DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- ŞİLE AÇIKLARINDA KAYBOLAN GEMİYİ ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARINDAN GÖRÜNTÜLER

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA)

ŞİLE açıklarında, Gemlik\'den aldığı demir cevheri yükünü Karadeniz Ereğli\'ye götüren 78 metre uzunluğundaki 1974 yapımı Bilal Bal isimli kargo gemisinden haber alınamıyor. Demsa Denizcilik\'e ait geminin mürettebat sayısının 10 kişi olduğu tahmin ediliyor.

Alınan bilgilere göre, kosterden EPIRB sinyali geldiği bildirildi. EPIRB; gemi battıktan sonra hidrostatik fırlatma ile serbest kalarak yüzeye çıkan ve uydu aracılığıyla sinyal gönderen bir cihaz olarak denizcilik sektöründe kullanılıyor. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı 2 adet hızlı tahlisiye botu ile TCSG 74 adlı Sahil Güvenlik botu sabah saat 05:00 den itibaren olay yerinde arama-kurtarma faaliyeti yürütüyor. EPIRB sinyali 04:00 sularında alındı. Olay yerinde can simidi ve boş sandal bulunduğu bildiriliyor.

Geminin en son sinyal alındığı nokta çevresinde arama kurtarma çalışmalarına helikopterlerin de katıldığı bildirildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas\'ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü\'ne ait açık deniz destek gemisi Nene hatun ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarına yerinde destek verdikleri öğrenildi.

DEMSA Deniziclik armatörlüğünde olan gemi 1974 yapımı gemi, 3080 ton demir yükü ile Gemlik kalkışlı Karadeniz Ereğli\'ye gitmekte idi.

Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

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2- SAHİL GÜVENLİK\'TEN KAYIP GEMİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Nurcan KIRCALI /İSTANBUL, (DHA)

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında haber alınamayan gemiyle ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda \"Bilal Bal\" isimli gemiden

sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.

Şile\'nin 7 mil açığında sinyal alınan gemiye ve personeline ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, \"Gemide Türk vatandaşı 10 mürettebat vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir\" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: \"İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama Kurtarma faaliyetlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu da iştirak etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da, insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi talebi yapılmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir\"

Görüntü Dökümü:

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-Arama kurtarma çalışmalarından görüntüler

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3- BAŞBAKAN YILDIRIM : KARADENİZ\'İN KUZEYİNDE BİR KOSTERİMİZ BİLİNMEYEN BİR NEDENLE BATMIŞTIR

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili konuştu. Başbakan Yıldırım, \"Maalesef Karadeniz\'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 11 personeli arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İnşaallah personele sağ sağlim ulaşırız. Ben bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diliyorum. Arama kurtarma çalışmaları inşaallah başarıyla tamamlanmış olur\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım gemi açıklama

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4- TBMM BAŞKANI KAHRAMAN: (BÜLENT TEZCAN\'IN SÖZLERİ) BÜYÜK TALİHSİZLİK.. ÇOK YANLIŞ BİR BEYAN

Haber-Kamera: Enver ALAS, İstanbul / DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın sözleriyle ilgili açıklama yaptı. Kahraman, \"Büyük talihsizlik. Çok yanlış bir beyan. Bülent Bey\'i ben tanıyorum. Esasında kibar bir insan. Ama ne oldu bilmiyorum. Kendisinin de şimdi üzüldüğünü zannediyorum. Böyle bir şey denmez\" dedi.

İsmail Kahraman, Dolmabahçe Sarayı\'nda Meclis Milli Saraylar tarafından düzenlenen, \"Sultan 5\'inci Mehmet Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu Tanıtım Toplantısı\"na katıldı. Kahraman, toplantının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Parti Sözcüsü Bülent Tezcan\'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik sözlerini ilişkin bir soruya, \"Büyük talihsizlik. Çok yanlış bir beyan\" diye yanıt verdi.

Kahraman, \"Bülent Bey\'i ben tanıyorum. Esasında kibar bir insan. Ama ne oldu bilmiyorum. Kendisinin de şimdi üzüldüğünü zannediyorum. Böyle bir şey denmez. Değil Cumhurbaşkanımız için bir başka insan için dahi; bu öfke niye, neden? Olmaz. Hakikaten kibar insandır. Ama söylediği sözler, üslubu, beyanı üzücüdür. İnşallah tavzi eder\" dedi.

Yaklaşan TBMM Başkanlığı seçimlerini hatırlatan bir gazetecinin \"Yeniden aday olacak mısınız\" şeklindeki sorusuna Başkan Kahraman \"Çok az zaman kaldı. Hayırlısı inşallah. Hizmet nerede olursa olsun insan elinden geleni yapmalı. Bugün varız, yarın yokuz\" şeklinde yanıt verdi.

Görüntü Dökümü

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-Kahraman\'ın açıklamaları

-Genel ve detay

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5- OSMAN KAVALA TUTUKLANDI

Haber: Ümit TÜRK - İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 18 Ekim\'de gözaltına alınan iş adamı Osman Kavala tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın yürüttüğü \'17-25 Aralık kumpas\' soruşturmaları ile 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Kavala dün akşam adliyeye sevkedildi. Osman Kavala, \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\" suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Osman Kavala\'nın arşiv görüntüsü

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6- TUTUKLANAN OSMAN KAVALA İLE İLGİLİ İDDİALAR...

Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 18 Ekim\'de gözaltına alınan ve gece sevk edildiği mahkemece tutuklanan iş adamı Osman Kavala\'nın, \"Gezi olayları\"nın organizatörü olduğu ve darbe teşebbüsünü organize ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Hanry Barkey ve bazı yabancı uyruklu kişilerle yoğun irtibatının olduğu iddia edildi.

Gaziantep dönüşü 18 Ekim\'de Atatürk Havalimanı\'nda gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne götürülen iş adamı osman Kavala, dün gece emniyetteki işlemlerin sona ermesinin ardından Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'na sevk edildi. Soruşturmayı yürüten savcılık tarafından sorgulanan Kavala, \"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", ve \"Anayasal düzeni değiştirmeye teşebbüs\" suçlarını işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olgular bulunduğu iddiasıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

\"GEİ OLAYLARININ ORGANİZATÖRÜ\" İDDİASI

Savcılığın sevk yazısında, Osman Kavala\'nın, \"Hükümeti ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye yönelik bir ayaklanma olan ve tüm terör örgütlerinin (FETÖ/PDY, PKK/KCK, DHKP/C, MLKP) aktif olarak katıldığı ve destek verdikleri kamuoyunda \'Gezi olayları\' olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olduğu\" iddia edildi.

\"BARKEY\'LE YOĞUN İRTİBATI\" İDDİASI

Sevk yazısında, \"15 Temmuz 2016\'da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe girişimi ile ilgili 15-16 Temmuz 2016\'da Büyükada Splendid Otel\'de yapılan darbe teşebbüsü sürecinde darbenin organizatörlerinden olan Hanry Jak Barkey ile yabancı uyruklu kişi ve kişilerle olağanın ötesinde yoğun irtibat kurarak darbe teşebbüsüne katılmak suretiyle Anayasal düzeni cebir ve şiddet yöntemleri ile değiştirmek suçunu işlediğine dair bulgu ve delillere ulaşıldığı\" ifadelerine yer verildi.

Osman Kavala, İstanbul nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği\'ndeki sorgusunun ardından atılı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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(geniş haber)

7- SÜLEYMAN YEŞİLYURT\'A \"ATATÜRK\'E HAKARET\"TEN 1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Yazar Süleyman Yeşilyurt katıldığı \'Derin Tarih\' isimli televizyon programında sarf ettiği sözlerle ilgili hakkında açılan dava karara bağlandı. Mahkeme, \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" suçundan sanık Yeşilyurt\'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza erteledi. Sanık Yeşilyurt, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçundan ise beraat etti.

SANIK YEŞİLYURT DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy 35. Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Süleyman Yeşilyurt ile avukatı aynı zamanda kızı Berrin Yeşilyurt hazır bulundu. Söz alan Yeşilyurt adliyeye gelip kendisinin teslim olduğunu belirterek, \"Konuk olarak katıldığım programın moderatörleri ve genel yayın yönetmeni ile ilgili dava açılmamasını, takipsizlik kararı verilmesini anlayamıyorum. Bundan dolayı da üzüntü duyuyorum, Bu olayda soruşturma aşamasında özensiz davranıldığını düşünüyorum\" dedi. Sanık Yeşilyurt, \"Cumhuriyetin kurucusu Atatürk\'e hakaret kastı ile hareket etmedim. Afet İnan ile ilgili geçmiş zamanlarda başka yazarlarda benim yazdığım konulara değinmişlerdir. Üslup ve yorum farkı olabilir. Suç işleme kastım yoktur\" diye konuştu. Son sözü sorulan sanık Yeşilyurt \"Beraatimi isterim\" dedi.

SUÇUN YASAL UNSURLARI OLUŞMADIĞINDAN BERAAT ETTİ

Mahkeme, \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama\" suçunun yasal unsurlarının oluşmaması nedeniyle sanık Yeşilyurt\'un beraatine karar verdi.

1 YIL 3 AY HAPİS CEZASI

Mahkeme, \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek, sanık Yeşilyurt\'u 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, cezayı erteledi.

İDDİANAME

Yeşilyurt\'un \"Atatürk\'ün hatırasına alenen hakaret etme\" ve \"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme\" suçlarından 2,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapsi isteniyordu. 12 Mayıs\'da tutuklanan Süleyman Yeşilyurt, 1 Haziran\'da görülen ilk duruşmada tahliyesine karar verilmişti.

Görüntü Dökümü:

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-Yeşilyurt\'un arşiv görüntüleri



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8- FETÖ ŞÜPHELİSİ 19 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

İstanbul\'da FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 19 kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçlamasıyla başlattığı soruşturma kapsamında \"Bylock\" kullandığı kullandığı tespit edilen ve örgütün sivil yapılanmasından olduğu öne sürülen 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda 7\'si kadın 16\'sı erkek 23 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4\'ü adli kontrol ile serbest bırakılırken, 19 kişi ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Görüntü Dökümü:

Asayiş Şubeden çıkanlar

Genel ve detaylar



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9- SEYYAR DEPOYLA, ARAÇTAN İNMEDEN YAKIT HIRSIZLIĞI KAMERADA

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalıntı lüks araçlarla akaryakıt hırsızlığı yapan şebekeye operasyon düzenledi. Operasyonda 14 kişi gözaltına alınırken, hırsızların seyyar depoyla bir TIR\'dan yakıt çalma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir hırsızlık şebekesinin İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ ve Kocaeli\'de, park halindeki çekici ve kamyonların depolarından, \'kapakçı\' olarak tabir ettikleri seyyar depolarla akaryakıt çaldığını tespit etti.

Ekipler, şebekeye operasyon düzenledi; 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin depo olarak kullandığı adreste yapılan aramada, çalıntı 4 lüks araç, 2 bin 500 litre çalıntı akaryakıt ele geçirildi.

TIR GARAJLARINDA SATIYORLARDI

Şüphelilerin yaklaşık 3 yıldır oto ve akaryakıt hırsızlığı yaptıkları; çaldıkları yakıtı kendilerine ait bir depoda atık yağ ile birleştirip, TIR garajlarında sattıkları belirlendi.

Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen 14 kişiden 9\'u tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Hırsızlık anının kamera kaydı

-Ele geçen akaryakıt

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Genel ve detaylar

