DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- KADIKÖY\'DE DENİZDEN CESET ÇIKTI (1)

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kadıköy Caddebostan Sahili\'nde denizde bir erkeğe ait ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine deniz polisi çağrıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisnden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Spor yapanlardan görüntü

-İtfiayeden görünü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

12.12.2017 - 12.17 - Haber Kodu : 171212048

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2- ATATÜRK\'E HAKARET DAVASI: HASAN AKAR\'IN YARGILANMASINA YENİDEN BAŞLANDI

* Hasan Akar duruşmaya katılmadı.

* Mahkeme, reddi hakim talebinin bir üst mahkemece karara bağlanması için duruşmayı erteledi.

* CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin davaya müdahillik talebi de reddedildi.

Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

\"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etmek\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek\" suçlarından aldığı 2 yıl 6 ay hapis cezasının istinaf mahkemesinde bozulması üzerine Hasan Akar\'ın yargılanmasına tekrar başlandı.

Hasan Akar duruşmaya katılmadı, avukatı reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin de davaya müdahil olma taleplerini reddetti. Reddi hakim talebinin karar bağlanması için dosyanın Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

HASAN AKAR DURUŞMAYA KATILMADI

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Akar katılmazken, Avukatı Mustafa Arıboğa hazır bulundu. Hakim, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi\'nin bozma kararını okudu. Hakim, CHP Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin de davaya müdahil olmak için avukatları aracılığıyla mahkemeye dilekçe sunduklarını açıkladı. Söz alan İlgezdi\'nin Avukatı Dila Isıyel de davaya müdahil olma taleplerinin olduğunu belirterek, \"Gerekçelerini dilekçemizde ayrıntılarıyla belirttik. Eski kararda direnilmesini, hakaret içerikli kitapların da toplatılmasını talep ediyorum\" dedi.

HASAN AKAR\'IN AVUKATI: HAKİMLİĞİNİZİ REDDETTİM BUNA GÖRE KARAR VERİLSİN

Hasan Akar \'ın Avukatı Mustafa Arıboğa, reddi hakim talebinde bulunduğunu belirterek, \"Hakimliğinizi reddettim. Buna göre karar verilsin. Ayrıca davaya katılma taleplerinin de reddine karar verilsin. Bunlar hep baskı unsuru\" ifadelerini kullandı.

KATILMA TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Mahkeme, İlgezdi\'nin de aralarında bulunduğu 3 kişinin suçtan zarar görmedikleri gerekçesiyle davaya müdahil olma taleplerinin reddine karar verdi. Reddi hakim talebinin karara bağlanması için dosyanın bir üst mahkeme olan Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi\'ne gönderilmesine karar veren mahkeme, duruşmayı erteledi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Hasan Akar\'ın da 9 Mayıs 2017 tarihinde saat 19.00\'da bir televizyon kanalında ana haber programında yayınlanan bir videoda söylediği sözlerine ilişkin soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonunda iddianame hazırlayan savcılık, söz konusu videoda Atatürk\'ün hatırasına alenen hakarette bulunduğunu belirterek, Akar\'ın \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

Bakırköy 18. Asliye Ceza Mahkemesi 19 Temmuz\'da görülen duruşmada Hasan Akar\'ı \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından toplam 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmış ve Akar\'ın tutukluluk halinin devamına hükmetmişti. Hasan Akar\'ın avukatı karara itiraz etmişti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi de Hasan Akar\'ın konuşmayı 2004 yılında yaptığı yönünde savunması bulunduğunu, yerel mahkemenin bunu araştırmadan, konuşmanın televizyonda yayınlandığı 9 Mayıs 2017 tarihini suç tarihi kabul ederek hüküm kurduğunu, 12 yıllık zamanaşımı tartışmasına girmeden kurulan hükmün bozulmasına 5 Ekim\'de karar vermiş ve Hasan Akar\'ın da tahliyesine hükmetmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Hasan Akar\'ın arşiv görüntüleri

12.12.2017 - 18.08 - Haber Kodu : 171212045

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3- SÜLEYMAN SOYLU\'DAN POLİS BAŞMÜFETTİŞLERİNE: BİRİNCİ ÖNCELİKLİ GÖREVİNİZ FETÖ İLE MÜCADELE ETMEKTİR (1)

* İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

\"FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı.\"

Haber: Enver ALAS - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir. Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar\" dedi.

Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı\'nın Merter\'deki Polis Eğitim ve Kongre Merkezi\'nde düzenlenen \'Müfettişlik Temel Eğitimi ve Güncelleme Semineri\'ne katıldı.

Seminerin açılış programında konuşan Süleyman Soylu, FETÖ ile yürütülen mücadele üzerine açıklamalarda bulundu. \"Teftiş kurulu olarak, polis başmüfettişleri olarak, birinci öncelikli göreviniz FETÖ ile mücadele etmektir\" diyen Bakan Soylu, \"Bunun (FETÖ) tam anlamıyla bittiğini söyleyenler yanılmaktadır. Bir matruşka gibi açıyorsunuz içinden çıkıyorlar, açıyorsunuz içinden çıkıyorlar. Evet, 15 Temmuz gecesi olanlar, bu hadiseyi Türkiye\'nin başına getirmeye çalışanlar bugün yargılanıyorlar ve Türkiye içinde olanlar gerekli cezaları alıyorlar. Sizin, kendi mesleğiniz içerisinde tanıdıklarınız ve yıllarca FETÖ\'nün bayraktarlığını yapanları tanıyorsunuz, teşkilat tanıyor ve gereğini yerine getiriyor\" ifadelerini kullandı.

\"TEMİZLENDİĞİNDEN EMİN OLANA KADAR BU MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ\"

İçişleri Bakanı Soylu, FETÖ\'nün diğer örgütler gibi olmadığını devleti hastalık gibi sarmaya çalışmış bir örgüt olduğunu kaydetti. Soylu,

\"Bu hastalıklı yapıdan tek bir hücre kalmayana kadar ve temizlendiğinden emin olana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz\" dedi.

\"55 BİN 665 TUTUKLAMA GERÇEKLEŞTİ\"

Süleyman Soylu, şunları söyledi:

\"15 Temmuz hain darba girişiminden bugüne kadar darbe girişimiyle, FETÖ ile iltisaklı olduğu düşünülen toplam 55 bin 665 tutuklama gerçekleşti. Örgütün şifreli haberleşme aracı olan \'Bylock\'un 102 bin 596 tekil kullanıcısı olduğu tespit edildi. Bunların 23 bin 171\'ine adli işlem uygulandı. İçişleri Bakanlığı bünyesinde 14 bin 754 kişi görevden uzaklaştırıldı, 29 bin 261 kişi de ihraç edilmiş toplam 44 bin kişiye gerekli araştırmalar, soruşturmalar değerlendirmeler sonucuda gerekli işlemler gerçekleştirildi.

Titiz bir çalışma yürütülmektedir. Bunun neticesinde göreve iade edilenler de oldu. Bu konuda bakanlığımız bünyesinde 7 bin 602 kişi de görevine iade edilmiştir. FETÖ soruşturması kapsamında iptal edilen pasaport sayısı da 234 bin 419\'dur.\"

Görüntü Dökümü

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-Seminere katılanlar

-Bakanın açıklamaları

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 11.10 - Haber Kodu : 171212032

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4- (Ek Bilgilerle) BÜYÜKÇEKMECE\'DE ÇİFTE CİNAYET

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Büyükçekmece\'de bir kadın ve aynı evde yaşadığı yabancı uyruklu erkek bakıcısı başlarına sert bir cisimle vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis evde yaklaşık üç saat inceme yapıp delil topladı.

Olay, Pınartepe Mahallesi\'ndeki Rukiye Balcı\'nın yaşadığı müstakil evde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Arya Özgü annesi Rukiye Balcı\'yı bütün gün telefonla aradı; ancak ulaşamadı. Bunun üzerine Özgü annesinin yaşadığı eve gitti. Dışardan annesi seslenen Arya Özgü cevap alamayınca kendi anahtarıyla kapıyı açarak eve girdi. Evinin içinde annesini arayan Özgü, annesi Rukiye Balcı ile adı henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu erkek bakıcısını ayrı odalarda öldürülmüş halde buldu. Çığlıklar atarak dışarı çıkan özgü komşulardan yardım istedi. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri evinin çevresinde güvenlik şeridi çekti. Komşuları tarafından sakinleştirmeye çalışırken Arya Özgü ise ağlayarak sinir krizi geçirdi.

\"KATİLLER BULUNSUN\"

Rukiye Balcı\'nın ablası Vahide Erdoğan, \"Hiç bir bilgimiz yok. Ama bu cinayetin araştırılmasını istiyorum. İstanbul Başsavcılığına bağırıyorum, bulunsun ablamın katili, bulunsun, bulunsun. Bu kadar binalar varken, bu kadar güvenlik bir yerde nasıl iki kişiyi öldürüyor da kimse duymuyor. Ablamın darp etmişler, kafasına balyozla vurduğunu söyleniyor. Yanında çalışanı varmış. Onunla beraber öldürülmüşler aynı şekilde.. Bulunsun katiler Cumhuriyet Başsavcılığı duysun bizi, katilleri bırakmasınlar. Yeter Artık diyoruz. Böyle bir şey olamaz İstanbul\'un göbeğinde iki kişi öldürüyorlar, kimse duymuyor\" dedi.

Balcı\'nın halası olduğunu söyleyen Esengül Özkan ise, \"Bize akşam haber geldi. Halamın öldürüldüğünü söylediler. Biz de olay yerine geldik. Yani bizim yapacak bir şeyimiz yok. Burası ıssız bir yer değil. Nasıl öldürüldü? Nereden girildi? Biz katilerin bulunması istiyoruz. Yanında bakıcısı vardı. Onunla birlikte öldürmüşler. Biri bir odada, diğeri bir odada öldürülmüş. Halam burada doğayı çok sevdiği için, kopamadığı için köylü insanı, ondan dolayı böyle. Oğlu da tarımcı olduğundan dolayı sera yetiştirmek istemişti. Pazarcılık yapıyor. Bu yaz eşi vefat etti. Kendisi burada kalıyordu. Bakıcısı ile beraber\" diye konuştu.

\"BALYOZ İLE VURMUŞLAR\" İDDİASI

Balcı\'nın diğer yeğeni Halil Özkan da, \"Bakıcısı yatakta, kendisi de kendi odasında ama kanlar yere kadar akmış. Balyozla vurmuşlar. Katillerin bulunması istiyoruz. Burası bu kadar ıssız bir yer değil. Nasıl oldu böyle bir şey? Ben anlamadım. Kendisi burada bahçesi falan var. Pazarcılık yapıyor. Evet kendisi esnaf burada hatta arabasını bile boşaltmamış. Kendisi 55 yaşındaydı. Küçükbaş hayvanları vardı, iki ay önce hepsini öldürmüşler. Gözdağı vermek için mi yapmışlar. Bütün hayvanları telef etmişler burada\" ifadesini kullandı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler evde ve çevresinde yaklaşık üç saat delil araştırması yaptı. İki kişinin de kafalarına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit edildi. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından cesetler cenaze aracıyla Yenibosna\'da bulunan Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Polis ekipleri

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesetlerin evden çıkartılması

-Cenaze aracının polis eskortu ile gitmesi

-Akrabaları olay yerine gelmesi

-Serası ve bahçesi

-Rukiye balcı ait olan aracı ekipler incelemeleri

-Evden çıkan delil torbaları

-Ağlayan akrabaları

-Rukiye\'nin kızı Arya özgü sinir krizi geçirmesi (Pembe kapüşonlu montlu) (2.15)

-Akrabalarınla röp.

-Ölen Rukiye Balcı\'nın fotoğrafı

-Genel ve detaylar

12.12.2017 - 06.48 Haber Kodu : 171212006

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5- REİNA KATLİAMI DAVASINDA İKİNCİ GÜN...

Haber: Ümit TÜRK - Kamera: İstanbul DHA

Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin davanın ikinci duruşması başladı.

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri\'de yapılan duruşmada aralarında saldırıyı gerçekleştiren Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 48 tutuklu sanık cezaevinden getirildi. Masharipov bugün de diğer sanıklardan ayrı yere oturtuldu. Dün susma hakkını kullanarak savunma yapmayan bir numaralı sanık Masharipov\'un, bugün elinde dosya ile geldiği görüldü. Duruşma sanık savunmalarıyla devam edecek.

Ortaköy\'de Yılbaşı gecesi Reina\'da gerçekleştirilen saldırıda 39 kişi yaşamını yitirmiş 79 kişi ise yaralanmıştı.

Hazırlanan iddianamede saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen Abdulkadir Masharipov hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma\" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva\'nın da arasında bulunduğu 4 sanık hakkında da, aynı cezalar istenirken diğer 52 sanık hakkında da, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek\" ve \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlarından birer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Masharipov\'un yakalandığı operasyon anı

12.12.2017 - 10.50 - Haber Kodu : 171212031

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6- BREZİLYA\'LI KADININ MİDESİNDE 52 PREZERVATİF İÇİNDE 580 GRAM KOKAİN BULUNDU



Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA

Brezilya\'dan gelen kadının midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 Aralık\'ta Brezilya Sao Paulo\'dan Atatürk Havalimanı\'na gelen bir kadının uyuşturucu madde taşıdığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri, Brezilya uyruklu M.A.D.S.S.\'yi 219 numaralı yolcu köprüsünden çıktığı sırada durdurdu ve evraklarını kontrol edildi. Ekiplerle birlikte Atatürk Havalimanı\'nda bulunan polis noktasına geçen kadının üstünde ve valizinde arama yapıldı.

HASTANEDE ORTAYA ÇIKTI

Ekipler yapılan aramada M.A.D.S.S.\'nin uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk etti. Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen M.A.D.S.S.\'nin 52 kapsül halinde 580 gram kokain yuttuğu belirlendi. Hastanedeki tedavisinin ardından Vatan Caddesi\'nde bulunan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne getirilen M.A.D.S.S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 5 Aralık\'ta sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Kadının havalimanında polis tarafından gözaltına alınması güvenlik kameralarına yansıdı.



Görüntü Dökümü:

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(POLİS KAMERASI)

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-Şüpheli M.A.D.S.S.\'nin havalimanındaki görüntüsü

-Midesinden çıkan kokain kapsülleri

-Genel ve detaylar

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7- SURİYELİ ÇOCUKLAR ARTIK TÜRK YAŞITLARI İLE AYNI SINIFTA

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

Suriye\'deki iç savaştan Türkiye\'ye kaçarak İstanbul\'a gelen ailelerin, okul çağındaki 70 bine yakın kayıt dışı çocuğunun eğitime alınması amacıyla başlatılan çalışmada önemli yol kat edildi. Daha önce kimlikleri olmadığı için okula kaydedilmeyen 6-18 yaşındaki çocuklar ve ailelerine kimlik numarası verilerek okullu olmaları için çalışmalar artırıldı.

Avcılar\'daki Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Rahmi Çakar, Suriyeli sığınmacılar için ilçede Denizköşkler ve Yeşilkent Mahallesi\'nde iki ayrı eğitim merkezi bulunduğunu söyledi. Çakar, bu merkezlerin Suriyeli çocukların Türkiye\'ye ilk geldiklerinde Türkçe öğrenecekleri ve diğer okullara dağıtılacağı bir merkez olarak planlandığını anlatırken, şöyle dedi:

\"Kimliği olmayan çocuklara kimlik çıkarılarak burada eğitime alıyoruz. Geçen yılki öğrenci sayımız 700 idi. Bu yıl 1245 Suriyeli öğrenciye Avcılar\'da evlerine en yakın okullarda, Türk yaşıtları ile eğitime aldık. Türk okullarda Türk öğrencilerle aynı sınıftalar. Hiçbir ayrım yok. Türk öğrencilerin aldığı aynı eğitimi Suriyeli öğrenciler de alıyor. Önceden Suriyeli öğretmenlerimiz vardı. Haftada 15 saat Türkçe, 15 saat kendi dillerinde Arapça ders veren öğretmenler tarafından eğitim veriliyordu. Bakanlığımız 1 yıl sonra geçici eğitim merkezlerini tümüyle kapatmayı hedefledi. Türkçeyi öğrenen Suriyeli çocukların hepsi \'Türk eğitim sistemine entegrasyonu projesi\' ile Türk okullarında okutulacak. İlçemizde biz bu uygulamayı öne çektik. Evlerine en yakın Türk okullarında Türk öğrencilerle aynı imkanlara kavuşsunlar diye bunun koordinasyonunu yaptık.\"

Rahmi Çakar, Atatürk Ortaokulu\'ndaki merkezde Suriyeli çocuklar için sadece 4 sınıf kaldığını bunlara da 15 saat Türkçe, 15 saat kendi branşlarında Suriyeli öğretmenler tarafından Arapça eğitim verildiğini anlatırken, \"Bu çocukların tamamı Türkçe\'yi tam bilmiyor ve Türk eğitim sistemine gittiği zaman sıkıntı yaşayabilecek durumda. Burayı bir havuz gibi düşünün. En azından kendilerini ifade edebilecek, dersi anlayabilecekleri şekilde Türkçe eğitim aldıktan sonra Türk okuluna gönderiyoruz.\"

KİMLİK SİSTEMİ

Avcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü tarafından koordineli sürdürülen proje ile ilçede kimlikleri olmayan Suriyeli öğrencilere kendileri için verilen eğitim, sağlık veya gıda yardımı gibi hizmetlerden yararlanabilmeleri için gereken \'99\' kimlik sistemine geçirilmesi hedeflendi. Savaştan çıkar çıkmaz gelen, ellerinde hiçbir kimlik bulunmayanlara sınırdan geçişte verilen \'98 kimlik\' olarak bilinen geçicici numaralar yerine, sabit adreste kaldıklarını ve işte çalışabileceklerine dair bilgi verenlere \'99\' kimliği verilerek kayıt altına alınıyor. Bu kimlikle Suriyeli çocuklar e-okul sistemine kaydedilerek eğitim olanağına kavuşturulmuş oluyor.

170 BİN SURİYELİ ÇOCUKTAN 90 BİNE YAKINI OKULLU

Çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre, İstanbul\'da 50\'yi aşkın geçici eğitim merkezi ve 170 bine yakın okuma çağında kabul edilen 6-18 yaşındaki Suriyeli çocuk bulunuyor. Bunlardan 90 bine yakını okullu. Kayıt ve eğitim dışı kalan 60-70 bin Suriyeli çocuğun tespit edilebilmesi için projeler geliştirildi. Avcılar\'daki geçici eğitim merkezlerindeki 22 Suriyeli öğretmen de projeye dahil edilerek çevrelerinde bulunan kimlik başta olmak üzere çeşitli sorunlardan kayıt dışı kalan aileler ve çocuklarına ulaşılıyor. Kapı kapı gezilerek yapılan ziyaretlerde tespit edilen \'98\' kimlikli Suriyeli ailelere kısa sürede \'99\' kimliği verilerek kayıt altına alınmaları, aynı zamanda eğitim başta olmak üzere çeşitli hizmetlerden yararlanmaları sağlanıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Atatürk Ortaokulu Geçici Eğitim Merkezi Koordinatör Müdürü Rahmi Çakar\'ın açıklamaları

-Kayıt yaptırmaya gelen bir Suriyeli

-Suriyeli çocukların Türkçe ve Arapça eğitiminden görüntüler

-İki Suriyeli çocuğun şarkı söylemesi

12.12.2017 - 10.00 - Haber Kodu : 171212023

12.12.2017 - 10.01 - Haber Kodu : 171212024

