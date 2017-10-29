DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- VATAN CADDESİ\'NDE 29 EKİM TÖRENİ (1)

Haber:Özgür ALTUNCU - Kamera:Güven USTA / İstanbul DHA

İstanbul\'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinin merkezi Vatan Caddesi\'ydi. Tören alanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındığı görüldü. Her yer didik dik arandı. Protokol tribününün önünde yer alan elektrik ve kamera panoları da kontrol edilmek istendi. Panolardan birinin kapısı açılamadı. Bunun üzerine görevliler çekiç yardımıyla kilidi kırarak kapıyı açtı. Güvenlik görevlileri panonun içini kontrol etti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Cadde güvenlik bariyerleriyle kapatıldı. Birer metre arayla çevik kuvvet polisleri nöbet tuttu. Bölgeye çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Törene katılanlar detaylı aramadan sonra alana alındı. Çevredeki yüksek binalarda keskin nişancılar görev yaptı. Bu arada Vatan Caddesi\'ndeki Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına Şanlıurfa\'dan gelen öğrenciler de katılıyor. İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever\'in kutlamalara katılanları selamlamasıyla tören başladı.

Görüntü Dökümü:

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-Törenden detaylar

-Panonun kapısının kırılmasından detay görüntüler

-Panonun kontrol edilmesi

-Alınan önlemlerden detaylar

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2- VALİ VASİP ŞAHİN TEBRİKLERİ KABUL ETTİ

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK / İstanbul DHA

İstanbul Valisi Vasip Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı\'nda tebrikleri kabul etti.

İstanbul Valiliği\'nde, Cumhuriyet\'in kuruluşunun 94. yılı kutlamaları kapsamında saat 09.30\'da düzenlenen törene, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, askeri erkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, dini liderler, rektörler ve yabancı misyon temsilcileri katıldı. İstanbul Valisi Vasip Şahin burada katılımcıları karşılayarak davetlilerin Cumhuriyet Bayramı\'nı kutladı, tebrikleri kabul etti.

Görüntü Dökümü:

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-Vali Şahin\'in davetlilerle tokalaşması

-Genel ve detaylar

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3- İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ\'NÜN İŞGAL GİRİŞİMİ DAVASI YARIN BAŞLIYOR...

Haber: Ümit TÜRK / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişiminde aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın da bulunduğu 23\'ü tutuklu 67 şüphelinin yargılanmasına yarın başlanacak. Davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülecek.

67 KİŞİ ŞÜPHELİ OLARAK YER ALIYOR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Esenler Birlik Köprüsü\'nde çıkan olaylar ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişimine ilişkin olaylar anlatılıyor. İddianamede, İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nün işgal girişiminde bulunan aralarında tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, yine olay tarihinde Edirne Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olup İstanbul Emniyet Müdürlüğü binası çevresinde bulunduğu tespit edilen emniyet müdürü İsmail Uğuz ile 21\'i rütbeli 44\'ü er olmak üzere 67 kişi \"şüpheli\" sıfatıya yer alıyor.

4 KİŞİ TANKIN EZMESİ SONUCU ŞEHİT EDİLDİ

Darbecilerin tankı üzerlerine sürmesi sonucu Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin\'in şehit olduğu, Ahmet Kocabay\'ın ise şüpheli yarbay Fatih Sönmez tarafından silahla vurularak şehit edildiği anlatılan iddianamede,

her iki bölgede çıkan olaylar da 30 kişinin yaralandığı ifade ediliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın da aralarında bulunduğu 74 kişi ise \"müşteki\" sıfatıyla yer alıyor.

SUÇLAMALAR VE İSTENEN CEZALAR

İddianamede, tüm şüpheliler hakkında \"Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme\", \"Türkiye Büyük Millet Meclisi\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\", \"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti\'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme\" ve \"Silahlı terör örgütüne üye olma\" suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 15\'er yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep ediliyor. Darbe girişimi sırasında tankın içinden çıkan şüphelilerden eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\" ve \"Tehdit\" suçlarından 30 yıldan 55 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianamede, 4 kişiyi kullandığı tank ile ezerek ölümüne yola açtığı iddia edilen şüpheli Ömer Kalın hakkında \"Kasten öldürme\", \"Kasten yaralama\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 4 kez müebbet ile 529 yıldan 990 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor. Maktül Ahmet Kocabay\'ın silahla vurarak şehit eden ve diğer maktüllerin ölümünden sorumlu tutulan şüpheli yarbay Fatih Sönmez hakkında ayrıca \"Kasten öldürmeye azmettirme\" suçundan 5 kez müebbet ve \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Kasten yaralama\", \"Hakaret\", \"Tehdit\", \"Mala zarar verme\" suçlarından 559 yıldan 1030 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep ediliyor. Aynacı\'nın bindiği tanktaki Yarbay Osman Akkaya hakkında da ayrıca \"Kasten yaralama\", \"Kasten öldürmeye teşebbüs\", \"Hakaret\", \"Tehdit\" suçlarından 113 yıldan 256 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

EMNİYET MÜDÜRÜ TANKA BİNDİ

İddianamede, FETÖ\'nün darbe girişimi kapsamında İstanbul\'da gerçekleştirdiği eylemlerin önündeki en büyük engeli Emniyet Teşkilatı olarak gördüğü bu nedenle de darbe girişimi sırasında İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü\'nü ele geçirerek koordineyi kesmek, darbe girişimi karşısındaki direnişi önlemek, emniyet teşkilatında ve vatandaşların üzerinde panik ortamı oluşturmayı amaçlandığı belirtiliyor.

Darbeci askerlerin 23.05\'te Vatan Caddesi\'ndeki orduevi önüne geldikeri, yolun kamyonlar ve polis tarafından kapatıldığını görmeleri üzerine tankları kaldırımdan yürüttükleri belirtiliyor. Bu sırada eski emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın darbecilerin başında bulunan kurmay yarbay Osman Akkaya\'nın bulunduğu tanka bindiği belirtiliyor.

TANKA BİNEN EMNİYET MÜDÜRÜ: \"ANKARAYI, İZMİRİ ELE GEÇİRDİK BİR TEK BURASI KALDI\"

Emniyet mensuplarının ve vatandaşın tankların önünü kesmesi üzerine şüpheli Osman Akkaya\'nın tankın üzerine çıkarak polislere, \"Genelkurmay\'ın emri üzerine geldik. Sıkıyönetim ilan edildi. İtaat edin, gerekirse sizi vururum\" tehditinde bulunduğu anlatılan iddianamede ardından da 5-10 metre mesafeden ateş etmeye başladığı, polislerin darbeci komutanın ateşinden korunmak için çevredeki araçların arkasına sığınarak siper aldıkları anlatılıyor. Yolun açılmaması üzerine darbecilerin safında yer alan emniyet müdürü Mithat Aynacı\'nın, \"Ankarayı, İzmiri ele geçirdik bir tek burası kaldı\" diyerek darbeci komutan Osman Akkaya\'ya hava desteğinin gelmesinin gerektiğini söylediği belirtiliyor. Bunun üzerine darbeci komutanın, \"Yurtta Sulh\" isimli WhatsApp grubuna \"Vatan\'a giremiyoruz hava desteğine ihtiyacımız var\" yazarak destek istediği ifade ediliyor. Daha sonra tankların namlularını emniyet müdürlüğü binasına çeviren darbeci komutan WhatsApp grubuna bu kez, \"İl emniyete ateş etmeyi planlıyorum başka çare yok\" yazdığı, Mithat Aynacı\'nın da tankın içinde bulunan öğrenci astsubaylara \"Ateş etme yetkiniz var\" dediği anlatılıyor.

HELİKOPTERLE EMNİYETE İNİŞ YAPMAK İSTEYEN DARBECİLERE ATEŞ AÇILDI

Darbeci komutanın hava desteği istemesi üzerine Binbaşı Mehmet Türk, 20 darbeci askerle birlikte 66. Mekanize Tugay Komutanlığı\'nda helikopterle havalanarak emniyet müdürlüğüne doğru yola çıktığı belirtiliyor. Helikopterle Vatan Emniyet Müdürlüğü üzerine gelen darbecilerin, burada iniş yapmak için yer aradıkları ancak polislerin ateşiyle karşılaştıkları için inemedikleri anlatılıyor.

HELİKOPTERDEN AÇILAN ATEŞ SONUCU ŞEHİT OLDU

İddianamede, iniş yapamayan helikopterde bulunan binbaşı Mehmet Türk\'ün helikopterden ateş etmesi üzerine Mehmet Gürler isimli vatandaşın şehit olduğu belirtiliyor. Takviye gelen ekibin daha sonra Vakıf Gureba Hastanesi\'nin arkasında bulunan okulun bahçesine helikopteri indirdikleri, burada halkın yoğun tepkisi üzerine Millet Caddesi üzerinde zorla çevirdikleri bir minibüsle kışlaya geri döndükleri belirtiliyor. Eski Emniyet Müdürü Mithat Aynacı\'nın da içinde bulunduğu tanktaki darbeci askerlerin de bir süre teslim olmamak için direndikleri, havaya ve halka doğru ateş ettikleri bu sırada bazı polis ve vatandaşların yaralandığı, daha sonrada Aynacı\'nın da aralarında bulunduğu şüphelilerin tanktan çıkarılarak gözaltına alındıkları anlatılıyor. Diğer iki tankın ise yoğun baskı üzerine kışlaya geri dönmeye çalıştıkları bir tankın arıza yapması üzerine içinde bulunan şüphelilerin burada gözaltına alındıkları kaydediliyor.

TANKTAN ÇIKAN EMNİYET MÜDÜRÜ İLE DARBECİLERİN TELEFON KAYDI ORTAYA ÇIKTI

İddianamede Mithat Aynacı hakkında yapılan değerlendirmede, Aynacı\'nın 15 Temmuz günü saat 22.44\'te eski İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan\'ı aradığı ve 52 saniyelik bir görüşme gerçekleştirdiği, daha sonra Gürcan Sercan\'ın Aynacı\'yı aradığı ve bu görüşmenin de 12 saniye sürdüğü kaydediliyor. Yapılan bu görüşmelerden sonra Aynacı\'nın Vatan Caddesi\'ndeki emniyet müdürlüğüne doğru yola çıktığı, bu esnada emniyeti işgale giden darbeci Osman Akkaya\'nın Mithat Aynacı\'yı aradığının HTS kayıtlarından tespit edildiği belirtiliyor. Aynacı ile Osman Akkaya arasındaki bağlantıyı darbe soruşturmasından tutuklu bulunan eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Gürcan Sercan\'ın sağladığı ifade ediliyor.

\"DURMA EZ GEÇ\"

Şüpheli yarbay Fatih Sönmez yönetimindeki tankın ise dönüş yolunda vatandaşlar tarafından durdurulduğu ancak Fatih Sönmez\'in tank şoförü Ömer Kalın\'a, \"Durma ez geç\" demesi üzerine, şoförün tankı hunharca, duran araçların ve vatandaşların üzerine sürdüğü kaydediliyor. Tankın altında kalan Hüseyin Kısa, Muhammet Aksu, Mehmet Şefik Şefkatlioğlu ve Türkmen Tekin isimli 4 kişinin feci şekilde can vererek şehit oldukları belirtildi. Yine tankın çarptığı ve ezdiği araçlarda bulunan 21 kişinin de yaralandığı ifade ediliyor.

YARALI HALDEKİ VATANDAŞI SEYİR HALİNDEKİ TANKIN ÜSTÜNDEN ATARAK ŞEHİT ETTİ

Bu durum üzerine vatandaşların tankın üzerine çıkarak darbecileri durdurmaya çalıştıkları ancak Fatih Sönmez\'in tankın üzerine çıkanlara ateş ettiği, burada Ahmet Kocabay\'ın yaralandığı ve yola devam eden tankın üzerinde kaldığı belirtiliyor. Yaralı şekilde tankın üzerinde giden Ahmet Kocabay\'ın İSTOÇ önünde şüpheli Fatih Sönmez tarafından hareket halindeki tanktan aşağıya atıldığı anlatılıyor. Olayı gören İstoç\'un güvenlik görevlileri tarafından hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Kocabay\'ın burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği belirtiliyor. Daha sonra tankla kışlaya giriş yapan darbecilerden Fatih Sönmez\'in operasyona gelen polislerle bir süre çatıştığı daha sonra sivil kıyafet giyerek tel örgülerden atlamaya çalışırken yakalandığı anlatılıyor.

Görüntü Dökümü: (ARŞİV)

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-Darbe girişimi gecesi emniyet önünde yaşananlar

29.10.2017 - 11.45 - Haber Kodu : 171029040

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4- RUS SAVAŞ GEMİSİ BOĞAZDAN GEÇTİ

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Rusya donanmasına ait 158 borda numaralı \'Caesar Kunikov\' isimli savaş gemisi İstanbul Boğazı\'ndan geçti.

Saat 07.30 sıralarında Marmara Denizi\'nden boğaza giriş yapan Rus savaş gemisi, 08.30 sıralarında boğazdan geçişini tamamlayarak Karadeniz\'e açıldı. Geçiş sırasında güvertedeki askerlerin boğazı izlediği görüldü.

Görüntü Dökümü:

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-158 borda numaralı savaş gemisinin geçişi

-Rus savaş gemisinin FSM Köprüsü\'nün altından geçişi

-Güvertedeki askerler

-Genel ve detaylar

29.10.2017 - 09.47 - Haber Kodu : 171029016

