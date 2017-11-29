DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(geniş haber)

1- İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ\'NDE YANGIN BİLMECESİ

- İTFAİYE: BACA YANGINI

- İ.Ü.: BACANIN ISINMASI İLE BİRLİKTE YOĞUN BİR DUMAN ÇIKIŞI OLMUŞTUR.

Haber: Sinan BİLGİLİ-Kamera: Alper KORKMAZ-İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsünden saat 09.30 sıralarında yükselen yoğun duman itfaiyeyi alarma geçirdi.

Yangın ihbarı üzerine Fatih, Zeytinburu, Bakırköy ve Beyoğlu itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Fatih itfaiyesi ekipleri merdiven uzatarak dumanların yükseldiği \"profesörler evi\" olarak bilinen tarihi binanın çatısına müdahalede bulundu. Kısa sürede dumanlar kesildi. Olayla ilgili itfaiye ekipleri baca yangını derken İstanbul Üniversitesi\'nden önce \"kontrollü yağ yakımı\" bilgisi verildi.

Ardından ise yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, \"İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesisleri\'ne bağlı restoran olarak kullanılan Profesörler Evi mutfağının bacasında zamanla oluşun yağın birikmesi sonucu bacanın ısınması ile birlikte yoğun bir duman çıkışı olmuştur. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı olarak bacayı soğutma çalışmaları yapmıştır. İstanbul Üniversitesi Tarihi Profesörler Evi Binası\'nda herhangi bir hasar bulunmamaktadır\" denildi

Görüntü Dökümü:

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-Üniversiteden yükselen duman

-Yükselen dumanlar

-İtfaiye ekipleri

-Müdahalede bulunmalar

-Detaylar

29.11.2017 - 10.05 - Haber Kodu : 171129008

29.11.2017 - 10.28 - Haber Kodu : 171129017

29.11.2017 - 10.39 - Haber Kodu : 171129024

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2- (Geniş Haber) ETİLER\'DEKİ ÜNLÜ ET LOKANTASININ ÇATISINDA YANGIN

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Etiler\'deki ünlü et lokantasının çatısından yoğun duman yükseldi. İtfaiye çatıya ve bacaya su sıkarak müdahale etti.

Beşiktaş Nispetiye Caddesi üzerinde bulunan ünlü et lokantasının çatısından, saat 10.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye çatıya ve bacaya su sıkarak yangına müdahale etti.

İtfaiye daha sonra duman tahliyesi yaptı.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesi

-Çatıdan yükselen dumanlar

-İtfaiyenin dumanlara müdahalesi

-Vatandaşların dumanları izlemesi

-Cep telefonu ile kayıt yapanlar

-Genel ve detaylar

29.11.2017 - 10.10 - Haber Kodu : 171129009

29.11.2017 - 11.04 - Haber Kodu : 171129031

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3- İSTANBUL MERKEZLİ 49 İLDE FETÖ OPERASYONU: 360 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Ümit TÜRK - Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca FETÖ\'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 333\'ü asker, 360 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 49 ilde bu sabah başlatılan operasyonlar kapsamında gözaltı kararı verilen 333 askerden 216’sının çeşitli rütbelerde muvazzaf olduğu öğrenildi. Askerlerden 7\'sinin pilot olduğu kaydedildi.

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(ek bilgi ve görüntülerle)

4- BAKAN ÖZHASEKİ: KENTSEL DÖNÜŞÜM KONUSUNDA TEMEL İLKELERİMİZ; YERİNDE DÖNÜŞÜM VE HERKESİ EV SAHİBİ YAPMAK

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki,

\"Kentsel dönüşüm konusunda temel ilkelerimiz var. Birinci esas yerinde dönüşüm, ikincisi herkesi ev sahibi yapmak, temel prensiplerimiz bunlar. Rezerv alanı noktasında devlet artık cimrilik etmeyecek. Elinde ne varsa, arsasını ortaya koyacak. Bu bizim için hayati önemde bir şey. Finans noktasında çalışmalarımız var. Sıfır faizli destekler geliyor.\"

\"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin hazırlamış olduğu raporlarda riskli yapı ve kullanılamayacak hale gelecek konut sayısı neredeyse 600 bin olarak veriliyor. Ölü sayısı, söylemek istemiyorum. Karşımıza çıkacak maddi hasar 100 Milyar Dolar gibi ifade ediliyor.\"



Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER / İstanbul DHA

Hürriyet Gazetesi, \"Sign Of The City Awards\" töreninin 4\'üncüsü Bomonti Hilton Otel\'de düzenlendi. Ödül törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan Holding İcra Kurulu Başkanı Yağmur Şatana ile sektör temsilcileri katıldı.

\"YAŞADIĞIMIZ MEKANLAR, YAŞAMIMIZIN KALİTESİNİ BELİRLİYOR\"

Programın başında bir konuşma yapan Doğan Holding Yönetim Kurulu üyesi Vuslat Doğan Sabancı, \"Gayrimenkul sektörü ekonominin lokomotif sektörlerinden bir tanesi. Ekonomik olarak büyüklüğü bizim için önemli. Ancak daha önemli bir sebebi var. Gayrimenkul sektörünün hem kültürel hem sosyal hayatımızdaki rolü gerçekten çok önemli bir değer. Yaşadığımız mekanlar, yaşamımızın kalitesini belirliyor. Dolayısıyla sizler sadece gayrimenkul geliştiriciler değilsiniz. Yaşamlarımızı etkiliyor, tasarlıyorsunuz. Mahalleleri, şehirleri değil, hayatımızı nasıl yaşayacağımızı inşa ediyorsunuz. Akıllı evler, akıllı siteler kuruyoruz. Bu konuda uzmanlaşmaya başladınız. Ancak ekonominin ve teknolojinin peşinden koşarken, iki büyük kaybımız oldu. İlk olarak doğaya yabancılaştık. Hatta maalesef doğayı tahrip ettik. İkinci olarak büyük apartman, sitelerde yaşarken kendimize yabancılaştık. İnsan sevgisine, birbirine olan saygıya, komşuluğa, arkadaşlığa, sohbete susar hale geldik\" dedi.

\"ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜ SADECE YAŞANABİLİR ŞEHİRLER İÇİN DEĞİL, EKONOMİMİZ İÇİN DE ELZEM\"

Sabancı konuşmasına şöyle devam etti:

Benim inancıma göre medya tabii ki de yanlışları göstermeli. Ancak projektörü yanlışa tuttuğu kadar; iyiye, doğruya, ilham alınması gerekenlere de tutmalı. Sizlerle bir ufkumuzu paylaşmak istiyorum. Bu istikametimizin başlangıç vuruşunu Sayın Emine Erdoğan\'ın öncülüğünde bir kaç ay evvel Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatıldı. \'Sıfır atık\' projesi. Bu projeyi duyduğumuzda binamızın içinde çok heyecanlandık. Bu bize bir ufuk açtı. Bunu iyice değerlendirip, neler yapabileceğimizi düşündük. Atıkların, geri dönüşümü sadece yaşanabilir şehirler için değil, ekonomimiz için de elzem. Ne kadar geri dönüştürebilirsek, israfı ne kadar önlemiş olursak aslında o kadar sağlıklı şehirler ve büyük ekonomiler yaratabiliriz. Biz toplum olarak israfı önlemeye çok alışık bir toplumuz. Sadece geldiğimiz şehir hayatında bunu unutmaya başladık. Bunu yeniden hatırlamamız lazım. Biz medya olarak bu alanda ciddi bir farkındalık kampanyası başlatmak istiyoruz.

\"ŞEHİRLER TAŞLA, TOPRAKTAN İBARET DEĞİL, CANLI ORGANİZMALARDIR\"

Ödül törenine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise şehirlerin geleceğinin düzgün yöneticilerin elinde olduğuna değinerek, \"Kültürler şehirde inşa ediliyor. Medeniyetler şehirde başlayıp, gelişiyor. Şehirlerimize özen göstermemiz gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Şehirler taşla, topraktan ibaret değil, canlı organizmalardır. Aynı insan gibi. Artık şehirler ülkelerin bile isimlerinin önüne geçer vaziyette olmaya başladılar. Şehirlerin geleceği yöneticilerin ufukları ile doğru orantılıdır. Eğer o şehirdeki özellikle yerel yöneticiler, sadece belediye başkanlarını kastetmiyorum, valisi, askeri, sivil toplum örgütleri kim varsa, bunlar arasında bir uyum varsa, şehirleri geleceğe taşımak adına doğru kaygılar taşıyıp, hedefler koyup, uyum içinde oraya koşuyorlarsa o şehirlerin geleceği parlak ve aydınlıktır. Çekişmeler başlamış, ayak kaydırmalar devam ediyor, ince ve küçük, siyasi ve basit hesaplarla şehirlerin geleceği tehlikeye atılıyorsa, emin olun o şehirlerin işi biraz daha zor gözüküyor.\" dedi.

(OLASI İSTANBUL DEPREMİ) \"ÖLÜ SAYISI, SÖYLEMEK İSTEMİYORUM\"

Özhaseki, \"Önümüzdeki süreçte bilim adamları diyorlar ki, \'2030\'a kadar bir deprem gözüküyor.\' 2040, 2045 diyen de var ama büyük bir çoğunluk 2030 diyor. Allahtan dileğimiz hiç olmasın. Bir de hocalarımızın söylediği 7 ve üzerinde bir şiddette deprem olacağı. Bütün bunları bilelim. Bizim bir şeyler yapmamız lazım. 1509\'daki İstanbul\'daki depremde 1000\'den fazla bina yıkılmış. 5 Bin\'den fazla insan ölmüş o tarihte. O zamanki sadrazam Mustafa Paşa bir konakta 360 adamı ile birlikte enkaz altında kalmış ve rahmetli olmuş. Şimdi bunları bilerek, görerek bugünlerde eğer bir tehlike varsa, bunun önüne geçebilmek adına yapmamız gereken işler yok mu? Var. Gayret etmeliyiz, çalışmalıyız. Elimizdeki raporlar doğrusu bizi biraz korkutuyor. İstanbul için hazırlanan gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin gerekse Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nin hazırlamış olduğu raporlarda riskli yapı ve kullanılamayacak hale gelecek konut sayısı neredeyse 600 bin olarak veriliyor. Ölü sayısı, söylemek istemiyorum. Karşımıza çıkacak maddi hasar 100 Milyar Dolar gibi ifade ediliyor. O zaman bizim bir ana önce tedbir almamızda fayda var diye düşünüyorum\" dedi.



\"ÖZELLİKLE 2000\'Lİ YILLARA KADAR YAPILAN YAPILAR İÇİN ÇABALIYORUZ\"

Bakan Özhaseki, \"Bizde planlamalar çok geç oldu. Bu geç planlamaya eş olarak ikinci bir sıkıntı da göçlerin bizde geç yaşanmış olması. Avrupa\'da Sanayi Devrimi ile birlikte insanlar şehirlere doğru koşup, koca koca şehirler oluştururken, bizde göç dalgası 1950\'lerde başlıyor. 1950\'lerde şehir, köy oranı yüzde 74 iken bu geldiğimiz noktada tam tersine dönmüş vaziyette. 50\'lerin başında 500 bini geçen nüfusu olan iki şehrimiz varken, şimdi kaç şehir olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Bu göç dalgası karşısında hazırlıksız yakalanmışız. Daha sonra gelen belediye anlayışlarında da, ideolojik tavırla insanları hiç bir şekilde, bir plan dahilinde yerleşim yeri, konut edinme hakkını düşünmeden, \'bırakın yapsınlar, bırakın gecekondular oluşsun, yarın öbür gün bizim adam olurlar\' gibi \'arka bahçemizde oy alırız\' gibi düşüncelerle varoşlaşmaya doğru adımlar atılmaya başlamış. 1950\'li yıllarda çok cüzi olan gecekondu sayısı 94\'e gelindiği zaman 640 bine ulaştı. Bir bu sayı kadar da kaçak yapı var, sadece İstanbul için. İşte bunlar için kentsel dönüşüm, depremsellik diye çabalıyoruz. Özellikle 2000\'li yıllara kadar yapılan yapılar için çabalıyoruz\" diye konuştu.

(KENTSEK DÖNÜŞÜM) \"İNSANLARI YERİNDE, HATIRASININ OLDUĞU, YAŞADIĞI YERDE TUTABİLMEK ESAS OLAN\"

Bakan Özhaseki konuşmasının devamında kentsel dönüşümde izleyecekleri yol ve kriterlere değinerek, \"İstediğimiz kadar görmemezlikten gelelim. Duymak istemeyelim. Bende söylerken hicap duyuyorum. Biz söylemesek de, duymak istemesek de, gözümüzü kapatsak ta, yerin altındaki o kurallar işliyor. Gaz birikmesi devam ediyor. Türkiye bir deprem ülkesi. Bütün bilim adamları İstanbul\'u dünyadaki en ciddi deprem riski altında olan 10 metropolden biri olarak görüyorlar. Tokyo, San Francisco, Los Angeles, Chicago var. Aynı zamanda İstanbul\'da var bu riskli ülkeler arasında. Kentsel dönüşüm konusunda temel ilkelerimiz var. İlk olarak yerinde dönüşüm. Bu çok önemli bir sözcük. Ben bunları anlatıyorum ama bazı muhalif arkadaşlar çıkıp, \'ey İstanbul bakın, bakan dedi ki dönüşüm yapıyorlar, sizi taşıyacaklar.\' Allahtan korkun ya. Bu işe bari limon sıkmayın. Böyle bir şey yok. Eskiden yapılmış bir hata olabilir. Ben bunları bilmem. Benim öyle bir günahım yok. Birinci esas yerinde dönüşüm, ikincisi herkesi ev sahibi yapmak. İnsanların evini yıktıktan sonra \'3 tane yıktım, bir tane verdim.\' yok öyle bir şey. İnsanları yerinde, mukim olduğu, hatırasının olduğu, yaşadığı yerde tutabilmek esas olan, temel prensiplerimiz bunlar. Rezerv alanı noktasında devlet artık cimrilik etmeyecek. Elinde ne varsa, arsasını ortaya koyacak. Bu bizim için hayati önemde bir şey. Finans noktasında çalışmalarımız var. Sıfır faizli destekler geliyor. Bütün bunları gerçekleştirdiğimizde hedefimiz 15 yıl içinde 7.5 milyon binayı, daha doğrusu bağımsız birimi dönüştürmek. Bunun 150 bin civarında olanı İstanbul\'da. Geriye kalan Anadolu\'da. Bunu yaptığımız zaman biz 15 sene içinde görevimizi hakkıyla yerine getirmiş oluyoruz. Sonra deprem geliyorsa, gelsin\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından ödül kazananlara, ödülleri takdim edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Salondan detaylar

-Vuslat Doğan Sabancı\'nın konuşması

-Bakan Özhaseki\'nin açıklamaları

-Ödül töreninden görüntüler

-Genel ve detaylar

28.11.2017 - 23.39 - Haber Kodu : 171128206

29.11.2017 - 10.38 - Haber Kodu : 171129023

29.11.2017 - 10.39 - Haber Kodu : 171129025

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(ÖZEL)

5- EYÜP\'TE 2 DAKİKADA 60 BİN LİRALIK SOYGUN

- Soygun güvenlik kamerasında

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - DHA/İSTANBUL

Eyüp\'te bir telefon satış mağazasına gelen maskeli dört kişi, kepenkleri kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 60 bin lira değerinde cep telefonu ve tablet bilgisayar çaldı. Hırsızlık anı mağazanın güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Eyüp\'te sabaha karşı meydana geldi. Maskeli 4 kişi önce iş yerinin kepengini kırdı. Şüphelilerden biri araçta, biri mağaza önünde beklerken; diğer iki kişi de içeri girdi. Şüpheliler hızla tezgahtaki telefon ve tablet bilgisayarları toplamaya başladı.

Yaklaşık iki dakika süren hırsızlık olayı sonrası, şüpheliler 60 bin lira değerindeki malzemelerle kayıplara karıştı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVELİK GÖREVLİLERİ YOK ORTADA

Olayın görgü tanığı Ahmet Şenverdi, \"Burada önlü arkalı iki araba durdu. Arabadan iki kişi indi kapıyı kırdılar. Alarm çalınca maskeli bir kişi alttan çıktı. Toplamda dört kişilerdi, alarm çalınca hemen koştular gittiler. Arkadaki arabadan kimse inmedi. Burada güvenlikler vardı ama şimdi yok. Güvenliklerin sobası yanıyor ama kendileri yok ortada\" dedi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Hırsızlık anının güvenlik kamera kayıtları

-Olayın meydana geldiği mağaza

-Polis ekiplerinden görüntü

-Polisin olay yeri çalışması

-Görgü tanıkları ile röp.

-Mağazanın içinden görüntü

-Genel ve detaylar

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6- AVCILAR\'DAKİ 10 İLKOKULDA 1081 ÇOCUĞA ÜCRETSİZ OYUN TERAPİ VERİLDİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

İstanbul Kalkınma Ajansı\'nın (İSTKA) destek vermesi üzerine Türkiye\'de ilk olduğu belirtilen uygulama ile Avcılar\'daki 10 okulda oluşturulan oyun odalarında \'dezevantajlı\' ailelerin 4- 12 yaşındaki 1081 çocuğuna ruhsal ve toplumsal gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 3 bin 252 terapi seansı verildi. stanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci\'nin projeyi çok beğendiği il geneline yayılması için karar alacaklarını söylediği belirtildi.

Avcılar Kaymakamlığı bünyesinde görevli klinik psikolog Melek Turan tarafından hazırlanan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Avcılar Kaymakamlığı\'nın onay verdiği \'Benim oyunum, benim terapim\' adı verilen proje İSTKA tarafından kabul edilirken Avcılar\'da belirlenen 10 ilkokulda içi oyuncaklarla dolu oyun terapi odaları oluşturuldu. Rehber öğretmenler 4-12 yaşındaki \'dezavantajlı\' olarak nitelendirilen şimdiye kadar 1081 çocuğa 45\'er dakikalık 5 seans oyun terapi uyguladı.

\'Benim Oyunum, Benim Terapim\' projesi ile ilgili bilgi veren Melek Turan, yetim, öksüz ya da madde kullanmış, travma atlatamamış, içe kapanık, aşırı duygusal, davranış sorunları olan öğrencileri velilerinin onayı ile 10 okuldaki oyuncaklarla dolu terapi odalarına aldıklarını söyledi. Turan, Avcılar Kaymakamı Hulusi Doğan ve Milli Eğitim Müdürü Emin Engin\'in sürekli kendilerine destek verdiğini kaydederken oyun terapi odasına alınan çocuğun içindeki eğilimi özgürce dışa vurmasını sağladıklarını bu boyla onu rahatlatarak psikolojik sorunlarını tespit edebildiklerini söyledi. Turan bu projenin bütün İstanbul, hatta Türkiye\'ye yayılmasını arzu ettiklerini belirtirken, aralarında klinik psikologların da bulunduğu 10 psikolojik danışman ve rehber öğretmene 1 ay boyunca; oyun terapisi, travma ile baş etme ve EMDR Tekniği, çocuklarla klinik görüşme ve değerlendirme, çocuk psikopatolojisi eğitiminden geçirildiğini söyledi. Melek Turan, şöyle dedi:

\"Devlet okullarındaki 5 seanstan ilkine öğrencinin anne ve babası da dahil ediliyor. Oyuncaklar ve oyun, çocukların duygu ve düşüncelerini açığa çıkarıyor. Dışarıda böyle bir terapinin her bir seansı en az 250 TL. Şimdiye kadar verilen 3 bin 252 seansın her birinin 250 TL olduğunu düşünürseniz bunun dışarıdaki maliyeti 812 bin 500 TL\'yi bulur. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci ile dün görüşüp projeyi anlattık. Çok beğendiğini ve il genelinde uygulanması için çalışacaklarını söyledi.\"

Görüntü Dökümü:

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-Okullardaki oyun terapi odalarından görüntüler

-Oyuncaklardan görüntüler

-Çocuklardan görüntüler

-Psikolojik danışman Betül Güldü proje ile ilgili bilgi verirken

29.11.2017 - 10.37 - Haber Kodu : 171129022



