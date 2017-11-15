DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- DERBİDE TRİBÜNDE 1 KİŞİNİN BIÇAKLANDIĞI KAVGA KAMERADA

- Suç makineleri, bıçakla stada girmiş..

Haber-Kamera: Çağatay KENARLI - İSTANBUL DHA

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim\'de oynanan derbide Türk Telekom Stadyumu\'nda Fenerbahçeli taraftarlar arasında çıkan bıçaklı kavga kameraya yansıdı. V.Y adlı bir kişinin bıçaklandığı kavgayla ilgili operasyon yapan polis, V.Y.\'yi bıçaklayan R.M.B. ile birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 4 tabanca ile bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan alınanlardan S.S.\'nin 9 Kasım 2016\'da Tokat Cezaevi\'nden firar ettiği ve başka suçlardan aranmasının olduğu, yine gözaltına alınanlar arasında yer alan B.G.\'nin ise yine başka suçtan aranmasının bulunduğu tespit edildi. Şüphelileri kendi passolig kartlarıyla stada soktuğu belirlenen 3 kişi de operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi adliyeye sevkedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Tribündeki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri

-Şüphelilerin görüntüsü

-Ele geçirilen silahlar

15.11.2017 - 11.20 - Haber Kodu : 171115036

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2- HARAMİDERE\'DEKİ MİDİBÜS KAZASI KAMERADA

Haber-Kamera: Ersan SAN - / İstanbul DHA

D-100 karayolu Haramidere Mevkii yan yolda, bir midibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, D - 100 Karayolu Haramidere Mevkii Yan Yol Ankara istikametinde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Gürpınar-Yenibosna hattındaki midibüsün sürücüsü bilenmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan midibüs kaldırıma çarptıktan sonra devrildi. Kazada midibüsün içerisinde bulunan 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk tedavilerinin ardından yaralıları çevredeki hastanelerine götürdü. Kaza nedeniyle D-100 yanyol Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Trafik yoğunluğu oluştu. Olay yerine gelen kurtarıcı aracının kazaya karışan midibüsü kaldırmasının ardından trafik normale döndü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde hızla gelen midibüsün devrildiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

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-GÜVENLİK KAMERASINDAN KAZA ANI

-Olay yerinden görüntüler

-Devrilen midibüs

-Ambulans

-Midibüsün çekiciyle kaldırılması

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3- SİNAGOG SALDIRILARINDA HAYATINI KAYBEDENLER ANILDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda, Neve Şalom ve Beth İsrail sinagoglarına yapılan bombalı saldırılarda hayatını kaybeden 28 kişi, Şişhane\'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen tören ve saldırının olduğu yere düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Saldırının 14\'üncü yıl dönümünde saat 09.23\'te Şişhane\'deki Barış Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Yağbasan Köylüleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, terör saldırısında hayatını kaybeden Murat Şahin\'in annesi Nergis Şahin, babası Ali Şahin, eşi ve çocukları ile çok sayıda hemşehrisi katıldı. Hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulduktan sonra İstiklal Marşı okundu.

Konuşmaların yapılmasının ardından anmaya katılanlar, \"Terörü Lanetliyoruz Unutmadık Unutturmayacağız\" yazılı pankart açarak bombalı saldırıda hayatını kaybeden Murat Şahin\'in iş yerine kadar yürüyüp kırmızı karanfil bıraktı. Tören nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü:

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-Barış Anıtı önünde toplanılması

-Hayatını kaybedenler için saygı duruşu

-İstiklal Marşının okunması

-Konuşmaların yapılması

-Saldırının olduğu yere yürünmesi

-Karanfil bırakılması

-Polisin güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

15.11.2017 - 11.00 - Haber Kodu : 171115029

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4- O UYGULAMA ARTIK YOK

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başta Atatürk Havalimanı olmak üzere sınır kapılarında hizmet ve yeşil pasaport kullanan yolcuların yurt dışına çıkarken almak zorunda oldukları onay yazısı bugün gece yarısı itibariyle kaldırıldı.

Darbe girişiminin ardından sınır kapılarında bir dizi önlemler alınmıştı. Bu kapsamda hususi ve hizmet damgalı pasaportları ile yurt dışına çıkmak isteyen memurların, nüfus cüzdanları ile KKTC, Ukrayna ve Gürcistan\'a gitmek isteyenlerin, bağlı bulundukları kurumlardan \"yurt dışına çıkabilir\" yazısı almaları gerekiyordu. Bu özellikteki yolcular biniş bankosundan aldıkları biniş kartları ile polisin kurduğu stantlara gelerek yazılarını ibraz ettirmeden uçağa binemiyordu. Sınır kapılarına gönderilen genelge doğrultusunda 15 Kasım\'dan itibaren kamu görevlilerinden belge istenmeyecek.

Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali Gidiş Katı\'nda bulunan uygulama masası da gece saat 00.00\'da kapatıldı. Uygulamanın sona erdiğini belirten duyurular bu noktalara asıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Uygulamanın yapıldığı masa ve uygulamanın kaldırıldığına ilişkin duyurular

-Havalimanından görüntüler

-Pasaporttan geçiş yapan yolcular

15.11.2017 - 10.24 - Haber Kodu : 171115024

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(ÖZEL)

5- ATAŞEHİR\'DE MASKELİ 8 HIRSIZIN SOYGUNU KAMERADA

\"FUTBOL TAKIMI GİBİ GELİP DÜKKANIMIZI SOYDULAR\"

* Kepenklerini kırarak girdikleri işyerinden 20 dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde kuru gıda çaldılar

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Ataşehir\'de, yüzleri maskeli 8 hırsız, kepenklerini kırarak girdikleri işyerinden 20 dakikada yaklaşık 100 bin TL değerinde kuru gıdayı minibüse yükleyerek çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Maskeli ve şapkalı 8 kişi, minibüsle toptan gıda satışı yapan iş yerine gelip levyeyle kepenkleri açtı. İçeri giren hırsızlar minibüse kuru gıda kolilerini yüklemeye başladı. 20 dakikada yaklaşık 100 bin liralık kuru gıda malzemezi çalan hırsızlar, geldikleri araca binerek uzaklaştı.

OLAY ANI KAMERADA

Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, minibüsten inen maskeli şapkalı kişiler iş yerinin kepenklerini levyeyle açıyor. Bir kişinin bu sırada güvenlik kamerasının yönünü değiştirmeye çalışıyor. İçeri giren hırsızlar dakikalar içinde minibüse kolileri yükleyip uzaklaşıyor.

\"FUTBOL TAKIMI GİBİ GELİP DÜKKANIMIZI SOYDULAR\"

İş yeri yöneticilerinden Murat Bıyık, \"Bizim toptan gıda işyerimizi, talan ettiler. Futbol takımı gibi geldiler, 20 dakika içerisinde dükkanımızı soydular. Bize 100 bin liraya yakın zarar verip, gittiler. Görgü tanıkları var. Saat 06.00 -06.15 gibi yan taraftaki komşular, hırsızları görmüşler. Görmüş olduğunuz gibi raflarımız boş. Fiyatı yüksek olan ürünleri tercih ettiler. Biz bir şekilde bunların yerlerine temin edeceğiz. Borç harç mallarımızı tekrar geri alacağız. Çalışan personelimize bu ay maaş veremeyeceğiz. Polisimize güveniyoruz, olayı çözecektir\" dedi. Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri 8 hırsızın peşindi.

Görüntü dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Hırsızların aracı dükkan önüne yanaştırması

-Hırsızları güvenlik kamerasını kırması

-Hırsızların kepenkleri levye ile kanırtması

-Hırsızların içeri girmesi

-Hırsızların kolileri araca taşıması

-Hırsızların araca binip olay yerinden ayrılması

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-Görgü tanığı ile röp.

-İşletmenin yöneticisi Murat Bıyık ile röp.

-Kırılan Kepenkler

-Hırsızlık sonrası boşalan raflar

-Genel ve Detay

15.11.2017 - 09.51 - Haber Kodu : 171115018

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6- (ÖZEL)

KAR MASKESİYLE SİLAHLA GELDİLER; KAPISINI TEKMEYLE KIRDIKLARI İŞYERİNİ BÖYLE SOYDULAR

Haber: Ersan SAN / İstanbul DHA

Esenyurt\'ta, kar maskeli silahlı hırsızlar bir dakika içinde iş yerinden iki laptop çaldı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Esenyurt\'ta elektronik malzeme satan bir iş yerinde gece saatlerinde yaşandı. Kar maskeli, silahlı dört kişi iş yerinin kapısını tekmeleyip kırarak içeri girdi. Hırsızlar yaklaşık bir dakikada iş yerinden iki laptop çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı çevredeki başka bir iş yerinin kameralarına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde, dört kişinin dükkanın kapısını tekmeleyerek açmaları, bir süre içeride durduktan sonra ellerinden laptopla dışarı çıkmaları ve koşarak olay yerinden uzaklaşmaları görülüyor.

Güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye alan ekipler dört kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Kar maskeli, silahlı kişilerin gelmesi

-Kapıyı kırarak dükkana girmeleri

-İçeriden ellerinde laptoplarla çıkmaları

-Hızla uzaklaşmaları

15.11.2017 - 10.26 - Haber Kodu : 171115025

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7- ATATÜRK HAVALİMANI\'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI\'NDA ÜÇÜNCÜ GÜN…

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davanın üçüncü duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 41 tutuklu sanık hazır bulundu. İlk iki gün görülen duruşmada tutuklu 41 sanığın savunması alınmıştı. Bugün de duruşmada müştekiler dinlenecek. Duruşma müştekilerin kimlik tespitinin yapılması ile devam ediyor.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi \"Müşteki\" sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin \"Örgütü üye olmak\", \"Anayasayı ihlal\", \"Tasarlayarak adam öldürme\", \"Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\" ve \"Mala zarar vermek\" suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve iki bin 132\'şer yıldan üç bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.

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8- CHP\'Lİ ÜYE, TÜYAP ÖNÜNDEKİ METROBÜS ÜST GEÇİDİNİN YENİLENMESİNİ İSTEDİ

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, (DHA)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Berke Merter, özellikle TÜYAP Kitap Fuarı sürecinde izdiham yaşanan Beylikdüzü\'ndeki metrobüs üst geçidinin yenilenmesi için 2\'nci kez başvuru yaptı.

Metrobüsün Beylikdüzü\'ndeki ilk istasyonunun bulunduğu TÜYAP önündeki üst geçidi geçen hafta sonu kullanmak isteyenler izdihama neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin CHP\'li Meclis Üyesi Berke Merter, geçen yıl verdiği ve oy birliği ile kabul edilen \"çözüm önerisi\" ile ilgili henüz olumlu bir gelişme sağlanamadığını söyledi. İkinci kez İBB\'ye çözüm önerisi veren Merter, TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı\'na gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ancak oluşan izdihamın her yıl daha fazla endişe verici boyutlara vardığını ifade etti. CHP\'li Berke Merter, TÜYAP önündeki üst geçit sorununun, Zeytinburnu, Şirinevler ve Sefaköy\'dekine benzer üst geçitlerinin yapılması ile çözülebileceğini belirtti. Merter, metrobüs istasyonunun çıkışındaki mevcut üst geçitten TÜYAP girişine yakın bölgeye kadar halkın yağmur ve soğuktan etkilenmemesi için şeffaf, kapalı, uzun bir üst geçidin eklenmesi ile sıkıntıların da hafifleyeceğini kaydederken, şöyle dedi:

\"Yoğunluk nedeniyle zaman zaman yolun karşı tarafına geçmek isteyenler canlarını tehlikeye atarak araçların arasından geçiyor. Bu durumda ölümlü, yaralanmalı ve hasarlı kazalarda sorumluluk, insan yoğunluğunun olduğu yere insanların geliş ve gidişi için yeterli üst geçit yapmayan İBB\'ye aittir. Yoğunluk nedeniyle polis, zaman zaman üst geçidin kullanılmasına izin vermiyor. Üst geçitteki kalabalığın uzaması nedeni ile trafik polisleri D-100 karayolu trafiğini durdurup yayaların karşıya geçmesini sağlıyor. Özellikle bayanların yol kenarındaki bariyerlerden atlamakta zorlandıkları görülürken, trafikteki araç sürücüleri de trafiğin durdurulmasını korna çalarak tepki gösteriyor.\"

Görüntü Dökümü:

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-Üst geçitteki yoğunluk (havadan)

-Fuara giriş kuyruğu

-Üst geçitte ezilme tehlikesi geçirenler

15.11.2017 - 10.17 - Haber Kodu : 171115023

15.11.2017 - 10.27 - Haber Kodu : 171115026