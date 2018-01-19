(geniş haber)

1- VALİ ŞAHİN\'DEN HASTANEDEKİ SKANDALLA İLGİLİ AÇIKLAMA

* İstanbul Valisi Vasip Şahin,

\"Bizim verdiğimiz karar idari karar\"

\"Bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan sonuca göre bir daha bir hukuki bir nitelik kazanacaktır\"

\"Dosyalara baktığınızda arkadaşlar gayretle görev yapmaya çalışmışlar. Bir takım eksik, yanlış varsa kendi süreci içinde yapılır. Kim ne kadar sorumluysa karşılığını görür\"

Haber: Cansel KİRAZ-Kamera: Harun UYANIK-İSTANBUL DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kadıköy\'de bir okulda düzenlenen karne dağıtım töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Şahin, 115 hamile çocukla ilgili İstanbul Valiliği\'nin görevliler hakkında soruşturma izni vermediği iddialarına yanıt verdi.

Vali Şahin, \"Birçok şey birbirine karıştırılıyor. Her biri birer idari ve hukuki süreçler. Bu konuyla ilgili hem valiliğimiz hem hastane yönetimi çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Bizim önümüze çıkan tablo şudur; 15 yaş altı gebeliklerde kanunen bildirmek zorundayız. Onların tamamı bildirilmiş.15 yaş üstü 18 yaş altı gebeliklerde cebir, şiddet, başka türlü baskılar söz konusuysa bunların bildirimi zorunlu. Diğerleri şikayete tabi konulardan. Dosyalarımızda tüm evraklar tamamlanmış. Biz de ona göre karar vermişiz\" dedi.

\"KİM NE KADAR SORUMLUYSA KARŞILIĞINI GÖRÜR\"

\"Bizim verdiğimiz karar idari karar\" diyen Şahin, \"Yasa gereği bu kararımız hem taraflar hem de savcılarımız tarafından bölge idare mahkemelerine itirazen götürülür. Orada incelenir. Bizim verdiğimiz karar Bölge İdare Mahkemesi tarafından inceleniyor. Oradan çıkan sonuca göre bir daha bir hukuki bir nitelik kazanacaktır. Ya bizim kararımız onanacak ya da bizim kararımız kaldırılarak yargılamanın önü açılacaktır. Dün savcılık da açıkladı. Konunun resen memur yargılama hukukuna tabi olmadığını düşünerek Ekim ayında soruşturma açmış durumda. Devletimiz idarisiyle yargısıyla bir bütündür. Devletimizin en yetkili organı yargı harekete geçmiş durumda. Kamuoyunda söyle bir algı oluşmasın; Bunların takibi yapılmıyor, peşi bırakılıyor. İnsanlar görevlerini yapmıyor. Hayır. Dosyalara baktığınızda arkadaşlar gayretle görev yapmaya çalışmışlar. Bir takım eksik, yanlış varsa kendi süreci içinde yapılır. Kim ne kadar sorumluysa karşılığını görür\" yanıtını verdi.

Görüntü Dökümü:

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-Şahin\'in açıklaması

-Detaylar

19.01.2018 - 11.48 Haber Kodu : 180119082

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2- OTOPARKTAN LÜKS OTOMOBİL ÇALAN İKİ KİŞİ YAKALANDI

- Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Haber: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

İstanbul\'da yediemin otoparkından kontak anahtarlarını alarak iki lüks otomobili çalan iki hırsız polisin dikkati sayesinde yakalandı. Çaldıkları araçlardan birine sahte plaka takarak dolaşan şüpheliler polis tarafından şüphe üzerine durdurulunca gözaltına alındığı belirtildi. Cezaevi firarisi olduğu öğrenilen şüphelilerin daha önceden de çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirtilirken, çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

HIRSIZLIK ANINDA KAMERALARA YAKALANDILAR

Bahçelievler, Şirinevler mahallesi Acıbadem sokak üzerinde bulunan bir otoparkta geçtiğimiz hafta içinde meydana gelen olayda park halindeki iki otomobil ve otoparkın bürosunda bulunan çok sayıda otomobil anahtarı çalınmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı dedektifler güvenlik kameralarını incelemeye aldı , şüphelilerin çalıntı bir otomobille otoparka geldiklerini belirlendi. İki kişinin gizlice otoparkın büro olarak kullanılan bölümüne girdikleri ve masanın üzerindeki kontak anahtarlarını çaldıkları görüldü. Aynı kişilerin otoparkta park halindeki otomobiller arasından en lükslerini seçerek çalmalarıda güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDILAR

Polis şüphelileri yakalamak için operasyonları sürdürürken Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler şüphe üzerine lüks bir aracı durdurdu. İnceleme sonucu aracın belgelerinin sahte olduğu ayrıca içindeki kişilerinde sahte kimlik kullandıkları tespit edildi. Bunun üzerine otomobilin içinde bulunan Seyyit G.(30) ile Şahmeran G.(23) gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Oto hırsızlık Büro Amirliğine getirilen şüphelilerin yapılan incelemesinde azılı hırsız oldukları ortaya çıktı. Şüphelilerden Seyyit G.\'nin daha önceden 30 kez polis tarafından gözaltına alındığı ayrıa 14 ayrı mahkeme tarafından arandığı tespit edildi. Diğer şüpheli Şahmeran G.\'nin ise 19 kez polise geliş kaydı bulunduğu ayrıca 11 ayrı mahkeme tarafından arandığı öğrenildi. İki şüphelinin de cezaevi firarisi oldukları belirtildi. Şüpheliler hakkında 3 ayrı otomobil çalmak, sahte kimlik belgesi kullanmak suçlarından işlem yapılırken adliyeye sevk edildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Zanlıların emniyetten çıkışı



19.01.2018 - 12,.16 Haber Kodu : 180119095

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3- 6 KARDEŞ BİR DAMAT HIRSIZLIKTAN TUTUKLANDI

* Kocaeli\'den İstanbul\'a gelerek otogar ve hastanelerde yankesicilik yaptığı tespit edilen 6\'sı kardeş 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin ilginç savunmaları tutanaklara geçti.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul\'da hastane ve otogarda yankesicilik olaylarının artması üzerine, geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, Gebze\'de oturan 6\'sı kardeş 7 kişilik çetenin her gün İstanbul\'a gelerek yankesicilik yaptığını belirledi. Daha çok zengin ve yaşlıları hedef seçtikleri tespit edilen şüpheliler, takip sonucu dün yakalanarak gözaltına alındı.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette sorgulanan şüphelilerin 6\'sının kardeş birinin de damat olduğu tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, \"Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma\" suçundan tutuklandı.

\"OLAY YERİNDEKİ KİŞİ BENİM, AMA HIRSIZLIK YAPMADIM\"

Şüphelilerden Urfan Keleş\'in damadı olan Bülent Andağ ifadesinde, 6 kardeşle arasında husumeti bulunduğunu ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Diğer şüphelilere karşı koruma kararının olduğunu savunan Andağ, bu kişilerle görüşmesinin mümkün olmadığını ileri sürdü. Ancak, Andağ\'ın diğer şüphelilerle aynı yerde olduğuna dair sinyal bilgisi olduğu belirtildi. Buna ilişkin ise Andağ, \" Bayrampaşa otogarına gidip gitmediğimi hatırlamıyorum. Olay yerindeki görüntülerdeki kişi benim ama hırsızlık yapmadım\" iddiasında bulundu.

\"AİLEDEN ÖRGÜT KURULMASINI MANTIKLI BULMUYORUM\"

Şüphelilerden Şakir Keleş de, hırsızlık suçundan uzun yıllar cezaevinde yattığını anlatarak, \"Örgütsel yapıyı kabul etmiyorum. Aileden örgüt kurulmasını kabul etmiyorum. Otogarda bana gösterilen görüntülerde elimizde sürekli poşet ya da çanta bulunması kışın ya da yazın yedek kıyafet taşıdığımız içindir\" dedi.

\"OTOGARDA BULUNMAMIZ SUÇ İŞLEDİĞİMİZ ANLAMINA GELMEZ\"

Şakir Keleş ifadesinin devamında, \"Sabah 6\'da otogarda olduğum doğrudur. Abim Sedat Keleş\'in evini taramışlardı. Biz de o amaçla sürekli gidip gelmekteydik. Otogarda bulunmamız suç işlediğimiz anlamına gelmez\" diye konuştu. Örgüt oldukları suçlamasını kabul etmediğini belirten Şakir Keleş, \"Mağdur varsa ailem ve kendi adıma uzlaşmak isterim\" dedi.

\"\'YAZIK ÇOCUĞU NEDEN DÖVÜYORSUN\' DEYİNCE BANA YÖNELDİ... PARASI NASIL ÇALINDI BİLMİYORUM\"

Şüphelilerden Veysel Keleş de suçlamaları kabul etmedi. Keleş ifadesinde, \"Bana emniyette gösterilen 11 numaralı eylemdeki kişi benim. Hasan Kut isimli kişi bir çocuğu dövmesi üzerine, \'yazık çocuğu neden dövüyorsun\' dedim. Hasan Kut isimli şahıs, bunu dediğim için bana yöneldi ve tartıştık. Hasan Kut isimli şahsın parası nasıl çalındı bilmiyorum\" diye konuştu.

\"6 YIL 8 AY YATTIM... AFTAN ÇIKTIM\"

Yıldırım Keleş de ifadesinde, \"6 yıl 8 ay cezaevinde yattıktan sonra 2016 yılında aftan yararlanarak çıktım. Bana emniyette gösterilen 2 numaralı eylemdeki mavi gölekli kişi ben değilim. Emniyetçe tespiti yapılan tapelerdeki görüşmeler yaptım. Ancak olaylarla ilgim yoktu\" şeklinde konuştu.

\"OTOGARDA VALİZLE DOLAŞARAK PERDELEME YAPTIĞIMIZ İDDİASINI KABUL ETMİYORUM\"

Urfan Keleş ise, \"Cezaevinden yeni çıktım. Otogara Gebze\'ye gitmek üzerine gitmiştik. Otogar içerisinde valizle dolaştığımız, mağdur vatandaşlara yönelik takip ve perdeleme yaptığımız iddialarını kabul etmiyorum. Lüks aracı ilk kez emniyette duydum. Böyle bir aracım yoktur. Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum.

Görüntü Dökümü;

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Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anları

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Emniyetten çıkışları

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4- MOTOSİKLET KAZASI SONRASI KASK TARTIŞMASI

Haber: İstanbul DHA

Fatih\'te bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Sürücü yaralı halde ambulansı beklerken vatandaşlar kask tartışması yaşadı. Bazıları kaskı çıkarmak için uğraşırken bazıları da engel olmaya çalıştı.

Kaza sabah saatlerinde Fatih Saraçhane\'de meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü kaza yaptı. Düşerek yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen yardım seferlerliği sırasında kask tartışması yaşandı. Bazı vatandaşlar kaskı çıkarmak için uğraşırken bazıları da onlara engel olarak ambulansı beklemek gerektiğini söyledi. Tartışma sırasında ambulans olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Yerde yatan sürücü

-Vatandaşların tartışması

-Ambulansın gelişi

-Detaylar

19.01.2018 - 10.27 Haber Kodu : 180119043

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5- 22. AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ ARİF SAĞ\'IN

Haber: İSTANBUL DHA

Aydın Doğan Vakfı tarafından, her yıl kültür, sanat, edebiyat ve bilim alanlarında, yaratıcılıkları ile başarıya ulaşmış kişileri ödüllendirmek amacıyla verilen \'Aydın Doğan Ödülü\'ne bu yıl Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ lâyık bulundu.

1996 yılından bu yana mesleğinde yaratıcı, gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda ülkemizin ve kültürümüzün tanınırlığını artırıcı çalışmalarda bulunan kişilerin ödüllendirildiği, Türkiye\'nin en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Aydın Doğan Ödülü\'nün bu yıl verileceği alan \'Türk Halk Müziği\' olarak belirlendi.

ANADOLU MÜZİĞİNİN DÜNYAYA TANITILMASINDA CİDDİ KATKILARI OLDU

Aydın Doğan Vakfı\'nın toplumun daha ileriye taşınması, çağdaş bir düzeye ulaştırılması, bunun için de eğitimin desteklenmesi amaçlarına da bağlı olarak Aydın Doğan Ödülü bu yıl; Türk Halk Müziği ve bağlama alanında özgün arayışlarını yoğunlaştırarak sürdürmüş, Anadolu müziğinin dünyaya tanıtılmasına ciddi katkıları olmuş, eğitim çalışmalarıyla yeni kuşakların yetişmesini sağlamış, bağlama çalgısında bir ekol yaratmış sanatçı Arif Sağ\'a verildi. Arif Sağ\'a ödülü, Nisan ayında düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.

NİDA TÜFEKÇİ\'NİN ÖĞRENCİSİ

Arif Sağ kimdir?

1945, Erzurum doğumlu olan Arif Sağ, 3-4 yaşlarından itibaren, babasının değirmeninde duyduğu ritmik seslerin etkisiyle müzikle bir bağ kurdu. 5 yaşında kaval, 6 yaşında gramofon ve plakla; 7 yaşında Erzincan\'da Kumaş Dede\'nin dükkanında bağlamayla tanıştı. 14 yaşına kadar burada âşıklık geleneğini öğrenip, deyişler söylemeye başladı. İstanbul\'a geldiğinde Aksaray Musiki Cemiyeti\'nde Nida Tüfekçi\'nin öğrencisi oldu.

1963\' te ilk plağı \'Gafil Gezme Şaşkın Bir Gün Ölürsün\'ü çıkardı. 1965\'de bağlama sanatçısı olarak İstanbul Radyosu kadrosuna katıldı. Arif Sağ, o yıllarda başlayıp yaklaşık 20 yıl süren \'45\'lik plak dönemi\'nin en ünlü adlarından biri oldu. Bu süreçte 50\'ye yakın plak, 200\'ün üzerinde beste yaptı. Çeşitli sanatçılara bağlamasıyla eşlik etmesinin yanı sıra çok sayıda sanatçıya besteler verdi. Bu bestelerinde yerel motiflere çok sık yer verdi.

1975\'de kurulan \'İstanbul Devlet Türk Müziği Konservatuarı\'na öğretim üyesi olarak giren Arif Sağ, bu yıllarda halk müziği ve bağlama konusundaki akademik çalışmalarına başladı. 1982\'de konservatuardan ayrılıp, kendi adına \'Arif Sağ Müzik Evi\'ni kurdu. Aynı yıl, İstanbul Şan Tiyatrosu\'nda ilk bağlama resitalini verdi. 1980\'li yıllarda ülke dışında çalışmalara başladı ve çeşitli Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerinde halk müziğimizi ve çalgımızı tanıtıcı etkinliklerde bulundu.

Milletvekili seçilen ilk halk müziği sanatçısı oldu ve 1987-1991 tarihleri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde milletvekili olarak görev yaptı. 5 Mayıs 1996\'da Almanya Cumhurbaşkanı Sayın Roman Herzog\'un desteği ile Köln Filarmoni Orkestrası ile Köln Filarmoni Salonu\'nda verdiği konserle Anadolu müziğinin batıya tanıtılmasına ciddi katkıları oldu. 1996 yılında Köln Senfoni Orkestrası eşliğinde Erdal Erzincan ve Erol Parlak\'la birlikte Köln\'de verdiği konser büyük ilgi gördü ve yine aynı yıl Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine özel ödül verildi.

2000 yılında, İspanya\'nın ünlü Flamenko gitaristi Toma Tito ile Avrupa\'nın 12 ayrı şehrinde konserler vererek bağlamanın yurt dışında tanınmasını ve hak ettiği övgüyü almasını sağladı. 2003 yılında Lübnan\'lı sanatçı Marcel Khalife\'yle birlikte \"Kültürler Buluşmasıö adı altında Türkiye\'de bir dizi konserler veren sanatçı, 2005 yılında bir başka flamenko gitaristi Gerardo Nunez\'le birlikte Hollanda ve Türkiye\'de konserler verdi. Arif Sağ, bütün bu etkinlikleri süresince eğitimciliğini de ihmal etmedi. Derslerinin yanı sıra Erdal Erzincan\'la beraber hazırladıkları \'Bağlama Metodu\' büyük ilgi gördü.

AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

Aydın Doğan Vakfı tarafından Vakfın kurucusu Aydın Doğan adına verilen Aydın Doğan Ödülü, Türk insanının kültürünü ve yaşam kalitesini yükseltmek, Cumhuriyet Türkiyesi\'nde kültür, sanat, edebiyat, bilim eserlerini, yaratıcılarının kişiliğinde ödüllendirmek amacını taşıyor. Vakfın da temel amaçlarından olan, gelecek kuşakları eğitmek ve onlara örnek olacak başarıları özendirmeyi de kriterleri arasında yer veren Aydın Doğan Ödülü, bu nedenle çeşitli alanlardaki özverili çalışmaları, yaratılan birikimi ve bu birikimin gelecek kuşaklara aktarılmasını da önemsiyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AYDIN DOĞAN ÖDÜLÜ

1) 1997 Aydın Doğan Ödülü: Roman Adalet Ağaoğlu

2)1998 Aydın Doğan Ödülü: Sosyal ve Beşeri Bilimler Prof. Dr. Doğan Kuban ve Prof. Dr. Emre Kongar

3) 1999 Aydın Doğan Ödülü: Görsel Sanatlar Ara Güler

4) 2000 Aydın Doğan Ödülü: Şiir Melih Cevdet Anday

5) 2001 Aydın Doğan Ödülü: Tarih Prof. Dr. İlber Ortaylı

6) 2002 Aydın Doğan Ödülü: Klasik Batı Müziği Ankara Devlet Konservatuarı

7) 2003 Aydın Doğan Ödülü: Arkeoloji Ord. Prof. Dr. Sedat Alp ve Prof. Dr. Altan Çilingiroğlu

Hizmet Ödülü: Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü ve Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü

8) 2004 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Yücel Paşmakçı

Hizmet Ödülü: İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı ile Folklor Kurumu

9) 2005 Aydın Doğan Ödülü: Kent Mimarisi, Kent Dokusu

İzmir Konak Meydanı Düzenlemesi ve Kastamonu Tarihi Kent Dokusu İyileştirme Projeleri

10) 2006 Aydın Doğan Ödülü: Resim Adnan Varınca

11) 2007 Aydın Doğan Ödülü: Moda Tasarımı Özlem Süer ve Ümit Ünal

12) 2008 Aydın Doğan Ödülü: Heykel Seyhun Topuz

13) 2009 Aydın Doğan Ödülü: Tiyatro Genco Erkal

14) 2010 Aydın Doğan Ödülü: Sinema Nuri Bilge Ceylan

15) 2011 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Mehmet Özbek

Hizmet Ödülü: Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı

16) 2012 Aydın Doğan Ödülü: Öykü Selim İleri

17) 2013 Aydın Doğan Ödülü: Türk Müziği Prof. Dr. Nevzad Atlığ ve Türk Musikisi Vakfı

18) 2014 Aydın Doğan Ödülü: Fotoğraf Ozan Sağdıç

Hizmet Ödülü: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Fotoğraf Bölümü

19) 2015 Aydın Doğan Ödülü: Roman Orhan Pamuk

20) 2016 Aydın Doğan Ödülü T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)

21) 2017 Aydın Doğan Ödülü: Resim Neş\'e Erdok

22) 2018 Aydın Doğan Ödülü: Türk Halk Müziği Arif Sağ

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

-Arif Sağ

19.01.2018 - 11.49 Haber Kodu : 180119084_

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6- AZİZ SANCAR, NOBEL KİMYA ÖDÜLÜ REPLİKASINI ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ\'NE BAĞIŞLADI

* Sancar,

\"Ben bu ödülü alarak ülkemin çocuklarına ilham ve \'Biz de yaparız\' cesareti verdim\"

Haber: İstanbul DHA

2015 yılında aldığı Nobel Kimya Ödülü ile Türkiye\'yi gururlandıran bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar aldığı 3 replika ödülden birini Mardin Artuklu Üniversitesi\'ne bağışladı. Törene katılamayan Sancar katılımcılara, gönderdiği video mesaj ile seslendi. Sancar, \"Ben bu ödülü alarak ülkemin çocuklarına ilham ve \'Biz de yaparız\' cesareti verdim\" dedi.

Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (MAREV) ve Mardin Eğitim Vakfı (MARSEV) tarafından \'Aziz Sancar Nobel Kimya Ödülü Replika Takdim Töreni düzenlendi. Tören Nebil Özgentürk\'ün yazıp yönettiği kısa filmin gösterilmesiyle başladı. 2015 yılında İsveçli Tomas Lindahl ve ABD\'li Paul Modrich ile birlikte DNA onarımının mekaniksel çalışması üzerine yaptığı çalışmalarla kazandığı ödülün orjinalini Anıtkabir\'e bağışlayan Sancar, düzenlenen törenle kendisine verilen 3 replika ödülden birini Mardin Artuklu Üniversitesi\'ne bağışladı. \"Nobel almak da güzel, Mardin Savur\'da doktorluk yapmak da güzel\" sözleri ile Mardinlilerin gönlünde taht kuran Sancar, geceye çalışmalarından dolayı katılamadığını belirterek; kısa bir video ile teşekkür etti. Sancar, 2019 sonunda Amerika\'ya ikinci bir Türk Evi daha açılacağını da müjdeledi.

Törende konuşan MAREV Genel Başkanı Av. Haluk Eldem, \"Aziz Sancar eğlenceye düşkün olmayan ve özel herhangi bir hayatı olmayan; tüm hayatını insana ve bilimsel araştırmalara veren çok değerli hemşerimizdir. Aziz hoca orjinal nobel madalyasını ve sertifikasını Sayın Cumhurbaşkanımızın da katıldığı bir törenle her fırsatta sözünü ettiği ve bağlılığını yinelediği Mustafa kemal Atatürk\'e yani Anıtkabir\'e hediye etti\' diye konuştu.

\"BU ÖDÜL BAŞKA SANCAR\'LARIN YETİŞMESİNE VESİLE OLACAK\"

MARSEV Genel Başkanı Kemal Nehrozoğlu ise \"Aziz Sancar hocamızın Nobel ödülünü aldıktan sonra sergilediği asil duruş; alçakgönüllük, bilgelik, vizyon, yurt sevgisi ve yardımseverlik içeriyor. Zaten replikalarını nerelere verdiğine bakarsak buralarda bu asil duruşun izlerini görürüz Sancar, ödülün aslını aziz Atatürk\'e hediye etmiştir. Bir diğerini ise Mardin artık Üniversitesi\'ne verdi. Böylece Mardin\'e ve Mardinlilere olan sevgisini, bağlılığını, eğitime verdiği önemi, gençlerin daha yetişmesi konusundaki duyarlılığını ortaya koymuştur. Bu vesileyle Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça\'nın nezdinde Sancar\'ı bir kez daha kutluyorum. Bu ödül ile Artuklu Üniversitesi\'nde okuyacak gençlerimiz daha yüksek motivasyona sahip olacak, kendilerine daha yüksek hedefler koyacak ve umuyorum ki bu ödül başka Sancarların yetişmesine vesile olacak\" diye konuştu

Ödül töreni replika ödülünün teslim edilmesi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.

Görüntü Dökümü:

-Törenden görüntü

-Eldem\'in konuşması

-Nehrozoğlu\'nun konuşması

-Kısa filmden görüntü

-Replika töreni

-Sancar\'ın video konuşması

-Detaylar

19.01.2018 - 09.35 Haber Kodu : 180119031_

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