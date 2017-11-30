DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ATAŞEHİR\'DE POLİS SOYGUNCULARLA ÇATIŞTI; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler ile polis arasında dün yaşanan çatışma güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi\'nde dün akşam saatlerinde bir markete soygun için giren şüpheliler, polisin \'teslim ol\' uyarısına ateşle karşılık vermiş; çatışmada bir şüpheli ölürken bir polis memuru da yaralanmıştı. O anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hırsızlık şüphelileri ile ve polisler arasında kovalamaca yaşanıyor. Daha sonra şüphelilerden biri polise ateş açıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay anının güvenlik kamera kaydı

29.11.2017 - 23.37 - Haber Kodu : 171129204

30.11.2017 - 10.19 - Haber Kodu : 171130018

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2- PENDİK\'TE TIR\'DAKİ DEMİRLER 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN ÜZERİNE DEVRİLDİ: O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

* Annesi ve ablasıyla yürüyen küçük çocuğun üzerine yol kenarındaki TIR\'da bulunan inşaat demirleri devrildi.

* Küçük çocuk, iş makinesinin yardımıyla demirler altından çıkarıldı. Ancak 7 yaşındaki Talha\'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

* O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Pendik\'te okul çıkışı annesi ve ablası ile birlikte yapım çalışması olan yolda yürüyen 7 yaşındaki çocuğun üzerine TIR\'daki inşaat demirleri devrildi. Küçük çocuk demirlerin altında kalarak feci şekilde can verdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 19.00 sırlarında Kavakpınar Mahallesi Papağan Sokak\'ta meydana geldi. İddiaya göre, okul çıkışı annesi ve aynı okulda öğrenci olan 9 yaşındaki ablasıyla çalışma yapılan yolda yürüyen 7 yaşındaki Talha Aksoy, TIR\'dan devrilen inşaat demirlerinin altında kaldı. O anlar da yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Demirlerin altında kalan küçük çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Bir iş makinesi getirilerek demirler kaldırıldı. Ancak olay yerine gelen sağlık ekipleri, Talha Aksoy\'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olay yeri inceleme ekipleri ceset ve çevresinde inceleme yaptı. Olayla TIR sürücüsü gözaltına alındı.



Görüntü Dökümü:

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GÜVENLİK KAMERASI

-TIR\'ın gelmesi

-Bir süre sonra yaşana koşuşturma

-TIR\'ın olay yerinden çekilmesi

-Kepçenin gelmesi

-Yaşanan panik

-Kepçenin demirleri kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler



AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Olay yerinden görüntüler

-Ceset

-Polis ekipleri

-İnşaat demirleri

-İş makinesi

-Görgü tanıklarıyla röp.

30.11.2017 - 11.58 Haber Kodu : 171130045

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3- EGEMEN BAĞIŞ BOĞAZİÇİ ZİRVESİ\'NDE KONUŞTU

* Egemen Bağış,

\"Bütün zorluklara rağmen ne AB\'nin ne Türkiye\'nin bu süreçten vazgeçmek gibi bir lüksleri yok\"

\"AB süreci Türkiye ve Avrupa için de iyi bir süreç. Ama şu anda birbirimizi eleştirmek bugün biraz daha havalı görünüyor. Kamuoyuna yansıyor. Ama ben yine iyimserliğimi muhafaza ediyorum. İnsanoğlunun tarihçesine baktığımızda AB, en önemli barış projesi olarak görüyorum\"

Haber-Kamera: Enver ALAS / İSTANBUL,DHA

Uluslararası İş Birliği Platformu Global Danışma Kurulu Eş Başkanı, Eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış,

yaşanan bütün zorluklara rağmen ne AB\'nin ne de Türkiye\'nin, AB üyeliği sürecinden vazgeçmek gibi bir lükslerinin olamayacağını belirterek, \"AB süreci Türkiye ve Avrupa için de iyi bir süreç. Ama şu anda birbirimizi eleştirmek bugün biraz daha havalı görünüyor. Kamuoyuna yansıyor. Ama ben yine iyimserliğimi muhafaza ediyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanlığı\'nın himayelerinde, Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP)\'nun İstanbul\'da düzenlediği \'8. Boğaziçi Zirvesi\'nin son gününde \'Avrupa\'nın Ortak Geleceğine Yatırım; Yapıcı Vizyon ve Somut Eylem Zamanı\' başlıklı oturum gerçekleştirildi. Oturumun açılış konuşmasını Egemen Bağış yaptı.

Egemen Bağış, yeni yapılan yapılan bir ankete göre olan biten herşeye rağmen, Türk kamuoyunda Türkiye\'nin AB üyesi olmasına yönelik yüzde 30\'un biraz üzerinde desteğin olduğunu, 2003, 2004, 2005\'te bu oranın yüzde 78 oranında olduğunu

söyledi. Son zamanlarda her iki taraftan da tutulmayan sözlerin görüldüğünü, bunun da kamuoyunun görüşüne yansıdığını aktaran Bağış, yine de bu yüzde 30\'un biraz üzerindeki rakamın biraz daha düşük olacağını sandığını dile getirdi.

\"HALK VİZE REJİMİNDEN DOLAYI KENDİLERİNE HAKARET EDİLDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR\"

Egemen Bağış, AB\'ye vizesiz seyahat edilebilmesi konusuna değinerek şunları söyledi:

\"Bu ülkedeki halk, vize rejiminden dolayı kendilerine hakaret edildiğini düşünüyor. Bizler, Avrupa çapında serbest bir şekilde seyahat etmek istiyoruz. Kanaatimizce bu bizim hak ettiğimiz bir hak. Çünkü 1996\'dan beri Gümrük Birliği\'ndeyiz. Ürünlerimiz serbest olarak dolaşabiliyor. Vatandaşlarımızın dolaşamaması son derece mantık dışıdır. Aslında buna yaklaşıyorduk; sayın komiser son dönemece girdiğimizi söyledi. Ancak Türkiye\'nin terörü önleme kanunlarının çok katı olduğunu ve yumuşatılması gerektiğini ifade etti. Şimdi, bu tezi savunurken Birleşik Arap Emirlikleri\'ni \'Şengen\'e davet ettiler. Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları herhangi bir vize olmaksızın Avrupa ülkelerine seyahat ediyorlar. Bu da Türkiye kamuoyunda başka soru işaretlerini getiriyor.\"

\"GEÇ KALINDI\"

Egemen Bağış, konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında AB\'nin tutumunu eleştirdi. Bağış, \"Bu ülkede bir darbe girişimi yaşandı. 15 Temmuz gecesi dört savaş uçağı tarafından Meclisimiz defalarca bombalandı. Demokrasinin merkezi olan AB bu saldırıyı lanetlemeye tenezzül dahi etmedi. Sadece ertesi sabah bunu yaptı. Aylar boyunca Avrupa\'nın üst düzey temsilcilerin hiç kimse Türkiye\'ye gelmeye tenezzül etmedi. Aynı komiser beyefendi 1 ay sonra lanetlemeye geldi. Biz geç kalındığını düşünüyoruz. Avrupalı dostlarımız daha ertesi sabah orada olmalıydı\" dedi.

\"BİRBİRİMİZİ ELEŞTİRMEK BUGÜN BİRAZ HAVALI GÖRÜNÜYOR\"

\"Bütün zorluklara rağmen ne AB\'nin ne Türkiye\'nin bu süreçten vazgeçmek gibi bir lüksleri yok\" diyen Bağış, \"AB süreci Türkiye ve Avrupa için de iyi bir süreç. Ama şu anda birbirimizi eleştirmek bugün biraz daha havalı görünüyor. Kamuoyuna yansıyor. Ama ben yine iyimserliğimi muhafaza ediyorum. İnsanoğlunun tarihçesine baktığımızda AB, en önemli barış projesi olarak görüyorum\" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ KRİZİ VE GÜVENLİK SORUNLARI ELE ALINDI

Egemen Bağış\'ın konuşmasının ardından gerçekleşen ve Prof. Dr. Gül Günver Turan\'ın moderatörlüğünü yaptığı oturuma ise Romanya Dışişleri Bakan Yardımcısı George Ciamba, İngiltere\'nin eski Türkiye Büyükelçisi ve Ankara İngiliz Esntitüsü Başkanı David Logan, Avrupa Akımı Başkanı Pier Virgilio Dastoli, Stockholm Üniversitesi Türk Çalışmaları Enstitüsü Direktörü Paul Levni, İktisadi Kalkınma Vakfı Genel Sekreteri Doç. Dr. Çiğdem Nas konuşmaca olarak katıldı. Oturumda başta AB mülteci krizi ve güvenlik sorunları olmak üzere gündemde yer tutan konuları konuşarak, çözüm önerilerinde bulundular.

Görüntü Dökümü

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-Egemen Bağış\'ın konuşması

-Oturumun misafirleri

-Bağış\'ın oturumu takip etmesi

-Katılımcılar

-Genel ve detay

30.11.2017 - 12.16 Haber Kodu : 171130050_

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4- FETÖ\'NÜN İTÜ YAPILANMASI DAVASINDA 4 TAHLİYE

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

FETÖ\'nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)\'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin 17\'si tutuklu 35 sanığın örgüt üyeliği suçlamasıyla yargılandığı davada, 4 kişinin tahliyesine karar verildi. BTK\'dan gelen rapora göre; 16 tutuklu sanığın toplamda Bylock\'a 129 bin 573 kez erişim sağladığı belirtildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 17\'si tutuklu 23 sanık hazır bulundu. Mahkeme başkanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK)\'ndan gelen bylock raporlarını okudu.

\"16 SANIK TOPLAMDA 129 BİN 695 KEZ BYLOCK\'A ERİŞİM SAĞLADI\"

Gelen raporlara göre 16 tutuklu sanığın söz örgütün kriptolu haberleşme programı olan Bylock\'a toplamda 129 bin 695 kez erişim sağladığının tespit edildiği belirtildi. Raporlara göre Bylock\'a en az erişimin 8 kezle sağlandığı, en çok erişimin ise 49 bin 753 kez yapıldığı kaydedildi. Gelen raporlardaki bazı bilgilerin hatalı olduğu anlaşıldı. Üç ayrı telefon hattında Bylock çıktığı belirtilen bir sanığın, iki telefon hattı kullandığı üçüncü hattın başka bir sanığa ait olduğu ortaya çıktı. Mahkeme başkanı bu durumu not aldı.

BYLOCK PROGRAMINI KULLANDIKLARINI KABUL ETTİLER

Raporların okunmasının ardından sanık avukatları beyanlarda bulundu. Sanık Volkan Çakır\'ın avukatı, müvekilinin etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini belirterek, tek başına katılacağı bir celsede bildiklerini anlatacaklarını söyledi. Söz alan sanıklardan Hatice Dinçer\'in avukatı da, müveklilinin daha önce de Bylock programını kullandığını, bu programı kimin ona yüklediğini söylediğini, o kişinin de emniyette teşhis edildiğini belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanıklardan Ahmet Tekin\'in avukatı da müvekilinin örgütün evlerinde kaldığını, evde kaldığı kişilerin kimler olduğunu söylediğini, Bylock programına da sadece 8 kez giriş yapıldığının tespit edildiğini belirterek tahliyesine karar verilmesini talep etti.

4 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Tekin ve Hatice Dinçer hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını dikkate alarak tahliyelerine karar verdi. Sanık Yaşar Hanifi Gedik\'in ise Bylock çıkan hattının başkası tarafından kullanıldığı şüphesinin bulunduğu gerekçe edilerek yattığı sürede dikkate alınarak tahliyesine karar verdi. Sanıklardan Hülya Yeltepe Ercan\'ın da gelen doktor raporlarına göre gördüğü tedavi nedeniyle tahliyesine karar veridi. Diğer tutuklu 13 sanığın ise atılı suçun vasıf ve mahiyeti, Bylock tespit raporları, HTS kayıtları ve mevcut delil durumu dikkate alınarak bu hallerinin devamına karar verildi.

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5- VOLKAN DEMİREL\'E TELEFON ATAN TARAFTARA 5 AY 25 GÜN HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Milli kaleci Volkan Demirel\'in, Galatasaray - Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçında bir taraftarın attığı cep telefonun ayağına isabet etmesiyle ilgili olarak açılan davada karar çıktı. Mahkeme, tutuksuz sanık Aliasker Vuran\'ı \"Spor alanlarında yasak madde bulundurmak\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından toplam 5 ay 25 gün hapis cezasına çarptırdı.



SANIK AVUKATI DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Vuran\'ın avukatı hazır bulundu. Vural\'ın avukatı \"Biz basit yaralama suçunun oluşmadığını düşünüyoruz. Müvekkilimin beraatini talep ederim\" dedi.

BİR YIL SÜREYLE SAHALARA GİRİŞİ YASAKLANDI

Davayı karara bağlayan mahkeme sanık Vuran\'ı \"Kasten yaralama\" suçundan 5 ay hapis, \"Spor alanlarında yasak madde bulundurmak\" suçundan da 25 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca sanık Vuran\'ın 1 yıl süre ile sahalara girişinin yasaklanmasına karar verdi.

Mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanık 5 yıl içinde suç işlemezse dava ortadan kalkacak.



İDDİANAME

İddianamede, sahaya cep telefonu fırlatan sanık Aliasker Vuran hakkında \"Spor alanlarına yasak madde sokulmak, bu maddeyle spor alanlarında taşkınlık yapmak\" ve \"Kasten yaralama\" suçlarından 9 aydan 2,5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. Bir önceki duruşma ifade veren sanık Aliasker Vuran, yanında bulunan telefonu hedef gözetmeksizin Fenerbahçe ceza sahasına doğru fırlattığını belirterek \"Telefonun Volkan Demirel\'e isabet ettiğini görmedim. Pişmanım. Beraatimi isterim\" demişti. Volkan Demirel de bir önceki durusmada , sanıktan şikayetçi olmadığını belirterek \"Bunlar futbolda yaşanan şeylerdir. Bana müsabaka esnasında fırlatılan cep telefonu isabet etmiştir. Ancak ben sanıktan şikayetçi değilim\" ifadelerini kullanmıştı.



Görüntü Dökümü:

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-Volkan Demirel\'in arşiv görüntüsü

30.11.2017 - 11.41 Haber Kodu : 171130043