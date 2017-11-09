DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- (çift kamera açısı) GALATA KULESİ\'NDEN TARİHİ ATLAYIŞ

- HEZARFEN\'DEN 385 YIL SONRA GALATA KULESİNDEN ATLADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Erhan TEKTEN -Hakan KAYA İSTANBUL DHA

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Galata Kulesi\'nden serbest atlayış olarak bilinen \'base jump\' atlayışı yaptı. 36 metre yükseklikten kendini aşağıya bırakan Koçak başarılı bir şekilde yere indi.

Ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, Hezarfen Ahmet Çelebi\'den sonra Galata Kulesi\'nden atlayan ikinci kişi oldu. 36 metreden \"Hezarfen\'e selam olsun\" diyerek kendini boşluğa bırakan sporcu başarılı bir şekilde yere indi.

Açıklama yapan Koçak, \"Hezarfen\'e selam olsun. Bu hayatımın en önemli atlayışıydı.Bu yedi aşamalı bir iş. Bu birincisiydi. Hezarfen gibi Üsküdar\'a geçmeyi deneyeceğim. Bu galata Kulesi\'nden 385 yıl sonra yapılan ilk atlayış oldu. Umarım birilerine ilham olur ve Türkiye\'de havacılık sporu gelişir. Çok heyecanlandım. Hatta dün gece hiç uyumadım. Önümüzde 7 aşama var. Türkiye\'nin tanıtımı, dünyada da tanıtımı aynı zamanda Türkiye\'nin ekstrim sporların merkezi olabileceğini göstermek için daha çok fikirler bulacağız\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Atlayış için hazırlık yapılması

-Yerde boşaltılan alan

-Hazır bekleyen basın mensupları

-Atlayışın yapılması

-Paraşütün açılması

-Sporcunun yere inmesi

-Yerde açıklama yapması

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

2- ÜMRANİYE\'DE YIKIM GERGİNLİĞİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ümraniye\'de hazine arazisine yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı alınan bir gecekondunun boşaltılması sırasında gerginlik çıktı.

Ümraniye Site Mahallesi\'nde bulunan bir gecekonduya kaçak olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Sabah saatlerinde yıkım ekipleri, polis eşliğinde gecekonduya gitti. Yıkım öncesi gecekondunun boşaltılması gerekiyordu. Ancak gecekonduya yaşayanlar, ekiplere direndi. Gecekonduda yaşayanlardan bazıları kendilerini içeriye kilitledi. İki kişi ise yandaki boş binanın çatısına çıktı. Burada ateş yakan 2 kişi, gecekondunun yıkılması durumunda intihar edeceklerini söyledi. Tüm ikna çabalarına rağmen gecekondudakiler ve çatıdakiler ikna edilemedi. Bunun üzerine yıkım ileri bir tarihe ertelendi.

Görüntü Dökümü :

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-Çevik kuvvet ve TOMA\'dan görüntü

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Gecekondudan görüntü

-Gecekondu içindekilerinden görüntü

-İkna çalışmaları

-Yan binaya çıkan kadınların görüntüsü

-Yıkık binada ateş yakmaları

-Vatandaşların ikna çalışmaları

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3- DELİNEN NATO PETROL HATTINDAN AKAN YAKIT KESİLDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Sancaktepe\'de EDS yapımı için kazı çalışması sırasında delinen NATO petrol boru hattından akan yakıt, ekiplerin çalışması sonucu kesildi. Cadde kumlandıktan sonra tekrar araç trafiğine açıldı.

Eyüp Sultan Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi\'nde gece saatlerinde EDS kurulumu için çalışma yapan İBB bağlı ekipler, kazı sırasında NATO petrol boru hattını deldi. Yakıt saatlerce yola akarken cadde araç trafiğe kapatıldı. İtfaiye araçları ise olay yerinde tedbir amaçlı bekledi. Ekiplerin çalışması sonucu dışarı akan yakıt kesildi. Çalışmanın yapıldığı alan dubalarla ve güvenlik şerdi ile kapatıldıktan sonra kumlama çalışması yapıldı. Çalışmalar sonucunda cadde tekrar trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü

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-Caddeden görüntü

-Kazı çalışması yapılan yerden görüntü

-İş makinesinin görüntüsü

-Kumlanan alandan görüntü

-Duba ve güvenlik şeridinin çekilmesi

-Caddedeki trafikten görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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4- (Geniş Haber) ALTGEÇİT GÖLE DÖNDÜ, ARAÇ SÜRÜCÜLERİ MAHSUR KALDI



Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - Murat SOLAK / İstanbul DHA

Ataköy\'de su borusu henüz bilinmeyen nedenle patladı. Su sızıntısı nedeniyle alt geçit adeta göle döndü, bazı araçlar oluşan su birikintisinde mahsur kaldı.

Olay, sabah saatlerinde Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle su borusu patladı. Bunun üzerine sızan su, kısa sürede alt geçitte birikti. Bazı sürücüler göle dönen altgeçitte mahsur kaldı. Bunun üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan sürücüleri araçlarıyla birlikte kurtardı. Oluşan su birikintisi nedeniyle sahil yoluna bağlanan güzergah trafiğe kapandı. Bu nedenle sahil yolu istikametinde yoğun trafik oluştu. Mahsur kalan sürücülerin bir kısmı su birikintisini fark etmediklerini belirtirken, bazıları ise geçebileceklerini tahmin ettiklerini ancak araçlarının bozulduğunu söyledi. Belediye ekipleri, biriken suyu çekmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışması devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Biriken sulardan görüntü

-Altgeçitte mahsur kalan araç ve içindeki sürücüden detaylar

-İtfaiye ve belediye ekiplerinden görüntü

-Mahsur kalan sürücülerle röportajlar

-Yeraltından sızan sudan görüntü

-Oluşan trafikten detaylar

-Araçların çekiciyle kaldırılması

-Genel görüntüler

09.11.2017 - 09.16 - Haber Kodu : 171109008

09.11.2017 - 09.45 - Haber Kodu : 171109011

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5- BAKAN ARSLAN\'DAN \"TÜRKİYE UZAY AJANSI\" AÇIKLAMASI

* Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,

\"Türkiye Uzay Ajansı\'nın kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı başlatmıştık. TBMM\'de ilgili komisyondan geçti. Genel kurul gündeminde inşallah yakın zamanda bunun altyapısını tamamlamış olacağız. Uzay ajansının kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İstanbul\'da düzenlenen \"The 3rd Global SatShow\" programına katıldı. Burada konuşan Bakan Arslan, \"Ülkemizdeki havacılık ve uzay alanındaki faaliyetlerin yürütülmesi ve projelerde koordinasyonun sağlanması amacıyla da Türkiye Uzay Ajansı\'nın kurulmasına ilişkin çalışmalarımızı başlatmıştık. TBMM\'de ilgili komisyondan geçti. Genel kurul gündeminde inşallah yakın zamanda bunun altyapısını tamamlamış olacağız. Uzay ajansının kurulması ile uzay ve uydu çalışmalarımızı çok daha ileriye taşımış olacağız. Bununla birlikte milli uzay teknolojilerinin geliştirilmesi amacıyla Japonya ile bir işbirliği protokolü imzaladık\" dedi.

\"MİLLİ UYDU FIRLATMA SİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİNİN İLK ADIMI\"

Bakan Arslan, \"Uydu projelerinde kullanılmak üzere uydu itki motoru ve itki sistemini milli imkanlarla geliştirilebilmesi için de projelerde fizibilite çalışmalarını yapıp tamamladık. Milli uydu firlatma sisteminin geliştirilmesinin ilk adımı olarak da uzay sonda roketi ve fırlatma sistemlerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarına başladık. Bu projeyi de önümüzdeki yıl yatırım programına almayı planlıyoruz\" şeklinde konuştu. Bakan Ahmet Arslan, konuşmasında 5A ve 5B uyduları hakkında da bilgi vererek, \"Bu uydularımızın önemli bir bölümü Türksat mühendisleri tarafından yerli imkanlarla üretilecek. 3 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5A ve 4 yıl içerisinde uzaya göndereceğimiz 5B sayesinde, Airbus ile Türkiye\'de de güzel bir işbirliği yapmış olacağız\" dedi.

Arslan, \"Ülkemizin uzay ve uydu üretimi konusunda gerçekleştirdiği bu projeler bir sıçrayışın, bir öz güvenin göstergeleri ve alametidir. Türkiye\'nin hayalleri gerçeğe dönüştürmeye başladığının göstergesidir. Yakın zamanda da inşallah hayali bile kurulamayanları gerçekleştirebilmeyi birlikte başaracağız\" diye konuştu.

TÜRKSAT 5A VE 5B SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Açılış konuşmalarının ardından Bakan Arslan\'ın katılımıyla Türksat 5A-5B uydularının Airbus tarafından üretilmesinin imza töreni gerçekleştirildi. İmza törenine Türksat Genel Müdürü Cenk Şen, Türksat Yönetim Kurulu Başkanı Vecdi Gönül, Airbus Uzay Sistemleri Fransa Başkanı Nicolas Chamussy, Airbus Savunma ve Uzay Sistemleri İngiltere Direktörü Colin Paynter katıldı.

2020 yılında uzaya fırlatılacak olan Türksat 5A ve 5B ile Türkiye\'nin ilk yerli uydusu 6A hizmete girdiğinde Türkiye\'nin 6 haberleşme uydusu, 3 gözlem uydusu olacak.

Görüntü Dökümü:

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- Arslan\'ın konuşması

- Detaylar

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6- ATATÜRK HEYKELİNİ KIRAN ŞÜPHELİ ŞİZOFRENİ HASTASI ÇIKTI



Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Ümraniye\'de bir okulun bahçesine girerek Atatürk heykelini kırarak yerinden söken M.T., hakkında, \"Atatürk\'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma\" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamede M.T.\'nin suç tarihinde şizofreni hastası olduğu, olay tarihinde davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azaldığı belirtilerek ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi istendi. M.T.\'nin yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınması istendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, M.T.\'nin 10 Ağustos 2017 tarihinde Ümraniye Dudullu\'da bir okulun bahçesine girdiği burada bulunan Atatürk heykelini kırarak yerinden söktüğü ve bahçeye fırlattığı belirtiliyor. İddianamede şüphelinin suçu kabul ettiği belirtiliyor. Şüpheli hakkında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından rapor düzenlendiği belirtilen iddianamede, şüphelinin olay tarihinde şizofreni hastalığının alevli döneminde olduğuna ilişkin tespitin yapıldığı kaydedildi. İddianamede, rapora atıfla, şüphelinin olay tarihinde davranışlarının yönlendirme yeteneğini tamamen kaybettiği belirtildi.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi\'ne gönderilen iddianamede, şüphelinin, \"Atatürk\'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri kırma veya bozma\" suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılamasının yapılması talep edildi ancak, şüphelinin olay tarihinde davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybetmesi nedeniyle cezalandırılmasına yer olmadığına karar verilmesi istendi. İddianamede, şüphelinin mahkeme tarafından yüksek güvenlikli bir hastanede koruma ve tedavi altına alınması da talep edildi.

İddianamenin gönderildiği Asliye Ceza Mahkemesi\'nin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor.

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7- SOKAĞA BIRAKILAN YAVRU KÖPEK, DİĞER KÖPEKLERİN SALDIRISI SONUCU SAKAT KALDI

Haber: İhsan DÖRTKARDEŞ - Kamera: İstanbul DHA

Beylikdüzü\'nde henüz yavru haldeyken sokağa bırakılan 5 aylık köpek, sokak köpeklerinin saldırısında yaralandı. Yaralı halde bulunan ve tedavi altına alınan köpeğin omuriliğinin kopması nedeniyle yaşamının geri kalanını felçli geçireceği açıklandı.

Beylikdüzü\'ndeki fabrikalar bölgesinde kanlar içerisinde bir yavru köpek olduğu ihbarı üzerine Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü\'nden bir ekip gönderildi. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçiçi Hayvan Bakım Evi\'ne getirilen köpeğe ilk müdahale burada yapıldı. 5 aylık olduğu belirlenen köpek, buradaki tedavisinin ardından Büyükçekmece\'deki Empati Hayvan Hastanesi\'ne götürüldü. Yapılan tespitlerde omuriliğinin koptuğu ve büyük bölümü sırtında olmak üzere vücudunda çok sayıda köpek dişi izi bulunduğu belirlenen yavru köpek tedavi altına alınırken, yaşamının bundan sonrasında yürüyemeyeceği açıklandı.

Beylikdüzü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçiçi Hayvan Bakım Evi\'nde engelli hayvanların bakıldığı \"Engellenenler Ünitesi\" sorumlusu Deniz Sırvermez, savunmasız bir yavru köpeği sokağa terk etmenin bir canlıyı göz göre göre ölüme terk etmek, bir anlamda cinayet olduğunu söyledi. Bundan sonra yürüyemeyeceği belirtilen ve platin takılan yavru köpeğin, yaralarınının enfeksiyon kapmaması için bir süre daha hastanede tutulduktan sonra Beylikdüzü Belediyesi Geçici Hayvan Bakım Evi\'nde diğer engelli köpeklerle bakım altında tutulacağı ifade edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Saldırıya uğrayan yavru köpek

-Deniz Sırvermez köpekle ilgilenmesi

-Genel ve detaylar



