

1- TÜMÖR AMELİYATINA HAZIRLIK İÇİN ANNE KARNINDAN SADECE KAFASI ÇIKARILDI

- Ayakları anne karnındayken tümör ameliyatına hazırlandı

Haber-Kamera: İstanbul DHA

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi çok nadir görülen bir operasyona imza attı. Kosovalı Nil bebeğin anne karnında iken ,doğduğunda nefes almasını engelleyecek bir tümöre sahip olduğu tespit edildi. Doğum esnasında kordon bağı kesilmeden anne karnından sadece yarısı çıkarılarak soluk borusuna tüp yerleştirildi ve oksijensiz kalması engellendi.

AMELİYATA 20 KİŞİLİK EKİP KATILDI

3 profesör,5 uzman hekimden oluşan 20 kişilik bir ekip ile gerçekleştirilen ameliyat İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde ilk kez gerçekleştirildi. Ameliyat ile boynundaki tümörden kurtulan Nil, 3 kilo 100 gram olarak doğum kayıtlarına geçti. Nil bebeğin tümörünün ise 15 cm çapında, 100 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.

\"YURT DIŞINDA DOĞUMU GERÇEKLEŞTİRİN\" DENİLDİ

Kosova\'da yaşayan Selda Sayhadi Tatar (29) ve Caner Tatar\'a (29) bebeklerinin boynunda bir kitle olduğu ve doğum sırasında sıkıntılar yaşayabileceği söylenince çare aramaya başladılar.Üniversite eğitimlerini Türkiye\'de alan genç karı koca İ.Ü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi\'ne başvurdu. Çok nadir görülen boyun tümörü nedeniyle bebek sezaryen yöntemiyle anne karnından sadece yarısı çıkartılarak nefes yolu açıldı. Bu sırada bebeğin oksijensiz kalmaması için kordon bağı kesilmedi ve anneden beslenmeye devam etti. Bebeğin solunumu sağlandıktan sonra da yoğun bakıma alındı ve ertesi gün boynundaki kitleden ameliyatla kurtarıldı. Bu süreçte doğum esnasında hem bebek oksijensiz kalmamış oldu hem de nefes alması için boğazı delme işlemi gerçekleştirilmedi.

\"ANNE İLE BAĞI KOPMADAN, KAFASI ÇIKTIKTAN SONRA SOLUK BORUSUNA TÜP YERLEŞTİRİLDİ\"

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rıza Madazlı doğumun 37 hafta bittikten sonra gerçekleştiğini açıkladı. Madazlı doğumun EXIT olarak adlandırılan bir yöntem ile gerçekleştirildiğini belirterek \"Anne ile bebeğin göbek bağı kesilmeden kafasını sezaryen ile dışarıya çıkarttıktan sonra anestezist arkadaşımız entübasyon olarak adlandırılan soluk borusuna tüp yerleştirme işlemini gerçekleştirdi. Bu oldukça zor bir entübasyondu ve bu konuda çok deneyimli bir kişinin bunu yapması gerekiyordu ve ekibimizdeki çok deneyimli anestezist arkadaşımız bu işi gerçekleştirdi. Buradaki kritik nokta buydu çünkü solunumun devam etmesi gerekiyordu. Anne ile bağ koparıldıktan sonra çocuğun oksijenizasyonunun sağlanması mümkün olmayacağı için entübasyon gerçekleşmeyebilir ve bu dönemde çocuk kaybedilebilirdi. Dolayısıyla anne ile bağı kopmadan rahim içerisinden çıkartılmadan bir tek kafası çıktıktan sonra plasenta yoluyla anne ile dolaşımı devam ettiği süre içinde işlem gerçekleşti.\"

PROF. DR. GONCA TEKANT: \"40 BİN DOĞUMDA BİR GÖRÜLÜYOR\"

Kitlenin teratom adı verilen çocukluk çağında görülen bir kitle olduğunu ancak boyun bölgesinde görüldüğünde soluk borusu, atar ve toplar damarları etkilediği için hayati risk yaratma ihtimalinin daha yüksek olduğunu belirten İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı\'ndan Prof. Dr. Gonca Tekant operasyonu yapan ekipte bulundu.Tekant \"Zorlu bir vakaydı. Ama ekip çalışmasıyla bütün zorlukları birlikte güvenli bir şekilde aştık. Bebeğimizin hiçbir zaman oksijen düşüklüğü yaşamadı hiçbir aşamada en ufak bir şekilde beynine oksijen gitmesi konusunda bir sıkıntı yaşanmadı. Kitle bebeğin yaşı ve yerleşimi göz önünde bulundurulduğunda zor bir kitleydi. MR\'da gösterildiği gibi hayati bir sürü yapıya yani soluk borusu, damarlar ve yemek borusuyla komşuluğu vardı. Dolayısıyla cerrahi planlamada dikkatli titiz bir çalışma gerekti. Yüze giden yüz sinirleri, atar damar toplar damarlar, soluk borusu, hepsi korunarak ameliyat uzunca bir süre içerisinde aşağı yukarı 3 saat içerisinde gerçekleştirildi. Servikal teratom dediğimiz yani boyun bölgesinde görülen teratomlar yaklaşık 40 bin doğumda bir görülüyor.\"

PROF. DR. FATİŞ ALTINTAŞ: \"ENTÜBASYON YAPILAMASAYDI BOYNUNDA DELİK AÇILACAKTI\"

Bebeğin sezaryen yoluyla dünyaya geldiğini,EXIT adı verilen bir doğum prosedürü uygulandığını, bu nedenle farklı bir anestezi uygulandığını da açıklayan Prof. Dr. Altıntaş \"Bebekler normal sezaryende göbek kordonu kesilir, nefes almaya başlar ve çocuk hastalıkları uzmanına teslim edilir. Bizim de işimiz anneyle ilgili olarak devam eder ameliyatın sonuna kadar. Ama burada bebek göbek kordonu kesilip hayata geldiğinde nefes alması mümkün olmayabilirdi çünkü boynundaki kitle üst hava yoluna bası yapacaktı. Eğer normal yollardan entübasyon gerçekleştirilemeseydi ekipte hazır bulunan çocuk cerrahisi uzmanları trakestomi denilen yöntemle boynunda delik açarak hava yolunu sağlayacaklardı. Ancak buna gerek kalmadı ve biraz zor da olsa bebeğin sadece baş kısmı anne vücudunun dışındayken, kolları ve bacakları annenin uterusu içindeyken göbek kordonu henüz kesilmemişken entübasyonu gerçekleştirdik. Daha sonra göbek kordonu kesildi ve hava yolu güvenli bir şekildeyken çocuk hastalıkları yeni doğan yoğun bakımına gönderdik.\"

\"HİÇ ENDİŞELENMEDİM ÇÜNKÜ DOĞUMHANEDE 20 DOKTOR VARDI\"

Anne Selda Tatar, doktorların ilgisini gördükten sonra çok rahatladığını belirtti ve duygularını şöyle anlattı: \"Başta çok endişeliydim hastaneye gelip, kontroller yapıldığında çok yanımda durdular o yüzden inanılmaz rahattım. Başımda 20 doktor vardı. Hepsi yanıma gelip \'Merak etme\' dediler. O yüzden çok rahattım ameliyatta. Ameliyatta gözümü açınca hemen kızım iyi mi dedim iyi dediler.Her şey çok güzel oldu şimdi bebeğimizi de alıp Kosova\'ya dönmeyi bekliyoruz.\" Baba Caner Tatar ise \"Biz de Türkiye\'de okuduğumuz için buradaki hastanelerin özellikle Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi\'nin ileri düzeyde olduğunu biliyorduk. Hemen vakit kaybetmeden uçağa binip Türkiye\'ye geldik.Ameliyat da çok başarılı oldu\" dedi.

DOÇ. DR. ZEKAYİ KUTLUBAY: \"BU TARZ VAKALARIN ALTINDAN BAŞARIYLA KALKMAYA ÇALIŞIYORUZ\"

Başhekim Doç. Dr. Zekayi Kutlubay şunları söyledi: \"Hastanemizde uzman doktorlarımızın, diğer tüm ekibin gayretiyle başarılı bir operasyon geçirildi. Şu an hem anne açısından hem bebek açısından her hangi bir risk yok. Biz Cerrahpaşa Tıp Fakültesi olarak bu tip zor vakaları elimizden geldiği kadar sağlıklarına kavuşturmak için gayret ediyoruz. Birden fazla branşın müdahale etmesi gerekilen durumlarda saatlerce süren operasyonlar da gerçekleştirebiliyoruz. Bu tarz vakaların altından başarıyla kalkmaya çalışıyoruz.\"

Görüntü Dökümü:

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-Ameliyattan görüntüler

-Anne ile röp.

-Baba ile röp.

-Doktorların açıklaması



06.01.2018 - 09.35 Haber Kodu : 180106018

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2- İSTANBUL MERKEZLİ 9 İLDE FETÖ OPERASYONU

- Bylock kullandığı tespit edilen 36 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Haber: İstanbul DHA

stanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu düzenleniyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçaklık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce 40 adreste yapılan operasyonda BYLOCK kullanıcısı olduğu öne sürülen 36 kişi hakkında gözaltı kararı bulunuyor

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3- (geniş haber)- OTOMOBİL İLE MİNİBÜS KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ 4 YARALI

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada bir kişi hayatını kaybederken, dört kişi yaralandı.

Kaza Kayabaşı Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre , Cemal Çelik(47) hakimiyetindeki otomobil karşı yönden gelen minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası Çelik\'le birlikte otomobilde bulunan 3 kişi ve minibüs şoförü araç içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil ile minibüs içinde sıkışan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Durumu ağır olan otomobil sürücüsü Cemal Çelik\'e sağlık ekipleri dakikalarca kalp masajı yaptı. Çelik, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise evre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nediyle İstiklal Caddesi her iki yönde de trafiğe kapandı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yapan araçlardan görüntü

-Sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Kalp masajı yapılması

-Diğer detaylar



06.01.2018 - 11.22 Haber Kodu : 180106051

06.01.2018 - 11.22 Haber Kodu : 180106051

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4- NAKLİYECİLER SİTESİNDEKİ YIKIMDAN GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

Nakliyeciler Sitesi\'nin yıkılmasına yönelik kararın ardından eylem yapan ambar çalışanlarıyla polis arasında başlayan ve yaklaşık 6 saat süren pazarlıkların sonrasında anlaşma sağlanmıştı. Sadece 17 boş dükkanın yıkımı gerçekleştirildi. Yıkım bugünlük tamamlandı. Polisin site çevresindeki önlemleri devam ediyor. Sitenin giriş ve çıkışlarına arama noktaları kuruldu. Resmi araçların dışında siteye araç alınmıyor.

Görüntü Dökümü:

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GÜNDÜZ GÖRÜNTÜSÜ

-Yıkım alanından görüntü

-Çevik kuvvet polisleri

-Detaylar

GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Çevik kuvvet ekipleri

-Vatandaşların beklemesi

-Vatandaşların İstiklal Marşı\'nı söylemesi

-Sloganlar atılması

-Vatandaşların polisleri alkışlaması

-Park halinde bulunan araçların çekilmesi

-İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri

-İş makinalarının yıkım için içeriye girmesi

-Zırhlı polis aracı

-Genel ve detaylar



06.01.2018 - 03.52 Haber Kodu : 180106007

06.01.2018 - 04.43 Haber Kodu : 180106010

06.01.2018 - 04.44 Haber Kodu : 180106011

06.01.2018 - 07.18 Haber Kodu : 180106013

06.01.2018 - 08.10 Haber Kodu : 180106014

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5- KARTAL SAHİL YOLUNDA FECİ KAZA :1 ÖLÜ

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kartal sahil yolunda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada yaya feci şekilde hayatını kaybederken sürücü gözaltına alındı.

Kaza saat 07.30 sıralarında Kartal sahil yolu Pendik istikametinde meydana geldi.Ufuk Çoban\'ın kullandığı 34 PG 9824 plakalı otomobil sahil yolunda ilerledği sırada yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kaza mahaline dubalar koyarak güvenlik önlemi aldı.İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelenemede ismi öğrenilemeyen yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.

60-65 yaşlarındaki bir erkek olduğu öğrenilen kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Sürücü ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Trafik yoğunluğu cenazenin kaldırılmasının ardından normale döndü





Görüntü Dökümü

-Sahilyolundan görüntü

-Yerdeki cenazenin görüntüsü

-Kazaya karışan aracın görüntüsü

-Trafik ekiplerinin çalışması

-Olay yeri inceleme ekiperiin açışması

-Cenazenin kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



06.01.2018 - 09.50 Haber Kodu : 180106022

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6- MOTOSİKLETLE KOLTUK TAŞIDI; HEM KENDİ CANINI HEM DE DİĞER SÜRÜCÜLERİN CANINI HİÇE SAYDI

Haber: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Şişli Büyükdere Caddesi\'nde dün saat 21.00 sıralarında bir motosiklet sürücüsü motosikletle koltuk taşıdı. Hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını hiçe sayarak yapılan yolculuğu başka bir sürücü cep telefonuyla görüntülendi. Motosiklet sürücüsü ile onu görüntüyen sürücünün yollarının ayrılmasıyla görüntü son buldu.



Görüntü Dökümü

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-Cep telefonu görüntüsü motosikletin cadde üzerinde gidişi

-Cep telefonu görüntüsü detay görüntüler



06.01.2018 - 10.24 Haber Kodu : 180106029

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7- MÜFTÜLÜK ÇAĞRI YAPTI, CEMAAT 350 YETİMİN 1 YILLIK EĞİTİMİNİ ÜSTLENDİ



Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL DHA

Avcılar Müftülüğü, ilçedeki yetimlerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için başlattığı \'Bir Yetim De Sen Okut kampanyasına kısa sürede büyük destek verildi. İlçedeki 350 yetime 1 yıl süreyle her ay 100\'er TL eğitim desteği sağlandı.

Avcılar Müftülüğü, İlçe Kaymakamlığı ile birlikte \'Bir Yetim De Sen Okut\' kampanyası başlatılırken, Cuma vaazlarında cemaate ve Kuran kurslarına devam eden yetişkinlere din görevlileri eğitim çağındaki yetimlerin eğitim ve öğretimlerini sürdürebilmeleri için 1 yıl süreyle ayda 100\'er TL destek sağlamalarının büyük önem taşıyacağı anlatıldı. Kampanya kısa sürede büyürken, ilçedeki belirlenen 350 yetim çocuğun eğitim giderlerini karşılamayı kabul edenler taahhütname imzaladı. Kampanyanın olumlu sonuç vermesi üzerine Merkez Camii\'nde toplanan binlerce kişiye teşekkür eden konuşma yapan Müftü Bekir Derin, İslam dininin yetime sahip çıkılmasını emrettiğini, anne veya babasını kaybetmiş küçük çocukların üzerindeki yükü hafifletmenin geride kalanlara sorumluluk yüklediğini söyledi. Müftü Derin, necip Türk milletinin sadece kendi aile efradının değil, tüm Müslümanların, zor durumda kalanların yardımına koştuğunu bunu insani, vicdani, dini, ahlaki bir vecibe olarak gördüğünü belirtirken, \"Yaptığımız çağrı üzerine hayırda birbirinizle yarış ettiniz. Son rakamı göre 350 yetime hamilik yapmayı kabul ettiniz. Allah hepsinden razı olsunö dedi. Kaymakam Hulusi Doğan da, Türkiye\'ye örnek bir çalışma yapıldığını, din görevlilerinin işadamlarını ziyaret ederek bu kampanyaya büyük destek verdiklerini belirtirken, \"Bir yetim ağlarsa dünya ağlar\' diye bir söz vardır. Yetimler bizim için çok önemli. Yetimler bizim için şehit ve gazilerimiz ve onların geride bıraktıkları gibi çok önemli. Hayırseverler işadamlarımızı onore etmek için plaket vermeyi teklif kabul etmediler. Müftü ve din görevlilerine başarı belgelerini huzurunuzda takdim etmek istiyorum\" dedi:

Cuma namazını kılmaya gelen ve din görevlilerini belgelerini veren Sağlık eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu; Avcılar kaymakamı ve müftüsü başta olmak üzere din adamları ve iş adamlarını bu duyarlılıklarından ötürü kutlarken, şöyle dedi:

\"Yetime, garibe, gurebaya sahip çıkmak, medeniyetimizin bir parçasıdır. Bu duyarlılık nedeniyle teşekkür ediyorum.Burada bulunmak benim için güzel bir tevafuk oldu. Esasen bize ait olan son yüzyılda birazcık kaybetmeye yüz tutmaya, küllenmeye başlamış bu değerlerimizi gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Halkımızın bu fıtratında olan güzellikleri çok güzel bir şekilde yansıtmaya devam edeceğiz\"

Görüntü Dökümü:

-Kampanya afişinden görüntüler

-Avcılar Müftüsü Bekir Derin kampanya ile ilgili bilgi verirken

-Kaymakam konuşurken

-Din görevlilerine belgeleri dağıtılırken

-Sağlık eski Bakanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu konuşurken

06.01.2018 - 10.48 Haber Kodu : 180106039

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8- OTOMOBİL HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

İstanbul\'da alışveriş için kısa süreliğini durarak kontak anahtarını üzerinde bırakan sürücüleri takip ederek otomobilleri çalan Anıl E.(28) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin Çengelköy\'de bir otomobili çalarken görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Çengelköy\'de 6 Aralık 2017 tarihinde polise başvuran B.M.Ö(31) adlı kadın alışveriş için bir marketin önünde durdup kontak anahtarını üzerinde bırakarak içeri girdiğini geri döndüğünde aracının yerinde olmadığını söyledi. Polis güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde mağdur B.M.Ö.\'nün \' aracından inmesinin hemen ardından yaklaşan bir kişinin otomobile bindiğini ve çalıştırarak uzaklaştığını gördü. Polis şüpheliyi ararken bu kez 20 Aralık 2017 tarihinde tekrar ortaya çıkan şüpheli bu kez mağdur S.S.(40)\'ın kontak anahtarını üzerinde bıraktığı otomobili çaldı.

YETKİLİLER VATANDAŞLARI UYARDI

Oto hırsızlık büro amirliği tarafından yapılan soruşurmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelinin kimliğini tespit etti. Daha önceden polise geliş kaydı bulunan Anıl E.(28) polis tarafından yakalandı. Yetkililer vatandaşları uyararak kısa süreliğinde olsa araçlarından indiklerinde mutlaka kontak anahtarını yanına almalarını istedi.



Görüntü Dökümü:

-GÜVENLİK KAMERASI

-Hırsızlık anı

-AKTÜEL

-Zanlının emniyetten çıkışı



06.01.2018 - 11.31 Haber Kodu : 180106056

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9- AVCILAR\'DA \"TOKAT\" YÜZÜNDEN CİNAYET



Haber: Ali AKSOYER/İSTANBUL DHA

Avcılar\'da ortağı Umut Naz (22)\'ı otomobilin içinde tabancayla vurarak öldüren Recep T.(49) polis tarafından yakalandı. Öldürülen kişinin iş ortağı şüpheli \"Tartıştık bana tokat attı.Benden yaşça küçük olduğu için kendime yediremedim.\" dedi.

Avcılar, Gümüşpala mahallesinde 5 Aralık 2017 tarihinde saat 23.40 sıralarında meydana gelen olayda Umut Naz(22) bir otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada Umut Naz\'ın iş ortağı ile arasının bozuk olduğunu tespit etti. Polis cinayet gününden beri ortada olmayan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis önceki gün şüpheli Recep T.\'yi yakalamak için operasyon yaptı. Sultanbeyli\'de bir eve yapılan baskında Recep T. ile onu sakladığı öğrenilen Hüsnü K.(56) bir adet av tüfeği ile birlikte yakalandı.

\"BANA TOKAT ATINCA SİNİRLENDİM\"

Cinayet Büro Amirliğinde suçunu itiraf eden şüpheli Recep T. poliste verdiği ifadesinde suçunu itiraf etti. Birlikte iş yaptıkları ortağı ile tartıştıklarını anlatan Recep T. \"Tartışma sırasında bana tokat attı. Yaşı benden küçük olduğu için bunu kendime yediremedim. Sinirlendim ne yaptığımı hatırlamıyorum.\" dedi.

TUTUKLANDI

Şüpheli Recep T. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Öte yandan zanlıya yardım ve yataklık suçundan gözaltında tutulan Hüsnü K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Görüntü Dökümü:

-Zanlıların emniyetten çıkışı

-Umut Naz\'ın fotoğrafı

06.01.2018 - 11.39 Haber Kodu : 180106057

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