DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (ÖZEL)

ARAÇTA SIKIŞAN KADIN İÇİN SEFERBER OLDULAR

* Polis, sağlık ekipleri ve çevredekiler araçta sıkışan kadını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

* Sağlık ekipleri, yan yatan aracın içine sunroof\'tan (tavan penceresi) girip, yaralıya ancak öyle müdahale edebildi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Fatih\'te sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol ortasındaki bariyerlere çarptıktan son yan yattı. Yaralanan aracın sürücüsü kadın, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Haliç Köprüsü Fatih ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Yalçın 34 RK 005 plakalı aracıyla seyir halindeyken yolu karıştırarak, sapakla ana yolu ayıran bariyerlere çarptı. Araç önce bariyerlere çarptı ardından da yan yattı. Kazayı gören yoldan geçen diğer sürücüler araçta sıkışan kadının yardımına koştu; durumu da polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye ulaşan polis ve sağlık ekipleri ile çevredekilerle birlikte kadını sıkıştı yerden kurtarmak çalışmalara başladı.

TAVAN PENCERESİNDEN MÜDAHALE EDEBİLDİLER

Sağlık ekipleri, yan yatan aracın içine sunroof\'tan girip, yaralıya ancak öyle müdahale edebildi. Bu sırada polisler ve diğer sürücüler de otomobilin ters dönmemesi için elleriyle araca destek verdi. Yaralı sürücü yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle 1 saat trafiğe kapanan yol kaza yapan aracın kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kadını kurtarma çalışmaları

-Sağlık ekiplerinin tavan penceresinden otomobile girişi

-Polis, sağlık ekipleri ve vatandaşların seferberliği

-Kadının araç içinden çıkarılışı

-Yaralı kadının ambulansa götürülüşü

-Yan yatan araçtan görüntü

-Aracın çekiciye yüklenmesi

-Genel ve detaylar

14.01.2018 - 10.30 - Haber Kodu : 180114044

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2- BEYOĞLUNDA SİLAHLI KAVGADA TAKSİYE 6 MERMİ İSABET ETTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda yoldan geçen bir taksiye 6 mermi isabet etti.

Olay, sabah saatlerinde Refik Saydam Caddesi üzerinde yaşandı. Caddede karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. O anda bir kişi belindeki tabancayı çıkarıp kavga ettiği kişilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar bu sırada caddede seyir halindeki bir taksiye isabet etti. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken kavganın tarafları kayıplara karıştı. Aracına 6 mermi isabet eden taksi sürücüsü Rahim Kartal durumu polise bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunup delil toplayan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Taksiden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Yerdeki boş kovanlardan detay görüntü

-Araçtaki deliklerden detay görüntü

-Aracın camlarının kırılması

-Olay yeri inceleme polisinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

14.01.2018 - 10.07 - Haber Kodu : 180114042

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3- OTOMOBİL TAKLA ATTI SÜRÜCÜNÜN BURNU BİLE KANAMADI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan araç ağaçlara çarpıp takla attı. Kazada sürücü kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. Deniz Erşçi yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç yol kenarındaki ağaçlara çarpıp takla attı. Erşçi, kazayı şans eseri yara almadan atlattı. Diğer sürücülerin yardımıyla da ters dönen otomobilinden çıkarıldı. Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde bir şerit trafiğe kapandı. Kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı.

\"KOŞTUK YARDIMINA GELDİK\"

Kazanın görgü tanığı Ferhat Özdemir, \"Yukarıdan geliyorduk, arkadaş su birikintisine kaptırdı kendini. Frene bastı araba kızakladı, buraya geldi. Burada ağaca vurdu. Buradan diğer ağaca vurdu. Yolun öbür tarafına geçmedi Allah\'tan. Koştuk yardıma geldik, araçtan çıkarttık\' dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Takla atan araçtan genel ve yakın detaylar

-Kaza yapan sürücüden detay görüntü

-Devrilen ağaçlardan detay görüntü

-Sağlık ve polis ekiplerinden detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

14.01.2018 - 11.40 - Haber Kodu : 180114057

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4- VEREM VE SSPE HASTALARINA TEDAVİ VE BAKIM İÇİN AYDA 1683 TL

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı\'nın imzaladığı protokol ile Türkiye\'de 4 bin 300\'e yakın tüberküloz ve SSPE hastasına her ay 1083 TL tedavi desteği, bakım için desteğe ihtiyaç duyanlara da ayrıca 600 TL verilmesi kararlaştırıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan \"Ağır Kronik Hastalıklar Yardım Programına ilişkin öuygulamanın kılavuzunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığı ile Türkiye\'deki bütün valilik ve kaymakamlıklara gönderdi. Yazıda Anayasa\'nın 5\'inci maddesi uyarınca kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlayarak insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli koşulları hazırlamanın devletin temel amaç ve görevleri arasında bulunduğu, 3 bin 294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu\'nun 1\'inci maddesinde \'Fakr-u zaruret\' içinde ve muhtaç durumda bulunanlara yardım etmek ile \'Sosyal adaleti pekiştirici tedbirler alarak gelir dağılımının adilane dağıtılmasını sağlamanın hedeflendiği ifade edildi.

Yazıda, halen 40 farklı türde sosyal yardım ve proje yardımlarına devam edildiği hatırlatılırken Türkiye ve dünyada ağır kronik ve bulaşıcı hastalıkların bireysel ve toplumsal sağlığı tehdit ettiği, bu durumun hastalarda mali ve psiko-sosyal yönden de kayıplara neden olduğu vurgulandı. Yazıda, \"Birçok özelliği ile dünya çapında ilk olma özelliği taşıyan programın ilk aşamasında tüberküloz ve kızamık mikrobunun yol açtığı bir beyin hastalığı olan SSPE ile mücadele eden yoksul vatandaşlarımıza düzenli nakdi destek sağlanacaktır\" denildi.

Yeni uygulamayla hastalıkla mücadele eden ve tedavi süreçlerini evlerinde sürdüren hasta ve ailelerinin zorlu mücadelede yanlarında olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Dünyada her yıl 9 milyon kişinin tüberküloz hastalığına yakalandığı 1 milyon 700 bin kişinin öldüğü, hastalığı Avrupa\'da tahmini görülme sıklığının 100 binde 36, Türkiye\'de 100 binde 15\'e geriletildiği vurgulandı. SSPE hastalarının yatağa bağımlı ve evlerinde sürekli olarak tıbbi cihaz kullanmaları gerektiği ifade edilirken bunlara aylık 1083 TL ödeme yapılacağı, bakımlarını yatağa bağlı sürdürenlere ek olarak aylık 600 TL verileceği ifade edildi.

UYGULAMA BAŞLADI

Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan, tüberküloz ve SSPE hastalarına nakdi yardım programına başladıklarını söyledi. DHA muhabirine uygulama hakkında bilgi veren Kaymakam Doğan, \"Tüberküloz ve SSPE hastalarının kişi başı gelirleri 960 TL\'nin altındaysa bunlara her ay düzenli olarak nakdi yardımda bulunacağız. Yardımlar hastalıkları süresince devam edecek.Bu yıl için 1083 TL bu yıl için yardım edilecek. Hastanın yatalak ve birileri tarafından bakılması durumundaysa bunlara ilaveten doktor raporu ile 600 TL daha verilecek. Bu hastalığa iyi tedavi ve iyi beslenme, dolayısı ile maddi destek gerekiyordu. Hükümetimizin aldığı kararla bu programı sosyal devlet ilkesi gereği başlatmış bulunmaktayız. Tüberküloz ve SSPE hastalarının en kısa sürede incelemesini yaparak maddi yardım sağlanması için karar alacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaymakamın uygulama ile ilgili bilgi vermesi

-Tüberküloz hastalığı ile ilgili arşiv görüntüler

14.01.2018 - 10.40 - Haber Kodu : 180114046

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5- DUAYEN GAZETECİ BAKİ AVCI HAYATINI KAYBETTİ



Haber: İstanbul DHA

Sözcü Gazetesi haber müdürü duayen gazeteci Baki Avcı, bu sabah geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Baki Avcı bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Baki Avcı 1962 yılında doğdu. Gazetecilik mesleğine 15 Mart 1977 yılında başladı. Harçlıklarıyla biriktirdiği para onun ilk fotoğraf makinesini almasını ve mesleğe başlamasını sağladı. Koyu bir Galatasaray taraftarı olarak bilinen Avcı 56 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Görüntü Dökümü:

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-Baki Avcı\'nın fotoğrafı

14.01.2018 - 11.42 - Haber Kodu : 180114059

