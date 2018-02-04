DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2



(ÖZEL)

1- HAMİLE EŞİNİ DÖVDÜ, HASTANEDEN BÖYLE KAÇTI

* Şişli\'de kafa karıştıran olay...

* Dövdüğü 3 aylık eşini hastanede bırakıp arkasına bile bakmadan kaçtı.

* O anlar kameraya yansıdı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Şişli\'de 3 aylık hamile eşini döven koca hastaneden kaçtı.

Şişli\'de sabah saatlerinde evlerinde kavga eden çifti komşuları polise şikayet etti. Adrese gelen polis, yabancı uyruklu karı kocayı polis merkezine götürdü. Çift birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi. Kocası tarafından darp edilen ve 3 aylık hamile olduğunu söyleyen Fas uyruklu Lamia Honteri (30) için sağlık ekibi istendi. Polis merkezinden alınan kadına sağlık ekipleri ambulansta ilk müdahalede bulunuldu. Polis merkezinden çıkan ve yüzünde yaralar görülen Lamia Honteri\'nin kocası da aynı ambulansa bindi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma hastanesine götürülen Honteri çifti içeri alındı. Bir kaç dakika sonra hastaneden çıkan Laima Honteri\'nin kocası koşarak kaçmaya başladı. Olayı takip eden basın mensubu da kaçan kişinin peşinden koştu. Tüm uyarılara rağmen kaçan adamı kimse durdurmadı. O anlar, kameraya da yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezi önündeki ambulans

-Koca\'nın ambulansa binişi

-Ambulansın hastaneye doğru ilerlemesi

-Karı kocanın ambulanstan inişi

-Ambulanstan inen karı kocanın diyalogları

-Kadının tekerlekli sandalye ile içeri alınması

-Koca\'nın hastaneden çıkıp koşarak kaçması

-Basın mensubunun peşinden koşması

-Vatandaşların kaçan kişiyi izlemesi

04.02.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180204020

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(Geniş Haber)

2-YÜK GEMİSİ KARAYA OTURDU...

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Zeytinburnu Sahili\'nde \"Tallas\" isimli yük gemisi fırtına nedeniyle karaya oturdu. Zeytinburnu açıklarında, 1 Şubat 2017\'den bu yana

demirli olarak bekleyen Kamboçya bayraklı TALLAS isimli yük gemisi ,fırtınanın etkisiyle sürüklenerek sahil kenarındaki kayalıklara çarptı.

Herhangi bir personeli olmayan gemi bugün saat 10.00 sıralarında, çarpmanın da etkisiyle yan yattı. Gemi, uzun süre önce Marmara açıklarında terk edilmişti. \"Tallas\" isimli geminin bağlı olduğu Rus şirket iflas ettiği, ardından geminin 2015 yılında Marmara açıklarında bırakıldığı ortaya çıkmıştı. Geminin içindeki 5 mürettabatın da yardım çağrısı üzerine kurtarılmış, mürettebatın 5 ay boyunca gemide mahsur kaldığı öğrenilmişti.

Gögüntü dökümü:

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-Kayalıklara kadar sürüklenen gemiden görüntü

-Yan yatan geminin gelen dalgalarla sürüklenmesinden görüntü

-Gemiden görüntüler

-Genel ve detaylar

04.02.2018 - 10.34 Haber Kodu : 180204015

04.02.2018 - 11.37 Haber Kodu : 180204026

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3- SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN: ACİL SORUNUNU KISA ZAMANDA GÜNDEMİMİZDEN KALDIRACAĞIZ

* Sağlık Bakanı Ahmet Demircan,

\"Bizim tedavi edici sağlık hizmetleri verirken karşılaştığımız sorunlardan birincisi acillerdeki yığılmadır, ikincisi polikliniklerdir, üçüncüsü yoğun bakım yatağı ihtiyacıdır. Acillerde yığılmamız oluyor\"

\"Biz acil sorununu kısa zamanda gündemimizden kaldıracağız\"

\"Bütün Türkiye genelinde 63 hastanemiz bu şekilde yoğun. 20\'si İstanbul\'da olan bu hastanelerde uygulamayı başlattık\"

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, İstanbul Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı\'na katıldı. Demircan burada, kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikayetleri üzerine alınan önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Ahmet Demircan, \"Bizim tedavi edici sağlık hizmetleri verirken karşılaştığımız sorunlardan birincisi acillerdeki yığılmadır, ikincisi polikliniklerdir, üçüncüsü yoğun bakım yatağı ihtiyacıdır. Acillerde yığılmamız oluyor. Acillerdeki yığılmanın birkaç nedeni var. Nedenlerden biri, elbetteki vatandaşımız kendisini acil hissediyorsa acildir, acilde biz onu karşılamakla yükümlüyüz. Ama biz acile giren hastalarımızı alan ayrımına tabi tutuyoruz. Derhal müdahalesi gereken acil hasta kırmızı alana alınıyor. İkincisi sarı alan dediğimiz hızlı bir şekilde müdahale edilmesi lazım gelen hastamızdır. Üçüncüsü yeşil alan hastası, ki bu hastalarımız aslında polikliniklerde sorunları çözülebilecek hastalarımızdır ve sayı olarak bunlar acile gelenlerin büyük çoğunluğunu teşkil ederler. \'Şimdi git yarın gel\' deme yerine, acile gelmiş hastalarımızı hızla muayene etmemiz lazım. O nedenle günlük poliklinik kapasitemizin bir kısmını ve poliklinik kapasitemizin üstündeki uzmanlarımızı biz mesai saatini kaydırarak 16.00-23.00 çalıştırmak üzere bu yığılmayı eritmek şeklinde bir planlama yaptık. Akşam da acilde vatandaşlarımıza bakılacak, ertelenmeyecek ve acildeki bu yığılmayı çözeceğiz. Acilde ikinci bir tedbir de aldık. Sarı ve kırmızı alanda gözleme alınan hastayı uzun süre acilde bekletmeyeceğiz. Belli bir süreyle sınırlayıp derhal servise çıkaracağız. Hastamız serviste takip edilecek ki acilde yığılma olmasın. Acillerdeki yığılmaların bir diğer nedeni de özel hastaneler acile pek fazla yer ve zaman ayırmıyorlar. Özel hastanelerimiz de acile yer ve zaman ayırmalarını temin edecek tedbirler alıyoruz, alacağız da bundan sonra. Dolayısıyla biz acil sorununu kısa zamanda gündemimizden kaldıracağız\" dedi.

\"63 HASTANEDE BU UYGULAMA BAŞLADI\"

Demircan, \"Bütün Türkiye genelinde 63 hastanemiz bu şekilde yoğun. 20\'si İstanbul\'da olan bu hastanelerde uygulamayı başlattık. Tabi ki uygulama en verimli şekliyle başlamayabilir. Uzmanları, nöbet çizelgelerini oluşturup hastane başhekimlerimiz, sağlık müdürlerimiz konuyu takip edecek. Bu 63 hastanede fiilen başladı\" diye konuştu.

\"HESAPLADIĞIMIZ YATAK KAPASİTESİNE ULAŞMIŞ DURUMDAYIZ\"

\"Yoğun bakım yatağı ihtiyacı aslında Türkiye\'nin ihtiyaç duyacağını hesapladığımız yatak kapasitesine ulaşmış durumdayız\" diyen Bakan Demircan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Ama yoğun bakım yataklarımızı biraz verimli kullanmıyoruz noktasında konu bizim önümüze geliyor, o da nedir; yoğun bakım yatağında ihtiyaçtan fazla hasta tutularsa ihtiyacı olan hasta için orası dolu görünüyor. Burada hastaların uygun zamanda normal odaya alınmaları sağlanması gerekiyor. Ama biz yine de ihtiyaçları tekrar gözden geçiriyoruz. İhtiyaç olan yerlerde yoğun bakım yatak sayısını da arttıracağız. Poliklinikleri mekan açısından sıkıntılı olan yerler var. Tabi ki yeterli sayıda uzman sıkıntısı çekilen yerler de olabiliyor. Bu açıdan bir takım polikliniklerde sıkıntı yaşansa da genel olarak poliklinik taleplerini uzun zamana yaymadan biz karşılayacak noktadayız.\"

\"FAKÜLTELERDEKİ ÖĞRENCİ KONTENJANINI DÜŞÜRMEK DURUMUMDA KALACAĞIZ\"

Türkiye\'deki doktor açığının yakın gelecekte hızlı bir şekilde azalacağını belirten Sağlık Bakanı Demircan, \"Bizim öngördüğümüz şudur ki; 2024 yılından sonra biz fakültelerdeki öğrenci kontenjanını düşürmek durumunda kalacağız. Çünkü yeterli sayıda öğrencimiz var. Yıllık 11 bin civarında mezun veriyoruz. Gelen mezun sayısı ve fakültelerdeki öğrenci sayısı birkaç sene sonra pratisyen açığımızı kapatacak. Uzman sayımızda 2030\'lara kalmadan inşallah karşılanmış olacak\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Toplantıdan detaylar

-Bakanın açıklamaları

-Genel ve detaylar

04.02.2018 - 12.36 Haber Kodu : 180204037

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4- SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI\'NDA SÖMESTR DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU

Haber-Kamera: Anıl UÇAN-İSTANBUL DHA

Sömestr tatilini yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında geçiren tatilcilerin dönüşe geçmesi sebebiyle İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nda yoğunluklar oluştu.

19 Ocak\'ta başlayan sömestr tatili için yurt içi ve yurt dışı tatil noktalarında seçen öğrenciler ve aileleri İstanbul\'a dönmeye başladılar. Tatilin son gününde dönüş için İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı\'nı seçen tatilciler iç ve dış hatlar terminallerinin geliş bölümünde yoğunluklara neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan yoğunluk nedeniyle havalimanı çıkış noktalarında ve bagaj bantlarında hareketlilik yaşanırken yolculara daha hızlı hizmet verebilmek için personel sayısı arttırıldı.

Sömestr tatilini tenis turnuvalarına katılarak değerlendiren Nil Duygu Oktan \"Ben tenis oynadığım için bazı turnuvalara katıldım. Samsun\'da babannemin yanına gittim. Oradan dönüyorum. Tatilim çok güzel geçti. Okullar açılıyor, arkadaşlarımı çok özledim\" dedi. Anasınıfına giden Kuzey Gökçe Cenat \"Tatilim iyi geçti. Parka gittim, oyunlar oynadım, lego oynadım\" dedi. Diğer çocuk yolcu Ömer Faruk Sandalcı ise \"Sömestr tatilim anneannem ile birlikte köyde geçti. Çok zevkliydi. Çok mutlu oldum. Ödevlerimi bitirdim, mesela kitap okudum. Okullar açılıyor, arkadaşlarımı özledim\" dedi.

Görüntü Dökümü :

-Nil Duygu Oktan Röportaj

-Kuzey Gökçe Cenat Röportaj

-Ömer Faruk Sandalcı Röportaj

-Bagaj Bantları Yoğunluk

-Terminal içi Yoğunluk

-Detaylar

04.02.2018 - 12.11 Haber Kodu : 180204033

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5- İDO VE BUDO\'DAN SEFER İPTALLERİ

Haber: İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

İptal edilen seferler şunlar:

İDO

12:30 Bostanci - Yenikapi - Bandirma Deniz Otobüsü

12:30 Bandirma - Yenikapi Hızlı Feribot

12:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

13:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

15:30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

BUDO

12:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

13:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

14:30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas) seferi

15:55 tarihindeki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi

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6- EŞİ İLE TARTIŞTI; KENDİNİ BIÇAKLADI

Haber-Kamera: Özgür EREN -Murat DELİKLİTAŞ İSTANBUL (DHA)

Beyoğlu\'nda telefonda eşi ile kavga eden kişi kendisini bıçakladı. Yaralı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Kaptan Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No: 82\'de saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İsminin Nemettin olduğu öğrenilen kişi iddialara göre cadde üzerinde evinin önünde telefonda eşi ile tartışmaya başladı. Bir süre sonra evine çıkan Nemettin kendisini bıçak ile karın bölgesinden bıçakladı. Acı içerisinde haykıran yaralının seslerini duyan komşuları hemen üst kata çıktı. Yaralının yerde kanlar içinde yattığını gören komşuları durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Mehmet İsrafiloğlu \"Ben bağırtıya çıktım. Adam telefonda karısı ile tartışmış. \'Kendimi öldüreceğim\' demiş. Polisler geldi. Ambulans geldi. aldılar götürdü. Polislere \'ben kendimi bıçakladım\' demiş\" diye konuştu.

Polis bıçaklanma olayı ile ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Sağlık ekiplerinden detay görüntü

-Yaralının evden çıkartılıp ambulansa alınması

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ambulansın gidişi

-Evden detay görüntü

-Sokaktan detay görüntü

-Mehmet İsrafiloğlu ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

04.02.2018 -09.27 Haber Kodu : 180204013

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7- BOĞAZDAN GEÇEMEYEN DEV PLATFORM ZEYTİNBURNU AÇIKLARINDA BEKLETİLİYOR

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

Boğazden geçemeyen dev platform, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor.

Geçtiğimiz Çarşamba günü Romanya\'nın Köstence Limanı\'na gitmek için yola koyulan ancak İstanbul Boğazı\'ndan geçeceği sırada teknik nedenden dolayı kulelerinin batırma işlemi gerçekleşemediği için geçişi sağlanamayan 5 bin 235 groston hacminde, 52.4 metre uzunluğunda Panama bayraklı \'GSP Saturn\' isimli dev petrol platform, Zeytinburnu açıklarında bekletiliyor.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz açıklarındaki platformdan detay görüntüler

04.02.2018 - 11.29 Haber Kodu : 180204025