DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- SANCAKTEPE\'DE DEHŞET: 2 KARDEŞİ ÇEKİÇLE ÖLDÜRDÜ (2)



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Sancaktepe\'de bir evde 2 kardeşin cesedi bulundu.

Sancaktepe Sarıgazi\'de bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede 2 erkeğe ait ceset bulundu. 6 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Eve gelen polisler, Barış K. ve Metin K. \'nin cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi. Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz\'ın yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı. Polisin olayla ilgil incelemesi sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Polisin incelemesi

27.12.2017 - 10.22 - Haber Kodu : 171227014

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2- YOLDAN GEÇENLERE ALDIRIŞ ETMEDEN ELEKTRONİK EŞYALARI BÖYLE ÇALDILAR

Haber - Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Üsküdar\'da iki kişi, camını kırıp kapısını açtıkları araçtan 25 bin liralık elektronik eşyası çaldı. Şüphelilerin, yoldan geçenlere aldırış etmeden elektronik eşyaları çalıp araçlarına yüklemeleri saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, dün sabah 07.00 sıralarında Çengelköy\'de meydana geldi. Oto elektronik eşyası satan Yunus Dal, önceki akşam iş çıkışı, içinde elektronik eşyaların olduğu hafif ticari aracını evinin önüne park etti. Sabah tekrar işe gitmek için evinden çıkan babası Bekir Dal, aracın camlarının kırılarak içindeki eşyaların çalındığını fark etti.

Bunun üzerine Çangelköy Polis Merkezi\'ne giden Yunus Dal, durumu polise bildirdi. Polis, olay yerine gelerek hırsızlığın olduğu araçta delil araştırması yaptı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Evlerinin bulunduğu binanın güvenlik kameraları da incelendi. Yapılan incelemede, hırsızlık anının saniye saniye kameraya yansıdığı ortaya çıkarıldı. Görüntülerde; karşı yönde otomobillerini park eden iki kişinin, elektronik eşya yüklü aracın yanına gelerek camlarını kırdıkları, ardından kapısını açarak kolilerdeki malzemeleri kendi araçlarına taşıdıkları görüldü. Şüphelilerin, yer kalmayınca da malzemeleri kolilerden çıkararak araçlarına yüklemeleri görüntülere yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin, kolileri araçlarına taşıdıkları sırada yoldan geçenlere aldırmadıkları, yoldan geçenlerin de olaya müdahale etmedikleri görüldü. Yunus Dal\'ın babası Bekir Dal\'ın binadan çıktığını gören şüphelilerin araçlarına binerek hızla uzaklaştıkları da kamera kayıtlarına yansıdı.

\"25-30 BİN LİRA ZARARIMIZ VAR\"

Elektronik eşyaları çalınan Yunus Dal, \"Akşam arabamızı evin önüne park ettik. Sabah geldiğimizde bir baktık arabanın camı patlamış, içinden malzemeler alınmış ve yolun karşısında da boş kolileri gördük. Ondan sonra polis merkezini gidip parmak izi falan verdik. Araba teybi, araba hoparlörü, oto müzik sistemleri vardı. 25-30 bin lira zararımız var.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-şüphelilerin araçla gelmeleri

-Aracın camını kırmaları

-Kolileri taşımaları

-Yoldan geçen araçlar ve insanlar

-Bekir Dal\'ın evden çıkması

-Şüphelilerin araçlarıyla uzaklaşmaları

(AKTÜEL)

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-Yunus Dal ile röportaj

-Soygunun olduğu araçtan görüntüler

-Genel ve detaylar

27.12.2017 - 09.36 - Haber Kodu : 171227009

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3- 29 İLDE \'BYLOCK\' OPERASYONU: 172 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi\'nin akademisyen ve çalışanlarına yönelik 29 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 172 şüpheliden 54\'ü yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturma kapsamında, 667 sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi\'nde görev yapan ve örgütün şifreli mesajlaşma programı \'ByLock\' kullanıcısı olduğunu tespit edilen 172 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalanması için İstanbul merkezli 29 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 38\'i İstanbul\'da 54 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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4- JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda 4 kilogram kokain ile 1 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurtdışından İstanbul\'a getirilen kokainin, A.B. tarafından \'torbacılar\'a dağıtılacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, A.B.\'yi takibe aldı. Jandarma geçtiğimiz günlerde Bahçelievler\'de bir lokantaya operasyon düzenledi; A.B. gözaltına altına alındı. Lokantanın deposunda yapılan aramada 4 kilogram kokain ele geçirildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aynı gün Avcılar\'da bir adrese de baskın yaptı. Operasyonda tepsi içinde 1 kilogram eroin ile afyon sakızı bulundu; Y.K. gözaltına alındı.

Her iki operasyonun şüphelisi de jandarmadaki sorgusunun ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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-Baskın anı

-Adreslerde yapılan aramalar

-Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

-Genel ve detaylar

27.12.2017 - 09.28 - Haber Kodu : 171227008

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5- BEŞİKTAŞ\'TA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA- Cemil ÖZDEMİR / İstanbul DHA

Başiktaş\'ta kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen araç, refüje çarptı. Kazada 1\'i kadın 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi\'nde saat 09.00 sıralarında meydana geldi.

Sarıyer\'den Beşiktaş istikametine seyreden araç, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçip, orta refüje çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıların yardımına o sırada sahilde balık tutanlar koştu. Olay yerine ambulans çağrıldı. 1\'i kadın 4 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Görgü tanığı Onur Şavkı, \"Kavşakta dönen araçlara yeşil ışık yanıyordu. Araç da hızla geldi. Dönen araçlara vurmamak için manevra yapınca orta refüje çarptı. Araba takla atmaktan son anda kurtuldu. Şoförle birlikte 4 kişi yaralandı\" dedi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların ambulansa alınması

-Kaza yapan araç

-Yoldan görüntü

-Görgü tanıkları ile röp.

-Genel ve detaylar

27.12.2017 - 10.56 - Haber Kodu : 171227026

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6- BAĞCILAR\'DA TEKSTİL FABRİKASI ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da bir tekstil fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı.

Yangın saat 08.00 sıralarından Bağcılar Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. 6 katlı binanın en üst katında bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi. Pattlama sonrası yangın çıktı. Fabrikanın güvenlik görevlileri hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocasinan, Bağcılar, Sefaköy, Bakırköy ve Başakşehir itfaiye ekipleri yangına müdahala etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

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-CEP TELEFONU

-Alevlerden görüntü

-Çıkan dumanlar

-AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Fabrikadan görüntü

-İtfaiye ekipleri

-Toplanan vatandaşlar

-Detaylar

27.12.2017 - 09.15 - Haber Kodu : 171227007

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7- BERBER DÜKKANINDAN HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Avcılar\'da bir berber dükkanına kapıyı tornavida ile zorlayarak giren hırsız yaklaşık 100 TL tutarında eski tıraş makineleri ve 15 poşet çay çaldı. Kamera görüntülerini izleyen berber Öztürk Karahan, hırsızın içerideki 3 küçük televizyon, içinde 500 TL\'ye yakın para bulunan sadaka kutusunu götürmemesine şaşırdığını belirterek, şikayetçi olmayacağını söyledi.

Olay, Üniversite Mahallesi\'ndeki Öztürk Karahan\'a ait berber dükkanında saat 02.00 sıralarında geldi. Yüzünü saklama gereği duymayan kimliği bilinmeyen hırsız, kolunda sakladığı tornavidayı çıkararak kapıyı zorladıktan sonra içeri girdi. Bir süre içeride emekleyerek ilerleyen hırsız, berber koltukların yanındaki etajerlerin çekmecelerini tek tek açarak kullanılmış, büyük bölümü eski birkaç eski tıraş makinesi ile biraz bozuk parayı alarak poşete koyup götürdü.

Sabah işyerine gelen kalfa ve çıraklar kapıyı açık görünce Karahan\'a bilgi verdi. İşyerindeki kamera kayıtlarını inceleyen Öztürk Karahan, hırsızın her koltuğun karşısında bulunan 3 küçük led televizyon, içerisinde müşterilerin attığı 500 TL\'ye para bulunan sadaka kutusunu çalınmadığını sadece eski birkaç tıraş makinesi, biraz para ve bir kalfanın 15 poşet çayının çalındığını gördü. Karahan, hırsızlığı arkadaşlarına gülerek anlatırken, \"Hırsızın insaflısı mı, aptalı mı işyerimize girdi anlayamadım. Bu ne biçim hırsız anlayamadım gitti. Kameraları fark etmemiş de olamaz. Berber dükkanından ne çalabilir ki? Para edebilecek şeyleri çalmamış. Gecenin 02.00\'sinde 15 poşet çay, birkaç eski tıraş makinesi çalmak için hırsızlık yapılır mı? İhtiyacı varsa sabah bana gelse ona 100 verirdim. Bu kadar uğraşmasına gerek kalmazdı. Şimdi polisin de dünya kadar işi vardır. Onları da meşgul etmeyi düşünmüyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamera kaydı

-Öztürk Karahan ile röp.

-İş yerinden detaylar

-Genel ve detaylar

27.12.2017 - 10.16 - Haber Kodu : 171227013