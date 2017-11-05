DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BOSTANCI\'DA MİDİBÜS DEVRİLDİ: 3 ÖLÜ, 17 YARALI (Geniş haber)

* BALIKESİR\'DEN DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

* YOLUN KARŞI TARAFINDA MEYDANA GELEN KAZADA DA BİR POLİS YARALANDI...

Haber - Kamera: Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ - Ramazan EĞRİ / İstanbul DHA

Balıkesir\'deki bir düğünden dönen yolcu midibüsü, D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde sürücüsünün kontrolünden çıktı, bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybederken, 17 kişi de yaralandı. Kaza yerinin karşı istikametinde ise polis aracına arkadan bir otomobil çarptı. Kazada 1 polis memuru yaralandı.

KAZA SABAH 05.30\'DA MEYDANA GELDİ

Kaza, sabah saat 05.30 sıralarında D-100 Karayolu Bostancı mevkii Kadıköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Deniz Boral yönetimindeki 34 NA 0268 plakalı midibüs seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada Birol Karaca (30) ve eşi Nejla Karaca (28) ile Osman Süt (5) hayatını kaybetti, 17 kişi de yaralandı.

KARŞI İSTİKAMETTE BAŞKA BİR KAZA DAHA YAŞANDI

Kaza yerinin karşı istikametinde ise başka bir kaza daha meydana geldi. Kaza nedeniyle yavaşlayan, 34 A 92162 plakalı polis aracına 34 RM 8324 plakalı bir otomobil arkadan çarptı. Bu kazada da bir polis memuru yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Yaşanan iki kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikameti ve Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik her iki yönden de bir süre tek şeritten devam etti.

AHMET KARACA: BİR SAĞ YAPTI BİR SOL YAPTI SONRA DA DEVRİLDİ

Kaza anında midibüste bulunan Ahmet Karaca \"Biz Balıkesir\'den düğünden geliyorduk, düğünü bitirdik geri evimize gidiyorduk Gazi Mahallesi\'ne…Otobüs bir sağ yaptı, bir sol yaptı sonra da devrildi. Otobüsün içerisinden çıkamadık zaten. Camları kırdılar da sonra çıktık. Bende hiçbir şey yok Allah\'a şükür. Otobüste ya 21 ya da 22 kişi vardı. Panik yaşandı, çıkamadık araçtan\" dedi.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza yerindeki çalışmaların ardından kazaya karışan araçlar çekiciyle kaldırıldı. Yol temizleme çalışmalarının ardından trafik saat 07.25 sıralarında normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Devrilen minibüs

-Yaralı polis memuru

-Cesetlerden görüntü

-Yaralılardan görüntü

-Polis ve sağlık ekipleri

-İtfaiye ve belediye ekiplerin çalışması

-Çekici yardımıyla kaldırılan araçlar

-Vatandaşlarla röp.

-Olay yeri inceleme ekipleri

-Cesetlerin cezane aracına kaldırılması

-Ölen kişinin yakını ağlaması

-D-100 karayolunun trafiğe kapanması ve açılması

-Belediye ekiplerin D-100 karayolunu temizlemesi

-Ahmet Karaca ile röp.

-Birol Karaca\'nın fotoğrafı

-Genel ve detaylar



05.11.2017 - 05.53 Haber Kodu : 171105008

05.11.2017 - 06.08 Haber Kodu : 171105009

05.11.2017 - 06.14 Haber Kodu : 171105010

05.11.2017 - 06.43 Haber Kodu : 171105011

05.11.2017 - 07.46 Haber Kodu : 171105014

05.11.2017 - 09.10 Haber Kodu : 171105017

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2 - TRAFİK KAZASINDA ÖLEN BİROL KARACA EN SON BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ...

Haber: Ramazan EĞRİ - Kamera: İstanbul DHA

Bostancı\'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Birol Karaca\'nın (30) düğünde oynarken çekilen son görüntüleri ortaya çıktı. Bu sabah saatlerinde Balıkesir\'deki düğünden dönen midibüsün yaptığı kazada Birol Karaca (30) ve eşi Nejla Karaca (28) ile Osman Süt (5) hayatını kaybetti. Birol Karaca\'nın katıldığı düğünde, çocuklarla oynarken çekilen son görüntüsü de de cep telefonu tarafından görüntülendi. Öte yandan hayatını kaybeden Osman Süt\'ün gelin ile çekilen fotoğrafı ile kazada yaralananların çekilen son karesi de fotoğrafa yansıdı.

Görüntü Dökümü:

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-Birol Karaca\'nın düğünde oynarken görüntüsü

-Ölen Osman Süt\'ün gelin ile çekilen fotoğrafı

-Kazada yaralananların midibüs içindeki fotoğrafı

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 10.49 - Haber Kodu : 171105027

05.11.2017 - 09.33 - Haber Kodu : 171105019



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3- BEŞİKTAŞ\'TAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI YARIN BAŞLIYOR…



Haber: Özden ATİK / Kamera: İstanbul DHA

İstanbul\'da 10 Aralık 2016\'da oynanan Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının ardından Vodafone Park çevresinde meydana gelen ve 39\'u emniyet mensubu, 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin yaralandığı bombalı terör saldırısına ilişkin açılan dava yarın başlıyor. 7\'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada 4 gün boyunca görülecek.

İDDİANAMEDE 263 KİŞİ MÜŞTEKİ SIFATIYLA YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu\'nca hazırlanan 114 sayfalık iddianamede, şehit olan 46 kişi \"maktul\", yaralanan 263 kişi \"müşteki\", Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, İETT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü de \"suçtan zarar gören\" sıfatıyla iddianamede yer alıyor.



SALDIRIYI \"TAK\" GERÇEKLEŞTİRDİ

İddianamede 39\'u emniyet mensubu, 7\'si sivil toplam 46 kişinin şehit olduğu, 208\'i emniyet teşkilatı mensubu olmak üzere toplam 243 vatandaşın da yaralandığı olayın, terör örgütü PKK\'nın \'özel kuvvetler\' örgütü \"TAK\" tarafından gerçekleştirildiği ifade ediliyor. \"TAK\" isminin örgütün uluslararası alandaki terörist imajından kurtulmak ve örgüt üzerindeki baskıyı hafifletmek amacıyla özellikle kullanıldığı belirtilen iddianamede, saldırıların, PKK/KCK terör örgütü üst yönetiminin talimatıyla gerçekleştirildiği belirtiliyor.



İLK SALDIRI BOMBA YÜKLÜ ARAÇLA YAPILDI

İddianamade Beşiktaş- Bursaspor futbol maçının saat 20.45 sıralarında bittiği, taraftarların saat 22.10 sıralarında stadyumdan güvenli bir şekilde dağıldıkları, ancak stadyumun arka kısmında bulunan ve \"eski Beleştepe\" diye tabir edilen noktada TOMA yanında grup halinde, yaklaşık 40-45 kişilik taraftar grubunun güvenliğini sağlamakla görevli Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü görevlilerinin beklediği, saat 22.29 sıralarında yolda seyir halinde bulunan bomba yüklü 34 UG 0838 plakalı Chevrolet marka aracın patlatıldığı anlatılıyor. Patlama sonucu grup halinde bekleyen 34 emniyet mensubu ile oradan geçmekte olan araçlarının içerisindeki 7 sivil vatandaş olmak üzere toplam 41 kişinin şehit olduğu ve 208 polis memuru ile 35 sivil vatandaşın yaralandığı belirtiliyor.



İKİNCİ PATLAMA SIRT ÇANTALI ŞÜPHELİDEN

İddianamede, ilk patlamadan yaklaşık 40-45 saniye sonra stadyumun diğer tarafı olan Maçka Parkı Swissotel girişi yakınında sırt çantalı bir şüphelinin hızlı adımlarla yolun karşısına geçtiğinin görülmesi üzerine şahsın saldırıyla alakası olduğunu değerlendiren 5 kolluk görevlisinin şahsı etkisiz hale getirmek için yanına yaklaştıkları, müdahale edilmeye çalışılması sırasında şahsın üzerindeki bombayı patlatması sonucunda 5 kolluk görevlisinin şehit olduğu, 7 vatandaşın ise yaralandığı kaydediliyor.



CESARET İLACI ALMIŞLAR

İddianamede, terör örgütünün kendi internet sitesinde saldırıyı sahiplendiği ve yine saldırıda ölen örgüt mensuplarının kod adları kullanan Kadri Kılınç ve Burak Yavuz olduklarını açıklandığına da yer veriliyor. Ayrıca kamera görüntülerinden araçta bir kadının bulunduğunun tespit edildiği, ancak üçüncü eylemci olan 25-30 yaşlarındaki kadının kimliğinin belirlenemediği ifade ediliyor. Saldırıyı düzenleyen Kadri Kılınç ile Burak Yavuz\'un eylem öncesi bölgede keşif yaptıkları ve \"uyuşturucu (Cesaret uyarıcı ilaçları)\" aldıkları belirtilen iddianamede eylem talimatını kadın eylemciden aldıkları kaydediliyor.



CEZA İSTEMLERİ

İddianamede, tutuklu şüpheliler Tufan Beyhan, Zeki Yılmaz, Reşit Beyhan ve Sercan Bingöl hakkında \"Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Bu şüpheliler hakkında ayrıca \"Silahlı terör örgütüne üye olma\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle öldürmeye yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme\", \"Tasarlayarak bombalama suretiyle ve kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle adam öldürmeye teşebbüse yardım etme\", \"Patlayıcı madde kullanarak kamu malına zarar vermeye yardım etme\", \"Patlayıcı madde kullanmak suretiyle özel şahsa ait mala zarar vermeye yardım etme\" suçlarından toplam 3 bin 856 yıl 6 aydan 4 bin 929 yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasına çarptırılması

isteniyor. Şüphelilerden Rıdvan Döner, Fırat Kise ve Necip Yılmaz\'ın ayrıca, \"Suç örgütüne üye olma\" ve \"Terör örgütü propagandası yapma\" suçlarından toplam 9 yıl 6 aydan 25\'er yıla hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, şüphelilerden Hikmet Ölçer ve Zemirhan Yılmaz\'ın, \"Suç örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Nazim Beyhan\'ın, \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla, Sercan Bingöl ve Zeki Yılmaz\'ın da iki kez \"Terör örgütü propagandası yapma\" suçundan 2 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

DAVA SİLİVRİ\'DE GÖRÜLECEK

Dava, İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada 4 gün boyunca görülecek.

Görüntü Dökümü:

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Terör saldırısıyla ilgili arşiv görüntüler

05.11.2017 - 11.30 - Haber Kodu : 171105038



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4- BASIN KONSEYİ: (SABAHATTİN ÖNKİBAR\'A SALDIRI) SALDIRGANLARIN BİR AN ÖNCE YAKALANIP ADALET ÖNÜNE ÇIKARILMASI ŞARTTIR



İSTANBUL, (DHA)

Basın Konseyi, gazeteci yazar Sabahattin Önkibar\'ın Kitap Fuarı\'nda uğradığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

\"Gazeteci-yazar Sabahattin Önkibar\'ın, TÜYAP Kitap Fuarı\'nda, imza etkinliği sırasında uğradığı saldırıyı üzüntüyle öğrendik. Olayda maalesef iki yayınevi çalışanı da darp edilmiştir. Kısa bir süre önce yazar Ali İhsan Eliaçık, Kayseri\'de benzer bir saldırıya maruz kalmıştı. Siyasetin daha çok ısınacağı bir döneme girilirken, kalem sahiplerinin bu tür saldırılara uğramaması için gereken tedbirlerin alınması, yöneticilerin görevidir. Saldırganların bir an önce yakalanıp adalet önüne çıkarılması şarttır. Basın Konseyi olarak ifade ve düşünce özgürlüğüne saygı bekliyoruz. Sabahattin Önkibar ve yayınevi çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.\"



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5 - ŞİLE\'DE KAYIP MÜRETTEBATI ARAMA ÇALIŞMALARINDA 5\'İNCİ GÜN

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHA

Şile açıklarında batan geminin kayıp mürettebatını arama çalışmaları, havanın rüzgarlı olması nedeniyle öğle saatlerinde başlanacağı öğrenildi. Ayrıca acılı ailelerin Şile Limanı\'nda balıkçı kahvesinde bekleyişleri devam ediyor. Önceki gün yapılan çalışmalarda 3 kişinin cesedi bulunmuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Limandan görüntü

-Genel ve detaylar

05.11.2017 - 10.22 - Haber Kodu : 171105025



