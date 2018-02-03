1- ACİL SERVİSLERDE YENİ DÖNEM : \'YEŞİL 2\' ALANI (1)

Haber-Kamera: Enver ALAS-Cansel KİRAZ / İSTANBUL DHA

Kamu hastanelerinin acil servislerinde yaşanan yoğunluk şikayetlerin artması üzerine Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, bugünden itibaren 16\'sı İstanbul\'da olmak üzere Türkiye genelinde hasta sayısı binin üzerinde olan 63 hastanede ayakta hastalar için \'uzamış vardiya poliklinikleri\'nin saat 23.00\'a kadar hizmet vereceğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde konuyla ilgili olarak bugün bir basın toplantısı düzenledi. İstanbul\'da 16, Türkiye genelinde 63 acil serviste uygulanacak olan mesai dışı uzamış vardiya poliklinikleri hakkında bilgilendirmelerde bulunan Gümüş, bugün hizmete giren \'uzamış vardiya polikiliniğini basın mensuplarına tanıttı. Eyüp Gümüş, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

SAAT 23.00\'E KADAR POLİKİLİNİK HİZMETİ

\"Acil servislerde, yeni sınıflaması, travma merkezleri, niteliğiyle beraber yeni dönem diyebiliriz. Bugün bu yeni dönem başlıyor. Türkiye genelinde 63, İstanbul\'da ise 16 hastanede bu yeni dönem olacak. İstanbulumuzda 60 hastene var ve bunların 16\'sında yoğunluk var. Bunlar binin (hasta sayısı) üstü hastaneler. Buralarda mesai dışı poliklinikler hizmet verecek\"

\"ACİLE BAŞVURAN AMA ACİL OLMAYAN HASTALARI BURAYA YÖNLENDİRECEĞİZ\"

Acil servislere başvuran hastaları, hemen acil servislerin yanında olacak olan bu mesai dışı polikiliniklere yönlendireceğiz. Burada dahiliye, KGB, göğüs, çocuk gibi bir takım polikilinkleri dizayn ediyoruz. Bunlar saat 23.00\'a kadar çalışacaklar. Burası da \'Yeşil 2\' dediğimiz alan ve acile başvuran ama acil olmayan hastaları buraya yönlendireceğiz. Dolayısıyla acil servislerimizde hasta karşılama sayısını da artıracağız.

\"DR. SADİ KONUK HASTANESİ\'NİN YÜZ KATI OLACAK\"

İstanbul büyük bir metropol. Yapmakta olduğumuz İkitellii Şehir Hastanesi 2020\'de hizmete girecek. Bu şehir hastanemizin acil servisi, Bakırköy Sadi Konuk Hastenemizin yüz katı büyüklüğünde olacak. Sancaktepe Şehir Hastenesi\'nin bu yıl temel atma töreni gerçekleştirilecek. İstanbululumuzda yine 5 bin yataklı hastane yapıyoruz. Buralar tamamlandıktan sonra hastalarımızın buralara gelmesi çok azalacak.

Görüntü Dökümü

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-Eyüp Gümüş\'ün açıklamaları

-Polikilinik ziyareti

-Müsteşar Gümüş\'ün Acil servisi gezmesi

-Burada yaptığı açıklamalar

-Uzamış vardiya polikliniğinden görüntü

-Hastanenin acil servisi

-Muayene olan hastalar

-Genel ve detay

03.02.2018 - 13.34 Haber Kodu : 180203087

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2- MOTOSİKLETLİ KAPKAÇ KAMERADA



Haber: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir kadının çantasını motosikletle kapkaç yöntemiyle çalan şüpheli yakalandı. Kapkaç anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Olay, Balat Mahallesi Sancaktar yokuşunda geçtiğimiz Pazar günü meydana geldi. Yolda yürüyen A.B. isimli kadının çantası motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Polis ekipleri güvenilk kameralarından kapkaç yapan şüphelinin 21 yaşındaki A.Y. olduğun tespit etti. Şüpheli A.Y.\'nin Sultangazi Esentepe Mahallesi\'nde olduğunu belirleyen polis ekipleri düzenlediği operasyonla kapkaççıyı yakaladı. Şüpheli A.Y.\'nin adresinde yapılan aramalarda gasp ettiği cep telefonu ile 1 ruhsatsız tabanca ve 7 mermi ele geçirdi. Polis ekipleri gözaltına aldığı A.Y.\'nin yaptığı sorgulamasında 7 farklı kapkaç olayından aranması olduğunu belirledi. Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği\'ndeki işlemleri tamamlanan şüpheli A.Y. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.



Görüntü Dökümü

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GÜVENLİK KAMERASI

-Motosikletle kapkaç anı

-A.B.\'nin kapkaççıların arkasından koşması

-POLİS KAMERASI

-Şüpheli A.Y.\'nin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

03.02.2018 - 13.57 Haber Kodu : 180203092

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3- BÜYÜKÇEKMECE\'DE KORKUNÇ OLAY

- E-5\'te üst geçide asılı İranlı bir kişinin cesedi bulundu

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ -İSTANBUL DHA

Büyükçekmece E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaya üst geçidinde asılı İran uyruklu bir kişinin cesedi bulundu.

Olay, sabah saatlerinde Celaliye mevkii Gülyalı Otobüs durağı üst geçidinde meydana geldi. Üst geçitte boynundan iple asılı bir erkek cesedi olduğunu gören temizlik işçileri durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ceset üzerinde inceleme yaptı. Ceset üzerinden Ali Hamdi (36) adına kayıtlı İran pasaportu çıktı. Yaya köprüsü demirlerine boynundan asılı şekilde bulunan ceset olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonrası indirildi. Ceset, Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Asılı haldeki cesedin cep telefonu görüntüsü

-Üst geçitten görüntü

-Cesedin asılı olduğu yerden görüntü

-Görgü tanığı ile röp

-Diğer detaylar

03.02.2018 - 12.57 Haber Kodu : 180203080

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4- VATAN CADDESİ\'NDE MİNİBÜS YANDI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

Fatih Vatan Caddesi\'nde seyir halindeki bir kargo aracı İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederken trafik bir süre durdu.

Olay sabah saatlerinde Vatan Caddesi Bayrampaşa istikametinde meydana geldi. Bir kargo firmasına ait kapalı kasa minibüs İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yerleşkesi önüne geldiğinde motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları fark eden sürücü yol kenarına park etti. Bir süre sonra araç yanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sırasında cadde trafiği bir süre durdu. Yangının söndürülmesinin ardından trafik tekrar normal akışına devam etti.

Görüntü Dökümü:

-İtfaiyenin soğutma çalışması

-Trafikten görüntü

-Yanan araçtan görüntü

-Detaylar

03.02.2018 - 10. 51Haber Kodu : 180203034

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5- DÜMENE KADIN ELİ DEĞDİ



Haber-Kamera: Merve DUNDAR-Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)

Kürek takımındaki 8 erkeğe hükmeden hukuk öğrencisi Kübra Aksoyer yarışmalarda dereceler almış ekibin dümenciliğini yapıyor. 4 yıldır takımın parçası olan Aksoyer, erkeklerle çalışmanın zor yanları olduğunu söyleyerek, \"Sayıca az olduğunuz için kendinizi bir taraftan özel hissediyorsunuz. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir sporu kadınların yapabildiğini göstermek ise beni ayrıca mutlu ediyor\" dedi.

Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisi olan genç sporcu Aksoyer, \"Ben bu takımda çift görevdeyim. İlk olarak 8 tek teknesinde dümenciyim. Burada 8 erkek arkadaşımla beraberiz. Benim görevim tekneye yön vermek, sürekli tetikte tutmak ve daha hızlı, kuvvetli veya yavaş olmaları için arkadaşlarıma komutlar vermek. Bunun dışında ben de kürekçiyim, diğer kadın sporcularla beraber daha küçük 4 ve 2 kişilik teknelerde kürek çekiyorum\" diye konuştu.

\"ERKEKLERİN YAPTIĞI SPORLARI KADINLARIN DA YAPABİLECEĞİNİ GÖSTERİYORUZ\"

Kadir Has Üniversitesi (KHAS) kürek takımında olan ve erkeklerle beraber çalışmanın zorlukları da olduğunu söyleyen Aksoyer, \"Dayanıklılık, kuvvet açısından aramızda fark var. Açık havada yaptığımız bir spor ve hava şartları bizi daha çok etkiliyor. Bir yandan daha özel hissediyorsunuz, daha az olduğunuz için daha fazla önem veriliyor. Bunun yanı sıra kadınların erkeklerin yapabileceği sporları yapabildiğini göstermek de beni çok mutlu ediyor\" dedi. Kürek takımının diğer ekiplerinde Aksoyer\'in dışında 4 kadın sporcu daha var.

\"HAYATIMIZA KÜREK İLE BİRLİKTE DÜZEN GELDİ\"

Aksoyer\'le aynı ekipte olan Savrun Kanay, üniversitenin Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4\'üncü sınıf öğrencisi ve 4 yıldır takımda yer alıyor. Haftanın 3-4 günü sabah 6 buçukta başlayan antrenmanlarının ilk haftalarda kendisini biraz zorladığını ancak daha sonra hayatını buna göre şekillendirdiğini söyleyen Kanay daha düzenli bir hayat yaşamaya başladığını belirtti.

Takım arkadaşı Kübra\'nın kısa sürede kendilerine alıştığını dile getiren Kanay, \"Aslında tekneye kadın eli değdi diyebiliriz. Evi düzenleyen genelde kadındır bizde de Kübra o işi üstlendi aslında, bizi yönlendiriyor, şekillendiriyor, düzenliyor\" dedi.

\"SEVMEDEN BU İŞİ YAPAMAZSINIZ\"

Ekibin bir diğer üyesi Yavuz Ali Oğuz ise Endüstri Mühendisliği 2\'nci sınıf öğrencisi. 3 yıldır takımda olan Oğuz, \"Bu sevmeden yapılacak bir iş değil. Sabah 6 buçukta burada oluyoruz 8 buçukta antrenman bitiyor sonra derse yetişmeye çalışıyoruz. Hocalarımız, antrenörlerimiz, arkadaşlarımız yardımcı oluyor ve bir ekip olduğumuz için bu işin üstesinden geliyoruz. Biz erkekler olarak bazen birbirimizi anlayamıyoruz ama Kübra olaya daha genel olarak baktığı için bize çok yardımcı oluyor. Dümenci demek zaten teknenin kaptanı demek bir yerde. Onun olması bizim için daha iyi\" dedi.

AVRUPA\'DA İKİNCİLİK KAZANDILAR

Ulusal birçok başarıya sahip olan KHAS kürek takımı, 2006 yılından bu yana faaliyette. Aktif olarak yarışmalarda yer almaya devam eden takımda toplam 15 öğrenci var. Uluslararası arenada da kendilerini göstermeye başlayan takımın en önemli başarısı ise geçen yaz Avusturya\'nın başkenti Viyana\'da yedinci kez yapılan \"Nightrow 2017\" yarışlarında 8+ (sekiz tek dümencili) kürek ekibinin elde ettiği ikincilik.

Görüntü dökümü;

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-Takımın yarışlarından görüntüler - gopro ve drone

-Takımın antrenman görüntüleri

-Sporcu Kübra Aksoyer\'in açıklamaları

-Sporcu Savrun Kanay\'ın açıklamaları

-Sporcu Yavuz Ali Oğuz\'un açıklamaları

03.02.2018 - 09.50 Haber Kodu : 180203024_

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(ÖZEL)

6- TÜKETİCİ CEBİNDEN ÇIKAN KDV ORANINI BİLMİYOR

Haber: Gülseli KENARLI-Nevra UÇAK-Süleyman EKİN-Kamera: Harun UYANIK-Mücahit BEKTAŞ- Yılmaz KILIÇKAYA /İstanbul/İzmir/Antalya DHA

Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu günlük yaşamlarında yeri olan gıda, ulaşım, sağlık, eğitim gibi temel tüketim harcamalarında ödedikleri Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarını bilmiyor.

KDV ORANLARI 1\'DEN 18 \'E KADAR DEĞİŞİYOR

KDV oranları yüzde 1, yüzde 8 ve yüzde 18 olarak değişiyor. Ekmek, açıkta satılan bakliyatlar gibi temel gıda maddelerinin KDV\'si yüzde 1 olurken, gıda ürünlerinin büyük bir çoğunluğunda KDV yüzde 8. Buna karşılık lokantada yemeklerin KDV oranları 8 iken, alkollü mekanlarda ve turizm belgesi olan restoranlar oran yüzde 18\'e yükseliyor. Giyim ve sağlık hizmetlerinde KDV oranı da 8. Altın, pırlanta gibi tüketim kalemlerinde ise yapılan düzenlemeyle yüzde 18 KDV oranı işçilik payı üzerinden fiyatın içinde alınıyor. Altın, pırlanta gibi tüketim kalemlerinde ise yapılan düzenlemeyle yüzde 18 KDV oranı işçilik payı üzerinden fiyatın içinde alınıyor. Tüketicilerin büyük bir çoğunluğu ise aldıkları fişlere bakmadıklarını söylüyor. Uzmanlar ise tüketicileri fişlerini kontrol etmeleri konusunda uyarıyor.

2018\'DE DÜZENLEME YAPILDI

2018\'deki düzenlemeler ile kimi harcamalar için mükelleflere vergi kolaylığı tanınırken, kimi ihtiyaç malzemeleri ise zamlardan nasibini aldı. Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu\'nun \'Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı\'na göre, ekmekte kullanılan \'çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagiller unları, yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler\' gibi katkı maddelerinin yüzde 5\'i geçmemesi durumunda KDV oranı yüzde 1 olacak. Diğer gıda malzemeleri ile alkollü ve alkolsüz içecekler, giyim, ayakkabı, altın ve pırlantada ise KDV oranları değişiyor. Ekmek gibi yüzde 1 KDV\'ye tabi mal ve hizmetler arasında; gazete ve dergiler ile net alanı 150 metrekareye kadar konut teslimleri, cenaze hizmetleri gösteriliyor. Yüzde 8 KDV\'si olan gıda maddeleri arasında et, canlı balık, süt ve süt ürünleri, yumurta, bal, patates, çay veya bisküvi çeşitleri sayılıyor. Ancak açıkta satılan bakliyatların KDV oranı yüzde 1. İç ve dış giyim eşyaları ile ayakkabı, terlik, çanta, bavul gibi eşyalarda da yüzde 8 KDV uygulanıyor.

\"MARKETTE GIDALARIN KDV\'Sİ YÜZDE 8 DEĞİL,AÇIK PİRİNÇİ YÜZDE1 PAKETLİ YÜZDE 8\"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, \"Vatandaş markete gidiyor, belki farazi bir şekilde gıdanın KDV\'sinin yüzde 8 olduğunu bilebilir. Ancak marketlerde bütün gıdaların KDV\'si yüzde 8 değil. Ekmeğin KDV\'si yüzde 1, açık satılan pirincin KDV\'si de yüzde 1\'dir. Ama raftan aldığınız paketli pirincin KDV\'si yüzde 8\'dir. Burada farklılıklar var. Restoranda gidiyorsunuz, alkollü bir akşam yemeği yediyseniz, alkolün KDV\'si yüzde 18\'dir. Ama yemekte yüzde 8\'de düşüyor. Bunları ayırt edebilmemiz için kesinlikle önce fişimizi almamız gerekiyor. Sonra tüketim kalemlerimizin karşılığındaki KDV oranlarını kontrol etmemiz gerekiyor. KDV oranlarının fişlerde ayrı ayrı olması gerekiyor. Bu da yasal bir süreçtir, kanunen de suçtur. Bir fişte ayrı ayrı tükettiğiniz veya satıl aldığınız ürünler karşılığında KDV oranları kalem kalem yazılmamışsa insanları kandırmak gibi oluyor. Fiş alıyorsunuz, restorandan çıktınız yüzde 18 KDV\'sini görüyorsunuz. Halbuki hepsi yüzde 18 değil, yüzde 8 olanlarda var\" dedi.

KDV ORANLARINA GERİYE DÖNÜK HAK ARANABİLİR

Memiş, \"Altın ve pırlanta da genelde işçilik üzerinden, işçiliğin üzerinden verilir. Pırlanta, yakut, zümrüt gibi taşların satışı genelde döviz üzerinden, dolar bazından satılır. Sonuca baktığımız zaman KDV oranı yüzde 18\'dir. KDV dahil fiyatıyla müşteri bunları satın alıyor. Bugün bir kişi çeyrek altın aldığında KDV dahil fiyatına alır\" diye konuştu. İslam Memiş KDV oranın yüksek kesilmesinin ise yasal olarak suç olduğuna dikkat çekerek, geriye dönük ödenen fazla KDV oranları için hak aranabileceğini belirtti.

\"ORAN DEĞİŞTİĞİNDE ALDIĞINIZ EVİN KDV FARKINI GERİ ALABİLİRSİNİZ\"

İslam Memiş, pırlantanın KDV\'si olmadığını hatırlatarak, \"Son yıllarda yüzde 18 KDV üzerinden satılmaya başladı. Örneğin, 2014 yılında topraktan bir konut satıl aldınız. KDV oranı yüzde 18\'di. Ancak hükümet desteğiyle ya da teşvikiyle birlikte KDV yüzde 8\'e çekildi. Siz daha önce satın aldığınız evinizin KDV oran farkını karşı taraftan gönül rahatlığıyla isteyebilirsiniz. Çünkü elinde fatura var\"

RESTORANLARA DİKKAT

Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçileri Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, \"İçkili ya da turizm belgesi olan restoranların büyük bir bölümünde KDV oranı yüzde 18. Alkolsüz yerlerde de yüzde 8. Fakat restoran ve lokantalarda genel uygulama grup menüleri hariç KDV fiyatın içine giydiriliyor. Ayrıca bir KDV almamaya çalışılır. Biz temel ihtiyaç maddemi yani en önemli girdimiz et. Eti biz yüzde 1 ile alıyoruz, yüzde 8 KDV ile satıyoruz. Bu aradaki farkı istesek de istemesek de tüketiciden alıyoruz. KDV yüzde 1\'e indiği vakit, biz o zaman yüzde 7 daha ucuz yemek verme şansımız olur\" dedi.

\"TÜKETİCİ BUNUN FARKINDA DEĞİL\"

TÜSODER Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketicilerin fişlerin ve faturaların ayrıntılarına dikkat etmediklerini ifade ederek, \"Temel ihtiyaç maddelerinde yüksek KDV uygulandığını görüyoruz. Turistlik tesis ya da içkili restoranda yüzde 18 KDV alınıyor. Normal restoranlarda yüzde 8 olarak alınıyor. Ama çiğ olarak alınan et, süt, ekmek gibi temel gıda maddelerinde yüzde 1 uygulanabiliyor. Tüketici bunun farkında değil ama bunlara bakması, incelemesi gerekiyor\" şeklinde konuştu.

TÜKETİCİLER PAZARLIK YAPIYOR, FİŞ FATURA ALMAK İSTEMİYOR

Genel KDV oranının yüzde 18 olduğunu söyleyen yeminli mali müşavir Tayfun Şenol, indirilmiş oranların yüzde 8 veya yüzde 1 olduğunu kaydetti. Sıfırlanmış KDV oranının da bulunduğunu kaydeden Şenol, bazı mal ve hizmetlerde vergi yükünü hafifletmek amacıyla KDV oranının indirildiğini dile getirdi. İkinci el otomobilin yüzde 1 iken yeni otomobilin KDV oranının yüzde 18 olduğunu dile getiren Şenol, \"Katma Değer Vergisi\'nde yüksek oranlar tüketicilerin satıcılarla KDV\'nin fiyattan indirilmesi ve bunun karşılığında da fiş ve fatura istenilmediği şeklindeki pazarlıklara yönelmelerine yol açıyor. KDV oranlarındaki dengesizlik, başta tüketiciler olmak üzere tüm KDV yüklenicilerini başka yollara başvurmaya yöneltiyor\"dedi.

\"TÜKETİCİ ÖDEDİĞİ VERGİNİN FARKINDA,ANCAK HAKKININ PEŞİNDE KOŞMUYOR\"

Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, tüketicinin ödediği verginin farkında olduğunu, ancak haklarının peşinde koşmadığını belirterek, vatandaşların ödediği vergilerin gelirlerine göre düzenlenmesini istedi. Avrupa\'da bazı ülkelerde vergilerin kişinin gelirine göre ayarlandığını belirten Gündüz, \"Avrupa\'da trafik cezanızı gelir oranına göre ödüyorsunuz. Bu yapının Türkiye\'ye gelmesi lazım. Gelir ve verginin çok iyi ayarlanması lazım. Bu konuda Türkiye\'de büyük adaletsizlik var\" diye konuştu.

VERGİ KAYBININ ÖNLENMESİ İÇİN YENİDEN FİŞ TOPLANSIN TALEBİ

Emeklinin yalın tüketici olduğunu vurgulayan Gündüz, tek geliri emekli maaşı olan emeklilerden ek vergiler alınmasının bu kişileri sıkıntıya soktuğunu, 2 bin liranın altında maaş alanlara yüzde 50 vergi indirimi yapılması teklifinde bulunarak, \"Tüketici ödediği verginin farkında. Ama bizde hak arama olayı yok. Herkesin bir hak arayışı içinde olması lazım. Eskiden fiş toplanırdı, bu yeniden başlasın. Tüketici harıl harıl fiş topluyordu, çünkü bunun maddi karşılığını alıyordu. Şimdi fatura ve fiş almıyor. Tüketici fatura almadığı için vergi kaçırma daha fazla oluyor\" dedi.

\'VERGİLERİN YÜKSEKLİĞİ KAÇAKÇILIĞI TEŞVİK EDİYOR\'

Tüketiciyi Koruma Derneği Başkanı Abdullah Özçulcu da dolaylı vergilerin, insanların mal ve hizmet tüketirken farkında olmadığı vergiler olduğunu söyledi. Bu vergilerin özellikle çok tüketilen ürünlerde fazla olduğunu belirten Özçulcu, \"Türkiye\'de bazı ürünlerde dolaylı vergilerin çok yüksek olduğunu biliyoruz. Akaryakıt, alkol ürünleri gibi. Yaygın tüketim alanlarında düşük oranda vergi alınması gerekiyor. Dünyada en çok vergi alan ülkelerden biriyiz. Yüksek vergi oranlarının en önemli sakıncası kaçakçılığı teşvik etmesidir. Vergiden kaçmak için kaçak ürünlere rağbet fazla. Kaçak olması, ürünün kalitesiz olmasına da neden oluyor. Vatandaş fişini faturasını almadan ihtiyacını giderirse devletin alacağı verginin kaçırılmasına aracı olur. Vergiler ne kadar yaygınlaştırılırsa oranları düşecektir\" diye konuştu. Temel tüketim maddelerinde alınan vergilerin yüksekliğinden dolayı sürekli şikayet aldıklarını belirten Özçulcu, temel gıda maddelerinde yüksek vergi alınırken, pırlanta gibi ürünlerde alınan verginin daha düşük olmasının sıkça şikayet konusu olduğunu aktardı.

TÜKETİCİLER KDV\'YE DİKKAT ETMİYOR

Emekli Ekrem Hayri Tosun, \"Ucuz bir şey yok. Ekmekten bile KDV alınıyor. Yiyeceklerde yüzde 8 olduğunu biliyorum ama pırlantada yok\" dedi. Alışveriş yaparken KDV\'ye dikkat etmediğini söyleyen Nihan Bulut ise, \"Gıdada yüzde 8 olduğunu biliyorum. Pırlanta daha düşüktür kesin. Çünkü lüks tüketim daha düşük. Gemiler ile normal otomobillerdeki vergi farkı da adaletsiz\" diye konuştu. Güler Özbay ise \"Ekmeğe ne kadar ödeniyor, bilmiyorum. Fişi elime alınca hiç dönüp bakmam ama giyimde yüzde 18 diye hatırlıyorum. Tek tek bildiğim söylenemez. Pırlantada olmadığını duydum. Onu her gün alıyoruz ya ondandır\" dedi.

Serap Tecim, \"Her Türk vatandaşı gibi ben de alışverişlerimde fiş veya fatura alıyorum. Alışverişlerde yüzde 18 KDV ödüyorum. Devlete ödediğimiz vergilerin nereye harcandığı yönünde çok ayrıntılı bilmiyorum\" derken, bir başka tüketici olan Semiha Güler, \"Alışverişlerimde aldığım fiş veya faturalarda ne kadar KDV ödediğimi bilmiyorum. Bakmıyorum. Vergilerin nereye gittiğini de açıkçası bilmiyorum. Sadece elektrik faturasından çok şikayetçiyim. Kullandığımız dışında inanılmaz bir fatura geliyor. Kullandığımdan daha fazlasını ödüyorum\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(İSTANBUL)

- Memiş ile röportaj

- Bingöl ile röportaj

- Ağaoğlu ile röportaj

- Gıda ürünlerinden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

(İZMİR))

-Tüketicilerle röportaj

- Detaylar

(ANTALYA)

-Abdullah Özçulcu

-Tüketicilerle röportaj

- Detaylar

03.02.2018 - 13.56 Haber Kodu : 180203090

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