DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- \"BÜYÜKADA\" DAVASI BAŞLIYOR

Haber-Kamera: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

Büyükada\'daki toplantıya ilişkin aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcileri\'nin de bulunduğu 8\'i tutuklu 11 sanığın yargılaması bugün Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'ında başlıyor. Davayı çok sayıda yabancı basın mensubu da takip ediyor.

Büyükada\'da 5 Temmuz 2017\'de toplantı yaptıkları sırada gözaltına alınan aralarında Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi ve Eşit Haklar İçin İzleme Derneklerinin temsilcileri ile Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi\'nin bulunduğu 11 sanığın yargılaması başlıyor. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde yapılacak duruşmayı yabancı basın mensupları da takip ediyor.

İDDİANAMEDEN...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı Can Tuncay tarafından hazırlanan iddianamede, Büyükada\'daki toplantıyı Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç\'ın organize ettiği ancak Kılıç\'ın Bylock kullandığı iddiasıyla İzmir\'de gözaltına alındığı diğer şüphelilerin ise Büyükada\'da buluşup toplantıya başladıkları anlatıldı.

AMAÇ; ADALET YÜRÜYÜŞÜNÜ KAOSA DÖNÜŞTÜRMEK

İddianamede şüphelilerin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun Ankara\'dan İstanbul\'a başlattığı \'Adalet Yürüyüşü\'nü kaosa dönüştürmeye çalıştıkları ve yaşanacak karışıklığı da diğer illere ve ilçelere yaymak istediklerinin amaçlandığı iddia edildi. İddianamede Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında \"Silahlı terör örgütü üyeliği\" suçlamasıyla, diğer şüpheliler hakkında ise, \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla 5 yıldan yıldan 15\'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

İddianamede yer alan şüpheliler; Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner ile İsveç vatandaşı Ali Ghravi, Yurttaşlık Derneği\'nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu\'ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü\'nün Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acu, İnsan Hakları Gündemi Derneği\'nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği\'nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği\'nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der\'li aktivist Şeyhmus Özbekli.

Görüntü Dökümü:

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- Adliye önünde toplanan basın mensupları

- Yabancı basın mensuplarının yayın yapması

- Gözaltılarla ilgili arşiv görüntüler

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2- BEYLİKDÜZÜ\'NDE FABRİKA YANGINI (3)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde bulunan bir fabrikanın kumaş deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir fabrikanın kumaş deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi . Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. İlk bilgilere göre yangında ölen yada yaralanan yok.

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntüler

-İtfaiyenin müdahalesi

DHA FEED

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3- BEYLİKDÜZÜ\'NDEKİ FABRİKA YANGINININ HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

- Alev alev yanan fabrika havadan görüntülendi

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Beylikdüzü\'nde bulunan bir fabrikanın kumaş deposunda yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Alev alev yanan fabrika havadan böyle görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

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-Yangının havadan görüntüleri

DHA FEED

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(ÖZEL)

4- ARNAVUTKÖY\'DE OLAYLI YIKIM

* Polisin gazlı müdahalesiyle etrafı beyaz dumanlar kapladı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Arnavutköy\'de kaçak yapıların yıkımında gerginlik yaşandı. Polis, taş ve sopalarla zabıta ve yıkım ekiplerine direnen mahalleliye tazyikli su ve gazlı müdahalede bulundu. Arnavutköy Adnan Menderes Mahallesi\'nde bulunan kaçak yapılar için yıkım kararı verildi. Zabıta ekipleri kararı uygulamak için dün erken sabah mahalleye gitti. Kaçak yapılarda oturanlar zabıta ve yıkım ekiplerine taş ve sopalarla saldırdı.

ORTALIĞI BEYAZ DUMAN KAPLADI

Çevrede önlem alan polis ekipleri bunun üzerine evlerini yıktırmamak direnen gruba basınçlı su ve gazlı müdahalede bulundu. Müdahaleyle birlikte yıkım alanını beyaz duman kapladı. Olaylar amatör kameraya yansıdı. Gerginliğin sona ermesinin ardından da yıkım çalışmaları devam etti.

Görüntü Dökümü:

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(AMATÖR KAMERA)

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-Polis müdahalesi

-Etrafı beyaz duman kaplaması

-Yıkılan yapılar

-Genel ve detaylar

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5- FETÖ\'NÜN İŞ DÜNYASI YAPILANMASI DAVASI\'NDA 3. GÜN

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Fetullahçı Terör Örgütü\'nün (FETÖ) iş dünyası yapılanmasına yönelik kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ve üye şirketlerine yönelik 86 sanık hakkında açılan davanın 3. duruşması başladı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan duruşma salonunda görülen duruşmaya 25\'i tutuklu sanık ile 9 tutuksuz sanık katıldı. Duruşma tutuklu sanık Yüksel Nalbant\'ın ifadesinin alınmasıyla devam ediyor.

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6- ÇAY OCAĞINDA GÖZALTINA ALINDI: ÇANTASINDAN 50 BİN UYUŞTURUCU HAP ÇIKTI



Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

Bağcılar\'daki uyuşturucu operasyonunda çay ocağında gözaltına alınan şüphelinin çantasından 50 bin uyuşturucu hap çıktı.

İstanbul İl Jandarma ekipleri, M.Ç. isimli bir kişinin Bağcılar, Sultangazi ve Arnavutköy ilçeleri başta olmak üzere İstanbul genelinde uyuşturucu hap satışı yaptığı ihbarını aldı. Ekipler, geçtiğimiz günlerde M.Ç.\'yi Bağcılar\'da bir çay ocağında gözaltına aldı. Şüphelinin yanındaki spor çantada 50 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Operasyon anı

-Şüphelinin gözaltına alınması

-Spor çantada ele geçirilen uyuşturucu hap

-Genel ve detaylar

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7- İSTANBUL\'A 2 BİN YENİ BEKÇİ

Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İstanbul DHA

İçişleri Bakanlığı, İstanbul\'a 2 bin yeni bekçi alınmasına karar verdi. KPSS koşulu aranmayan bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alınacak. Sözlü sınavlar 5-13, yazılı sınavlar ise 24 Aralık\'ta yapılacak. İstanbul\'da en fazla 100\'er bekçi ile Esenyurt ve Küçükçekmece\'ye alınacak. En az bekçi kadrosu Şile\'ye (6) tahsis edildi. Geçen ağustos ayında ilk kez 700 bekçi sınavlarla alınmış bunlar kademeli olarak görev başlatılmıştı.

İçişleri Bakanlığı İstanbul\'da yeni yılda göreve başlamaları beklenen 2 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı için takvimi açıkladı. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul ile mülki sınırları içerisindeki 39 ilçede görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçileri sözlü, ardından yazılı sınava alınacak.

ARANACAK KOŞULLAR

İstanbul\'da çarşı veya mahalle bekçisi olmak için adayların öncelikle erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön Lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Bunun yanı sıra adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından büyük olmamaları, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra adayların ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamaları, Devlet Memurları Kanununun 48\'nci maddesindeki koşulları taşımaları koşulu aranıyor. Bunların yanı sıra aranan diğer koşullar şöyle:

* Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak.

* Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

* Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

* En az 167 santimetre boyunda olmak.

* Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (Ağırlık(kg)/[boy(m)]2} Örnek: 80/1,752=26)

BAŞVURU YER VE TARİHLERİ

Bekçi alımları için başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracak. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru yapılamayacak.

Adaylardan bunların yanı sıra T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi, 4,5x6 santim ölçülerinde (6) fotoğraf, adli sicil belgesi, İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini gösteren belge aranacak. Çarşı ve mahalle bekçileri 4-13 Aralık 2017 tarihleri arasında \'Genel kültür, genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlükö gibi bekçi olmaya engel halleri olup- olmadığının değerlendirileceği sözlü sınava alınacak. 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralık\'ta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek.

İSTANBUL\'A HANGİ İLÇEYE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

* Adalar; 7, Arnavutköy; 35, Ataşehir; 50, Avcılar; 60, Bağcılar; 95, Bahçelievler; 75, Bakırköy; 35, Başakşehir; 50, Bayrampaşa; 40, Beşiktaş; 30, Beykoz: 35, Beylikdüzü: 40, Beyoğlu; 35, Büyükçekmece: 35 , Çatalca;7, Çekmeköy; 35, Esenler; 60, Esenyurt; 100, Eyüp; 50, Fatih; 60, Gaziosmanpaşa; 90, Güngören; 40, Kadıköy; 60, Kağıthane; 60, Kartal; 60, Küçükçekmece; 100, Maltepe; 65, Pendik; 85, Sancaktepe: 55, Sarıyer; 40, Silivri; 15, Sultanbeyli; 50; Sultangazi; 65, Şile; 6, Şişli; 35, Tuzla; 35, Ümraniye; 90, Üsküdar; 70, Zeytinburnu; 45.

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan\'ın \'Gece Kartalları\' olarak nitelendirdiği, özel harekat şube polislerinin de i eğitim verdiği araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretilen mahalle gece bekçileri, tabanca, cop, kelepçe, el fenerinin yanı sıra düdük taşıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Bekçilerin göreve başladığı geçen Ağustos ayında çekilen görüntüler

-Bekçilerden görüntüler

-Bekçiler polislerle devriye görevi yaparken

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8- CİNAYET DAVASINDA HAKİM İLE SANIK ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Bağcılar\'da tartıştığı 54 yaşındaki babasını göğsünden ve kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Ayfer Altun (32), ilk kez çıktığı hakim karşısında olay nedeniyle pişman olduğunu, babasını da çok özlediğini söyledi. Duruşma sonunda tekrar söz alan sanık Altun, babasının ölmediğini, mahkemeyi kandırdıklarını söyleyip neden içerde yattığını sordu. Hakimin \"Babanı öldürdüğün iddiasıyla yargılanıyorsun?\" cevabı üzerine sanık Altun \"O zaman ispatlayın, göstersinler\" dedi. Hakim bu kez \"Cesedini mi getirelim?\" demesi üzerine sanık Altun da \"Ölmüşse ölmüş ne yapalım. Yapacak bir şey yok\" diye cevap verdi. Sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için hastaneye sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

DURUŞMAYA SANIK KATILDI

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 10. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya \"Üstsoydan akrabayı kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Ayfer Altun hazır bulundu. Ayfer Altun, duruşmaya gelen evrakların okunduğu sırada oturduğu yerden \"Konuşmak istiyorum\" demesi üzerine mahkeme başkanı tarafından uyarıldı.



\"BABAMI ÇOK ÖZLÜYORUM, PİŞMANIM\"

Kimlik tespitinde tutuklanmadan önce bulaşıkçı olduğunu söyleyen sanık Ayfer Altun, olay gününü şöyle anlattı: \"Benim imam nikâhlı yaşadığım Tolga\'dan çocuğum olacaktı. 1,5 aylık hamileydim. Ailem baskı yapınca çocuğumu aldırdım. Bu sebeple artık çocuğum olmuyor benim. Ailem evden çıkmama da izin vermiyordu. Ben bronşit hastasıyım. Babamla tartışmamızın nedeni sadece beni hastaneye götürmek istemesi değildi. Eşime dönerim korkusuyla beni evden çıkarmadığı için tartıştık önce. Tartışma esnasında bana saldırıp tokat attı. Ben de mutfağa gittim. Babam da peşimden geldi. Terlikle beni döveceğini söylüyordu. Ben de bu nedenle bıçakla ona 2 kez vurdum. Sonra ne oldu ona bilmiyorum. Babamı çok özlüyorum. Olaydan dolayı çok pişmanım.\"



\"İLAÇ ALARAK İNTİHARA KALKIŞTIM\"

Savcılık ifadesinin okunmasın ardından söz verilen sanık Altun, babasının kendisini hastaneye yatırmak istemesi üzerine tartışma çıktığını söyleyerek, \" 5 ay kadar önce imam nikahlı eşimden ayrılınca ilaç alarak intihara kalkıştım. Bakırköy Hastanesi acil bölümünde bana müdahale yapıldı. Herhangi bir nedenle Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi görmedim\" dedi. Sanık avukatı, müvekkilinin savcılık ifadesinde akıl hastanesinde tedavi gördüğüne ilişkin beyanları olduğunu, bu nedenle müvekkilinin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin rapor aldırılmasını talep etti.



AKIL HASTALIĞININ BULUNUP BULUNMADIĞI ARAŞTIRILACAK

Sanığın akıl hastalığının bulunup bulunmadığının tespiti için Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilmesine karar veren mahkeme heyeti, ayrıca aynı hastanede sanık Altun\'un tedavi olup olmadığına ilişkin araştırma yapılmasına hükmetti. Müşteki ve tanıkların da gelecek duruşmada dinlenmesini kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.



\"BABAM ÖLMEDİ\"

Duruşma bittikten sonra sanık Ayfer Altun ile mahkeme başkanı arasında şu diyalog yaşandı:

Sanık:Madem ben deliydim beni niye üç kez evlendirdiler? 4 aydır içerdeyim. Neden?\"

Hakim:Babanı öldürdüğün iddiasıyla yargılanıyorsun.

Sanık:Babam ölmedi, nasıl öldüğünü düşünürsünüz, size yalan söylemişler. Sadece yaralandı. Psikolojimi bozdular. İlaç kullan kullan nereye kadar

Hakim: Baban öldü.

Sanık: O zaman ispatlayın.Göstersinler

Hakim: Cesedini mi getirelim?

Sanık: Ölmüşse ölmüş ne yapalım, yapacak bir şey yok.

Hakim: (jandarmaya) Sanığı götürebilirsiniz.



İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan iddianamede olay şöyle anlatılıyor: Şüpheli Ayfer Altun, Bağcılar\'da 13 Haziran\'da tedavi olması için kendisini hastaneye yatırmak isteyen babası Şeyhmus Altun ile tartıştı. Ayfer Altun, babasına tokat vurdu, babası Şeyhmuz da kızı Ayfer\'e tokat attı. Bunun üzerine Ayfer Altun mutfaktan aldığı bıçağı babasının göğsüne ve kalbine sapladı. Şeyhmuz Altun hayatını kaybetti. Şüpheli Ayfer Altun\'un \"Üstsoydan akrabayı kasten öldürme\" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyor.