DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU SINIRLI SAYIDA VİZE VERMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM -Akın ÇELİKTAŞ İstanbul DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile yaşanan vize krizinin ardından sınırlı sayıda vize işlemleri başladı. Pazartesi akşam saatlerinde yapılan yazılı açıklama sonrası ABD\'nin Türkiye\'deki diplomatik temsilciliklerinde sınırlı ölçüde vize başvurularını yeniden kabul etmeye başladı. Vize randevusu alanlar bugün sabah saatlerinden itibaren ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'na geldi. Vize başvurusunda bulunanların bazıları vize sevinci yaşarken bazıları da vize alamadan geri dönmek zorunda kaldı.

\"TURİSTİK OLARAK DAHİ GİDEMİYORUM\"

Daha önce vize başvurusu askıya alınan Seher Saraç, \"Vize başvurusu için geldim. Ama vize alamadım. Bence vize kısıtlaması hala devam ediyor. Daha önce vize için başvuru yapmıştım. Daha sonra askıya alındı. Şimdi çağırdılar ama vize alamadım. Turistik olarak dahi gidemiyorum\" dedi.

\"BİZE SORUNU YANSITMADILAR\"

Vize başvurusu olumlu sonuçlanan bir kişi ise, \"Turistik gezi için başvurmuştum. Vizeyi aldım. Herhangi bir sorun çıkmadı. Rutin sorular soruldu.Rahatlıkla cevapladık. Vizemizi verdiler.Sorunu bize yansıtmadılar. Herhangi bir sorun yok gibi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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ABD İstanbul Başkonsolosluğundan görüntü

Konsolosluğa gelenler

Aranarak içeri girilmesi

Vize alamayan bir kadın ile röp

Vize alan bir kişi ile röp

Genel ve detaylar

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2- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KATAR\'A DA GİDECEK

Haber: Özgür ALTUNCU - DHA - İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın önümüzdeki hafta gerçekleştireceği dış temaslarına Katar da eklendi.

13 Kasım\'da Rusya\'nın Soçi kentinde Vlademir Putin\'le bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı gün Kuveyt\'e geçecek. 14 Kasım\'da buradaki temaslarını sürdürecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın ziyaret edeceği ülkelere Katar da eklendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Kuveyt\'in ardından 15 Kasım\'da Katar\'ı ziyaret edeceği açıklandı.

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(ÖZEL)

3- SARIYER\'DE DENİZE ATLAYAN GENÇ KADINI BALIKÇILAR KURTARDI

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA İSTANBUL DHA

Taksi ile Rumeli Hisarı önüne gelen genç kadın, taksiyi durdurarak kendini denize attı. Denizde çırpınmaya başlayan kadını etraftaki balıkçılar kurtardı.

Olay, Sarıyer Rumeli Hisarı önünde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Şişli\'den taksiye binen Zehra K. (21) Rumeli Hisarı önüne gelince taksiden indi. Birden koşmaya başlayan kadın, kendini boğazın serin sularına bıraktı. Ne olduğunu anlayamayan taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, genç kadının peşinden koşsa da yetişemedi. Taksi şoförü, genç kadının suda çırpındığını görünce etraftaki balıkçı teknelerinden ve sabah koşusu için sahile gelenlerden yardım istedi. Bir yandan da olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi çağırdı.

BALIKÇI TEKNELERİ KURTARDI

Sahile yanaşan balıkçı tekneleri Zehra K.\'yi kıyıya çıkarttı. Üşümemesi için üzerine havlu örtülen Zehra K. gelen ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Taksi şoförü Nizam Kadıoğlu, \"Şişli\'den taksiye bindi. Bebeğe gideceğini ve sahilde yürüyeceğini söyledi. Rumeli Hisarı önüne gelince arabayı durdurdu. Taksiden inerek denize atladı. Orada bir amca vardı. Yardım etti. Ben de durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Sahile yakın olan balıkçı tekneleri kadını kurtararak kıyıya çıkardı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Sudan çıkarılan kadın

-Olay yerindeki ambulans

-Kadının ambulansa alınması

-İtfaiye ekiplerinin gelmesi

-Ambulansın gidişi

-Taksi şoförünün olayı anlatması

-Balıkçı teklerinden görüntü

-Genel ve detaylar

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(ÖZEL)

4- SINAV SİSTEMİ DEĞİŞTİ; 100 MİLYON KİTAP ELDE KALDI

\"100 MİLYONA YAKIN KİTABI YAYINCILAR NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR\"

* TEOG, YGS ve LYS\'deki değişiklikler öğrenci ve veliler kadar yayıncıları da etkiledi.

* Yayınevi sahipleri, zararın boyutlarını milyarlarca lira olarak ifade ediyor.

* Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk,

\"Sınavlarla ilgili geçen yıl ve bu yıl üretilmiş kitapların yaklaşık 30 milyonu TEOG, 70 milyonu da YGS ve LYS kitapları. Bunların kaldırılmasıyla beraber şu anda 100 milyona yakın kitabı yayıncılar ne yapacağını bilemiyor\"



Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

TEOG, YGS ve LYS\'deki değişiklikler, bu sınavlar için basılan binlerce kitabının ortada kalmasına neden oldu.

200\'e yakın yayınevinin elinde kalan kitapların sektöre yaşatacağı zararın boyutunun milyarlarca lira olacağı belirtildi.

\"ŞU ANDA 100 MİLYONA YAKIN KİTABI YAYINCI NE YAPACAĞINI BİLEMİYOR\"

DHA\'ya açıklamalarda bulunan Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, \"Sınavlarla ilgili geçen yıl ve bu yıl üretilmiş kitapların yaklaşık 30 milyonu TEOG, 70 milyonu da YGS ve LYS kitapları. Bunların kaldırılmasıyla beraber şu anda 100 milyona yakın kitabı yayıncılar ne yapacağını bilemiyor. Kitapta kullandığımız kağıdı ithal ediyoruz. Sadece kağıdın ithalat bedeli 100 milyon dolar civarında. İçeriği ve diğer masraflarıyla beraber ciddi bir rakamla karşı karşıyayız. Bütün bunlarla beraber 580 milyon dolarlık bir ciro kaybından söz ediyorum. Yani sektörü 2 milyar liralık bir ciro kaybı bekliyor. 200 eğitim yayıncımız var bu alanda faaliyet gösteren. Eğitim yayıncılığının da sektörün içindeki payı yüzde 52. Hiç küçümsenecek bir rakam değil. Yılda 240 milyon civarında kitap üretiyorlar. Ürettikleri kitapların şu anda 100 milyonu ne yazık ki yaşadığımız bu sınav meselesinden dolayı kayıp durumda. Milli Eğitim Bakanlığı\'nın yeni açıkladığı sınav yönetmeliğine göre çocukların bir kısmı yine bu sınava girecekler ve yine bu bilgilere ihtiyaçları var. Bir kısım kitapların hala satılabilir olduğunu düşünüyorum. Bazı yayıncı arkadaşlarımız kapakları değiştiriyorlar. Bu ne kadar doğru ya da yanlış ayrı mesele. Kitaplar eğer kullanılamazsa maalesef geri dönüşüme gidecek\" dedi.

\"SATIŞLARINDA YAKLAŞIK YÜZDE 70 ORANINDA DÜŞÜŞ VAR\"

Palme Yayınevi Pazarlama Müdürü Hakan Budak da, \"Şu an hiçbir şey yapamıyoruz. Kitaplar çöpe atılacak. Kapağı değişen kitaplara öğrencilerden aynı talep gelmiyor. Öğrenciler kitabın kapağının değiştiğini öğrenince yeni bir şeyler istiyorlar. TEOG, LYS ve YGS kitaplarının satışlarında yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş var. Yetkililer zamanında açıklama yapmış olsalardı herkes daha az zarar görecekti. Şu anda zarar gerçekten çok büyük\" şeklinde konuştu.

\"BASILMIŞ METARYELİN DEĞİŞİMİ ÇOK ZOR OLACAKTIR\"

MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Özcan ise \"Basılmış materyalin değişimi çok zor olacaktır. Kitapçılar için üzgünüm. Ben öğrenci olsam soru çıkması muhtemel olmayan ya da çok az soru çıkacak bir alanda olan kitapla vaktimi harcamak istemem. Çünkü en son karar ne ise ona yoğunlaşmak isterim. Şu anda bakanlığın orta okuldan liseye geçişte yaptığı sınavda neleri soracaksa bana sattığınız kitabında onun için tasarlanmış olmasını isterim. Geri kalanı beni motive etmez, motivasyonumu öldürür\" diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MORALSİZ

Öğrenciler ise talepleri azalsa da kitapları almaya devam ediyor. Bazı öğrenciler yaz döneminde aldıkları kitapları şimdiler de okula yardımcı olarak kullanırken, bazı öğrenciler ise kaynakların yetersiz olmasından şikayetçi. Öğrenciler bu nedenle moralsiz olduklarını ifade ediyorlar.

Görüntü Dökümü:

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- Kocatürk ile röportaj

- Budak ile röportaj

- Öğrenciler ile röportaj

- Özcan ile röportaj

- Kitaplardan detaylar

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5- (Havadan Görüntülerle) BANLİYÖ HATLARINA İLK RAYLAR DÖŞENMEYE BAŞLADI

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ - Ali AKSOYER / İstanbul DHA

İstanbul\'da 4 yıl önce durdurulan banliyö hattının yeniden açılabilmesi için sürdürülen çalışmalar yoğunlaştırılırken, çeşitli kesimlerde rayların döşenmesine başlandı. Çalışmaların sürdürüldüğü bölgelerde yaya ve araçların güvenliği için 24 saat görev yapan işaretçiler görevlendirildi.

İKİ YILDA BİTİRİLECEKTİ

Haydarpaşa-Gebze arasında bulunan 29 Mayıs 1969 yılından bu yana hizmet veren banliyö tren hattı 19 Haziran 2013\'de yapılan son seferin ardından kapatılmıştı. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray\'la entegre olarak çalışması planlanan hattaki yenilenme çalışmaları nedeniyle, raylar sökülmüş, pek çoğu tarihi eser statüsünde bulunan istasyonlarının da yenilenmesine karar verilmişti. Yapım süresi 24 ay olarak planlanan yenileme çalışmalarının 2015 yılı Haziran ayında sonuçlandırılması hedeflenmişti. Ancak aradan geçen süre içinde yapımı üstlenen firma, maliyetlerdeki aşırı artışı gerekçe göstererek 2014 yılının Ekim ayında çalışmaları durdurmuştu. Sorunların çözülmesinin ardından çalışmalar 2015 yılı içinde tekrar başlamıştı.

29 EKİM 2018\'DE AÇILMASI HEDEFLENİYOR

Önümüzdeki yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda tamamlanarak hizmete açılması hedeflenen Halkalı-Gebze banliyö hattında ekipler yoğun olarak çalışıyor. İş makineleri sürekli gidip gelirken, Halkalı-Gebze arasındaki uzaklığı 105 dakikaya indirecek hattın Marmaray ile birleştirilmesi ve kent içi ulaşımdaki büyük yükü önemli ölçüde hafifletmesi hedeflendi.

Hattın başlangıç noktalarından Halkalı\'da banliyö treni istasyonunun kaba inşaatı tamamlanma aşamasına gelirken, Halkalı-Küçükçekmece arasında rayların önemli bölümü döşendi. Demiryolunun geçtiği bölgelerde yaya ve araç trafiğini düzenleyen görevliler ellerindeki \'Dur\' ve \'Geç\' işaretleri ile 24 saat kesintisiz görev yapıyor. 4 yıl önce 185 dakika süren 76 kilometre uzunluğundaki Gebze-Halkalı arasındaki banliyö tren yolculuğunun 80 dakika kısalarak 105 dakikaya düşeceği ve günde 1.5 milyon yolcunun 42 duraktan taşınacağının tahmin edildiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Feneryolu ve Kızıltoprak istasyonları arasında havadan çekilen görüntüler

-Banliyö tren hattından döşenen raylardan görüntüler

-Çalışanlardan görüntüler

-Ellerinde \'Geç\' ve \'Dur\' işaretleri bulunan görevliler

-Halkalı istasyonunun yapım çalışmaları

-Şantiye alanlarından görüntüler

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6- TEM\'DE ZİNCİRLEME KAZA: 3 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

TEM otoyolu Samandıra mevkiinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken yol Edirne istikametinde bir süre trafiğe kapandı.

Kaza, saat 09.30 sıralarında TEM otoyolu Edirne istikameti Samandıra mevkiinde meydana geldi. Trafiğin akışının bir anda yavaşlamasından dolayı 1\'i minibüs 4 araç zincirleme kazaya karıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI

Kaza nedeniyle TEM otoyolu Edirne istikameti bir süre trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Yaralıların görüntüsü

-Ambulansa bindirilmesi

-Kazaya karışan araçların görüntüsü

-İtfiaye,sağlık ve polis ekiplerinden görüntü

-Polis ekibinin yolu kapatması

-Kazaya karışan araçların kaldırılması

-Yolun temizlenmesi

-Trafik yoğunluğu

-Genel ve detay görüntüler

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7- KARTAL\'DA TRAFİK KAZASI: 3 YARALI

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN / İstanbul DHA

Kartal\'da bir otomobilin temizlik aracıyla hafriyat kamyonuna çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kartal TEM bağlantı yolunda meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybettiği belirtilen sürücü, emniyet şeridinde yol temizliği yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne ait temizlik aracına çarptı. Savrulan otomobil daha sonra bir hafriyat kamyonuna çarptı. Kaza da araçlarda bulunan Süleyman Altunoğlu, Mehmet Sarıtaş ve adı öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeni ile yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından bağlantı yolu trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan hafriyat kamyonu ve temizlik aracından görüntü

-Hurdaya dönen aracın görüntüsü

-Vatandaş ile röp

-Aracın kaldırılması

-Oluşan trafik

-Polis ekiplerinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

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8- DOKTORLARIN \"ÇİZİK\" DAVASINDA KARAR…



Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Bağcılar\'da Asistan Doktor H.B.İ. tartıştığı Doç. Dr. M.V.\'nin arabasını çizdiği gerekçesiyle \"Mala zarar vermek\" suçundan 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırıldı.

\"ŞİKAYETÇİNİN ARACI TARAFIMCA ÇİZİLMİŞ DEĞİLDİR\"

Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmada savunmasını yapan tutuksuz sanık H.B.İ. (28), olay günü şikayetçi ile arasında basit bir ağız tartışması yaşandığını belirterek, \"Tartışma sonrasında nişanlım ile birlikte odadan dışarı çıktık. Nişanlım aracını hastanenin açık otoparkına park etmiş olduğundan nişanlım ile birlikte açık otoparka geldim. Nişanlım aracına bindi. Nişanlımı uğurladım. Ben de hastane binasına geri döndüm. Şikayetçinin aracının da dosya kapsamınca açık otoparkta olduğu anlaşılmaktadır. Hastanenin açık otoparkı çok büyük olup üç bölümden oluşmaktadır. Olay gün ve saatinde şikayetçinin aracının açık otoparkta olup olmadığı, açık otoparkta ise nereye park edildiğine dair bilgi ve görgüm mevcut değildir. Anlattığım tüm bu olaylar esnasında şikayetçinin aracı tarafımca çizilmiş değildir\" dedi.



\"SANIK İNTİKAMIM ACI OLACAK\" DEDİ

Şikayetçi Doç. Doktor M.V. (43) ifadesinde, olay günü sanık ile aralarında ağız münakaşası olduğunu belirterek, \"Sanık, kız arkadaşı ile birlikte odadan çıktı. Sanık, kız arkadaşı ile birlikte odadan çıkarken \'İntikamım acı olacak\' dedi\" ifadelerini kullandı.



\"ŞİKAYETÇİYİM\"

\" Nöbet bitiminde aracımı park ettiğim yere geldiğimde aracımın her iki tarafının boydan boya çizilmiş olduğunu gördüm\" diyen şikayetçi M.V. \"Güvenlik görevlisi ile kameraları izledik. Görüntülerden başlangıçta sanığın aracın arkasından geçtiğini gördük. Keza dönüşte ise aracın önünden dolanmak suretiyle geçtiğini ve ilerlediğini gördük. Görüntülerde aracın çizilme anı gözükmemekteydi. Takip kamera görüntülerinin de incelenmesinden şahsın sanık olduğuna kesin kanaat edindik. Sanık kız arkadaşını uğurlama sonrasında hastaneye geldiğinde elindeki anahtar görünür vaziyetteydi. Bu güne değin aracı tamir ettirmedim. Aracın zararı sanık tarafından telafi edilmemiştir. Şikayetçiyim\" dedi.



SANIK 2 BİN 400 TL ADLİ PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Mahkeme, sanık H.B.İ. tarafından şikayetçinin aracının çizildiğinin vicdani kanaatine varıldığını belirtti. Mahkeme, subüt bulan eyleminden dolayı sanık H.B.İ.\'yi \"Mala zarar verme\" suçundan 2 bin 400 TL adli para cezasına çarptırdı. Şikayetçinin zararının giderilmediğini belirten mahkeme, sanığın hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümlerinin uygulanmasını istemediğinden para cezasını da ertelemedi.

İDDİANAME

İddianameye göre 22 Aralık 2016 tarihinde meydana gelen olay şöyle anlatılıyordu: Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde Uzman Kardiyoloji Doktoru olan Doç. Dr. M. V. ile asistanı H. B. İ. arasında tartışma çıktı. Doktor M. V.\'nin, aynı gün hastanenin açık otoparkına bıraktığı siyah renkli aracının sağ ve çamurluk kısmı ile kaportanın sert bir cisim ile boydan boya çizildi. Hastanenin otopark güvenlik kamera görüntülerini izleyen M. V., asistanı H. B. İ.\'nin aracının ön kısmında yürüyerek geçtiğini, bir süre de civarında dolaştığını gördü ve arabasının onun çizdiğini anlayarak şikayetçi oldu. Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında H. B.İ. hakkında \"Mala zarar verme\" suçundan 4 aydan 3 yıla kadar hapsi isteniyordu.