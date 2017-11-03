DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ŞİLE\'DE 4 KİŞİNİN CESEDİNE ULAŞILDI (1)

Haber-Kamera: Nurcan KIRCALI - İSTANBUL DHA

Şile\'de batan gemiyle ilgili yapılan arama kurtarma çalışmaları sırasında 4 kişinin cesedine ulaşıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Kıyıda bekleyen ekipler (güncel)

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Arama kurtarma çalışmalarıyla ilgili sahil güvenlik komutanlığı görüntüleri(ilk gün geçilen)

03.11.2017 - 11.21 Haber Kodu : 171103046_

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2- \"TAHŞİYECİLERE KUMPAS\" DAVASINDA KARAR ÇIKTI (1)

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

\"Tahşiyeciler grubu\"na kumpas kurdukları iddiasıyla aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün\'ün de bulunduğu 23\'ü tutuklu 33 sanığın yargılandıkları davada karar çıktı.

Mahkeme, Hidayet Karaca\'nın \"Silahlı terör örgütü yöneticili\" suçundan 18 yıl, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 9 yıl, \"İftira\" suçundan da 4 yıl olmak üzere toplam 31 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Yurt Atayün hakkında da, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 12 yıl, \"Resmi belgede sahtecilik\" suçundan 9 yıl, \"İftira\" suçundan da 4 yıl olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer hakkında ise, \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçundan 12 yıl, \"İftira\" suçundan 4 yıl olmak üzere 16 hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan değişen oranlarda hapis cezasına hükmedildi.

Görüntü Dökümü:

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-Davayla ilgili arşiv görüntüler

03.11.2017 - 12.13 Haber Kodu : 171103069_

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3- ŞAHİNLER İLE SARALLARIN DAVASINDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ



Haber-Kamera: Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)

Şahinler ile Sarallar arasındaki çatışmalara ilişkin 17\'si tutuklu 74 kişinin yargılandığı davaya Silivri\'de başlandı.Silivri Cezaevi yerleşkesinin bitişiğindeki duruşma salonunda görülen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından bir önceki celse sırasında taraflar arasında yaşanan gerginlik nedeni ile Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları yerleşkesi karşısındaki duruşma salonlarında görülmesine karar verilen dava için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Bu dava için gelen kişilerin araçları duruşma salonlarına ait otoparka alınmadı. Duruşma salonlarının bulunduğu alana çıkan yollarda kimlik kontrolü yapıldı. Araçlar jandarmaya ait bomba uzmanı köpekler tarafından arandı. Duruşma salonlarına ait otoparka araç alınmadı. Sadece sanıklar duruşma salonuna girebildi. İzleyiciler ise otoparkta bekletildi. Bariyerler ile otoparkı ikiye bölen jandarma, iki tarafın birbirleri ile olan temasına izin vermedi.

Görüntü Dökümü

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Duruşma salonuna giden yollarda arama

Köpekli arama

Kimlik kontrolü

Duruşma salonlarına ait otoparktan genel ve detay görüntü

Otoparkın bariyerlerle ikiye bölünme görüntüsü

Duruşma salonunun dışından genel ve detay görüntü

03.11.2017 - 11.25 Haber Kodu : 171103047

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4- KABATAŞ\'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KADIN ÖLDÜ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA

Beyoğlu Kabataş\'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Beyoğlu Meclis-i Mebusan Caddesi Kabataş trafik ışıklarında ışıklarında saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Karaköy istikametinden Beşiktaş yönüne giden Suat Yıldız\'ın kullandığı otomobil, yolun karşısına geçen Latife Tellioğlu\'na çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan 67 yaşındaki kadın için olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Latife Tellioğlu\'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanığı Turan Demircan \"Yolun karşısına geçmeye çalışırken hızla gelen otomobil teyzeye çarptı. Kadın havada 20 metre uçarak yere düştü\" dedi.

Kaza nedeniyle Meclis-i Mebusan Caddesinde trafik yoğunluğu oluştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otomobil

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yerde yatan ceset

-Trafikten görüntü

-Trafik ışıklarından görüntü

-Genel ve detaylar

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5- YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA

Kuzey Marmara Otoyolu Beykoz Mevkii Ankara istikametinde bir yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu bir kişi yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Zeki Mete\'nin kullandığı yolcu otobüsü, Mümin Kutun\'un kullandığı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle muavin Erol Kestane otobüs içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Yaralı muavin kısa sürede kurtararak hastaneye götürüldü. Bacaklarından yaralanan muavinin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Otobüste bulunan yolcular aynı firmanın başka otobüsüyle götürüldü. Kaza yapan araçlar yoldan kaldırılarak kapan şerit tekrar trafiğe açıldı.

Otobüs sürücüsü Zeki Mete, \"Yolcularda bi şey yok. Onları gönderdik. Tünelden çıktık, güneş de vurdu kaçamadık\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan otobüsün görüntüsü

-Kamyonun görüntüsü

-Ekiplerden görüntü

-Otobüs sürücüsü ile röp

-Köprü yolundan görüntü

-Araçların kaldırılması

-Genel ve detay görüntüler

03.11.2017 - 10.20 Haber Kodu : 171103033

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6- İKİTELLİ\'DE SANAYİ SİTESİNDE YANGIN

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

Başakşehir\'de bulunan sanayi sitesindeki bir otomobil tamirhanesinde yangın çıktı.

Yangın saat 10.30 sıralarında Başakşehir\'deki Bağcılar-Güngören sanayi sitesindeki bir otomobil tamircisinin deposunda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangına İkitelli, Bağcılar, Başakşehir ve Bakırköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken maddi hasar meydana geldi. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Görüntü Dökümü:

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-İş yerinden görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-İzleyen vatandaşlar

-Detaylar

03.11.2017 - 11.54 Haber Kodu : 171103059

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7- İKRAMİYE KAZANAN TALİHLİ: NORMAL HAYATIMA DEVAM EDECEĞİM

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER İstanbul DHA

Artvin\'de yerel gazetecilik yapan 40 yaşındaki Mehmet Cihan\'ın Milli Piyangonun 9 Eylül çekilişi için aldığı çeyrek bilete büyük ikramiye çıktı. 625 bin lira kazanan Cihan, normal hayatına devam edeceğini ve parayı iyi değerlendireceğini söyledi.

Artvin\'de yerel yaptığı öğrenilen Mehmet Cihan, Milli Piyango\'nun 9 Eylül çekilişi için çeyrek bilet aldı. Çekilişten sonra bileti kontrol etmeyi unutan Cihan, 19 Ekim tarihinde gittiği piyango bayisinde biletine büyük ikramiyenin çıktığını öğrendi. Kazandığı 625 bin lira parayı Ankara\'ya gidip alan Cihan, hem abisini ziyaret etmek hem de gezmek için İstanbul\'a geldi.

\"UYANIK OLMAK LAZIM\"

İkramiyeyi kazandığında soğukkanlı davrandığını belirten Cihan, o günden bu yana yaşananları şöyle anlattı:

Bileti, 6 Eylül\'de aldım. Bir buçuk ay oldu bana çıkmış. Haberim yoktu. 19 Ekim\'de haberim oldu. Artvin\'de yerel gazetede muhabirlik yapıyorum. İkramiyenin bana çıktığını öğrendiğimde soğukkanlı kaldım ama sevinçliydim. Normal karşıladım. Havalara zıplamadım, soğukkanlı karşıladım. İkramiyeyi Milli Piyango bayisinde öğrendim. Bayide çalışan kadın çıktığını söyledi. Daha sonra Notere gidip tasdik ettirdik. Paramı aldım. Bundan sonra normal hayatıma devam edeceğim. Parayı değerlendirmeyi düşünüyorum. Araba ve ev almayı düşünüyorum. Parayı iyi değerlendirmek lazım. Uyanık olmak lazım. Zaten gazeteciyim, neyin ne olduğunu biliyoruz.

Görüntü Dökümü:

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-Mehmet Cihan ile röportaj

-Detaylar

02.11.2017 - 18.57 Haber Kodu : 171102214

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8- TÜRKİYE\'NİN İLK TRANSGENİK KUZUSU \'ÇİMEN\' 4 YAŞINDA

Haber-Kamera : İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)-

TÜRKİYE\'nin ilk transgenik (gen transferi gerçekleşmiş) kuzusu \'Çimen\' 4 yaşına girerken, yapılan çalışmayı değerlendiren Prof. Dr. Sema Birler, \"Ülkemizin bu tür bilimsel çalışmalara ihtiyacı var. Bu bilimsel çalışmaların sonucunda üretilen bilginin sanayi ile işbirliği içinde bir ürüne dönüşmesine, yani bilim-sanayi işbirliğine ülkemizin çok ihtiyacı var\" dedi.

İstanbul Üniversitesi\'nin Avcılar Kampusu\'ndaki Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sun\'i Tohumlama Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Sema Birler ve ekibinin insan sağlığı için önemli bazı proteinleri içeren koyun sütü elde etmek amacıyla üzerinde çalıştığı Türkiye\'nin ilk transgenik kuzusu \'Çimen\', 2013 yılı Kasım ayında TÜBİTAK\'ın da desteği ile dünyaya geldi. Prof. Dr. Sema Birler, fakültede yaşıtı kuzularla birlikte dıştan bakıldığında hiçbir farklılık göstermeyen \'Çimen\'in oldukça sağlıklı olduğunu söyledi. Prof.Dr. Birler, \'Marker gen\' olan yeşil floresan gen taşıyan \'Çimen\' konusundaki çalışmayı, katma değeri yüksek olan bazı proteinleri koyun sütünden elde etmek amacıyla yaptıklarını söyledi. Prof.Dr. Sema Birler, DHA muhabirine yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

\"Ön çalışmayı gerçekleştirdik. Başarıyla 5 kuzumuz doğdu. Bu çalışma sonucunda bunlardan bir tanesinde bu marker genin anlatımını gördük. Şimdi bir sonraki aşama için de projelerimiz devam ediyor. Bu konuda yeni proje üretimi içerisindeyiz. \'Çimen\'in gerek kuzuyken gerek büyüdükten sonra kendi akranları arasında hiçbir farkı yok. Diğer koçlardan fiziksel olarak hiçbir farkı yok. Sadece floresan ışık altında bu verilen genin anlatımı neticesinde mukozasında bazı bölgeler yeşil parlamalar gösteriyor. Normal ışık altında hiçbir farkı yok.\"

Prof.Dr. Sema Birler, çalışmalarına başladıkları dönemde Türkiye\'de laboratuvar fareleri üzerinde bu tür çalışmalar yapıldığını anlatırken, \"İÜ Veteriner Fakültesi\'nde öncelikle tavşan, daha sonra kuzularda bu çalışmayı gerçekleştirdik. Sonuçta her iki çalışmadan da başarılı sonuçlar aldık. Dünyada 2006 yılından itibaren transgenik hayvanların sütünden üretilen ilaçlar insanlarda kullanılmaya başlandı. Bu ilaçlar Avrupa ve ABD\'de onaylanmış durumda ve ülkemizde de kullanılıyor. İnsan hastalıklarında kullanılabilecek daha ucuz ve insan organizmasına daha uygun proteinler transgenik hayvanlar yoluyla üretilmekte\" dedi.

Prof. Dr. Birler, çalışmalara süt ile örnek verirken istenen bir proteinin üretilebilmesi halinde bu sütün katma değerinin çok yüksek olacağını belirterek, \"Ülkemizin bu tür bilimsel çalışmalara ihtiyacı var. Bu bilimsel çalışmaların aynı zamanda sanayiye aktarılmasına, bilim-sanayi işbirliğine ülkemizin çok ihtiyacı var. Bu konuda çalışmalar Ana bilim dalımızda devam ediyor.\"

KLONLAMANIN 10\'UNCU YILI

Türkiye\'de klonlama çalışması sonucu ilk klon yavrular; \'Oyalı\' ve \'Zarife\' 2007 yılı Kasım ayında doğdu. 10 yıl önce iki klon kuzu birer hafta aralıklarla dünyaya geldi. Biyoteknolojik çalışmanın Türkiye\'de de yapılabilirliğini ortaya koyma açısından önemli bir gelişme olarak kabul edilen klonlama çalışmaları ile genetik üstünlükleri olan, yüksek verimli hayvanların tıpatıp benzerleri üretilebileceği gibi, katma değeri yüksek ürünleri üretebilen transgenik hayvanların da elde edebilmesi hedeflendi. Bu çalışmayı başından itibaren koordine eden Prof.Dr. Sema Birler, şöyle dedi:

\"Klonlama; aslında önemli açılımları olan bir teknolojidir. Bizim ilk çalışmalarımızın temelinde klonlama yöntemiyle transgenik hayvan üretimi vardı. Ancak klonlamayı başarmış olmamıza rağmen, bu teknik ile ilgili bazı sorunlar, zorluklar nedeniyle transgenik hayvan üretimi konusunda başka çalışmalara yöneldik. Yani gen transferini daha kolay yapabileceğimiz başka metotlar seçtik. Hawaii Üniversitesi ile ortak olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar sonucunda 2013 yılında ülkemizin ilk transgenik tavşanları ve aynı yılın kasım ayında da ülkemizin ilk transgenik kuzusu dünyaya geldi. Bu kuzuya \'Çimen\' ismini verdik. Transgenik canlı, gen transferi gerçekleşmiş canlı demektir. Burada, transfer edilen gen üretimi istenen proteinin kodudur. Yani istediğimiz proteini üretecek kodu o hayvanın genomuna transfer etmek ve bunun sonucunda da hayvanın bu proteini üretmesini amaçlıyor bu çalışmalar. Ülkemizde bilimsel altyapı özellikle son yıllarda iyice gelişti. Bu çalışmalar ile ülkemizde katma değeri yüksek, bilimsel yöntemlerle elde edilmiş, sanayiye de uygulanabilen ve ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarabilecek farmasötik ürünler üretmenin yolu açılmış olur. Öncelikle bunları bilimsel olarak ortaya koymak, daha sonra ise bu teknolojiyi kullanarak bir üretim yapmak gerekir. Bu anlamda üniversitelerin sanayi ile işbirliği içinde katma değeri yüksek ürünleri üretmeye başlaması gerekiyor. Ülkemiz için çok önemli bir aşama. Önemli olan; üretilenlerin kendi üretildiği alanlarda hatta başka alanlarda da bir değere dönüşmesidir. Ülkemizin ihtiyaçlarını karşılayacak, üretimi arttıracak ve ülkemizin dışa bağımlılığını ortadan kaldıracak, bilgiye dayalı üretime ihtiyaç var.\"



Görüntü Dökümü

Laboratuvar çalışmaları

Çimen isimli koyunun iki yıl önceki ve sonraki görüntüleri

Prof.dr. bilgi verirken

03.11.2017 - 12.02 Haber Kodu : 171103061

