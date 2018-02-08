DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- TIR DURAĞI PARÇALADI, HAFRİYAT KAMYONU ÖZEL HALK OTOBÜSÜNE ÇARPTI...

- AYNI YERDE İKİ KAZA: 3 YARALI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de lastiği patladığı belirtilen TIR otobüs durağını çarptı. Aynı yerde bir süre sonra meydana gelen kazada ise hafriyat kamyonu özel halk otobüsüne çarptı. Kazada otobüste bulunan 3 yolcu hafif yaralandı.

TIR DURAĞI PARÇALADI

Kadıköy Kozyatağı Mahallesi\'ndaki ilk kaza saat saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Lastiği patlayan yabancı plakalı bir TIR kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı ardından da otobüs durağına çarptı. Şans eseri durakta kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Parçalanan durak görevliler tarafından yoldan kaldırılarak temizlik yapıldı.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Yaklaşık 2 saat sonra 500-T Cevizlibağ-Tuzla Şifa Mahallesi hattında çalışan özel halk otobüsüne kazanın meydana geldiği durağa yaklaştığı sırada arkadan gelen hafriyat kamyonu çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan 3 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazada hasar gören otobüs çekici yardımıyla kaldırıldı. Polisin kazalarla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Otobüsün görüntüsü

-Çekici ile kaldırılması

-Otobüsün kırılan arka camı

-Otobüste meydana gelen hasar

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Parçalanan duraktan görüntü

-Röportaj

-Genel ve detay görüntüler

08.02.2018 - 11.40 Haber Kodu : 180208048

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(ÖZEL)

2- MALTEPE\'DE POLİSTEN KAÇAN ŞÜPHELİ ORTALIĞI BİRBİRİNE KATTI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Maltepe\'de \'dur\' ihtarına uymayarak aracıyla kaçan şüpheli ile polis arasında nefes kesen bir kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda süren kovalamacada şüpheli kişi, park halindeki bir araca çarpınca yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüpheli kişi, bir süre da devam eden kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

POLİS ARACINA ÇARPIP KAÇMAYA BAŞLADI

Olay Maltepe Aydınevler Mahallesi\'ndeki meydana geldi. Bir kadının kullandığı aracı trafikte sıkıştırdığı öne sürülen şüpheli, polisi alarma geçirdi. Polis, kadın sürücünün ihbar ettiği şüpheli aracı durdurmak istedi.

Polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli, polis otosuna çarparak kaçmaya başladı. Şüpheli ile polis arasında kovalamaca başladı. Şüphelinin peşindeki polis ekibi telsizden yardım isteyerek diğer ekiplerin aracın kaçış güzergahını kapatmasını istedi.

YAYA OLARAK KAÇMAK İSTEDİ

Kovalamaca sırasında şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirtmeye çalıştı. Polisten kaçan şüpheli, Yaylı Sokak\'ta da park halindeki bir cipe çarptı. Araçtan inen şüpheli bu kez de yaya olarak kaçmaya başladı. Yaya olarak süren kovalamaca kısa sürdü. Kovalamaca sırasında bir polis memuru hafif şekilde yaralandı.

ŞÜPHELİ POLİSE ZOR ANLAR YAŞATTI

Ara sokakta yakalanan şüpheli, kelepçelenerek polis otosuna bindirilmek istendi. Polise zorluk çıkarak şüpheli araca binmek istemeyerek kendini yere bıraktı. Yardıma gelen ekiplerle birlikte şüpheli kişi, polis otosuna bindirildi. Ekiplerin kaçan araçta yaptığı incelemede içki şişesi dikkat çekti. Şüpheli polis merkezine götürülürken polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis telsizi anonsları

-Kaçan aracın görüntüsü

-Kazaya karışan polis aracından

-Çarptığı aracın görüntüsü

-Çevredeki vatandaşları olayı anlatması

-Kaçan şüphelinin yakalanması

-Polis ekiplerinin şüpheliyi kelepçelemesi

-Elinden yaralana polis memuru

-Yardıma gelen ekiplerin görüntüsü

-Kaçan aracın incelenmesi

-Araçtaki içki şişesi

-Şüphelinin polis otsuna binmek istememesi

-Polise direnmesi

-Polis otosuna bindirilmesi

-İhbar eden kadın sürücünün eşi Erdoğan Başaranoğlu ile röp

-Genel ve detay görüntüler



08.02.2018 - 09.43 Haber Kodu : 180208018

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3- TELEFON DOLANDIRICILARI ÖNCE PARA SONRA DUA İSTEDİ

* İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kendisini cumhuriyet savcısı olarak tanıtıp \"nüfus bilgilerin FETÖ tarafından çalındı\" yalanıyla kandırdığı kişileri dolandıran şüphelileri yakaladı.

* Dolandıcının son telefonunda M.A.\'nın yanında jandarmada vardı. Dolandırıcı para istediği yaşlı adamdan kendisi için hayır duası istedi.

* Operasyon da şebeke liderinin, şebeke üyesi tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı.

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığ ekipleri Silivri\'de yaşayan M.A.\'nın, kendisini telefonla arayıp cumhuriyet savcısı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını belirtmesi üzerine operasyon başlattı. Dolandıcının son telefonunda M.A.\'nın yanında jandarmada vardı. Dolandırıcı para istediği yaşlı adamdan kendisi için hayır duası da istedi.

ŞEBEKE LİDERİ ŞANLIURFA\'DA

Jandarma ekipleri daha önce M.A.\'dan 150 bin ve 70 bin lira alan şebekeyi takibe başladı. Üçüncü kez para almaya gelen şebekenin \"eldenci\" olarak tabir eden üyesi F.A. suçüstü yakalandı. F.A\'nın ifadesi doğrultusuda yapılan operasyonlarda şebeke lideri A.D. Şanlıurfa\'da gözaltına alındı. Şebekenin diğer üyeleri M.B., M.A., S.K., H.G., B.B. ve F.A da İstanbul\'da yakalandı.

Şüphelilerin ev, otomobil ve üst aramalarında 7 cep telefonu ve çok sayıda SİM kart, mağdurlardan aldıkları 33 parça altın, 2 bankamatik kartı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

FARKLI TEKNİKLER KULLANMIŞLAR

Aradıkları kişileri \'FETÖ\' ile tehtit eden şüphelilerin \"bankadaki paranızı çekecekler\", \"ev tapunuzu ele geçirdiler\", \"kuyumcu soygunu oldu, paraların sizin evinizde olduğu ihbarı var evinizi arayacağız\" diyerek dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Şüphelilerin telefon görüşmelerinde bana \"Damat\" de ben de sana \"Baba\" diyeyim diyerek olaya gizlilik süsü kattığı da belirlendi.

DOLANDIRICI DA DOLANDIRILMIŞ

Yakalanan A. D.\'nin de kendi adamları tarafından dolandırıldığı da ortaya çıktı. A.D.\'nin mağdur M.A.\'dan aldığı ilk 150 bin liranın İstanbul\'da bulunan \"Eldenci\" tarafından kendisine ulaştırılmadığı belirlendi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

7 kişi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin 4 farklı dolandırıcılık olayından arandıkları öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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JANDARMA KAMERASI

-Mağdurun dolandırıcıyla telefon konuşması

-Evde arama yapan jandarma

-Örgüt liderinin görüntüsü

-Gözaltına alınan zanlılar

-Ele geçirilen malzemeler

-Adliyeye sevk edilen zanlılar

-Detaylar

08.02.2018 - 09.56 Haber Kodu : 180208019

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4- \"BALYOZ DAVASINDA KUMPAS\" SORUŞTURMASI: 4 GÖZALTI

Haber: Özden ATİK / İSTANBUL DHA

\"Balyoz davasında kumpas\" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 4 eski polis gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, \"Balyoz davasında kumpas\" iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında o dönem aktif görev alan kolluk görevlilerini tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından sabah erken saatlerde 4 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Sabah 06.00 sıralarında başlayan operasyon kapsamında o dönem Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Sağ 2 Büro Amirliği bünyesinde görev yapan Necat Aksu İstanbul\'da, Mehmet Kılıç Yozgat\'ta, Hüseyin Yalçın Adana\'da, Mehmet Özdemir de Gaziantep\'te yakalandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin FETÖ / PDY terör örgütü ile alakalı olarak yürütülen soruşturmalarda gözaltına alındıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerinden faydalanarak serbest kaldıkları öğrenildi.

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5- BYLOCK KULLANICISI 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da düzenlenen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin ardıdan adliyeyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2017-2018 yıllarına ait soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmakla suçlanan ayrıca örgütün haberleşme programı olan Bylock kullandıkları tespit edilen 27 kişi 2 Şubat 2018 günü yapılan operasyonda gözaltına alınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'nde işlemleri yapılan zanlıların sorguları tamamlandı.

Atatürk Havalimanı\'nda kontrolör olarak çalışan bir personel ile 3 öğretmen, bir hemşire, sağlık bakanlığın veri giriş bölümünde çalışan bir personelin de aralarında olduğu 8\'i kadın 19 kişi adliyeye sevk edildi. 7 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 1 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Zanlıların adliyeye sevk edilmesi

-Detaylar

08.02.2018 - 11.11 Haber Kodu : 180208041

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6- SOSYAL MEDYADA TERÖR PROPAGANDASI SORUŞTURMASI

- HDP SANCAKTEPE İLÇE EŞ BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Sancaktepe HDP İlçe Eş Başkanı M.Z.K.\'nın sosyal medya üzerinden terör örgütü ve yapılanmalarını övücü video ve görsel paylaşımlar yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri dün düzenlediği operasyonla gözaltına alınan M.Z.K. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürdü. M.Z.K.\'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



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