DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- LÜKS ARAÇ TAKLALAR ATIP PARK HALİNDEKİ CİPE ÇARPTI

* Görgü tanığından sürücü Burak Yılmaz iddiası...

* Polis, lüks spor otomobilin sürücüsünü arıyor.

Haber-Kamera: Hakan KAYA - Alper KORKMAZ / İstanbul DHA

Sarıyer\'de sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç taklalar atarak park halindeki cipe çarptı. Polis, kaza yerinde sürücüyü bulamadı. Sürücünün olay sonrası otomobili bırakarak kayıplara karıştığı öne sürüldü.

Kaza, 05.00 sıralarında Sarıyer\'de meydana geldi. 34 ET 0056 plakalı lüks spor otomobil, ismi henüz belirlenemeyen sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç taklalar atarak yolun bitişiğindeki alanda park halinde bulunan cipe çarptı. Kazayı yara almadan atlattığı sanılan sürücü, iddiaya göre dakikalar sonra olay yerine gelen başka bir araca binip bölgeden uzaklaştı.

POLİS KAZA YERİNDE İNCELEME YAPTI

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri her ters dönmüş haldeki lüks otomobil ile cipin içini kontrol etti. Ne polis ne de itfaiye, araçta ve çevrede sürücüyü bulamadı.

\"BURAK YILMAZ\'I ALDILAR GÖTÜRDÜLER\"

Kazanın görgü tanığı Ahmet Güler, \"Araç buradan geldi. Baktım araba takla atarak bariyerleri aştı. Cipe çarptı, ters döndü. İçindekinin Burak olduğunu da bilmiyordum. Koştum zaten kapıyı açtım çıktı. Ambulans ister misiniz ? diye sordum. \'Yok\' dedi. Burak Yılmaz\'dı. Daha sonra siyah bir minibüs geldi. Galiba Selçuk İnanla, Olcan Adın da geldiler. Burak\'ı aldılar, götürdüler. Durumu iyiydi. Herhangi bir şeyi yoktu. Selçuk İnanla birlikte bindi, minibüse gitti. Ben o sırada karşı yoldaydım\" dedi.

Öte yandan kazadan yaklaşık 3 saat önce futbolcu Burak Yılmaz\'ın sosyal medyadan Selçuk İnan ve Olcan Adın\'la çekilmiş bir fotoğraf paylaştığı görüldü.

Polis ekipleri, lüks aracın sürücüsüne ulaşmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yerinden görüntü

-Ters dönmüş lüks otomobil

-Görgü tanığı Ahmet Güler ile röp.

-Aracın çekilmesi

-Paylaşılan fotoğraf

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 12.29 - Haber Kodu : 171210040

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2- DENİZ ULAŞIMINA LODOS ENGELİ: İDO 22, BUDO 16 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Özgür EREN - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Marmara Bölgesi\'nde lodos fırtınası etkili oluyor. Fırtına nedeniyle nedeniyle İDO ve BUDO feribot seferlerinde de iptaller devam ediyor. İDO 22, BUDO 16 seferini iptal ettiğini duyurdu.

İDO\'nun iptal ettiği sefer ve saatleri şöyle:

09.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

09:45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

09.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

10.00 Yalova / Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.00 Pendik / Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

10.20 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

10.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

11.00 Yalova - Pendik Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.00 Pendik - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yenikapi - Yalova Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.45 Yalova - Yenikapi Ferry Cat tipi hızlı feribot

11.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

12.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

12.50 Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü

14.30 Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

14.50 Kadiköy-Yenikapi-Armutlu Tk-Armutlu-Bursa Deniz Otobüsü

14.55 Yenikapi - Yalova Deniz Otobüsü

15.30 Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü

16.15 Yalova - Yenikapi Deniz Otobüsü

16.30 Bursa-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü

BUDO\'nun iptal edilen sefer ve saatleri ise şöyle:

08.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

08.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Büyükçekmece)

09.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

09.30 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya)

10.45 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

11.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

12.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

13.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

14.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

15.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

Görüntü Dökümü:

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-Denizdeki dalgalar

-İDO iskelesinden detay

-Sahilde fotoğraf çektirenler

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 11.18 - Haber Kodu : 171210025

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3- BETON MİKSERİ OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ....

* Sarıyer\'de seyir halindeki beton mikseri yine seyir halindeki otomobilin üzerine devrildi. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken trafik tek şeritten sağlandı.

* Beton Mikseri sürücüsü Abdullah Yüksel,

\"Çok şükür ölen ya da yaralanan yok. Araba kendi hakimiyetini kaybetti. Ne kadar direksiyonu çevirsem de kaza oldu\" dedi.

Haber-Kamera: Özgür EREN / İSTANBUL DHA

Kaza, Bahçeköy Zekeriyaköy orman yolunda saat 11.00 sıralarında meydana geldi. 06 EZ 6505 Plakalı beton mikseri sürücüsü Abdullah Yüksel Zekeriyaköy\'den Bahçeköy istikametine seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yine aynı istikamette beton mikserinin önünde seyreden 34 AGG 646 plakalı Hakan Gündüz yönetimindeki otomobilin üzerine devrildi. Mikserin otomobilin üzerine devrilmesi sonucu iki araçta yoldan çıktı. Kazada otomobilin yarısı mikserin altında kaldı. Otomobil içerisinde Hakan Gündüz, eşi Şefika ve çocukları Kaan kazadan yara almadan kurtuldu. Kazada beton mikseri sürücüsü de yara almadan kurtuldu.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Bahçeköy Zekeriyaköy orman yolu tek şeritten sağlandı. Beton Mikseri sürücüsü Abdullah Yüksel \"Çok şükür ölen ya da yaralanan yok. Araba kendi hakimiyetini kaybetti. Ne kadar direksiyonu çevirsem de kaza oldu\" dedi. Zafer Cabacı da \"Mikser yağmurdan dolayı kaymış ve bu aracın üzerine devrilmiş. Arkadaşım , eşi ve çocuğu kemerleri takılı olduğu için kurtulmuşlar\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Beton mikserinden detay görüntü

-Altta kalan otomobilden detay görüntü

-Kaza yerinden detay görüntü

-Araç sürücülerinden detay görüntü

-Röportajlar

-Genel ve yakın detaylar

10.12.2017 - 12.41 - Haber Kodu : 171210041

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4- BAYRAMPAŞA\'DA KAZA; SÜRÜCÜ ARAÇ İÇİNDE SIKIŞTI

Haber: İbrahim AKTÜRK - Kamera: Murat SOLAK / İstanbul DHA

Bayrampaşa\'da, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan araç, bariyerlere girdi. Kazada, aracın içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, TEM Otoyolu sebze hali bağlantı yolunda meydana geldi. 34 YP 8299 plakalı aracın sürücüsü Mustafa Sarıboğa (19), yağmurun etkisiyle kayganlaşan zeminde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, bariyerlere girdi. Sarıboğa, aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı. Mustafa Sarıboğa, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araç, çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarından görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntüler

-Yaralının araçtan çıkarılması

-Sedye ile ambulansa konulması

-Kaza yapan araçtan görüntü

-Bariyerin görüntüsü

-Detaylar

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5- REİNA KATLİAMI DAVASI YARIN SİLİVRİ\'DE BAŞLIYOR...

* Ortaköy\'deki eğlence merkezine yılbaşı gecesi düzenlenen ve 39 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısına ilişkin aralarında saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Abdulkadir Masharipov\'un da bulunduğu 51\'i tutuklu 57 sanığın yargılaması yarın Silivri\'de başlıyor.

* Masharipov\'un 40 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 397 yıla kadar hapsi isteniyor.

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Ortaköy\'de Yılbaşı gecesi Reina\'da gerçekleştirdiği saldırıda 39 kişiyi öldürdüğü ve 79 kişiyi de yaraladığı iddia edilen Abdulkadir Masharipov ile saldırıda rol aldığı belirtilen DEAŞ terör örgütü üyesi 56 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması başlıyor. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından güvenlik gerekçesiyle, Silivri Cezaevi yerleşkesinde bulunan salonda yapılacak olan duruşmalar Pazartesi günü başlayarak Cuma gününe kadar sürecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan 90 sayfalık iddianamede 51\'i tutuklu 57 şüpheli yer aldı. İddianamede saldırıda 39 kişinin öldüğü 79 kişinin ise yaralandığı kaydedilirken, aralarında Reina işletmecisi Mehmet Koçarslan\'ın da bulunduğu 121 kişi ve bir işletme \"mağdur müşteki\" olarak yer alıyor.

MASHARİPOV\'UN 40 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 2 BİN 397 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, saldırgan Abdulkadir Masharipov hakkında, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs etme\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alma ve bulundurulma\" suçlarından 40 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

EŞİNE DE AYNI CEZA İSTENİYOR

Masharipov\'un eşi Zarina Nurullayeva ile katliamın planlama aşamasında yer alan İlyas Mamaşaripov, Alı Jameel Mohammed Mohammed ile saldırgan ile benzer potansiyeli bulunduğu belirtilen Abdurrauf Sert\'in de, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\", \"39 kişiyi nitelikli şekilde kasten öldürme\", \"79 kişiyi kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermileri satın alınması taşınması bulundurulması\" suçlarından 40\'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile bin 555 yıldan 2 bin 397\'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer 52 sanık hakkında ise \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

OLAY GÜNÜ ANLATILDI...

İddianamede olay günü şu şekilde özetleniyor; \"Yılbaşı günü Zeytinburnu\'nda ticari taksi ile Beşiktaş\'ta bulunan Reina isimli eğlence mekanına gelen DEAŞ Terör örgütü mensubu Ebu Muhammed El Horasani kod ismini kullanan şüpheli Abdulkadir Masharipov, DEAŞ Terör örgütünün talimatı doğrultusunda saat 01.15 sıralarında AK-47 Kalasnikof marka otomatik tüfekle, Reina\'nın kapısında bulunan kişilere de ateş açarak içeriye girmiş, burada polis memuru Burak Yıldız\'ı şehit etmiş, Reina da Yılbaşı kutlaması yaparak eğlenen insanların üzerine otomatik tüfekle tasarlayarak öldürme kastıyla ateş ederek 39 kişiyi öldürmüş, 79 kişiyi de yaralamıştır.\"

MASHARİPOV\'UN YAKALANMASINDA 2 BİN POLİS GÖREV YAPTI... 7 BİN 200 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İNCELENDİ...

İddianamede saldırgan Abdulkadir Masharipov\'un, çıkan kargaşadan yararlanarak ticari taksi ile eylem sonrası olay yerinden ayrıldığı belirtilerek, yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalara yer veriliyor. Buna göre, 2 bin polisin, MİT Bölge Başkanlığı\'nın verdiği destekle saldırganın bulunması için harakete geçildiği kaydediliyor. Saldırganın kaçış güzergahı ve eylem birliği içinde olduğu DEAŞ terör örgütü mensuplarının incelenmeye alındığı ve bu doğrultuda 7 bin 200 saatlik kamera görüntülerinin izlendiği ifade ediliyor.

TEHLİKELİ GÖRÜLEN 642 KİŞİ SINIRDIŞI EDİLDİ

Bu konuda vatandaşlardan da 2 bin 142 ihbar geldiği, DEAŞ Terör örgütünün \"Madafa\" evleri olarak tabir ettiği ve örgütsel amaçları doğrultusunda kullandığı, YTS\'lerin (Yabancı Terörüst Savaşçı) barındırıldığı 152 adrese operasyonlar yapıldığı belirtiliyor. Yine yürütülen bu operasyonlar kapsamında 642 yabancı uyruklu şahısın kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu gerekçesiyle sınırdışı edildiği de anlatılıyor. Masharipov\'un da yapılan bu çalışmalar sonucu Esenyurt\'ta saklandığı evde yakalandığı ifade ediliyor.

SALDIRININ EMRİNİ O VERDİ...

İddianamede Reina katliamı talimatının Suriye de çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren, üst düzey DEAŞ terör örgütü mensubu, Rusya Federasyonu vatandaşı Ebu Cihad kod isimli İslam Atabıev tarafından Masharipov\'a verildiğinin tespit edildiği kaydediliyor. Atabıev\'in örgütün Rusça yayın yapan medya yayın organının başında bulunduğu ve Ebu Cihad El Şişani ve Ebu Cihad El Karaçayi kod isimlerini de kullandığı anlatılıyor.

TALİMAT SES KAYDIYLA GELDİ

İddianameye göre, şüpheli Abdulkadir Masharipov 26 Aralık 2016\'da telegram üzerinden haberleştiği DEAŞ terör örgütü militanıyla Başakşehir\'de buluştu. Kimliği tespit edilemeyen Kafkas kökenli Rusça konuşan militan, Masharipov\'a DEAŞ\'ın Türkiye eylemlerini organize eden Ebu Cihad\'ın eylem talimatının olduğu ses kaydını içeren hafıza kartını ve günlük ev kiralaması için 700 TL para verdi.

\"BU TÜRKİYE\'Yİ ÖLDÜRÜN\"

Masharipov\'un kullandığı tabletten çıkan ses kaydında, Ebu Cihad şunları söyledi; \"Allah yolunda köpeklere, kafirlere göstermek gerekli, onlar hiç bir yerde güvenli değiller. Onlar düşünmesinler, İstanbul güvenli diye... Onlar Müslümanları öldüremezler, bombalayamazlar, çocukları kadınları öldüremezler. Bunlar cezasız kalmaz. (...)Allah diyor ki, bu Türkiye\'yi öldürün. Dağıtın. Gecesini gündüz yapın.\"

OĞLUNA BÜYÜDÜĞÜNDE İNTİHAR EYLEMİ YAPMASI İÇİN TAVSİYEDE BULUNMUŞ

Masharipov\'un 27 Aralık 2016\'da saat 23.57\'de bir veda videosu çektiği, video görüntülerinde intihar eylemi yapacağını, çocuklarının büyüyünce eşine zorluk çıkarmamalarını ve oğlunun da büyüdüğünde kendisi gibi istihşad eylemi yapması tavsiyesinde bulunduğu da iddianamede yer alıyor. 28 Aralık\'ta ise Masharipov\'un eylem talimatı aldığı Taksim Meydanı\'na giderek cep telefonuyla selfi çeker gibi keşif amaçlı kayıt yaptığı, 29 Aralık\'ta da günlüğünü 100 TL\'ye kiraladığı Medikule Rezidans\'taki daireye, DEAŞ örgütü mensubu bir şahıs tarafından eylemde kullanılacak mühimmatın bavul içerisinde bırakıldığı anlatılıyor.

REİNA İKİNCİ HEDEFMİŞ

İddianameye göre, 31 Aralık 2016 günü, Taksim\'e tekrardan keşif için çıkan Masharipov, polislerden dolayı Taksim\'e girmesinin mümkün olmadığını telegram üzerinden Ebu Cihad\'a bildirdi. Ebu Cihad da Masharipov\'a iki hedef olduğunu söyleyerek, bir fotoğraf gönderdi. Fotoğrafın bir tarafında peygambere hakaret eden gazetenin Şişli\'deki adresi, diğer bölümünde ise Reina Disko Clup olduğu belirtildi. Ebu Cihad, yılbaşı nedeniyle gazetenin muhtemelen kapalı olduğundan hedefi Reina olarak belirledi.

DEAŞ KATLİAMI SAHİPLENDİ

İddianamede Reina da gerçekleştirilen eylem sonrası DEAŞ terör örgütünün, Türkçe yayınladığı \" FURAT\" isimli video da terör eylemini sahiplendiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırgan Masharipov\'un görüntüsü

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 10.01 - Haber Kodu : 171210020

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6- İTİRAFÇI SUBAYLAR FETÖ\'YÜ ANLATTI....

* Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) lideri Fetullah Gülen\'in Bankasya\'ya para yatırılması talimatı verdiği dönemde, TSK içinde yuvalanan örgüt üyelerine deşifre olmamaları için \'kesinlikle para yatırılmaması\' talimatı verildiği ortaya çıktı.

* Örgüt üyesi olduğunu itiraf eden eski yüzbaşı A.F., kızının ismini Fetullah Gülen\'in koyduğunu söyledi.

Haber: Ümit TÜRK / Kamera: İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'ne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'ndan ihraç edilen 2 subay ile bir astsubayın yargılandığı dava karara bağlandı. Davaya bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından, henüz haklarında soruşturma başlatılmadan polise teslim olan teğmen Y.E., ile yüzbaşı A.F., hakkında örgüt hakkında itiraflarda bulundukları gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu (TCK) 221 / 4 maddesi uyarınca etkin pişmanlık hükümlerini uygulayarak \'ceza verilmesine yer olmadığına\' karar verdi. Astsubay Başçavuş S.K.\'nın ise yakalandıktan sonra etkin pişmanlıkta bulunduğunu dikkate alan mahkeme heyeti, \"örgüt üyeliği\" suçundan S.K.\'yı 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, sabıkasız oluşu nedeniyle sanığın cezasını erteledi. İtirafta bulunan eski askerler, mahkemede verdikleri ifadelerde örgütü, örgüt üyeleriyle nasıl irtibat kurduklarını ve sınav sorularının ne şekilde geldiğini anlattı.

\"SINAVDAN 3 AY ÖNCE KİTAPÇIK VERİLDİ\"

İhraç olmadan önce Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda Teğmen olarak görev yapan Y.E., FETÖ iltisaklı özel bir okulda müdür yardımcılığı yaptığı sırada örgütün istemesi üzerine 2015 yılında askeri okul sınavlarına girdiğini, sınavdan 3 ay önce kendisine verilen kitapçığa çalışarak sınavı kazandığını söyledi.

\"ASKERLERE BANKASYA YASAĞI...\"

Örgütteki kod adının Samet olduğunu ve ilk maaşının yarısını örgüte verdiğini belirten Y.E., 2014\'te örgütün talimatı üzerine açtırdığı Bankasya hesabını ise yine örgütün talimatıyla subay olduktan sonra kapattığını ifade etti. Örgüt elemanları tarafından 2013 yılında kendisine Twitter hesabı açıldığını, bu hesaptan örgüte ait dershanelerin kapatılmaması için yapılan paylaşımları etiketlediğini anlatan Y.E., Bylock, eagle, Kakao talk programlarını kullandığını da itiraf etti.

\"KURMAYLIK SINAV SORULARI FLAŞ BELLEKTE GETİRİLDİ \"

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı\'nda kurmay yüzbaşı olarak görev yaparken meslekten ihraç edilen A.F., de 15 Temmuz\'dan sonra kendi isteğiyle polise gidip itiraflarda bulunduğunu anlattı. Örgütteki kod isminin Fırat olduğunu söyeleyen A.F., ifadesinde, \"2011\'deki kurmaylık sınavlarından önce flaş bellek içinde sınav soruları geldi. Ancak bana gelen flaş bellek içinde kurmaylık soruları yoktu. Sınavı dördüncü girişimde kazandım. Bylock kullandım. Kendi hattım üzerine kurdum. Bylock\'a evdeki internet üzerinden girdim. İnternet eşime kayıtlı olduğu için, eşim kırmızı Bylock kullanıcısı görünmektedir. Ancak Bylock benim tarafımdan kullanılmıştır. Eşimle alakası yoktur\" dedi.

\"KIZIMIN İSMİNİ FETULLAH GÜLEN VERDİ... DAVA AÇTIM DEĞİŞTİRDİM...\"

Özgür iradesiyle verdiği ifadeler sayesinde Ankara ve İstanbul\'da bazı şahıslar hakkında soruşturma açıldığını, bazılarının ise tutuklandığını anlatan A.F., 20 yıldır bu yapının içinde olduğunu ve hep pişmanlık hissettiğini söyledi. A.F., \"2012 doğumlu kızımın ismini Fetullah Gülen koydu. Teamül olarak terörist başının böyle bir tercihi var. Amerika\'dan isim listesi gönderilmişti. Temmuz 2017\'de dava açarak kızımın ismini değiştirdim\" dedi.

\"BİZE SADECE, \'ARTIK KARŞI TARAF OLDUK. BÜYÜK BİR STRATEJİK SAVAŞ BAŞLADI\' DEDİLER\"

Atsubay S.K. ifadesinde şunları belirtti: \"Daha çok Salih denen \'abi\' konumundaki kişinin evinde toplanırdık. Namaz kılar Fetullah Gülen\'in CD\'lerinden kesitler izlenirdi. Benim zeki olduğumu askeri liselere girmemi istediler. Bütün askeri lise sınavlarını kazandım. Ancak kendi isteğimle Deniz Astsubay Lisesi\'ne girdim. Astsubay okuluna giderken 2 hafta sonra bana söyledikleri Üsküdar\'da 12C otobüsünün kalktığı yerde beklememi istediler. Karşılaşamazsak, buluşmamız bir sonraki haftaya kalırdı. Okuldan mezun olana kadar sadece tedbirli olmamızı istediler. Başka birşey söylemediler. Mezun olduktan sonra evli olanların maaşının onda biri, bekarların ise beşte birini istediler. 17-25 Aralık civarında gizlilik daha çok artırıldı. Ne olduğunu merak ettik. Neden hükümete ters düşüldüğünü sorduk. Bize sadece, \'Artık karşı taraf olduk. Büyük bir stratejik savaş başladı\' dediler. Bizim deşifre olabileciğimizi ve atılabileceğimizi söyleyerek daha çok tedbirli olmamızı istediler.\"

\"ORDU EVLERİNDE ALKOL KULLANIN, ORUCUNUZU TUTMAYIN\"

S.K., o tarihten sonra alınan tedbirleri ise şöyle anlattı: \"Tedbirler sıklaştı ancak sohbet toplantılarında bir azalma olmadı. Toplantılarda askeri personellere \'Bankasya\'ya kesinlikle para yatırmayın\' dendi. Çünkü deşifre edilmekten korktular. Sürekli \'Deşifre olmayın, tedbirli olun\' diye bizi korkuttular. Ordu evlerinde \'Alkol kullanın, orucunuzu tutmayın\' gibi telkinlerde bulundular. Namaza zaten gitmemize izin verilmezdi.\"

\"BYLOCK YAZIŞMALARINDA BULUŞMA YERLERİ BİLDİRİLİRDİ\"

Astsubay S.K., \"Bylock\'u yüklememi abi istedi. 2104\'te yükledim. \'Artık buradan haberleşeceğiz\' dediler. Yüklendikten sonra arkadaş ismi ekliyorsunuz, öyle görüşürsünüz. \'Cover me\' isimli programı da yüklememi istediler. Bylock\'tan sonra onu da kullandım. Biz sadece bir kişiyle görüştük. Bylock ve Cover me\'de görüntülü konuşma yok. Sadece kısa mesaj şeklinde yazışmalar var. Bu yazışmalarda buluşma yerleri bildirilirdi. Tayin olunca başka bir abiye devredildim. 2015\'in ortalarında \'Bylock\'u kaldırın\' dediler. \'Bir problem mi var?\' dedik. \'Hayır\' dediler. Bundan sonra, eagle-kakao talk, programlarının kullanılacağını söylediler\" dedi. Bylock\'ta sadece şifre gönderen kişiyle mesajlaşabildiklerini bu kişinin de abi olduğunu söyleyen S.K., Cover me programının ise kullanımının daha basit olduğunu ve bir çok kişiyle mesajlaşma imkanının bulunduğunu anlattı.

Görüntü dökümü: (Arşiv)

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-İstanbul Adalet Sarayı\'ndan arşiv görüntüler

-Genel ve detaylar

10.12.2017 - 12.26 - Haber Kodu : 171210039