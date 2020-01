DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - (ÖZEL) - LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET DEVRİLEREK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

- Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koştu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu\'nda ilerlerken lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenerek kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim köprüsüne 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yerli\'nin kullandığı kamyonetin ön sol lastiği seyir halindeyken patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki tel örgüleri parçalayan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.

İTFAİYE KURTARDI

Kaza nedeniyle sürücü kamyonet içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Polis ekipleri dubalarla çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmalar sonucu yaralıyı araçtan çıkardı.İlk müdahale olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Yaralının kurtarma çalışmaları

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Devrilen kamyonet

-Yaralıya ilk müdahale

-Ambulansa konması

-Yardıma gelen sürücülerle röp

-Yavuz Sultan Selim köprüsünden görüntü

-Parçalanan demir korkuluklar ve teller

-Yoldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler

======================

(ek bilgilerle)

2 - 10 İLDE FETÖ OPERASYONU : 45 GÖZALTI KARARI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 10 ilde eş zamanlı olarak FETÖ/PDY operasyonu düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce düzenlenen operasyonda bylock kullanıcısı olduğu belirtilen 45 kişi hakkında gözaltın kararı olduğu öğrenildi. Gözaltına alınanlar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

- Operasyonda gözaltına alınan 2 kişinin sağlık kontrolü

- Genel ve detaylar

18.11.2017 - 06.19 Haber Kodu : 171118011

=======================



3 - (ÖZEL) -TAKSİM MEYDANI\'NDA BANKA ŞUBESİNE SANDALYE BACAĞIYLA SALDIRI

Haber-Kamera: Özgür EREN - Zeki GÜNAL İSTANBUL (DHA)

Taksim Meydanı\'nda bir kişi banka şubesine sandalye bacağı ile saldırdı. Polis ekiplerinden kaçan saldırgan kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Saldırıda banka şubesinin güvenlik kameraları ve kabloları zarar gördü.

Olay Taksim Meydanı\'ndaki bir banka şubesinin önünde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. 31 yaşındaki Ferhat Kayman banka şubesinin önüne gelerek elinde bulunan tahta sandalye bacağı ile bir anda saldırmaya başladı. Önce bankanın güvenlik kamerasını kıran Kayman ardında başka bir güvenlik kamerasının da kablolarını kopardı. Daha sonra elindeki sandalye bacağı ile bankamatiklere ve bankanın kepenklerine vurmaya başladı. Ferhat Kayman\'ı gören çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerini gören Kayman kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından polis ekipleri Kayman\'ı yakalayıp gözaltına aldı.

Gözaltına alınan kişi, Taksim Polis Merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

------------------------

-Saldırganın ekip otosunda görüntüsü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-Ekip otosunun gitmesi

-Kırık güvenlik kameralarından detay görüntü

-Kopartılmış kablolardan detay görüntü

-Bankadan detay görüntü

-Banka ATM\'lerinden detay görüntü

-Saldırganın polis karakoluna girişi

-Sandalye ayağından detay görüntü

-Genel ve yakın detaylar

================



4 - (ÖZEL) - LASTİĞİ PATLAYAN KAMYONET DEVRİLEREK METRELERCE SÜRÜKLENDİ

- Yaralı sürücünün yardımına çevredekiler koştu

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN -İSTANBUL-DHA

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu\'nda ilerlerken lastiği patlayan kamyonet kontrolden çıkarak devrildi. Metrelerce sürüklenerek kamyonette sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.

Kaza saat 11.30 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Edirne istikameti Yavuz Sultan Selim köprüsüne 1 kilometre kala meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Osman Yerli\'nin kullandığı kamyonetin ön sol lastiği seyir halindeyken patladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kamyonetin kontrolünü kaybetti. Yol kenarındaki tel örgüleri parçalayan kamyonet devrilerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.

İTFAİYE KURTARDI

Kaza nedeniyle sürücü kamyonet içinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, itfaiye ve sağlık ekiplerine de haber verildi. Polis ekipleri dubalarla çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri yarım saat süren çalışmalar sonucu yaralıyı araçtan çıkardı.İlk müdahale olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

-----------

-Yaralının kurtarma çalışmaları

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışması

-Devrilen kamyonet

-Yaralıya ilk müdahale

-Ambulansa konması

-Yardıma gelen sürücülerle röp

-Yavuz Sultan Selim köprüsünden görüntü

-Parçalanan demir korkuluklar ve teller

-Yoldan görüntü

-Genel ve detay görüntüler



===================================

5 - LİSELİ HELİN\'İ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ HAKKINDA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Yüksel KOÇ / İstanbul, DHA

Pendik\'te 13 Ekim 2017 tarihinde pompalı tüfekle Helin Palandöken\'i (17) öldürdüğü, Cemil Yıldız (17) ve Deniz Morsümbül\'ü (18) yaraladığı iddiasıyla tutuklanan Mustafa Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Mustafa Y. hakkında, \"Tasarlayarak kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten silahla yaralama\", \"İşyerinde silahla yağma\", \"Ölümle tehdit\", \"Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma\" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Pendik\'te bir öğrenciyi öldürdüğü, iki öğrenciyi yaraladığı iddiası ile tutuklanan Mustafa Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede Mustafa Y.\'nin ağırlaştırılmış müebbet ve 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Mustafa Y.\'nin maktül Helin Palandöken ile kısa bir süre arkadaşlık yaptığı, Palandöken\'in olaydan iki ay önce şüpheli ile olan arkadaşlığına son vererek onunla görüşmek istemediği belirtildi. Şüphelinin Mustafa Y.\'nin maktül Helin Palandöken\'e tutkulu bir şekilde bağlandığı anlatılan iddianamede, \"Helin\'in şüpheliye karşı olumsuz tutum takınması üzerine şüphelinin öfkelenerek Helin\'i öldürmek için önceden plan yaptığı, olayda kullandığı av tüfeğini olaydan kısa bir süre önce satın aldığı\" anlatıldı.



İDDİANAMEDE OLAY ANI ANLATILDI

Şüpheli Mustafa Y.\'nin uzun bir kutu ve sırt çantası ile kendisini almaya gelen H.C.\'nin aracına bindiği, çanta ve kutuyu aracın arkasına bıraktığı anlatılan iddianamede, \"H.C.\'nin sürücülüğünü yaptığı araçla 15.40 sıralarında İstanbul Ticaret Odası Meslek Lisesi\'nin önüne geldiler. Araç içerisinde bir süre beklediler. Kısa bir telefon konuşması yaptıktan sonra H.C.\'ye \'alacağımız adam okulun diğer tarafında, gidip alalım\' dedi. H.C., biraz gittikten sonra durmasını istedi. Aracın durması üzerine şüpheli Mustafa Y. aracın arka koltuğuna geçti, 100 metre ilerledikten sonra aracı tekrar durdurdu. Kutuda bulunan av tüfeğini çıkartarak araçtan indi, yol kenarında yürümekte olan Helin Palandöken, C.Y. ve D.M.\'nin önüne geçerek elindeki silahı mağdur D.M.ye doğrulttu. Kendisine doğru koşan D.M.\'ye ateş açarak, sağ uyluktan hafif nitelikte olmayacak şekilde yaraladı. Daha sonra Helin Palandöken\'e dönerek, \'bu senin yeni sevgilin mi\' diyerek karşısında bulunan C.Y.\'ye iki el arka arkaya yakın mesafeden ateş etti. C.Y., kemik kırığına yol açacak şekilde göğüs boşluğunda kalp bölgesinde hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandı. Yakın mesafede bulunan Helin Palandöken\'i göğüs, bel ve dirsek kısımlarına ateş ederek çoklu kot ve pelvis kırıkları ile birlikte iç organ yaralanmasına bağlı iç kanama ve büyük damar yaralanmasından gelişen dış kanama sonucu olay yerinde öldü\" denildi.



BİLEKLERİNİ KESMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA YAKALANMIŞ

Şüphelinin olaydan sonra koşarak İTO Anadolu Lisesi\'nin içerisine girdiği anlatılan iddianamede, giriş katındaki kantinde temizlik yapan G.Ö.\'ye yaklaşıp elindeki silahı doğrulttuğu, \"Kadın seni gebertip beynini patlatacağım, çabuk bana bıçak ver\" diyerek tehdit ettiği, mutfak kısmına geçerek bir bıçak aldığı, müdürü öldüreceğini söyleyerek üst kata çıktığı, bu amaçla müdür O.Ç.\'nin odasına doğru yöneldiği, kapının kilitli olması üzerine yangın merdivenine giderek bir el ateş ettiği, daha sonra birinci kata inerek elindeki bıçakla bileklerini kesmeye çalıştığı sırada yakalandığı anlatıldı.



AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 39 YIL 6 AY CEZA İSTENDİ

İddianamede şüphelinin, Helin Palandöken\'i \"Tasarlayarak kasten öldürmek\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması istendi. Şüphelinin ayrıca, C.Y.\'yi \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", D.M.\'yi \"Silahla kasten yaralama\", temizlik görevlisi G.Ö.\'ye yönelik \"İşyerinde silahla yağma\", okul müdürü O.Ç.\'ye yönelik \"Ölümle tehdit\" ve \"Genel güvenliği silahla kasten tehlikeye sokma\" suçlarından da 21 yıl 6 aydan 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianamenin gönderildiği İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.



OLAY YERİNE GÖTÜREN ARKADAŞI HAKKINDA TAKİPSİZLİK KARARI

Şüpheli Mustafa Y.\'yi olay yerine götüren H.C. hakkında, şüphelinin işleyeceği suçlardan haberi olmadığı gerekçesi ile takipsizlik kararı verildi.

Görüntü Dökümü:

--------------------

- Olayın arşiv görüntüleri

===============

6 - RUS SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI\'NDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Özgür EREN -Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul DHA

Rus savaş gemisi güvenlik önlemleri altında İstanbul Boğazı\'ndan geçerek Karadeniz\'e açıldı.

Rus Donanması\'na ait 127 borda numaralı \'Minsk\' adlı savaş gemisi saat 09.00 sıralarında Marmara Denizi\'nden İstanbul Boğazı\'na giriş yaptı. Geminin geçişine sahil güvenlik botu eşlik etti. Yaklaşık 45 dakikada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü\'nün altında geçiş yapan gemi daha sonra Karadeniz\'e açıldı.

Görüntü Dökümü

-----------------------

-Savaş gemisinden genel detaylar

-Gemiden yakın detaylar

-Geminin ön ve arka kısmında nöbet tutan askerlerden detay görüntü

-Sahil Güvenlik botundan detay görüntü

-Geminin FSM Köprüsünün altından geçmesi

-Genel ve yakın detaylar

================

7 - KILIÇDAROĞLU\'NDAN 1001 ÇİÇEK KADIN KOROSU\'NA DAVET



İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avcılar\'daki 1001 Çiçek Kadın Korosu\'nu 5 Aralık\'ta Ankara\'da kutlanacak Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesinin 83\'üncü yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere davet etti.

Avcılar Belediyesi tarafından 2014 yılında ilçedeki 10 mahallede 10\'ar kadınla \'Kadın Türkü söyler\' adıyla kurulan daha sonra sayısı 100\'er kadına çıkarılan, Belediye Başkanı Handan Toprak Benli\'nin de katılımı ile 1001 Çiçek Kadın Korosu, yeni sezon için çalışmalarına sanatçı Başak Tatlıbal ile katılırken, Avcılar Belediye Konservatuvarı eğitmenleri, Türk Halk Müziği\'nin usta isimleri Erdal Erzincan ile eşi Mercan Erzincan da onlara destek verdi. Erdal Erzincan, karınların elinde bağlama, dillerinde türkülerin olmasının çok önemli olduğunu anlatırken, \"Kadın sanatın tam merkezinde. Mezar başında ağıt yakan kadın aslında orada sanatı başlatıyor. Orada söz, edebiyat, müzik her şey orada. Sahneye gelene kadar başka süreçten geçiyor. Ama doğduğu yer orası işte. Aslında ölümün üstünde sanat doğuyor. Orada da kadın var. Kadın doğurganlığı ile sanatın Siz bizi doğru yetiştirseniz hayatın her şeyini bölüşeceğiz\" dedi. Belediye Başkanı Handan Toprak Benli, 1001 Çiçek Kadın Korosu\'nun geçen süre içerisinde kurumsal bir kimlik kazandığını belirterek, \"Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, sizleri 5 Aralık\'ta Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını tanıdığı günün yıldönümünde Ankara\'ya davet etti. Avcılar kadınları ile gurur duyuyoruz. ABD, bir siyahiyi başkan seçmiş ama bir kadını başkan yapamamıştır. Avcılar ise, bunu başarmıştır. Cumhuriyeti kuran partinin genel başkanının Avcılar kadınını davet etmesinin nedeni budur. Türkülerimizi her yerde söylemeye devam edeceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

- Erdal Erzincan ve eşi Mercan Erzincan sahnede türkü söylerken ve kadın korosu üyeleri ile

- Erdal Erzincan konuşurken

- Koro üyeleri Erzincan ile türkü söylerken

- Belediye Başkanı ve Kılıçdaroğlu\'nun davetini anlatırken

- Genel görüntüler



=====================

8 - KAYMAKAMLIĞA \'ÇOK DİLLİ\' DANIŞMA MASASI



İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul, DHA

Avcılar\'da günde ortalama 5 bin kişinin iş takibi için geldiği kaymakamlık binasına Arapça ve İngilizce bilen iki personelin görev yapacağı danışma masası oluşturuldu.

Kaymakam Hulusi Doğan, bütün kamu kuruluşlarının tek çatı altında olduğu kaymakamlık binasına gelenlerin nereye gideceklerini kime danışacaklarını bilemediklerini, yönlendirme levhalarının olmasına rağmen yine de bilgi alma gereksinimi duyulduğunu söyledi. Bu konuda muhatap bulunamadığını gördüklerini belirten Kaymakam Doğan, \"Sosyal devletin bir gereği olarak vatandaş odaklı çalışmayı hedef aldığımız için danışma masası oluşturduk. Burada Türkçe\'nin yanı sıra Arapça, İngilizce, Almanca bilen iki görevlimiz, halkın ve günde yaklaşık 1000 Suriyelinin geldiği binamızda güler yüzle bilgilendirmeye başladı\" dedi. Bu arada, polis memurlarının el veya dedektör ile aramasına son veren x-ray sistemi de devreye sokuldu. Görevlendirilen Yasemin Karakaya Almanca ve İngilizce, Filistinli Mona Isma ise Arapça ve İngilizce bildiğini, gelenlere yardımcı olmaktan mutlu olduklarını söyledi.

Görüntü Dökümü:

----------------------

- Kaymakamın çok dilli danışma masası ile ilgili konuşması

- Kaymakamlığa gelenler danışma masasında

- X-ray cihazlı arama

- Genel ve detay görüntüler