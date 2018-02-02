(ÖZEL)

1- YİNE OTOBÜS KAZASI... SÜRÜCÜ: DİREKSİYON KİLİTLENDİ

* Kadıköy\'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kontrolden çıkarak tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarının üzerine çıktı.

* Karşı yönden gelen araçlara çarpmadan duran otobüsün şoförü, \"Direksiyonu kilitlendi\" dedi.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL-DHA

Kadıköy\'de direksiyonu kilitlendiği öne sürülen İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü kaza yaptı.

Kaza saat 10.00 sıralarında Söğütlüçeşme Caddesi Altıyol istikameti Osmanağa Camii önünde meydana geldi. İbrahim Erdem\'in kullandığı İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı özel halk otobüsü, Çarşı durağından aldığı 3 yolcuyla hareket eti. Hareket ettikten hemen sonra otobüs, tramvay yolu ile araç yolunu ayıran kaldırım taşlarına çarparak durabildi. Hasar oluşan otobüs karşı şeritten gelen araçlara çarpmadan durdu.

DİREKSİYON KİLİTLENDİ

Kaza sonrası olay yerine trafik ekipleri ile birlikte iki vinç ve kurtarma ekipleri sevkedildi. Kaza nedeniyle tramvay yolu trafiğe kapandı. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından otobüs vinçlerle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otobüs şoförü İbrahim Erdem, \"Direksiyon kilitlendi\" diye konuştu. Otobüsün kaldırılmasının ardından tramvay seferleri normale döndü.

Kaza dün Üsküdar\'da 3 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasını akıllara getirmişti. O kazada otobüsün beyninin kilitlendiği iddia edilmişti.

Görüntü Dökümü

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-Otobüsün görüntüsü

-Otobüsü kurtarma çalışmaları

-Vatandaşlarla röp

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Trafik ekiplerinden görüntü

-Çevredeki vatandaşların görüntüsü

-Kırılan taşlardan görüntü

-Alınan güvenlik önlemi

-Otobüsün çekiciler ile götrülmesi



02.02.2018 - 11.57 Haber Kodu : 180202046_

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2- ÜSKÜDAR\'DA 3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZA: OTOBÜS ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVKEDİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL DHA

Üsküdar\'da 3 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alınan özel halk otobüsü şoförü adliyeye sevkedildi.

Üsküdar Dr. Eyüp Aksoy Caddesi\'nde dün meydana gelen kazada Selim Karakaya yönetimindeki özel halk otobüsü, durağa yaklaştığı sırada Turan Duman yönetimindeki İETT otobüsüyle çarpıştıktan sonra kontrolden çıkıp, otobüs durağında bekleyenlere çarpmıştı. 3 kişinin hayatını kaybettiği kaza sonrası gözaltına alınan özel halk otobüsü sürücüsü Selim Karakaya , Üsküdar Şehit Tuncer Mustafaoğlu Polis Merkezi\'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi\'ne sevkedildi. Karakaya gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

Görüntü Dökümü:

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-Polis merkezinden görüntü

-Sürücünün çıkışı(ceketli)

-Polis otosuna bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler

02.02.2018 - 10.18 Haber Kodu : 180202021_

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3- İSTANBUL İÇİN FIRTINA UYARISI

İstanbul DHA

Meteorolojiden yapılan açıklamada yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara\'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında fırtına beklendiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü\'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Bugün ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde başlayacak olan kuvvetli güneybatı (lodos) yönlerden rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren etkisini artırarak pazar günü öğle saatlerine kadar Marmara\'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir) ve Kuzey Ege kıyıları (İzmir) ile İstanbul, Bursa, Yalova ve Kocaeli çevrelerinde kuvvetli ve zaman zaman fırtına (50-80 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımında aksamalar ile soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler, vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir

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(ÖZEL)

4- ŞİŞLİ\'DE MOTOSİKLET KAZASI: YERDE YATAN KARDEŞİNE SARILARAK YARDIM BEKLEDİ

* Şişli\'de iki kardeşin bulunduğu motosiklet bariyerlere çarpıp kaza yaptı.

* Kazada motosikletin arka kısmında oturan kardeş ağır yaralanırken, motosikleti kullanan abi ise hafif yaralandı.

* Ambulans beklenirken abi, yerde yatan kardeşine sarılarak onu biran olsun yalnız bırakmadı.

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL DHA

Şişli\'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 kardeş yaralandı. Hafif yaralı abi, ağır yaralanan kardeşine sarılarak yardım gelmesini bekledi.

Kaza Şişli Piyalepaşa Bulvarı üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kardeşi Kerem Oran\'ı iş yerine götürmek için motosikletle ilerleyen Muharrem Oran, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bariyerlere çarpan motosikletteki kardeşler yola savruldu.

VATANDAŞLAR YARALILARIN YARDIMINA KOŞTU

Kazada Kerem Oran ağır yaralanırken, Muharrem Oran ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından yoldan geçen motosiklet sürücüleri ve çevredeki vatandaşlar yardımına koştu. Vatandaşlar yerde yatan Kerem Oran\'ın üşümemesi için üzerine termal battaniye örterek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

YERDE YATAN KARDEŞİNE SARILARAK YARDIM BEKLEDİ

Kazada hafif yaralanan Muharrem Oran ise yerde yatan kardeşine sarılarak destek oldu. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Siren seslerinin duyulması üzerine ambulansın kaza yerine daha hızlı gelmesi için vatandaşlar trafiği durdurdu. Ambulans ters istikametten gelerek yaralılara müdahale etti. Yaralılar ambulansla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayı görerek yardım eden motosiklet sürücüsü Rahim Çiçek, \"Ani bir hız almış. Rüzgar da vurunca motosiklet bariyerlere çarpmış. Biz motorcular olarak kazayı görünce olay yerine koştuk. Biz motorcular birbirimize sürekli yardımda bulunuruz zaten\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Yerde yatan yaralı

-Yaralı kardeşine sarılan sürücü

-Vatandaşların yaralılara yardım etmesi

-Termal battaniye ile yaralının sarılması

-Ambulansın gelmesi

-Yaralıların ambulansla hastaneye kaldırılması

-Yaralıya müdahale eden motorcu ile röp.

-Trafikten görüntü

-Genel ve detaylar

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5- SULTANBEYLİ\'DE YANGIN MAHALLELİYİ SOKAĞA DÖKTÜ

Haber: İstanbul DHA

Sultanbeyli\'de 4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın dün Necip Fazıl Mahallesi Hüsün Sokak\'taki 4 katlı bir binada çıktı. En üst katta çıkan yangın kısa sürede binanın çatı katına sıçradı. Yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken sokağa dökülen mahalleli yangına müdahaleyi meraklı gözlerle izledi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hasteneye kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Yangın çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

-CEP TELEFONU

-Yangından alevli görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

02.02.2018 - 11.23 Haber Kodu : 180202037_

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6- SEREN SERENGİL CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, bu sabah adliyeye gelerek teslim oldu. Serengil, pazartesi gününe kadar cezaevinde kalacağı öğrenildi.

Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine İstanbul 10. Aile Mahkemesi tarafından Seren Serengil\'in şikayetçi hakkında 6 ay süreyle 30 metreden fazla yaklaşması, aleyhine konuşması, hakaret etmesini tedbiren yasaklanmıştı.

Bu karardan bir süre sonra bir kez daha şikayetçi olan Gülben Ergen, Serengil\'in tedbir kararına rağmen karşılaştığı bir ortamda kendisine omuz attığını öne sürdü. Ergen\'in bu şikayeti savcılık tarafından, gereği yapılmak üzere İstanbul 11. Aile Mahkemesi\'ne gönderildi. 11. Aile Mahkemesi, Serengil\'in 10. Aile Mahkemesi tarafından hakkında verilen tedbir kararına uymadığını gerekçe göstererek, Serengil hakkında 3 günlük zorlama hapis cezası verdi.

YAKALAMA KARARINI BEKLEMEDEN TESLİM OLDU

Serengil\'in dosyası, verilen 3 günlük hapis cezasının infazı için dün akşam İstanbul Adalet Sarayı İnfaz ve İlamat Bürosu\'na gönderildi. İnfaz savcılığı, dün akşam saatlerinde Serengil hakkında yakalama kararı çıkardı.

PAZARTESİ GÜNÜ ÇIKACAK

Yakalama kararının infazını beklemeyen Serengil, bu sabah İnfaz Savcılığı\'na gelerek teslim oldu. İşlemleri tamamlayan İnfaz Savcılığı\'nın, Serengil\'i cezaevine göndermek üzere polise teslim ettiği öğrenildi. Serengil\'in Pazartesi günü cezaevinden çıkacağı belirtildi. Serengil\'in, bugün cezaevine gireceği saatte pazartesi günü cezaevinden çıkacağı öğrenildi

Görüntü Dökümü;

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-Seren Serengil\'in adliye koridorunda görüntüsü

02.02.2018 - 10.06 Haber Kodu : 180202017_

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(ek görüntüyle geniş haber)

7- SEREN SERENGİL CEZAEVİNDE

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Gülben Ergen\'in şikayeti üzerine hakkında verilen tedbir kararına uymadığı gerekçesi ile 3 günlük zorlama hapsine çarptırılan Seren Serengil, cezaevine konuldu. Sabah saatlerinde adliyeye gelerek teslim olan Serengil, polis tarafından Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi\'ne götürüldü. Cezaevine konulan Serengil pazartesi günü cezaevinden çıkacak.

Serengil, Bakırköy Kadın Ceza İnfaz Kurumu\'na polis aracında getirildi. Serengil\'i taşıyan polis aracı doğrudan cezaevine girdi. Polis aracının arkasından içerisinde arkadaşları ve menajeri İzzet Aral\'ın bulunduğu araçta cezaevi yerleşkesi önüne geldi.

\"BARIŞACAĞINI ZANNETMİYORUM\"

Menajeri cezaevi girişi önünde basın mensuplarının sorularını yanıtladı, Aral, \"Görüşmek için izin istedim. Belki görüştürürler. Moral vermeye çalışacağız. Böyle bir şey ilk defa görüyorum. 40 yıldır bu piyasanın içindeyim\" dedi. Basın mensuplarının Seren Serengil cezaevinden çıkınca Gülben Ergen\'le barışır mı?\" sorusuna ise Aral, \"Zannetmiyorum. Çıkınca bizde kendimize göre hukuki haklarımızı kullanacağız. Çıkınca kendisine sorarsınız. Ama barışacağını zannetmiyorum\" diye yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

-Polis aracının cezaevine girişi

-Arkadaşlarından görüntü

-Menajer ile röp.

-Yaşar İpekten görüntü

-Diğer detaylar

02.02.2018 - 11.21 Haber Kodu : 180202034

02.02.2018 - 12.12 Haber Kodu : 180202053_

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8- 5 BİN 100 KİŞİNİN KARTINDAN 2 MİLYON 500 BİN LİRA ÇEKİLMİŞ



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da bankaların ATM ve pos cihazlarına yerleştirdikleri aparatlarla 5 bin 100 kişinin kart bilgilerini ele geçirerek 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde eden şüphelilere operasyon yapıldı. Gözaltına alınan 22 şüpheliden 15\'i çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.



5 BİN 100 KİŞİDEN, 2 MİLYON 500 BİN LİRA

Polis ekipleri, şüphelilerin bazı bankaların ATM\'lerine kamera yerleştirdiğini, yemek siparişi getiren moto kuryeler aracılığıyla müşterilerin kart bilgilerini yazılımı değiştirilmiş POS cihazlarıyla kopyaladığını ve bazı anlaşmalı işyerlerinde bulunan kopyalama cihazları aracılığıyla ilk belirlemelere göre 5 bin 100 kişinin kredi ve banka kartı bilgilerini kopyaladığını tespit etti. Ekipler, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon 500 bin lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi



3 AYDA 22 GÖZALTI

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, son 3 ayda İstanbul genelinde düzenlediği 10 farklı operasyonla 22 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişiler adına düzenlenmiş kredi kartları, kart kopyalama cihazları ve düzenekleri, ATM kamera düzeneği ele geçirildi.



15 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanan 22 şüpheli farklı tarihlerde adliyelere sevk edildi. Şüphelilerden 15\'i çıkartıldığı mahkemeler tarafından tutuklanırken, 5\'i adli kontrol şartıyla, 2\'si de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon ve şüphelilerin bankamatiklerden para çekmeleri polis kameraları tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen malzemelerin görüntüsü

-Kart kopyalama araçları

-ATM\'lerde bulunan gizli kamera düzenekleri

-Yazılımı deştirilmiş POS cihazları

-Genel ve detaylar



(Polis Kamerası)

-Şüphelilerin ATM\'lerde para çekmesi

-Akaryakıt istasyonunda kart kopyalanması

-Ele geçirilen yazılımı değiştirilmiş POS cihazı

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

02.02.2018 - 11.33 Haber Kodu : 180202040

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