAKİ ŞOVLARIMIZ ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR\"

İstanbul\'daki gösterilerinin çok eğlenceli geçtiğini de vurgulayan Adam Erdossy, \"İstanbulluların Mavi Adamları gördüğü, Mavi Adamların da İstanbulluları gördüğü ilk şovlar olduğu için çok eğlenceli geçiyor. İzleyici şovda bir karakter. Bir duvar, sahne ayrımı yok, izleyici de şovun bir parçası. Bu yüzden bunu deneyimlemek bizim için harika bir tecrübeydi. Güzel olan başka bir şey de, şovun başlangıcından bitişine kadar çok güzel bir bağ vardı. Çünkü insanlar Mavi Adam karakterini dinleyip, izleyip gözlemliyordu. İlk başta çok etkileşimli değildi ama zaman ilerledikçe insanlar şovun içine daha çok dahil olmaya başladı ve heyecanlandılar. Şovun bitiminde her şey büyük bir partiye dönüyor ve bu çok eğlenceli\" dedi.

\"İNSANLARIN TELEFONLARLA ÇEKİM YAPMASI BAŞARMAYA ÇALIŞTIĞIMIZ ŞEYİN ÖNÜNÜ KESEN BİR DURUM\"

İnteraktif gerçekleşen şovda seyircinin telefonlarıyla video ve fotoğraf çekimi yapmasının kendileri için her zaman zorluk olduğunu ifade eden Erdossy, \"Başarmaya çalıştığınız şeyin önünü kesen bir durum bu. Ancak insanlar şova bu şekilde de dahil olmak istiyor sanırım. Bu bazen çevrenizdeki insanlar için dikkat dağıtıcı olabilir, o yüzden şovun yer aldığı tiyatroya da çok bağlı. Fakat bazı katı kurallar koymaktan kaçınıyoruz. Bazen tiyatroların uymak zorunda olduğunuz kendi kuralları oluyor, ama insanların şovu istedikleri gibi deneyimleyebilmesi için serbest olmaları da bizim için önemli. Bizim için önemli olan şey, insanlar video çekerken belki şovun bir bölümünde \'Şu anda bunu çekmiyor olmam gerek\' diyebilmesi. \'Belki de sadece bunu canlı olarak izlemeliyim\' demeleri gerek. Eğer biz işimizi doğru yapabilirsek bu da değişecektir\" diye konuştu.

\"İSTANBUL, ENERJİSİ ÇOK GÜZEL, HARİKA BİR ŞEHİR\"

İstanbul\'un, enerjisi çok güzel, harika bir şehir olduğunu söyleyen Adam Erdossy, şöyle konuştu:

\"Beni İstanbul\'la ilgili en heyecanlandıran şey, \"İstanbul Hatırası: Köprüyü Geçmek\" filmiydi. Çünkü ben müziği çok seviyorum. Müzisyen değilim ama şovda harika müzisyenlerle farklı enstrümanlar çalıyorum. İstanbul\'a gelip bunu yaşamak çok büyülü ve benzersiz bir deneyimdi. Çok farklı kültürler var. Çok derin bir toplum anlayışı var, farklı kültürlerle beraber yaşayan topluluklar var. Enerjisi çok güzel bir şehir. Pazarlarda yürümek, şehrin farklı yerlerine gitmek, her yerin kendi kimliğinin olduğunu görmek benzersiz ve güzel bir deneyimdi.\"

WESTERMANN: BLUE MAN GROUP, 3 ORİJİNAL ADAMIN BİR ARAYA GELMESİYLE BAŞLADI

Blue Man Group\'un müzik direktörü Nils Westermann ise, \"Mavi Adamlar\" ekibinin seçimini yaparken nelere dikkat ettiklerini şöyle anlattı:

\"Blue Man, 3 orijinal adamın grup olarak bir araya gelmesiyle başladı. Aslında çok yaratıcı insanlardan oluşan daha büyük bir topluluğun parçasıydı bu ve Mavi Adamlar bunu, içinde müzik, mizah, ışık, teknoloji olan bir şov haline getirmek istediler; karmaşık ve renkli… Bu yüzden Mavi Adamlar grubuna katılacak bir kişi olduğunda, yaratıcı olan, insanlarla çalışmak isteyen, yetenekli birini istiyoruz. Bu yüzden bir sanatçıysanız ve böyle bir şeyi yerine getirebiliyorsanız kesinlikle bir \'Mavi Adam\' olabilirsiniz. Beraber müzik yapmaktan hoşlanan bir müzisyenseniz ve yeni bir şeyler yaratmak istiyorsanız, o zaman da gruba katılabilirsiniz. Teknisyenler için de aynısı geçerli. Sahne, ışık, ses v.b her şey bir bütünlük içinde olmalı ki, sonrasında bunları 7 araca koyup dünya turnesine gidilebilsin.\"

\"TARKAN, ALMANYA\'DA DA BÜYÜK BİR YILDIZ. TARKAN\'IN BİR ŞARKISINI ÇALDIK VE İŞE YARADI\"

Her şehir için farklı performans hazırlamalarıyla ilgili olarak da Westermann, \"Bu çok eğlenceli bir şey ve aynı zamanda bir deney. Müziğimizin bizim kelime hazinemiz olduğu büyük bir şov ortaya koyuyoruz. Bu yüzden Türkiye gibi yeni bir yere geldiğimizde ben ve takım oturup \'Biz izleyicinin daha önce duyduğu bir şov, müzik ortaya koymak istiyoruz ki insanlarla bağlantı kuralım, ondan sonra ilerleyelim\' diyoruz. Bazı arkadaşlarımıza ve sanatçılara \'Biz Türkiye\'ye geliyoruz, Türkçe müzik çalmak istiyoruz. Fikriniz var mı\' diye soruyoruz. Yani biraz \'deney\' yapıyoruz. İstanbul\'da da ilk defa yeni bir şey denedik. Tarkan\'ın bir şarkısını çaldık ve işe yaradı. Tarkan\'ı daha önceden de biliyordum. Berlin\'de yaşıyorum çünkü ve Tarkan Almanya\'da da çok büyük bir yıldız\" dedi.

\"İSTANBUL\'DAKİ ŞOVLARIMIZ HARİKA GEÇİYOR, SEYİRCİ DE HEYECAN VERİCİ\"

İstanbul\'daki şovlarının harika geçtiğini ve seyircinin de heyecan verici olduğunu söyleyen Nils Westermann, şu ifadeleri kulandı:

\"Her zaman İstanbul\'a gelmek istemiştim. Şehri bir an önce keşfetmek için sabırsızlanıyorum. İstanbul\'daki gösterilerimiz harika geçiyor, seyirci de heyecan verici. Bu, oturup izledikleri sıradan bir şov değil. Şovun içerisindeki ses oluyorlar, kendileri neredeyse bir \'Mavi Adam\' oluyor. Biz insanlarla bağlanmak, iletişim kurmak ve güzel vakit geçirmek istiyoruz. Şova bir katılım var. Komik bir şey olduğunda kalkıp bize yardımcı olmanız gerek. İzleyici bunu gördüğünde \'Aman Allah\'ım ben de bunun bir parçasıyım\' diyor. İstanbul\'daki şovlarımızda izleyicinin bunu kısa bir sürede anladığını gördüm.\"

