DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- TEM\'DE KAZA... BARİYERLERİ PARÇALADI, EDS DİREĞİNİ YIKTI: 1 AĞIR YARALI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii\'nde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza saat 09.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikameti Tekstilkent mevkiinde meydana geldi. Günay Akkoca minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarparak yol kenarındaki su kanalında ilerleri. Minibüs Elektronik Denetleme Sistemis (EDS) direğine de çarptı. Direği de deviren minibüs güçlükle durabildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi gönderildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yaralı sürücüyü minibüstün çıkardı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı sürücüyü ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle bir şerit trafiğe kapatılınca trafik sıkışıklığı yaşandı. Olay yerine gelen ekipler devrilen EDS direğini kaldırmak için çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü: (ÖZEL)

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-Olay yeri

-İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri

-Ambulanstaki sürücü

-Minibüsten görüntü

-Bariyerlerden görüntü

-Devrilen EDS direği

-Trafikten görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Detaylar

27.10.2017 - 10.43 Haber Kodu : 171027028_

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2- ÇEVREYE KÖTÜ KOKULAR YAYILINCA...

- Kokunun geldiği boş binada günlerdir burada olduğu belirlenen bir erkeğe ait ceset bulundu.



Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA

Ataşehir\'de boş bir binada bir erkeğe ait ceset bulundu.

Ataşehir Yenisahra Mahallesi\'nde bulunan 2 katlı boş metruk binadan kokular gelmesi üzerine binanın hemen yanında deposu bulunan Ali Çağlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri inceleme yaptı.

Evde yapılan incelemede bir erkeğe ait ceset bulundu. Cesedin üzerinden kimlik çıkmazken bir aydan fazla süredir burada bulunduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri yoğun koku üzerine maske takarak inceleme yaptı. Polisin ve savcının incelemelerinin tamamlanmasının ardından ceset, Adli Tıp Kurumu\'na kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Evden görüntü

-Görgü tanığı ile röp.

-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntü

-Polis ve sağlık ekiplerini eve girmesi

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Olay yeri ekiplerinin maske takarak eve girmesi

-Genel ve detay görüntüler

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3- POLİS KURŞUNUYLA ÖLEN LİSELİ GENCİN DAVASINA BİLİRKİŞİ RAPORU ULAŞTI

* Rapordan,

\"Polis memurunun maktulü omuzuna silahın kabzası ile vurduğunda sağ işaret parmağının silahın tetik bölümünde olduğu ve vurmanın etkisiyle polis memurunun tetiğe bastığı anın yapılan görüntü iyileştirme çalışmaları sonucunda net bir şekilde tespit edilmiştir\"



Haber: Serpil KIRKESER / Kamera: İstanbul DHA

Esenyurt\'ta 9 ay önce silahından çıkan kurşunla 16 yaşındaki lise öğrencisi Ömer Barış Topkara\'nın ölümüne neden olduğu iddia edilen polis memuru H.D.S.\'nin (20) yargılandığı davaya bilirkişi raporu ulaştı. Bilirkişi raporunda, polis memuru H.D.S.\'nin Ömer Barış Topkara\'nın omuzuna silahın kabzasıyla vurduğunda sağ işaret parmağının silahın tetik bölümünde olduğunu, vurmanın etkisiyle polis memurunun tetiğe bastığının tespit edildiğini belirtti. Bir önceki duruşmada olay anında elinin tetikte olmamasına rağmen silahının ateş aldığını söyleyen sanık polis memuru H.D.S. duruşmada tekrar söz alarak \"Olayda kastımın olmadığını söylemek istiyorum.Bu olaydan dolayı üzgünüm. Aileye tekrardan başsağlığı dilemek istiyorum\" dedi.

SANIK DURUŞMADA HAZIR BULUNDU

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'ndeki ikinci duruşmaya, tutuklu polis memuru H.D.S. ve taraf avukatları katıldı. Vefat eden Ömer Barış Topkara\'nın babası Seyfettin Topkara ve kardeşi Neslihan Aydın da \"şikayetçi\" sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

DUDAK OKUMA ANALİZİNE İLİŞKİN RAPOR MAHKEMEYE ULAŞTI

Mahkeme Başkanı İlhami Yılmaz, olay anına ilişkin kamera kayıtlarına incelenmesine ilişkin bilirkişi raporu ve kamera kayıtlarındaki konuşmalarla ilgili dudak okuma analizine ilişkin bilirkişi raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporda, kamera kayıtları üzerinde dudak okuma çalışması yürütüldüğü belirtilerek, \"Kamera kayıtlarında polis memuru / memurlarının, genç erkek şahıslara karşı söylediklerinin tespit olunamayacağı değerlendirilmiştir\" denildi.

BİLİRKİŞİ RAPORU

Foto Film Şube Müdürlüğü Görüntü İnceleme ve İyileştirme Uzmanı Teknik Bilirkişi Mustafa Çamlıbel tarafından hazırlanan raporda da olay anına ilişkin kamera görüntülerinin incelendiği ifade edildi. Raporda hırsızlık olayının ardından yakalanıp elleri birbirine kelepçelenen Ömer Barış ve arkadaşının bir anda kaçmaya başladıkları, polis memurunun silahı çektiği ve peşlerinden koşmaya devam ettiği, bir süre sonra Ömer Barış Topkara ve arkadaşının koşmayı bırakarak durduğu ifade edildi.

BİLİRKİŞİ: POLİSİN SAĞ İŞARET PARMAĞI TETİK BÖLÜMÜNDEDİR

Polis Memuru H.D.S.\'nin Ömer Barış Topkara\'yı yakaladığı, sağ elinde bulunan silahı havaya kaldırdığı ve elinde bulunan silahı maktüle vurmak için indirdiği ifade edilen raporda, \"Polis memurunun sağ elindeki silah ile maktulün şahsın sağ omuz bölgesine vurduğu anda silahın namlu uç bölgesi ile şahsın sağ kafa bölgesi arasında görüntüde tespiti yapılan gaz oluşumu olduğu ve silahında bu anda ateş aldığı tespit edilmiştir. Polis memurunun sağ elindeki silah patladıktan sonra maktül şahsın yere doğru eğilmeye başladığı ve polis memurunun sağ elinin maktül şahsın sağ tarafında bulunduğu belirlenmiştir\" denildi.

Raporda, \"Polis memurunun maktulü omuzuna silahın kabzası ile vurduğunda sağ işaret parmağının silahın tetik bölümünde olduğu ve vurmanın etkisiyle polis memurunun tetiğe bastığı anın yapılan görüntü iyileştirme çalışmaları sonucunda net bir şekilde tespit edilmiştir\" ifadelerine yer verildi.

SANIK POLİS: OLAYDA KASTIMIN OLMADIĞINI SÖYLEMEK İSTİYORUM

Polis Memuru H.D.S. \"Olayda kastımın olmadığını söylemek istiyorum. Bu olaydan dolayı üzgünüm. Aileye tekrardan başsağlığı dilemek istiyorum\" dedi. Sanık polisin avukatları da müvekkilleri H.D.S.\'nin tahliyesini talep etti.

SANIĞIN TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, dosya kapsamı, mevcut delil durumu, somut delillerin bulunması ve adli kontrol hükümlerinin bu aşamada yetersiz kalacağı gerekçesiyle sanık polis memuru H.D.S.\'nin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın duruşma savcısına verilmesine hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

ÜYE HAKİMDEN MUHALEFET ŞERHİ

Mahkeme heyeti üye hakimi Halil Serin, sanık H.D.S.\'nin tutukluluğunun devamı kararına muhalefet şerhi koydu. Muhalefet şerhinde şu görüşe yer verildi: \"Sanığa atılı suçun vasfının değişme ihtimali, önemli delillerin toplanmış olması, tutuklanmanın tedbir olması, sanığın tutuklu kaldığı süre, suç vasfının değişme ihtimali nedeniyle verilmesi beklenen ceza miktarının tutuklamanın ölçülü olmaması göz önüne alınarak sanığın tahliyesi görüşündeyim. Sanığın tutuk halinin devamı yönündeki sayın çoğunluğun görüşüne bu nedenle muhalifim.\"

İDDİANAME

İddianameye göre olay şöyle oldu: 16 Şubat 2017 tarihinde Ömer Barış Topkara ile arkadaşı hırsızlık eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemin ardından kolluk kuvvetleri tarafından olay mahallinden alınan Topkara ve arkadaşı ardından darp-adli raporu almak üzere Esenyurt Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Elleri birbirine kelepçelenmiş çocuklar kaçmaya başladı ve çocukları takip eden polis memuru H.D.S. hastane kapısında havaya doğru bir el ateş etti. Söz konusu kovalamaca yaklaşık 150 metre sürdü. Eylemin gerçekleşmiş olduğu yere vardıklarında çocuklar teslim olmak üzere durdu, ancak buna rağmen polis memuru H.D.S., kendisine karşı teslim olma iradesini sunan Ömer Barış Topkara\'nın omuz hizasına doğru silah elinde olacak vaziyette vurdu. Vurduğu esnada silah ateş aldı ve Ömer Barış Topkara olay yerinde hayatını kaybetti. Polis memuru H.D.S.\'nin \"Çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi olası kast ile öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor. Şüpheli H.D.S.\'nin \"Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçta kullanma\" suçundan da cezalandırılması talep ediliyor.

\"ELİM TETİKTE OLMAMASINA RAĞMEN SİLAHIM ATEŞ ALDI\"

Polis memuru sanık H.D.S. 1 Ağustos\'ta verdiği ifadesinde olay tarihinde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli olduğunu, saat 16.00\'da AVM\'de hırsızlık anonsu geldiğini, AVM\'ye gittiklerini belirterek şunları söylemişti:\"Bunlar iki kişilerdi. İsimlerinin Barış Topkara ve E.S. olduğunu ve kimliklerinin olmadığını söyledi. Benim yanımda da ekip amirimiz S.T. vardı. Biz şahısları 18 yaşından büyük göründükleri ve kimlik beyanında bulunmadıkları için birbirlerine kelepçeledik. Hastane raporu almak ve ardından polis merkezine girmek için ekip otosuna bindik. Esenyurt Devlet Hastanesi\'nde gerekli adli ve sağlık raporlarını aldık. Şahısları ekip otosuna bindireceğimiz sırada şahıslar bir anda kaçtılar. Şahıslar kaçarken elleri birbirinden kelepçeliydi. Şahıslara \"Durun kaçmayınö ihtarında bulunduktan sonra peşinden koşmaya başladık. Havaya bir el ateş ettim. Bunu duyan şahıslar kaçmaya devam ettiler. Şahısları ben de kovalamaya devam ettim. Bu sırada elimi tetiğe sokmadım. Şahıslara tam yaklaştığım sırada olayın meydana geldiği yerde bir anda durdular. Şahıslara \'Yere yatın\' diye bağırdım. Şahısların yere yatmadıklarını gördüm. Ben de şahıslar yere yatmadıkları ve benim de tek kişi olmam sebebiyle bana karşı mukavemet edip tekrar kaçacaklarını düşündüğümden şahısları yere yatırıp muhafaza altına almak için müdahale ettim. Bu esnada elim tetikte olmamasına rağmen silahım ateş aldı. Şahsın yere düştüğünü ve başından kan geldiğini gördüm. Şahsa hemen yöneldim. İlk yardım uyguladım. Arkadan gelen polis arkadaşım S. T\'a hemen ambulans çağırmasını söyledim. Ambulans gelene kadar şahsa ilk müdahalesini yaptım. Ambulans şahsı götürdüğünde ben de üzüntüden sinir krizi geçirip bayılmışım. Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Şahsın ailesine başsağlığı diliyorum. O zaman ben 6 aylık polis memuruydum.\"

Görüntü Dökümü:

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-16 Şubat 2017\'de meydana gelen olayın arşiv görüntüleri

27.10.2017 - 09.54 Haber Kodu : 171027018

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4- SİS İSTANBUL BOĞAZI\'NDA KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER OLUŞTURDU

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA İstanbul DHA

İstanbul Boğazı\'nda sis gündüz de etkisini sürdürüyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde oluşan sis bulutları eşsiz manzaralar oluşturdu.

Görüntü Dökümü:

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-15 Temmuz Şehitler Köprüsünden görüntü

-Çamlıca Camiinden görüntü

-Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden görüntü

-Boğazdaki sis

-Genel ve detaylar



27.10.2017 - 09.47 Haber Kodu : 171027016_

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

5- HAYDARPAŞA\'YA 109 YIL SONRA BÜYÜK YENİLEME



Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'un simgelerinden Haydarpaşa garında restorasyon sürüyor. Restorasyonda, 2010 yılında yanan tarihi binanın çatısıda aslına uygun olarak yenilenirken, temel, çevre, bodrum kat taşıyıcıları ve dış cephesi elden geçirilecek. Tarihi bina şu anda çatı ve dış cephe işlemlerinin yapılması için iskelelerle çevriliyor. 2012 yılından bu yana kapalı olan tarihi Haydarpaşa garı yenilemenin tamamlanmasının ardından hizmete açılacak.

ÇATI TAMAMEN YANMIŞTI

Kadıköy\'de bulunan tarihi Haydarpaşa garı 28 Kasım 2010 tarihinde çatısında çıkan yangın sonucu çatısı hasar görmesinin ardından restorasyon sürecine girmişti. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü\'nün tarihi Garı\'nın orijinal haline sadık kalarak hazırladığı restorasyon projesine Kadıköy Belediyesi onay vermişti. Anıtlar kurulu tarafından da onaylanan proje tüm binanın restore edilmesine karar verilmişti. Bu amaçla çalışmalar 2016 yılı içinde başlamıştı.

HER YERİ ELDEN GEÇİRİLİYOR

109 yıldır ayakta olan tarihi binada öncelikle koruyucu bir çatı yapılacağı, ardından çalışmalar hız verileceği öğrenildi. İnşaası sırasında tahta kazıklar üzerine inşaa edilen, demir konstrüksiyonlarla birbirine kenetlenmiş binanın, zaman içinde ne kadar zarar gördüğünün tespit edilmesi için jeoradarlarla görüntü alınacağı öğrenildi. Ardından temel, çevre, bodrum kat taşıyıcılarının elden geçirileceği, korunacak olan çelik çatı makaslarının temizliği ve dış cephe temizlik ve onarımlarının yapılacağı öğrenildi. Ayrıca binada hasar gören vitray camlarında aslına uygun olarak yenilecek. Restorasyon sırasında binanın iç kısmındaki hizmet birimleri korunarak yenilenecek.Bu amaçla hummalı bir çalışmanın sürdüğü Haydarpaşa garının çevresi ve çatısı iskelerle çevriliyor. Tarihi bina yeniden yenilenmeye hazırlanıyor.

BİNANIN TARİHİ..CEPHANELİK OLARAK KULLANILIRKEN HASAR GÖRMÜŞTÜ

Haydarpaşa garı 1908 yılında İstanbul-Bağdat demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşaa edildi. Garın ön tarafına tren ile gelen ticari malzemelerin, yükleme ve boşaltma işlemlerini gerçekleştirmek üzere mendirek inşa edilmişti. Tarihi binada yapılan restorasyon ilk değil. 1.Dünya savaşı sırasında cephanelik olarak kullanılan binada çıkan yangın sonucu büyük ölçüde hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1979 yılında ise Haydarpaşa Garı önlerinde kaza yaparak yanmaya başlayan ve infilak eden Romen bayraklı Indepententa adlı tankerde yükselen alevlerin ısısıyla binanın vitray camları hasar görmüş ve tamir edilmişti. 1983 yılında binanın iki kulesininde tamirat yapılmıştı.

Görüntü Dökümü:

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-Havadan görüntülerle Haydarpaşa garındaki çalışmalar

27.10.2017 - 10.56 Haber Kodu : 171027034

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6- THY\'DEN GÖRME ENGELLİ YOLCULARA BRAİLLE ALFABELİ BİNİŞ KARTI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolcular için yeni bir uygulama başlattı. Görme engelli yolcuların biniş kartları Braille alfabesiyle kabartmalı olarak bastırılmaya başlandı. Uygulama bugün THY tarafından başlatıldı. THY ile Frankfurt\'a giden Tarık Sarzep isimli yolcu \'Braille\' alfabesiyle yazılan bileti ilk kullanan oldu. Sarzep, kabartmalı olarak bastırılan boarding kartını alarak test etti. Ad, soyad, uçağın saati, uçuş numarası,kapı ve koltuk numarası gibi bilgileri boarding kartından okuyan Tarık Sarzep, uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Müzisyen olan Tarık Sarzep daha sonra yine THY\'nin sunduğu asistan hizmetiyle uçağına gitti.

Uygulama ile seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biniş kartlarını temin edebilecek. Biniş kartı üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olara yer alıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Sarzep\'en bankoya gelişi ve kartının bastırılması

-Kabartmalı kartını alan ve okuyan Sarzep

-Sarzep\'in konuşması ve elinde kartı

-Braille alfabesiyle kartın bastırılması ve makinenin çalışması

-Sarzep\'in asistan hizmetiyle gidişi