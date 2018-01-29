1- BAŞBAKAN YARDIMCISI BOZDAĞ : (ZEYTİN DALI HAREKATI) SÜRE TAYİN ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİLDİR

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ,

\"Son terörist etkisiz hale getirilince bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek\"

\"Süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi Zeytin Dalı Harekatının başarıyla hedefe ulaşması belirleyecek. Hadiselerin hepsi süreyi etkileyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var \"

Haber-Kamera: Enver ALAS-İSTANBUL DHA

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Diyanet İşleri Başkanlığı\'nca İstanbul\'da düzenlenen \"Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs\" toplantısının açılışına katıldı. Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşan Bozdağ , \"Son terörist etkisiz hale getirilince, bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek\" dedi.

Bozdağ, \"Biz bölgedeki Kürtleri, Türkmenleri, Arapları ve diğer etnik unsurlar PYD, PKK VE YPG gibi terör örgütlerinin baskısından kurtarmak için oradayız. Ve kurtaracağız Allah\'ın izniyle. Teröristlerin kökünü kazıyacağız ve o bölgeyi güvenli hale getireceğiz ve orada Kürt, Türkmen Arap ve diğer unsur kardeşlerimiz nasıl bir arada hür ve kardeşçe yaşadıysa bunda sonra da yaşamaya devam edecek. Sivillere TSK\'nın zarar vermesi düşünülemez. Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir. Türkiye uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı için ahlakının kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır. Onların kılına zarar gelmemesi için itina göstermektedir\" diye konuştu.

\"HAREKATIN KISA BİTMESİNİ İSTEYENLERDEN BİZİM DE İSTEĞİMİZ VAR\"

\"Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir\" diyen Bozdağ, \"Fırat Kakanı Harekatı sırasında bölgede yaşayanlar vardı. Orada da aynı titizlik gösterildi. Tek bir sivilin burnu kanamaması için, harekat başarıyla neticelenmesi için uğraşıldı. Harekat daha kısa sürebilirdi. Ama sivillerin zarar görmemesi konusunda hassasiyetimizden dolayı uzadı. Bugün sivillerin hayatı konusunda hiçbir hassasiyeti olmayanlar Türkiye\'ye kalkmışlar ders vermeye kalkıyorlar. Halepçe\'de siviller katledilirken neredeydiler. Suriye\'de kimyasal silah kullanıldı. 800 bin sivil öldürülürken neredeydiniz beyefendiler. Irak\'ta 2003\'ten sonra 3 milyona yakın insan öldürülürken neredeydiler. Türkiye\'nin başlattığı \'Zeytin Dalı Herekatı\' ne kadar sürecek herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz; sınırlı, süreli olsun diyenlere de söylüyoruz. Zaten kapsamı belli. Afrin bölgesi sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Ne kadar sürecek? Son terörist etkisiz hale getirilince bölgede huzur ve güvenlik sağlanıncaya, oradaki insanlar barışın, hürriyetin tadını tadana kadar sürecek. Süre tayin etmemiz mümkün değildir. Bu süreyi Zeytin Dalı Harekatının başarıyla hedefe ulaşması belirleyecek. Hadiselerin hepsi süreyi etkileyecektir. Harekatın kısa bitmesini isteyenlerden bizim de isteğimiz var. O zaman bu beslediğiniz teröristlere verdiğiniz silahları derhal toplayın. Bir daha silah vermeyin. Türkiye NATO ülkesidir\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Bozdağ\'ın konuşması

-Detaylar

29.01.2018 - 12.22 Haber Kodu : 180129040

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2- HDP PENDİK İLÇE BİNASINA SALDIRIYA 11 GÖZALTI

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER - Çağatay KENARLI - Ramazan EĞRİ- İstanbul DHA

HDP Pendik ilçe binasına düzenlenen saldırıyla ilgili 11 kişi gözaltına alındı.

Pendik Hatboyu Caddesi\'ndeki HDP İlçe binasına dün akşam saatlerinde kapıyı kırarak içeriye giren bir grup, eşyaları tahrip etti.

Grubun ayrılırken de eşyaları ateşe verdiği belirtildi. İhbar üzerine binaya polis ve itfaiye sevk edildi. Cadde polis tarafından kapatılırken, itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü. Olay sonrası polis operasyon başlattı. Yapılan operasyon sonucu 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 8\'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Binadan yükselen dumanlar

-İtfaiyenin müdahalesi

-Polis ekiplerinin caddeyi kapatması

-Çevrede alınan güvenlik önlemleri

29.01.2018 - 12.27 Haber Kodu : 180129042

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3 - ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ HAREKETLİ DAKİKALAR: OTOMOBİL ÇALINTI ÇIKTI



Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşanmasına sebep olan şüphelilerin kaçtığı otomobilin çalıntı olduğu tespit edildi.

Atatürk Havalimanında görev yapan polis ekipleri gece saat 02.30 sıralarında havalimanı giriş yaparken Plaka Tanıma Sistemi (PTS)\'ye takılan otomobili durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobildeki şüpheliler olay yerinde kaçmaya başladığı sırada, polis ekipleri otomobili durdurmak için ateş açtı. Havalimanından kaçan şüpheliler yaklaşık 20 dakika sonra Şirinevler yanyolda otomobili terk ederek kaçtı. Polis ekipleri otomobilin PTS sistemine çalıntı olarak kaydı düştüğü için durdurmak istediği öğrenildi. Çalıntı otomobille Atatürk Havalimanı\'na gelen şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin olay yerinden görüntüsü

-Polislerin boş kovan arama görüntüsü

-Atatürk Havalimanı nizamiye girişinden görüntü

-Terkedilen otomobil

-Otomobildeki inceleme

-Detaylar

29.01.2018 - 03.07 Haber Kodu : 180129007

29.01.2018 - 03.41 Haber Kodu : 180129008

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4- ESKİ BAŞBAKAN AHMET DAVUTOĞLU SİLİVRİ\'DE

Haber-Kamera: Serpil KIRKESER-İSTANBUL DHA

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğu, darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 143 sanığın yargılandığı davayı izlemek üzere Silivri\'ye geldi. Davutoğlu, duruşma salonu girişinde açılan dev Türk bayrağı önünde vatandaşlarla fotoğraf çekildi. Davutoğlu daha sonra duruşmayı izlemek üzere salona girdi.

Görüntü Dökümü:

-Davutoğlu\'nun gelişi

-Vatandaşlarla tokalaşması

-Fotoğraf çektirmesi

-Salona girmesi

-Detaylar

29.01.2018 - 11.26 Haber Kodu : 180129035_

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5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI

* Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da duruşmaya izleyici olarak katıldı

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 asker hakkında açılan davanın 23. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 127 tutuklu sanık katıldı. Çok sayıda müştekinin de hazır katıldığı duruşma, sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor. Öte yandan eski Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu da duruşma izleyici olarak katıldı.

İDDİANAME

İstanbul\'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianamede, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor. İddianamede, 32\'si vatandaş, 2\'si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.

37\'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135\'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında \"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma\", \"Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.

7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞTÜ

Olay sırasında darbeci askerlerden 2\'si er, 5\'i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor.



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(ek bilgi ve görüntülerle)

6- THY UÇAĞI ARIZA NEDENİYLE GERİ DÖNDÜ

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ -İSTANBUL DHA

İstanbul-Moskova seferini yapan Türk Hava Yolları\'nın TK-413 sefer sayılı uçağı arıza nedeniyle uçak Atatürk Havalimanı\'na geri döndü. Saat 09.40\'da içinde Atatürk Havalimanı\'ndan kalkan ve içinde 164 yolcusu bulunan TC-JIP kuyruk tescilli Airbus A 330 tipi uçak Ukrayna hava sahası üzerinden dönerek saat 12.00\'da Atatürk Havalimanı\'na indi. Yolcular uçaktan alınarak başka bir uçakla Moskova\'ya gönderilecek. THY Basın Müşavirliği\'nden yapılan açıklamaya göre uçağın geri dönüş nedeninin kokpitte bulunan ve acil durumlar için kullanılan oksijen tüpünün basıncının düşmesi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü:

-Uçağın apronda görüntüsü

-Uçağın gelişi ve park pozisyonuna yanaşması

-Uçaktan inen yolcular

-Detaylar

29.01.2018 - 12.41 Haber Kodu : 180129043_

