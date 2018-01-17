DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ÜMİT KOCASAKAL CHP GENEL BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI AÇIKLADI (1)

Haber: İhsan YALÇIN - Cansel KİRAZ - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal, düzenlediği basın toplantısında resmen CHP Genel Başkanlığı\'na adayı olduğunu açıkladı.

Kocasakal, Taksim\'de bir otelde basın toplantısı düzenledi. Ümit Kocasakal, alkışlar ve İzmir Marşı eşliğinde salona girdi. Kocasakal basın toplantısında CHP Genel Başkanlığına aday olduğunu resmen açıkladı.

Görüntü Dökümü:

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-Ümit Kocasakal\'ın salona girişi

-Solandakilerden detaylar

-Kocasakal\'ın açıklamaları



17.01.2018 - 11.36 Haber Kodu : 180117041

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2- BEYOĞLU\'NDA BÖREKÇİ ÖNÜNDEKİ SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

- Güvenlik kamerasına yansıyan saldırıda 1\'i kadın 3 kişi yaralandı.

Haber-Kamera: Ozan URAL-Akın ÇELİKTAŞ/İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir börekçide kahvaltı yapan kişilerin üzerine açılan ateş sonucu 3 kişi yaralandı.

Olay saat 05.00 sıralarında Beyoğlu Irmak Caddesi\'nde bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre börekçinin önünde kahvaltı yapan 1\'i kadın 3 kişiye yaya olarak gelen kişi yada kişiler ateş ederek olay yerinden kaçtı. Olayı görenler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinden yaptıktan sonra ambulanslarla en yakın hastanelere kaldırdı. Saldırı sonrası polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Herhangi bir saldırı ihtimaline karşı polis ekipleri sürekli devriye gezerken, sokağa giriş çıkışı da kapattı. Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavileri sürerken, saldırı ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASINDAN SALDIRI ANI

-Olay yeri

-Yerdeki yaralılar

-Polis ekipleri

-Sağlık ekipleri

-Yaralıların ambulansla götürülmesi

-Olay yeri inceleme polislerinin çalışmaları

-Yerdeki boş kovanlar

-Genel ve detaylar

17.01.2018 - 11.28 Haber Kodu : 180117039

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3- UZMANLARDAN MARMARA DENİZİ İÇİN KRİTİK UYARI

* Prof. Dr. Naci Görür,

\" Karadeniz bugün dünyanın en kirli denizlerinden biri. Özellikle Orta Avrupa\'nın bütün sanayi atıkları Tuna Nehri vasıtasıyla Karadeniz\'e taşınıyor. Bizim açacağımız kanalla Karadeniz\'in üst katmanlarında yer alan kirlilik Marmara\'ya gelecek\"

\"Aşırı kirlenen Marmara bu sefer besin zinciri vasıtasıyla insanlarımıza da zarar verecek\"

* Çevre Mühendisi Sedat Dural,

\" Marmara ölü denize döner ve hidrojen sülfür dediğimiz bir gaz ortaya çıkar. Bu gaz İstanbul\'un kıyı şeritlerine vurarak bir dönem Haliç\'in yaydığı gibi bir koku tüm Marmara kıyı şeridine yayılabilir\"

\"5 yıl içinde İstanbul\'da daha kötü ve pis bir hava soluyacağız\"

Haber: İlknur SARGUT - Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ - Ömer HASAR/İSTANBUL, (DHA)

Kanal İstanbul projesinden en çok Marmara\'nın etkileneceğini belirten uzmanlar uyarılarda bulundu.

\"KİRLİLİK MARMARA\'YA GELECEK\"

Bilim Akademisi Üyesi, yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Küçükçekmece Gölü\'nden başlayarak Durusu\'ya uzanacak Kanal İstanbul Projesi için, \"Bizim beklediğimiz deprem Marmara\'nın içerisinde. Dolayısıyla kanal bu tehlike bandının içerisine giriyor\" dedi. Görür, kanalın Karadeniz\'de yer alan kirliliği Marmara\'ya getireceğine de dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2011\'de açıklanan ve kamuoyunda \'çılgın proje\' olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi\'ne ilişkin detaylar önceki gün belli oldu. 5 farklı güzergah üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda 4. alternatif olarak düşünülen Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridoru Kanal İstanbul Projesi\'nin Karadeniz\'den Marmara Denizi\'ne bağlantısı olarak belirlendi. Projenin Karadeniz ile Marmara Denizi\'ni bağlayacağına dikkat çeken yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, \"Karadeniz bugün dünyanın en kirli denizlerinden biri. Özellikle Orta Avrupa\'nın bütün sanayi atıkları Tuna Nehri vasıtasıyla Karadeniz\'e taşınıyor. Bizim açacağımız kanalla Karadeniz\'in üst katmanlarında yer alan kirlilik Marmara\'ya gelecek\" diye konuştu.

\"BESİN ZİNCİRİNE ZARAR VERECEK\"

Marmara Denizi\'nin can çekiştiğini vurgulayan Prof. Dr. Görür, \"Ben bu denizin bin 300 metre dibine dalıp 7 saat çalışan bilim insanlarındanım. Marmara Denizi\'ne dalış sırasında gördük ki Marmara inanılmayacak boyutta kirli. Siz bu kirliliği daha da artırıyorsunuz. Bugün Marmara\'nın tabanında canlı kalmadı. Aşırı kirlenen Marmara bu sefer besin zinciri vasıtasıyla insanlarımıza da zarar verecek\" dedi.

\"BÖLGE DEPREMDEN CİDDİ ŞEKİLDE ETKİLENECEK\"

Olası Marmara Depremi\'nin kıyılara 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleşeceğini ifade eden Prof. Dr. Görür, bu bölgenin depremden ciddi şekilde etkileneceğini belirtti. Görür, proje sonrası bölgede insan yoğunluğunun artacağına dikkat çekerek şöyle devam etti:

\"Siz deprem alarmı verdiğiniz yerde riski olabildiğince azaltacak işlemleri yapacaksınız. Riski artıracak eylemlerden kaçınacaksınız. Bunların başında nüfus ve bina yoğunluğunu artırmamak gelir. Daha fazla bina, daha fazla insan olası bir depremde daha fazla can ve mal kaybı demektir. Bugün yapılacak olan kanal, çevrede yoğun bir yapılaşmaya ve insan gücüne de neden olacak. Bu yönüyle de negatiftir. Kanal birçok yerde çürük bir zeminin içerisine yerleşecek. Özellikle kanalın Marmara\'ya açılan kısmı doğrudan doğruya fay hattıyla çok yakın temasta bulunacak. Beklediğimiz deprem Marmara\'nın içerisinde kıyılara 10-12 kilometre uzaklıkta gerçekleşecek. Dolayısıyla kanalın Marmara\'ya yakın kesimleri depremde görülecek yanal ve düşey hareketlere karşı nasıl tolerans göstereceği bilinmiyor. Dolayısıyla kanalın Marmara yakınlarının olabilecek depremden çok ciddi bir şekilde sınanacağı kaçınılmaz.\"

\"MARMARA DENİZİ, ARDINDAN KARADENİZ ÖLÜR, YER ALTI SULARI YOK OLUR\"

Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Çevre Mühendisi Sedat Dural ise projenin, 3 yıl içinde Marmara Denizi\'ni, ardından Karadeniz\'i öldüreceği, içme suyu kaynaklarının yok edeceği uyarısında bulundu. Dural, \"Sadece konu ve denizlerin kaybı değil, aynı zamanda soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya kadar her şeyi yavaş yavaş yitireceğimiz anlamına gelir\" dedi.

\"MARMARA\'NIN ÖLÜMÜNÜ KARADENİZ TAKİP EDEBİLİR\"

Çevre Mühendisi Sedat Durel, \"Aslında bir bütün olarak çevre coğrafyası ile Karadeniz ve Marmara Denizi\'nin kendi içindeki dengesine doğrudan doğruya bir müdahalesi olacak. Karadeniz\'in tuzluluğu daha düşük, Marmara Denizi\'nin tuzluluk oranı daha yüksek, aralarında seviye farklılığı da var. Yapılacak yeni bir kanalla oluşacak yeni bir akışın gerçekleşmesiyle aralarındaki bu denge de bozulacak. Karadeniz\'den Marmara\'ya yoğun bir besin akışı olacak ve bu Marmara\'nın dibine çökecek ve çeşitli canlılar tarafından tüketilecek. Zaten Marmara\'da çok düşük bir oksijen oranı var. Bunun da yok olması ve Marmara\'da hiç oksijen kalmaması riski çok yüksek. Bu da bir iki yıl içerisinde hatta en geç 3 yıl içerisinde olabilir. Bunun ardından Marmara ölü denize döner ve hidrojen sülfür dediğimiz bir gaz ortaya çıkar. Bu gaz İstanbul\'un kıyı şeritlerine vurarak bir dönem Haliç\'in yaydığı gibi bir koku tüm Marmara kıyı şeridine yayılabilir. Hidrojen sülfürün atmosfer yoluyla diğer denizlere ulaşabilir. Denizlerin aralarındaki boğazlar yoluyla akım da söz konusu. İlk etapta en büyük zararı alacak olan Karadeniz\'dir. Marmara\'nın ölümünü Karadeniz takip edebilir. Ege Denizi\'nin doğu kıyıları da bundan nasibini alacaktır\" dedi.

\"SOLUDUĞUMUZ HAVADAN, İÇTİĞİMİZ SUYA KADAR HER ŞEYİ YAVAŞ YAVAŞ YİTİRECEĞİMİZ ANLAMINA GELİR\"

Durel, deniz ölümünün uluslar arası sıkıntılara yol açacağını belirterek, \"Bunun dışında denizin yok olmasının ne demek olduğunu biliyoruz. Alg nüfusunun yok olmasıyla ciddi oksijen sorunu ile de karşı karşıya kalırız. Sadece konu ve denizlerin kaybı değil, aynı zamanda soluduğumuz havadan, içtiğimiz suya kadar her şeyi yavaş yavaş yitireceğimiz anlamına gelir\" diye konuştu.

\"BİR SÜRÜ YER ALTI SULARI VAR BUNLARI DA KAYBETMİŞ OLACAĞIZ\"

Sedat Durel, Marmara ve Karadeniz arasındaki dengenin dünyada çok nadir görüldüğüne dikkat çekerek, \"Marmara\'dan sadece Hayırsız Ada\'yı kaldırırsanız geriye Marmara Denizi diye bir şey kalmaz. Bu kadar hassas bir denge ile oturmuş. Küçükçekmece Gölü\'nün de alacağı çok ciddi bir hasar var. Ama toplam tabloya baktığımızda hasar geometrik olarak katlanarak artar. İstanbul\'un en büyük sıkıntısı içecek su. Kendi suyunu İstanbul içerisinde karşılayamıyor. Güzergaha baktığımızda aslında bir tane daha barajımızı yitiriyoruz. Bir sürü yer altı suları var bunları da kaybetmiş olacağız. Tarım arazileri var bunları da kaybetmiş olacağız. Bu da İstanbul\'a vurulan çok büyük darbelerden bir tanesi olacak. İstanbul\'un ortasında 5 yıl boyunca hafriyat çıkacak, toz, toprak çıkmaya başlayacak. Projenin kendisi bunun süresini 5 yıl olarak söylüyor. 5 yıl içinde İstanbul\'da daha kötü ve pis bir hava soluyacağız\" diye konuştu.

\"GERİ KALAN HAFRİYATLA NE YAPILACAK\"

Durel, \"Hafriyat ada olarak değerlendirilecek deniliyor, ama elde edilecek hafriyat daha fazla. Geri kalan hafriyatla ne yapılacak? Proje buna yanıt vermiyor\" dedi.

\"OLASI İSTANBUL DEPREMİNDE İÇECEK SU BİLE BULAMAYABİLİRİZ\"

Sedat Durel, projenin olası İstanbul depremini korkutucu şekilde etkileyeceğini belirterek, \"Kanalın üzerine 6 tane köprü yapılacak, boğaz üzerinde 3 tane köprü var. İstanbul\'un adaya dönüşen kısmı da 9 tane köprü ile bağlantı kurulabilir hale gelir. Bu bölgenin suyu zaten Anadolu Yakası\'ndan ya da başka yerlerden temin ediliyor. Bir deprem halinde güzergahlarda çeşitli aksaklıklar olur mu, kullanılamaz hale gelir mi? Bu sorunlarla karşı karşıya kalırız, içecek su bile bulamayabiliriz\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Naci Görür ile röp.

- Durel ile röp.

- Detaylar

17.01.2018 - 10.26 Haber Kodu : 180117017

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4- DÖVİZ BÜROSUNDAKİ SOYGUNU SON ANDA POLİS ÖNLEDİ

Haber- Kamera: Alper KORKMAZ İSTANBUL DHA

Fatih\'te bir döviz bürosunun otomatik kepenk sistemi kumandasını kopyalayarak açan hırsızlar polisin olay yerine çabuk gelmesiyle kaçtı.

Polisin elleri tetikte döviz bürosuna girişi güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih Ordu Caddesi üzerinde bulunan bir döviz bürosuna 06.30 sıralarında gelen hırsızlar önceden kopyaladıkları otomatik kepenk sistemini uzaktan kumanda ile açtı. Çevreyi gözetleyen hırsızlar içeri girecekken durumu fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerini gören hırsızlar kaçtı. Polisin elleri tektikte döviz bürosuna girmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Polis hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASI

-Polis ekiplerinin döviz bürosuna gelmesi

AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Olay yerinden görüntü

-Dövizciden görüntü

-Çalışan ile Röportaj

-Diğer detaylar



17.01.2018 - 09.28 Haber Kodu : 180117010_

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5- İDO VE BUDO\'DA SEFER İPTALLERİ -2

İstanbul DHA

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Bursa Deniz otobüsleri(BUDO), hava muhalefeti nedeniyle bu sabah yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

İDO\'nun iptal seferleri şöyle;

07:45 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

07:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

08:30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

09:50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10:15 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

10:30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal seferleri:

07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

07:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece) seferi

08:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas) seferi

09:30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi

09:30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya) seferi

10:45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi

11:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14:30İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

16:00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

Görüntü Dökümü (arşiv)

-Denizden görüntü

-Sahilden görüntü

-Dalgalar

-Vapurlardan görüntü

-Detaylar

17.01.2018 - 09.53 Haber Kodu : 180117011

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6- MYANMAR\'DA GÖZALTINA ALINAN TRT WORLD EKİBİ TÜRKİYE\'DE

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL DHA

Arakanlı Müslümanların dramını belgeselleştirmek için Myanmar\'da İnsansız Hava Aracı (İHA) ile gerçekleştirecekleri çekim öncesinde polis tarafından gözaltına alınan 4 kişilik ekipten, TRT World çalışanı Malezya vatandaşı muhabir Mok Choy Lin ile Myanmar vatandaşı tercüman Aung Naing Soe bu sabah İstanbul\'a ulaştı.

Singapur Hava Yolları\'nın tarifeli uçağı ile sabah 8:30\'da İstanbul\'a iniş yapan Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe\'yi Atatürk Havalimanı\'nda TRT World ekibi çiçeklerle karşıladı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Lin, şunları söyledi:

\"Gözaltına alındığımız 27 Ekim tarihinden bu yana Türkiye\'deki herkes, bizlerin iyi olması ve serbest bırakılmamız için çok çaba sarf ettiler. Bizleri yalnız bırakmadıkları için Türkiye devleti ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile TRT World ekibi başta olmak üzere herkese teşekkür ederiz. Arakanlı Müslümanlar ile ilgili belgesel çekimleri için gittiğimiz Myanmar\'da kullanacağımız İHA ile ilgili herhangi bir eksik belge olmamasına rağmen, yerel kolluk güçleri tarafından gözaltına alındık ve 2 ay hapis cezasına çarptırıldık. Hakkımızdaki ikinci suçlama \'İthalat ve İhracat Kanunu ve Göçmenlik Yasaları\', 16 Kasım\'daki ikinci duruşmada mahkemece düşürüldü. Serbest kaldığımız ve Türkiye\'ye döndüğümüz için çok mutluyum\" dedi.

TRT World\'ün Myanmar ekibinin tercümanlığını üstlenen Myanmarlı Müslüman Aung Naing Soe ise \"İki ayı aşan tutukluluk süresinin ardından 29 Aralık tarihinde serbest bırakıldık. İlk günden bugüne desteğini yanımızda hissettiğimiz Türk halkına teşekkürlerimi sunarım\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

- Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe\'nin pasaport kontrolünden geçişleri

- Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe\"nin havalimanında görüntüleri

- Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe\'nin valizlerini alarak çıkmaları

- Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe\'nin çiçeklerle karşılanması

- Mok Choy Lin ve Aung Naing Soe\'yle ropörtaj

17.01.2018 - 10.21 Haber Kodu : 180117014

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7- SANAT, SPOR VE İŞ DÜNYASININ ÜNLÜ İSİMLERİ, BAĞIŞLARIYLA ÇOCUKLARA GÖZ KULAK OLDULAR



Haber-Kamera: Mustafa AKIN-İSTANBUL DHA

Sanat, spor ve iş dünyasının ünlü isimleri, bu kez özel bir yardım kampanyası için buluştu. Selda Topal ve Züleyha Özgül\'ün öncülüğünde; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde İşitme implantı takılan çocukların, işitme eğitimlerine bir yıllık fon sağlanma amacıyla \"Çocuklara Göz Kulak Oluyoruz\" kampanyası başlatıldı.



Düzenlenen geceye Deniz Çakır, Deniz Akkaya, Eda-Metin Özülkü, Erhan Yazıcıoğlu, Fırat Tanış, Wilma Elles, Nilgün Belgün, Naz Elmas, Selvi - Bülent Serttaş, Hande-Erdinç Acar, Gülnur Güneş, Zeynep Kartal, Sevinç Erbulak, Arzu Kunt, Hande Pekcan, Zeynep Toker, Gülbin Simitçioğlu, Yıldırım Mayruk, Levon Kordonciyan, Emine Ün, Tolga Karakaş, Ayşe Azizoğlu, Gurur Aydoğan, Ogün Kaptanoğlu, Saruhan Hünel, Nilay Cafer, Ebru Erbaş, Mert Kılıç, Aslıhan Güner, Deha Bilimlier, Hazan Salman\'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

FUTBOLCULARDAN BÜYÜK DESTEK

Kampanyaya maddi yardımda bulunan futbol dünyasından Mehmet-Selda Topal, Robin-Bushra Van Persie, Ahmet Çalık ve Nuri-Tuba Şahin\'in yanı sıra Özgül Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Özgül, Züleyha Özgül, Zeynep Kartal, Kutman Madencilik\'ten Fazlı Kutmangil, Hande-Erdinç Acar, Gökçe Sürmeli, Öznur Yakın ve Murat Özyeğin en büyük destekçiler olarak plakete layık görüldü. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vakfı himayelerinde Levent\'teki Buctha isimli mekanda gerçekleştirilen gecede burs sağlanan çocuklar, akademisyenler, bağışçılar ve kampanyaya destek veren sanatçılar buluştu. Deniz Akkaya\'nın sunuculuk yaptığı gecede İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'nden Prof. Dr. Ahmet Ataş birer konuşma yaparak, başta kampanyayı başlatan Selda Topal ve Züleyha Özgül\'e ve tüm bağışçılara teşekkür etti. Ak, \"Mehmet Selda Topal\'ın son yıllarda fakültemize yaptıkları destekler, yeni isimlerin eklenerek artmasıyla bizleri sevindiriyor. Her birinize destekleriniz için ayrı ayrı teşekkür ediyoruz\" dedi.

Ardından bağışçılara ve geceye destek veren sanatçılara teşekkür plaketi verildi.

Gecenin sürpriz bağışı ise Ömer Faruk Özgül\'den geldi. Özgül, İşitme Engelli Çocuk Eğitim Merkezi\'ne desteğinin yanı sıra, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil servisindeki sedyelerin yenilenmesi için önemli bir bağış yaptı.

OYUNCULARDAN ŞARKILAR

Eda ve Metin Özülkü\'nün konser verdiği geceye ise oyuncular damga vurdu. Sahneye ilk olarak Deniz Çakır çıktı. Daha sonra sahnede Fırat Tanış yer aldı. Tanış, \'Ben de İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Bu yüzden burada olmaktan ayrıca kıvanç duyuyorum\' diyerek iki şarkı okudu. Nilgün Belgün ise hem şarkılar söyledi hem de esprileriyle salonu kahkahaya boğarak büyük alkış aldı. Gecenin finalinde ise sanatçıların sahnede oluşturduğu koro salondaki coşkuyu doruğa çıkardı.



Görüntü Dökümü:

-Mahmut Ak\'ın açıklamaları

-Eda-Metin Özülkü konser

-Fırat Tanış ve Nilgün Belgün\'ün şarkı söylemesi

-Korodan görüntüler

-Salondan detaylar

-Genel görüntüler

17.01.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180117020

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