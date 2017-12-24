DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- O ŞİRKETE İKİNCİ ŞOK...

* Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da inceleme başlattı.

* Bakan Bülent Tüfenkci,

\"Şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık\"

Haber-Kamera: Oktay ENSARİ - Gülseli KENARLI - Güven USTA - Mehmet İNAN - Olcay DÜZGÜN - Atilla MEMİŞ/ İSTANBUL DHA

Kurdukları sanal sistemle yüksek kar vaadi karşılığında vatandaşlardan para toplayan Çiftlik Bank hakkında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın suç duyurusunda bulunmasının ardından Gümrük ve Ticaret Bakanlığı da Teftiş Kurulu\'nu harekete geçirdi.

Bakanlık yetkilileri, Çiftlik Bank ile ilgili kapsamlı olarak başlatılan müfettiş incelemesinin sürdüğünü, incelemelerde 2 ortak firmanın daha ortaya çıkarıldığını ve iddia edilen 80 şarküteriyle ilgili de araştırma yapıldığını söyledi. Müfettişlerin inceleme sonucunu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü\'ne iletildikten sonra Reklam Kurulunu da direkt toplantıya çağırıp, uygunsuz görünen durumlar saplanırsa cezai işlem uygulanacağı kaydedildi.

GÜMRÜK BAKANI: GELEN ŞİKAYETLER ÇOĞALDI

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, şirkete inceleme başlatılmasıyla ilgili konuştu. DHA\'ya açıklamalarda bulunan Tüfenkci, \"Bu tür organizasyonlarda mal alım satımının somut olarak yapılmadığı bir takım ihtimallerle oluşturulan oluşumlar her zaman vatandaşı bilemediği veya hesap edemediği noktaya götürebilir\" dedi. \"Özellikle tüketicilerimizin dikkatli olmasını istiyoruz\" diyen bakan Tüfenkci, \"Çünkü gelen şikayetler çoğaldı ve biz bunun üzerine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı olarak soruşturma başlattık. Müfettişlerimizin incelemelerini bitirmesini bekliyoruz. Yapılan incelemeler neticesinde de gerekli işlemleri yapabileceğiz. Şimdi rapor aşamasında olduğu için beklemekteyiz ama ben yine bu vesileyle vatandaşlarımızı uyarmış olayım.\" diye konuştu.

TÜKETİCİ BAŞVURU MERKEZİ\'NDEN UYARI

Sistem hakkında bir uyarı da Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu\'ndan geldi. Ağaoğlu, \"Tüketicilere şunu sormak istiyorum: Bir koyup 3 almaya heveslenmeyin. Bu ülkede her kazancın bir vergisi var. Sen kazancını nasıl belgeleyeceksin, vergiyi nasıl vereceksin? Bu işte bir bit yeniği var\" dedi. \"Nerede bu zamanda bir koyup 3 ayda 3 misli kazanç?\" şeklinde konuşan Aydın Ağaoğlu, \"Bu sistemde para toplanıyor, çalıştırılıyorsa Bankacılık Düzenleme ve denetleme Kurumu\'ndan (BDDK), emtia alışverişi yapılıyor, hisseler devrediliyorsa bu tür bir işlem yapabilmek için de Sermaye Piyasası Kurulu\'nun (SPK) izni lazım\" diye konuştu. Tüketici Yasası\'nın 80. Maddesine göre piramit satış sisteminin yasak olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, vatandaşların boş hayallere kapılarak paralarını kaptırmamalarını istedi. Ağaoğlu, \"Bu tür satış işlemlerine girişenler örtülü olarak da yapsalar, yani bir mal alıp satıyor gibi davransalar bile Türk Ceza Yasası\'nın ilgili hükümlerine göre dolandırıcılıktan yargılanırlar\" ifadelerini kullandı.

CEO AYDIN AÇIKLAMA YAPMADI

Bu arada Çiftlik Bank olarak bilinen Fame Game A.Ş., Konya\'nın Tuzlukçu İlçesi\'nde kuracağını açıkladığı çiftliğin temelini attı. Mehteranlı temel atma törenine katılan şirketin 25 yaşındaki CEO\'su Mehmet Aydın, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı\'nın haklarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunması konusunda sessiz kaldı.

ÇİFTLİK BANK NEDİR?

Kurulan internet sitesinde Çiftlik Bank şöyle tanıtılıyor: \"Çiftlik Bank kendini ne kadar bir oyun olarak tanımlasa da aslında büyük karlar elde edebileceğiniz bir yatırım aracıdır. Yaptığınız gerçek yatırımlar ile çeşitli hayvanlar satın alabiliyorsunuz ve Çiftlik Bank sitesine yapacağınız düzenli ziyaretler ile gerçek para kazanıyorsunuz. Çiftlik Bank ise sizin yaptığınız yatırımları gerçek anlamda hayvan ve arazi satın alımları ile değerlendiriyor. Sistemde hayvanların ömrü genel olarak 365 gündür. Saanen keçisi bu konuda istisnadır ve ömrü 700 gündür. Yatırdığınız tutarı 4-6 ay arasında geri almış oluyorsunuz ve bundan sonraki aylar kazandığınız her kuruş sizin kar hanenize yazılıyor. Hayvanın sanal ömrü sona erdiğinde o hayvandan daha fazla gelir elde edemiyorsunuz ve yeni yatırımlar yapmanız gerekiyor. Düzenli ve mantıklı bir şekilde Çiftlik Bank\'ta vakit geçirdiğiniz de yaptığınız 1000 TL\'lik bir yatırım 1 sene sonra size en az 2200,00 TL olarak geri dönüyor. Maksimum seviye de faydalanmanız durumunda ise 1000 TL başına 2800 TL\'ye kadar kazanabilirsiniz.\"

ÇİFTLİK BANK İFLAS EDERSE…

İnternet sitesindeki verilen bilgilerde, Çiftlik Bank\'ın herhangi bir nedenle iflas bildirmesi durumunda, şirketin yatırılan ana parayı geri ödeneceği iddia ediliyor ve garanti olarak ıslak imzalı bir sözleşme gösteriliyor. En az 5000 liralık bir yatırım karşılığında sözleşmenin 15 gün içinde belirtilen adrese geleceği de belirtilen bilgiler arasında yer alıyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Bakan Tüfenci\'nin açıklaması

-Ağaoğlu\'nun açıklamaları

-Konya\'daki açılış

-CEO Aydın\'ın görüntüsü

-Çiftlik bank şarküterileri

-Bursa\'daki çiftlikten görüntüler

-Genel ve detaylar

=================================

(ÖZEL)

2- 6 BİN 277 BEKÇİ ADAYI YAZILI SINAVDA TER DÖKTÜ

* İstanbul\'da 6 bin 277 bekçi adayı yazılı sınava girdi.



* Adaylara Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltildi; 60 dakika da süre verildi.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - Ümit TÜRK - İbrahim AKTÜRK - Ramazan EĞRİ - Murat SOLAK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı\'nın İstanbul\'a alacağı 2 bin mahalle bekçisi için başvuran 9 bin 979 adaydan, şartları yerine getirerek mülakatları geçen 6 bin 277 kişi yazılı sınava girdi.

İstanbul\'da 39 ilçe kaymakamlığı aracılığıyla yapılan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nden alınan bilgiye göre, 2018 yılın ilk çeyreğinde eğitimlerini tamamlayarak göreve başlayacak 2 bin mahalle bekçisi kadrosu için; 7 bin 645\'i lise, bin 157\'si ön lisans, bin 170\'i lisans ve 8\'i yüksek lisans mezunu toplam 9 bin 979 kişi başvuru yapmıştı.

3 BİN 702 KİŞİ MÜLAKATLARDA ELENDİ

Adaylara kaymakamlıklarda kurulan komisyonlar tarafından mülakat yapıldı. Mülakatlar 13 Aralık\'ta sona erdi. Güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan, boy uzunluğu tutmayan, boy kilo endeksine uygun olmayan ve son 1 yıl içerisinde İstanbul\'da yaşamadığı tespit edilen 3 bin 702 kişi mülakatlarda elendi.

6 BİN 277 ADAY YAZILI SINAVA HAK KAZANDI

Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan, başvuru için gerekli fiziki özellikleri taşıyan ve sözlü sınavda 100 üzerinden 70 puan alan 6 bin 277 aday başarılı sayılarak yazılı sınava hak kazandı. Sözlü sınavları geçerek yazılı sınava hak kazanan adaylardan 4 bin 779\'u lise, 764\'ü ön lisans, 731\'i lisans ve 3\'ünün ise yüksek lisans diplomasına sahip olduğu öğrenildi.

50 SORU, 1 SAAT SÜRE…

Bugün de mülakatları geçen bekçiler yazılı sınavda ter döktü. Bekçi adayları sınav salonlarına tek tek üst aramasından geçirildikten sonra alındı. Gözetmenler sınava katılan adaylara uyulması gereken kuralları tek tek hatırlattıktan sonra saat 10.00\'da yazılı sınav başladı. Sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltildi. Sınav 11.00\'de sona erdi. Sınava girenlerden bazıları soruların kolay olduğunu söylerken, bazıları ise zorlandıklarını dile getirdi.

Görüntü Dökümü:

------------------------

(BAYRAMPAŞA)

/////////////////////////////////

-Okulun dışından görüntü

-Sınava gelen bekçi adayları

-Bekçi adaylarının okula alınması

-Kapıda oluşan yoğunluk

-Adayların sınav salonlarındaki görüntüsü

-Adayların sınav kağıtlarını doldurması

-Gözetmenin sınav kurallarını anlatması

-Sınava girecek bekçi adaylarının sınıflardaki görüntüsü

-Bekçi adaylarıyla röportajlar

-Genel ve detaylar



(KAĞITHANE)

////////////////////////////

-Okula giren adaylar

-Adayların üst araması

-Adayların sınıflardaki görüntüsü

-Sınav sonrası adayların çıkışı



(ÜMRANİYE)

///////////////////////

-Sınava giren adaylarla röportaj

-Sınav çıkışı röportajlar

-Adayların sınava girişi

-Sınavdan görüntü

-Okul önlerinde bekleyenler

-Genel ve detaylar



24.12.2017 - 11.40 - Haber Kodu : 171224032

24.12.2017 - 11.41 - Haber Kodu : 171224033

===================================

3- İSTANBUL\'DA KAR YAĞIŞI...

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İSTANBUL DHA

İstanbul\'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde etkili oldu. Kartal Çarşı Mahallesi\'nde yağan kar zemini beyaza bürüdü. Park halindeki araçların üzeri kar oldu. Bir mahalle sakini, \"Kar yağdı. Biraz geç geldi. Kalktım, uyandım, sevindim. Hava soğudu pislikler de gitti. İstanbul güzel karla uyandı bu sabah\" dedi. Yağan kar ile birlikte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.



Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Yağan kardan görüntü

-Araç üzerindeki kardan görüntü

-Yerlerdeki karlardan görüntü

-Mahalle sakiniyle röp.

-Evleri üzerindeki kar

-Genel ve detaylar

24.12.2017 - 09.47 - Haber Kodu : 171224020

======================================

4- DERİ İMALATHANESİNDE YANGIN...

Haber:İbrahim AKTÜRK - Kamera:Murat SOLAK / İstanbul, DHA

Esenler\'de, deri imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, yangın Çiftehavuzlar Mahallesi\'nde bulunan 4 katlı deri imalathanesinin çatı katında, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın nedeniyle, imalathanenin çatı katında maddi hasar oluştu. İşyerinde hafta sonu olması nedeniyle kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Yangından detay görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları

-Yükselen dumanlar

-İtfaiye ekiplerinden detay görüntüler

-Genel ve detaylar

24.12.2017 - 11.13 - Haber Kodu : 171224031

===================================

5- ÇEKMEKÖY\'DE KARDEŞLER ARASINDAKİ ÇATIŞMA: 4 KİŞİ GÖZALTINDA

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Çekmeköy\'de kardeşler arasında sokak ortasında yaşanan ve amatör kamera tarafından da kaydedilen silahla çatışma olayıyla ilgili, 4 şüpheli polise teslim oldu.

Çekmeköy Cumhuriyet Mahallesi Demokrasi Caddesi\'nde geçtiğimiz cuma günü, K.Ç. ve oğlu Ö.Ç. ile K.Ç.\'nin kardeşi M.Ç ve oğlu B.Ç arasında alacak verecek meselesi nedeniyle silahlı çatışma çıkmış, şüpheliler kayıplara karışmıştı.

Amatör kamera tarafından da görüntülen çatışmada çevredeki bir ev, işyeri ve bazı araçlara kurşun isabet etmiş; olay yerinde 26 boş kovan ile 5 mermi çekirdeği bulunmuştu.

TESLİM OLDULAR

4 şüpheli, olayda kullanılan 4 tabancayla birlikte Alemdağ Polis Merkezi Amirliği\'ne teslim oldu. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Olayın arşiv görüntüleri

-Şüphelilerin emniyetteki görüntüsü

======================================

6- YASMİN LEVY İSTANBUL\'DA AYAKTA ALKIŞLANDI

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

Türkiye\'de geniş bir dinleyici kitlesine sahip İsrailli şarkıcı Yasmin Levy, İstanbul\'da hayranlarıyla buluştu.

DOĞUM GÜNÜNÜ SAHNEDE KUTLADI

Ladino müziğinin sıra dışı yorumcusu Yasmin Levy, Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliği ile dün Zorlu PSM\'de sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Dün doğum günü olan ve 42 yaşına giren Yasmin Levy, yaş gününde İstanbul\'da olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

KORAY AVCI İLE FİRUZE DÜETİ

Yasmin Levy, sahneye şarkıcı Koray Avcı\'yı da davet etti. \"Firuze\" şarkısını Avcı ile birlikte seslendiren İsrailli sanatçı, Koray Avcı\'ya büyük hayranlık duyduğunu söyledi. Avcı da Yasmin Levy\'nin doğum gününü sahnede kutlayarak, kendisine çiçek verdi. Koray Avcı, Yasmin Levy ile aynı sahneyi paylaşmaktan büyük gurur duyduğunu söyledi.

Avcı, daha sonra Hüsnü Arkan\'ın \"Hoş geldin\" şarkısını solo olarak seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Yasmin Levy, \"Dil Yarası\" ve \"Sevda\" şarkılarını da söylerken, konser sonunda seyirciler uzun süre ayakta alkışladı.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Yasmin Levy\'nin konser görüntüleri

-Yasmin Levy\'nin Koray Avcı ile düeti

-Yasmin Levy ve Koray Avcı\'nın konuşmaları

-Koray Avcı\'nın Yasmin Levy\'e çiçek vermesi

24.12.2017 - 11.27 - Haber Kodu : 171224049

24.12.2017 - 12.28 - Haber Kodu : 171224051