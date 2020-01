DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- EL YAPIMI PATLAYICIYI ATIP KAÇTI (2)

* Patlama anı güvenlik kamerasında.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ümraniye Baraj Yolu Caddesi üzerinde maskeli bir kişi, mermer satış bayinin açık otopark kısmına el yapımı patlayıcı attı. Şüpheli kayıplara karışırken, ufak çaplı patlama nedeniyle bir araçta maddi hasar oluştu.

O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

2- (HAVADAN GÖRÜNTÜLER) ÇAMLICA CAMİİ\'NDE SONA YAKLAŞILIYOR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013\'te temelleri atılan Çamlıca Camisi\'nin 34 metre enindeki dev kubbesinin altına yapılan süslemeler tamamlandı. Cami inşaatında kullanılan 150 metre uzunluğundaki 6 vinçten 5\'i söküldü. Caminin 2018 yılının Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenildi. Öte yandan Üsküdar Belediyesi de otobüslerle inşaat şantiyesine getirdiği vatandaşlara cami hakkında bilgi vermeye başladı.

ANA KUBBENİN TAVAN SÜSLEMESİ TAMAMLANDI

7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemi ve 20 metre boyundaki \"Fetih Suresi\" yazısı ile dikkat çeken Çamlıca Camisi\'nin dev kubbesinin süslemeleri de tamamlanmak üzere. Hattatlar tarafından elle yapılan ve yaklaşık 6 aylık bir çalışmanın ürünü olan süslemeler, iskelelerinin sökülmesiyle ortaya çıkmaya başladı. 34 metre çapındaki dev ana kubbenin altındaki süslemede Allah\'ın 16 adının yazdığı öğrenildi.

KULE VİNÇLER BİR BİR SÖKÜLÜYOR

Öte yandan Çamlıca Camisi\'nin 6 minaresinin yapımının da tamamlanmasıyla birlikte kule vinçler de bir bir sökülüyor. Bugüne kadar 150 metre uzunluğundaki vinçlerden 5\'i sökülürken inşaatta çalışan bir vinç kaldı. Çamlıca Camii\'nin minarelerinin 4\'ü 107.1 metre, 2\'si ise 90\'ar metre, minarelerin toplam yüksekliği ise 608 metreyi geçiyor. Caminin inşaatının yüzde 90\'lık kısmının tamamlandığı belirtilirken, inşaat şantiyesinde de halen bin kişinin çalıştığı belirtildi.

VATANDAŞLAR ŞANTİYEYE GETİRİLEREK BİLGİLENDİRİLİYOR

Bu arada Üsküdar Belediyesi de her gün farklı mahallelerden camiye gelmek isteyen vatandaşları otobüsle inşaata getirmeye başladı. Her gün rehberler eşliğinde şantiyeye gelen vatandaşlara, caminin özellikleri hakkında bilgiler veriliyor.

\"AYNI ANDA 63 BİN KİŞİ NAMAZ KILABİLECEK\"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk \"Caminin kapalı alanlarında 25 bin kişi, açık alanlarıyla birlikte toplam 63 bin kişi aynı anda namaz kılabilecek. Şu anda cami inşaatında dışardaki atölyelerle birlikte bin kişi çalışıyor. Caminin dev kubbesinin altında bulunan süslemeler tamamlandı. Önümüzdeki günlerde içerdeki iskelelerin tamamı sökülecek. Camiyi önümüzdeki Ramazan ayında ibadete açacağız\" dedi.

3- İSTANBUL\'DA \"FİRST LADY\" SAHNE ALDI

Haber: Orhan SENCER - Kamera: İstanbul DHA

Fransa\'nın eski \"First Lady\"si, şarkıcı Carla Bruni, İstanbul\'da hayranlarıyla buluştu.

Fransa\'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy\'nin eşi Carla Bruni, Ekim ayında çıkan yeni albümü \"French Touchöın tanıtım turnesi kapsamında Türkiye\'de ilk kez konser verdi. Piu Entertainment ve 73 Organizasyon işbirliğiyle Zorlu PSM\'de gerçekleştirilen konserde Carla Bruni, 90\'ların klasik şarkılarını yorumladığı \"French Touch\" albümünden parçaları seslendirdi. İran halısı üzerinde, piyano, çello ve akordeon eşliğinde aşk şarkılarını söyleyen sanatçı, konser sonunda seyircilerin isteği üzerine bis yaptı.

Güzelliği ve zarafetiyle dikkati çeken Carla Bruni, ilk kez İstanbul\'da sahne almaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

KONSERİ ÜNLÜLER DE İZLEDİ

Carla Bruni\'nin İstanbul\'daki ilk konserini, cemiyet ve sanat dünyasından ünlüler de izledi. Fransız şarkıcıyı izlemeye gelenler arasında Fransa\'nın Türkiye Büyükelçisi Charles Fries, şarkıcı Nil Karaibrahimgil ve eşi Serdar Erener, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis, şair Ataol Behramoğlu, şarkı yazarı Sezen Cumhur Önal, manken Tülin Şahin ve Berrin Zorlu da yer aldı.

SARKOZY, ANNESİNİN VEFATI NEDENİYLE GELEMEDİ

Carla Bruni\'nin eşi, Fransa\'nın eski cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, annesinin vefat etmesi nedeniyle konsere gelemedi. Bruni, kayınvalidesinin ölümü nedeniyle üzgün olduğunu ifade etti.

4- İSTANBUL VE İZMİR\'DE DHKP-C OPERASYONU: 8 GÖZALTI

Haber: Çağatay KENARLI / İstanbul DHA

İstanbul ve İzmir\'de düzenlenen terör baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C\'ye yönelik, gece saatlerinde İstanbul ve İzmir\'de 15 adrese gece saatlerinde baskın düzenledi. Operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca, pompalı tüfek ile Çek yapımı Ceska Zbrojovka CZ 25 marka otomatik silah ve dijital malzemeler ele geçirildi.

Gözaltındaki 8 kişinin Vatan Caddesi\'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ndeki sorgusu sürüyor.

5- ABBAS GÜÇLÜ: MİLLİ EĞİTİM VE SAVUNMA BAKANLARINI MECLİS SEÇMELİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Gazeteci-yazar Abbas Güçlü, devletin, kesintisiz devam eden politikaları olması için özellikle Milli Eğitim bakanını TBMM\'nin 3\'te 2 çoğunlukla seçmesi gerektiğini söyledi.

Avcılar Kent Konseyi tarafından , Barış Manço Kültür Merkezi\'nde düzenlenen \'Eğitim Sistemine Bakış\' konulu toplantıda konuşan Güçlü, ülkenin geleceğini ciddiye alan herkesin oturup eğitim konusunda ortak kararlar vermesi gerektiğini anlattı. Türkiye\'nin eğitim konusunda Finlandiya yerine Güney Kore gibi ülkeleri kendisine model olarak benimsemesi gerektiğini ifade eden güçlü, şöyle dedi:

\" Milli Eğitim Bakanı ve eğitimin yanı sıra hatta Milli Savunma Bakanı ve bütçesini kesinlikle 3\'te 2\'lik çoğunlukla meclis belirlemeli. Devletin bir eğitim politikası ve o politikanın sürdürülebilir hale getirilmesi gerekir. Ortalama 2-2.5 yılda Milli Eğitim Bakanı değişiyor. Aynı parti de olsa son örneğin AK Parti iktidarı döneminde bile 7 defa bakan değişiyorsa bu yapılmalı. Bir bakanın yaptığını hep diğeri çöpe attı. Devamlılık ve devamlılık politikası yok. Bir ülkenin geleceği için eğitim partilerin keyfine bırakılmamalı. Bu iktidar değil, bu devlet meselesidir. Kimsenin inisiyatifine bırakılmamalıdır.

Toplantıda söz alan, 16 yıllık Türkçe öğretmeni olduğunu belirten bir eğitimci, son müfredat değişikliği ile ilgili bir salonda verilen yarım saatlik toplantıdan bir şey anlamadığını söyleyince Abbas Güçlü, şöyle devam etti:

\"TEOG sistemini getiren ve \'Tu kaka\' diyen aynı müşteşar. Bakan bilmiyor, müşteşar bilmiyor sistem sürekli değiştiriliyor. Talim Terbiye kuruluna seçilmek için en az 25 yıllık öğretmen gerekirdi. 20 günlük öğretmen bile şimdi üye olabiliyor. Devlet politikasını uygulayacak bakanlar görevler yapmalıdır. Eğitim Bakanlığı \'yol geçen hanı\' değildir. Gelen bakanlar hepsi donanımlı insanlar. Şu andaki eğitim bakanı savunma bakanıyken sorun yoktu. Buraya geldi. Konuya vakıf değil. Bundan önceki bakan avukattı. Eğitim ile ilgisini sordum \'İçli- dışlıyım. Liseye giden çocuğum var\' dedi. Yani liseye giden çocuğu nedeniyle donanımlı hissedebiliyor.\"

Abbas Güçlü, ithal otomobilden, parfüme her alanda lüks kullanımı varken kamuoyunda özel okullara karşı çıkılma nedenini de anlayamadığını ifade ederken, \"Parası olan gitsin çocuğunu özel okulda okutun. Devlet kalan çocuklara kaynağını payını daha fazla ayırsın. Şu anda Türkiye\'de özel okulların payı yeni yüzde 6.5 yeni oldu\" dedi.

Toplantıyı izleyen Belediye Başkanı Handan Toprak Benli de, 2014 yılından bu yana eğitime önem verdiklerini, Cumhuriyet\'in köy enstitüleri ile eğitim atağına kalktığının bilinci ile \'Kent Enstitüleri\' oluşturduklarını, 450 bin olan ilçe nüfusunun 10\'da 1\'ini her yıl kurslara aldıklarını anlattı. Kent Konseyi Başkanı Mert Ali Ak da, \"Eğitim olmazsa olmazlarımızdandır. Her şeysiz olur ama eğitim olmadan olmaz. Çağdaş demokratik, laik ve Atatürk ilkelerinden bilimden yana eğitim istiyoruz\" diye konuştu.

