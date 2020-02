DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(Ek Görüntüyle)

1- LİSELİLERİN OYUN KAVGASI KANLI BİTTİ; OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

* Yaralı halde markete sığınıp yardım istedi, sonra da yere yığıldı.

* O anları güvenlik kameraları kaydetti.

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta bilgisayar oyunu nedeniyle tartıştığı öne sürülen iki arkadaşın kavgasında kan aktı. Kavgada 16 yaşındaki çocuk boğazından bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Esenyurt\'ta iddiaya göre, lise öğrencisi ve mahalle arkadaşı R.A. (16) ile Yunus Emre Şahin (16) internet kafede oynadıkları online bir bilgisayar oyunu nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma ve küfürler daha sonraki günlerde sosyal medya üzerinden mesajlaşmalarla devam etti. R.A ile Şahin geçtiğimiz cumartesi akşamı buluştu. R.A. ve Şahin burada da tartışmayı sürdürdü.

MARKETTEKİLERDEN YARDIM İSTEDİ

Tartışıp yumruklaşan ikiliden R.A., yanında getirdiği bıçağı Şahin\'in boğazına ve koluna sapladı. Yaralı halde kaçarak bir markete sığınan Şahin, buradakilerden ambulans çağırmalarını istedi. Kan kaybeden Şahin bir süre sonra marketin girişindeki merdivenlere yığıldı.

R.A. olay yerine ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı; fakat yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yunus Emre Şahin\'in markete sığınması ve yere yığılması da iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olay sonrası kaçan R.A. polis tarafından yakalandı. İfade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2- OTO HIRSIZLIĞI ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ... OTOMOBİLLERİN KAPISINI AÇMA YÖNTEMLERİ POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

İstanbul\'da çaldıkları otomobillerin bazılarını parçalayarak yedek parça haline getiren bazılarını ise sahte belgelerle TIR\'lara yükleyerek Adıyaman ve Şırnak\'a gönderen 15 kişilik çete operasyonla çökertildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldığı bazıları parçalara ayrılmış 36 otomobil ele geçirildi. Şüphelilerin otomobilleri çalarken kapıları açmakta kullandıkları tansiyon aletine benzeyen şişme torba ve demir bir aparattan oluşan düzenek, deneyimli dedektifleri bile şaşırttı.

3 İLDE EŞZAMANLI OPERASYON YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler tarafından 6 ay önce başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından büyük bir oto hırsızlık çetesi ortaya çıkarıldı. Polis önceki gün İstanbul, Adıyaman ve Şırnak illerinnde eşzamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda organize bir şekilde oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 15 kişiyi gözaltına alındı. Operasyon sırasında Eyüp\'te bir eve baskın yapan şüphelilerden M.I.(45) ikinci kattaki evinin penceresinden atlayarak kaçmaya çalışırken düşerek ayağını kırdı. Şüpheli tedavisinin ardından gözaltına alındı.

ÇALDIKLARINI DEPOLARDA PARÇALIYORLARMIŞ

Oto hırsızlık Büro Amirliği\'ne getirilen şüpheliler hakkında 36 araç çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı öğrenildi. Polis soruşturması sırasında şüphelilerin çaldıkları araçların bazılarını Beykoz, Göktürk, Ataşehir\'de kiraladıkları 3 ayrı depoya götürerek parçaladıkları öğrenildi. Bu depolara yapılan baskında parçalanmış halde 9 adet otomobile ait parçalar bulundu.

ÖZEL DÜZENEK DENEYİMLİ POLİSLERİ BİLE ŞAŞIRTTI

Şüphelilerle birlikte ele geçen otomobillerin kapılarını açmakta kullanıldığı öğrenilen ilginç özel düzenek ise deneyimli dedektifleri bile şaşırttı. Şüphelilerin tansiyon aletine benzeyen plastik bir torbayı çalacakları aracın kapı boşluğuna soktukları daha sonra bunu şişişerek kapının aralanmasını sağladıkları öğrenildi. Daha sonra aralıktan içeri özel bir demir sokan şüphelilerin kapı kolunu çekerek kapının açılmasını sağladıkları belirlendi.

KURTKÖY\'DE TIR\'IN İÇİNDE 3 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Bu yöntemi kullanan şüphelilerin birkaç dakika içinde araçlara girmeyi başardıkları öğrenildi. Öte yandan operasyon sırasında bir TIR\'a yüklenerek Şırnak\'a götürülmek üzere olan 3 otomobil ele geçirildi. Bu otomobillerin Şırnak\'tan yurt dışına çıkarılmaya hazırlanıldığı değerlendirildiğ belirtilirken bu konu incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Şüphelilerle birlikte 9\'u parçalanmış 36 otomobil ele geçirilirken şüphelilerin daha öncedende oto hırsızlığı ve hırsızlık suçlarından polise geliş kaydı olduğu öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan liderliğini S.S. adlı kişinin yaptığı şüpheliler adliyeye sevk edildi.

3- HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ POLİSİN BURNUNU KIRDI

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Şişli\'de kovalamaca sonrası yakalanan hırsızlık şüphelisi polisin burnunu kırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde yaşandı. Kurtuluş Eşref Efendi Sokak\'ta bir binaya giren hırsızlık şüphelisini fark edenler durumu polise bildirdi. Ekipler, kısa sürede bölgeye ulaştı. Polisleri fark eden şüpheli kaçmaya başladı. Polis de hırsızlık şüphelinin peşine düştü. Kovalamaca sırasında polis havaya ateş de açtı. Bir süre sonra yakalanan şüpheli polise direnmeye başladı. Bu sırada hırsızlık şüphelisi polislerden birine yumruk attı. Polis memurunun burnu, aldığı darbe sonucu kırıldı. Polis hastaneye kaldırılırken, hırsızlık şüphelisi Feriköy Polis Merkezi\'ne götürüldü.

4- CAN DÜNDAR\'IN EVİNİ SATIN ALAN AVUKATLARA DAVA...

Haber: Özden ATİK / İstanbul DHA

MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Can Dündar\'ın Ankara\'daki villasını satın aldıkları öne sürülen Bekir Mustafa Yılmaz ve aynı hukuk bürosunda çalışan Sönmez Ahi\'nin de bulunduğu 4 avukat hakkında \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 15\'er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede, MİT TIR\'larının durdurulmasına ilişkin haberlerin Cumhuriyet Gazetesi\'nde yayınlanması soruşturması sırasında 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bir telefon ihbar yapıldığı ve şüpheli avukatlar Atilla Tarık Çilekçi, Faruk Öksüz ve Sönmez Ahi\'nin gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül ile ilişkilerinin olduğunun öne sürüldüğü belirtildi. Emniyetin yaptığı çalışmalarda 2013 Eylül ayında Can Dündar\'ın Ankara Karakusunlar Mahallesi\'nde bulunan villasını satışa çıkarmasına rağmen satamadığı, 29 Mayıs 2015 tarihinde MİT TIR\'larının durdurulması ile ilgili Cumhuriyet Gazetesi\'nde yayınlanan görüntülerden kısa bir süre sonra 25 Haziran 2015 tarihinde bu konutun tapu kayıtlarına göre 1 milyon 500 bin TL bedelle şüphelilerden avukat Bekir Mustafa Yılmaz\'a satıldığı belirtildi.

VİLLANIN ALIMI KONUSUNDA BİRLİKTE HAREKET ETTİLER

İddianamede şüpheliler Bekir Mustafa Yılmaz ve Sönmez Ahi\'nin aynı hukuk bürosunda çalıştıkları, Can Dündar\'a ait villanın alımı konusunda birlikte hareket ettikleri kaydedildi. Ayrıca şüpheli avukat Sönmez Ahi\'nin MİT TIR\'larının durdurulması davası sanıklarından eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu\'nun avukatı olduğu ve MİT\'e ait TIR\'ların durdurulmasından sonraki süreçte sık telefon irtibatlarının bulunduğu da iddianamede yer aldı. Şüphelilerden Atilla Tarık Çilekçi\'nin ise Sönmez Ahi\'nin bacanağı olduğu, Çilekçi\'nin FETÖ/ PDY terör örgütü lideri Fetullah Gülen\'in yakınında bulunan kişiler arasında olduğu, ihbarlarda geçen FETÖ/PDY örgütü ile iltisaklı olduğu belirtilen Aydınlı Grup ile bağlantılarının bulunduğu ifade edildi.

BYLOCK ÇIKTI

İddianameye göre şüpheli avukat Atilla Tarık Çilekçi\'nin hakkındaki ihbara göre gizli örgüt toplantılarına katılması, küçüklüğünden beri örgüt içinde yer alması, örgüt liderinin yakınında bulunması, hakim, savcı ve emniyet mensuplarıyla irtibatlı olarak davalar ile ilgili görüşmesi, örgüt üyelerinin gezilerini ve seminerlerini organize etmesi, örgüt liderinin bizzat görüşmek için şüpheliyi çağırması, örgüt avukatlarının şüpheliden aldıkları talimatla Yargıtay ve Danıştay\'da davaları takip ettikleri anlatıldı. Ayrıca şüpheli Çilekçi\'nin açık kaynaklarda örgüt lideri ile görüntülerinin bulunması, kendisinin İstanbul\'da, bacanağı Sönmez Ahi\'nin Ankara\'da faaliyet göstererek koordineyi sağlaması, ifadesinde 17/25 Aralık sonrası yapının amacını anladığını, örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer almadığını beyan etmesine rağmen, o tarihten sonra örgüt üyelerine has programı kullanması, ayrıca ifadesinde Fetullah Gülen\'in dini içerikli notlarının Bylock ile kendisine gönderildiğini beyan etmesi, örgüt liderinin görüntülerini saklamaya devam etmesi ve ihbarlarda belirtildiği gibi kendisinin Ömer olarak tanındığını kabul etmesi dikkate alınarak atılı suçu işlediği belirtildi.



CELEPOĞLU\'NUN AVUKATI

İfadesinde 2013 yılı Ağustos ayından itibaren Genelkurmay Başkanlığı sandığının sözleşmeli avukatı olduğunu söyleyen şüpheli Sönmez Ahi\'nin ihbara göre Ankara\'da \'abi\'lik yapması ve Zekeriya Öz ile irtibatlı olması, Bankasya\'da hesabının bulunması, mali raporlara göre örgütle ilişkisi olduğundan bahisle haklarında işlem yapılan kişilerle, yurtdışı Gülenist kuruluş olarak bilinen kuruluşlara para gönderen kişilerle parasal ilişkisinin bulunması, MİT TIR\'larının durdurulması olayında kilit rol oynayan Hamza Celepoğlu\'nun avukatlığını yapması, Can Dündar\'ın uzun süre satamadığı gayrimenkulünü, resmi işlemlerde ortağı olan diğer şüpheli Bekir Mustafa Yılmaz\'ın adı geçmesine ve ifadesinde hadiseyi sonradan öğrendiğini beyan etmesine rağmen, tape kaydına göre Bekir Mustafa Yılmaz ile beraber alması değerlendirilerek örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı ve örgütün amacı doğrultusunda hareket ettiği anlatıldı.



DÜNDAR\'IN VİLLASINI SATIN ALDI

Şüpheli Bekir Mustafa Yılmaz\'ın yurtdışı Gülenist kuruluş olarak bilinen kuruluşlara para gönderen kişilerle parasal ilişkisinin bulunması, aramalarda ele geçirilen Iphone marka cep telefonunda Bylock tanıtıcı isminin bulunması ancak programlarda bulunmaması, buna göre programın silinmiş olabileceği, tespit edilemeyen bir hatla bylock kullanmış olabileceğinin değerlendirildiği, Ankara\'daki çatı soruşturmasında ismi geçen bazı kişilerle irtibatlı olması, şüpheli Atilla Tarık Çilekçi ile irtibatlı olması ve Sönmez Ahi\'nin de ortağı olması atılı suçu işlediği belirtildi. Ayrıca Can Dündar\'ın uzun süre satamadığı gayrimenkulünü, resmi işlemlerde kendi adı geçmesine rağmen diğer şüpheli Sönmez Ahi ile beraber alarak örgütün hiyerarşik yapısı içerisinde yer aldığı ve örgütün amacı doğrultusunda hareket ettiği ifade edildi.

\"AVUKAT ABİ\" İDDİASI

Şüpheli Faruk Öksüz\'ün ihbara göre örgüt içerisinde avukat abi olarak yer aldığı, sohbet ve toplantılara katılması, aramalarda ele geçirilen dijital materyallerde örgüt liderinin fotoğraf ve videolarının bulunması, diğer şüphelilerle irtibatlı olması, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı çatı soruşturmasında ismi geçen kişilerle irtibatlı olması, örgütle ilgisi bulunduğu değerlendirilen şirket ortağı olması, Bylock kullanıcısı olması dikkate alınarak atılı suçu işlediği ileri sürüldü.

AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAKLAR

Şüpheliler, FETÖ ile herhangi bir bağlantıları olmadığını belirterek suçlamaları reddedetti. Tutuklu şüpheliler Sönmez Ahi, Bekir Mustafa Yılmaz, Atilla Tarık Çilekçi ve Faruk Öksüz\'ün \"Silahlı terör örgütü üyesi olmak\" suçundan 7,5\'er yıldan 15\'er yıla kadar hapsi talep edildi. Şüpheliler, ağır ceza mahkemesinde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklar.

======================================

5- NASUH MAHRUKİ\'YE CUMHURBAŞKANI\'NA HAKARET DAVASINDA BERAAT...

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

\"Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\" suçundan yargılanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki\'nin beraatine karar verildi

İstanbul 52. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan Nasuh Mahruki katılmazken; avukatı İsmail Yılmaz hazır bulundu. Şikayetçi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ı ise avukatı Hatice Özay temsil etti.

CUMHURBAŞKANI\'NIN AVUKATI CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın avukatı Özay, önceki beyanlarını tekrar ettiklerini belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Nasuh Mahruki\'nin avukatı İsmail Yılmaz da \"Bilirkişi raporuna bir diyeceğimiz yoktur. Rapor içeriğindeki konuşma bütünlüğünden müvekkilimin ifade hürriyeti kapsamında ve basın özgürlüğü çerçevesinde eleştirel beyanlarda bulunduğu görülmektedir. Bu itibarla müvekkilimin suç kastının bulunmadığı gözetilerek beraatini talep eidyoruz\" dedi.

Mahkeme, sözlerin eleştiri niteliğinde olduğu gerekçesiyle atılı suçun unsurları oluşmadığından sanığın beraatine karar verildi.

İDDİANAME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan \"müşteki\" sıfatıyla yer aldığı iddianamede, Nasuh Mahruki\'nin bir televizyon programında yaptığı konuşmada, \"Bu devran değişecek\" şeklindeki sözleri nedeniyle \"Cumhurbaşkanı\'na alenen hakaret\" suçunu işlediği belirtiliyordu. Mahruki\'nin TCK\'nin 299/1-2. maddesi uyarınca 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapsi isteniyordu.

============================

6- \"MODERN ÇAĞIN MOZART\"I İSTANBUL\'DA KONSER VERDİ

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

Klasik müzik ve deneysel müziğin yaşayan en önemli temsilcilerinden piyanist Ludovico Einaudi, İstanbul\'da müzikseverlerle buluştu.

Zorlu Performans Sanatları Merkezi\'nde dün akşam verdiği konserde klasik müzik, rock ve elektronik müziği harmanlayan Ludovico Einaudi, izleyiciden büyük alkış aldı. Biletlerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle İstanbul\'daki konser sayısı ikiye çıkarılan Einaudi, bu akşam da aynı yerde performans sergileyecek.

\"Modern Çağın Mozart\'ı\" olarak anılan Ludovico Einaudi, 1996 yılında solo performanslarından oluşan ilk koleksiyonunu yayımladıktan sonra Avrupa\'nın en çok satan piyanist ve bestecilerinden biri haline geldi. Özellikle, \"Eden Roc\"ve \"I Giorni\" albümleriyle müzik dünyasının beğenisini toplayan İtalyan sanatçı, uzun yıllar boyunca listelerin üst sıralarındaki yerini korudu. \"This is England\", \"The Intouchables\" ve \"Mommy\" gibi birçok sevilen filmin müziklerine de imza atan Einaudi, \"Una Mattina\", \"Diario Mali\" albümlerinin ardından, 7\'nci stüdyo albümü \"Divenire\" için Liverpool Kraliyet Filarmoni Orkestrası\'yla yaptığı işbirliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 2009 yılında yayımlanan \"Nightbook\" ile minimalist elementlere ağırlık veren müzisyen, 2013 yılında Verona yakınlarında bir manastırda kaydettiği albümü \"In a Time Lapse\"i sevenleriyle buluşturdu. Einaudi\'nin Antik Yunan felsefesinden, elementlerden, Kadinsky\'den, sanatın manevi unsurları ve sorumluluklarından izler barındıran son albümü \"Elementsö ise, sanatçının birlikte çok uzun ve nitelikli zaman geçirdiği Berio\'ya bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

7- İSKİ\'DEN 9 MİLYON 605 BİN LİRALIK YATIRIM

Haber- Kamera: Enver ALAS - Cansel KİRAZ/ İSTANBUL DHA

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) araç filosunu yerli araçlarla yeniledi.

İSKİ toplamda 9 milyon 605 bin liralık yatırımla, 17\'si tamamen Türk malı olan iş makinesi ve forklift ile 10\'u yerli üretim olan toplam 27 iş makinesi ve araç satın aldı.

Yerli üretim 27 iş makinesi, İSKİ\'nin Kağıthane\'deki Genel Merkezi\'nde düzenlenen törenle İSKİ\'ye teslim edildi. Törene İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, imalatçı firmaların temsilcileri ile İSKİ çalışanları katıldı.

İSKİ Genel Müdürü Fatih Turan, İSKİ\'nin su ve atık su teknolojileri alanında yerli ve milli ürünlerin kullanılması için Yerli Teknoloji Ofisi\'ni (YTO) kurduklarını belirterek, \"İhtiyaçlarımızı belirledik, yerli firmaların bizim ihtiyaçlarımızı nasıl üreteceklerine dair çalışmalar yürüttük. Bunların meyvelerini de kısa sürede almaya başladık\" diye konuştu.



10 MİLYON LİRALIK YERLİ YATIRIM

Toplam değeri yaklaşık 10 milyon Türk Lirası\'nı bulan 27 iş makinesi ve aracını filolarına kattıklarını aktaran Turan, \"Bu araçların 17 tanesi tamamen Türk malı, 10 tanesi de yerli üretim. İSKİ olarak teknolojiyi satın alan değil, üreten ülke hedefine bu araçlarla yeni bir katkı sağlamış olduk\" dedi.



