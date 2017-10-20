DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN D-8 ZİRVESİNDE KONUŞTU - 1

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Güven USTA - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul\'da düzenlenen D-8 Zirvesi\'nde konuştu.

Erdoğan, \"Ülkelerimiz arasındaki ticarette artık milli para birimlerimizi kullanmanın yolunu açabildiğimiz takdirde D-8 tarihinde bir

devrime imza atmış olacağız. Kur baskısı altında ekonomimizi eritmeye gerek yok\" dedi.

\"Dönem başkanlığımız sırasında bir takas odası kurulması için merkez bankalarımızı bir araya getirelim\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"D-8 ülkeleri olarak toplantılara katılım düzeylerini artırmalı, çalışmaları, özel sektör kuruluşlarını da bu çalışmalara dahil etmeliyiz. Cumhurbaşkanları olarak D-8 Liderler Zirvesi\'nin önemi iyi kavranmalı. Hepimiz D-8\'e sahip çıkmalı, daha etkin, daha verimli, daha güçlü olması için azami gayret göstermeliyiz\" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Her şeyin değiştiği bir dünyada D-8\'in aynı kalması hatta yerinde sayması asla kabul edilemez. Teşkilatımızı yeni üyelerle, yeni ortaklarla tahkim etmemiz gerektiğine inanıyorum. Genişlemeden korkmanın hiçbir anlamı yok, burada rahat olmalıyız. Karar alma mekanizmalarımızda oy birliği yerine nitelikli çoğunluk gibi imkanlardan istifade edebilmeliyiz. Zira oy birliğiyle çalışma mekanizması çoğu zaman tıkanacaktır\" ifadesini kullandı.

Görüntü Dökümü:

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-Erdoğan\'ın açıklamaları

20.10.2017 - 11.21 Haber Kodu : 171020043

20.10.2017 - 11.22 Haber Kodu : 171020044

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2- D-8 ZİRVESİNDE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN\'IN KATILIMIYLA AİLE FOTOĞRAFI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi, \"İş birliğiyle fırsatları çoğaltmak\" temasıyla Türkiye\'nin ev sahipliğinde başladı.

Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'da konuşacak. Erdoğan\'ın katılımıyla zirvede yer alanlar aile fotoğrafı çektirdi.

ZİRVEYE KATILANLAR

Zirvede, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Nijerya Cumurbaşkanı Muhammadu Buhari, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Jusuf Kalla, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza bir araya geliyor. D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi ile D-8 dönem başkanlığı, ikinci kez Türkiye\'ye geçiyor.

Görüntü Dökümü:

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- Aile fotoğrafından görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

20.10.2017 - 10.20 Haber Kodu : 171020020_

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3- ÜNLÜLERİN SOSYAL MEDYA HESAPLARINI AÇALAN KİŞİLERE OPERASYON

- Ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, emniyet müdürlüğüne gelerek polise teşekkür etti.



Haber-Kamera: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

Ünlülerin sosyal medya hesaplarını çalarak şantajla para istediği öne sürülen kişilere yönelik 9 ilde yapılan operasyonda 46 kişi gözaltına alındı.

PSHİNG YÖNTEMİ KULLANIYORLAR

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ünlü sanatçıların sosyal medya hesaplarını çalındığını belirterek şikayetçi olması üzerine ekipler çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda şüphelilerin ünlü kişilerin sosyal medya hesaplarını oltalama yöntemi (Pshing) ile çaldıktan sonra tehdit ve şantajla para talep ettiklerini, para ödenmediği taktirde ise özel hayatın gizliliğini ihlal eden paylaşımlar yapıp rezil edeceklerini ve toplum önünde küçük düşürecekleri yönünde yazışmalar yapacaklarını söylediklerini tespit etti.

9 İLDE 46 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Gaziantep, Kocaeli, Niğde, Amasya, Batman ve Eskişehir\'de 5 ve 6 Ekim\'de eş zamanlı operasyonlar yaptı. Yapılan operasyonlarda toplam 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.



14 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 28 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. 18 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14\'ü tutuklanırken, 14\'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



ONAYLI HESAP ZANNEDİP HESABIMI ÇALDIRDIM

Hesabı ele geçirilen ünlü oyuncu Tamer Karadağlı, şüphelilerin yakalanması ve tutuklanması üzerine İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne gelerek polis ekiplerine teşekkür etti. Karadağlı, şüphelilerin yalnız kendisini değil pek çok kişiyi ağına düşürdüğü ve hesaplarını ele geçirdiğini söyledi. Karadağlı, \"Bir sosyal medya hesabıma onaylı hesap için mesaj geldi. Bende bunu bilinçsiz bir şekilde açtığım anda hesabım gitti zaten. Şüpheliler bunun üzerine bize para ver diye tehdit etti. Vermezsen seni rezil ederiz pişman olursun gibi şantaj yaptılar. Olayın ertesi günü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne geldim ve şikayetçi oldum. Bu insanlar kendilerine bunu iş edinmişler. İş adamları, oyuncular, şarkıcılar, kadınlar ve erkekleri farklı farklı şekilde suçlayabilecek halde organize olmuşlar. Paralel, çapraz hesap açıyorlar. Birinin hesabını çaldıktan sonra biriyle yazışıyormuş gibi yapıyorlar. Resim koyuyorlar bir sürü. Senin hesabından bak böyle yazışmalar yapmışsın diye…\" dedi.



BUNLAR KAN EMİCİ VAMPİRLER GİBİ

Başına böyle bir olay gelen kişilerin emniyete gitmesi gerektiğini belirten Karadağlı, \"Başına böyle bir olay gelen herkes emniyete başvurmalı. Asla ve kat\'a böyle bir şey karşısında boyun eğmemeleri hemen güvenlik güçlerine başvurmaları, siber suçlara gelmeleri gerekiyor. Benden 2 bin lira gibi komik bir para talep ettiler. Ben bunları kan emici vampirlere benzetiyorum. Çok insanı mağdur etmişler\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Sergiden görüntü

-Ele geçirilen harici bellekler

-Ele geçirilen para ve telefonlar

-Ele geçirilen bilgisayarlar

-Oyuncu Tamer Karadağlı\'nın açıklamaları

-Genel ve detaylar

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4- 24 İLDE FETÖ OPERASYONU : 110 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 24 ilde FETÖ operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 110 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli, Ankara, İzmir, Bursa ve Eskişehir illeri başta olmak üzere toplam 24 ilde Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yönetici, çalışan ve ortaklarınında arasında bulunduğu 110 şüpheliyi yakalamaya yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin çeşitli adreslerde aramalarının devam ettiği öğrenildi. Hakkında yakalama kararı bulunan şüphelilerin, \'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak ve yönetmek\', \'Terörizmin finansmanı\', \'Nitelikli dolandırıcılık\' ve \'Yardım toplama kanununa muhalefet\' suçlarını işledikleri ileri sürüldü.

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5- İSTANBUL SİSLE UYANDI

Haber-Kamera:Özgür EREN İSTANBUL (DHA)

İstanbul güne sis ile başladı.

İstanbul\'da dün gece bazı bölgelerde etkisini gösteren sis bu sabah da etkisini sürdürdü. Şişli\'de bazı yerlerde evler sisle kaplandı. Yüksek katlı binaların da üst katları sis nedeniyle görünmez oldu. İstanbul Boğazı\'nda da sisin etkili olduğu görüldü. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü sis arasında kaldı.



Görüntü Dökümü

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-Sis ile kaplanan evlerden detay görüntü

-Sis ile kaplanan yüksek katlı binalardan detay görüntü

-Akan trafikten detay görüntü

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Boğazdan sis görüntüsü

20.10.2017 - 09.48 Haber Kodu : 171020010_

20.10.2017 - 09.01 Haber Kodu : 171020006

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6- HALİÇ\'TEN KADIN CESEDİ ÇIKTI

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ -İSTANBUL DHA

Haliç\'ten bir kadına ait ceset çıkarıldı.

Eyüp sahilinde dolaşanlar Haliç\'te kadın cesedini farketti. Çevredekiler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Deniz Polisi cesedi kıyıya çıkardı. 60 yaşlarındaki bir kadına ait olduğu belirlenen cesetten kimlik çıkmadı. Ceset, yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu\'na götürüldü

Görüntü Dökümü:

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-Deniz polisi

-Cesetten görüntü

-Güvenlik görevlileri

-Haliç\'ten görüntü

-Detaylar

20.10.2017 - 11.02 Haber Kodu : 171020038

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(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

7- ÇAMLICA CAMİ İNŞAATINDA YENİ BİR \"İLK\"

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın, Başbakanlığı döneminde 6 Ağustos 2013\'de temelleri atılan Çamlıca Camisi inşaatının yüzde 90\'ı tamamlandı. Camiye daha önce takılan dünyanın en büyük alem\'inden sonra, Türkiye\'de bir camiye takılan en uzun \"Fetih süresi\" takılacak. İç mekanda ana kubbeyi tutan 4 kemerin aynalarına takılacak fetih süresi 220 metre uzunluğunda. Caminin 2018 yılının Ramazan ayında ibadete açılacağı öğrenildi.

220 METRE BOYUNDA FETİH SURESİ TAKILACAK

7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alem\'ine sahip olan ve yaklaşık 125 bin metrekare alanda yapımı devam eden Çamlıca camii için hazırlanan \"Fetih suresi\" hattatların gözetiminde hazırlanarak şantiye alanına getirildi. \"fetih suresi\" 220 boyunda paslanmaz çelik üzerine bilgisayarlı yazıcılar tarafından işlendi. Şantiyede halen, kütüphane ve otopark bölümünün çatısına serilen \"fetih suresi\" hattatlar tarafından titizlikle inceleniyor. İncelemenin tamamlanmasının ardından \"fetih suresi\"nin yazılı olduğu özel kaplamalı metal panel iç mekanda ana kubbeyi taşıyan 4 ana kemerin ayna tabir edilen bölümlerine takılacak.

Öte yandan çamlıca camiinin 6 minaresinin yapımı da tamamlandı. Külahları yerine yerleştiren minarelerin 4\'ü 107.1 metre 2\'si ise 90\'ar metre . Çamlıca caminin minarelerinin toplam yüksekliği 608 metreyi geçiyor. Caminin yüzde 90\'lik kısmının tamamlandığı belirtilirken, inşaat şantiyesinde 300, dışarıda bulunan atölyelerde ise 700 kişinin gece gündüz çalıştığı öğrenildi.

\"CAMİYİ ÖNÜMÜZDEKİ RAMAZAN AYINDA İBADETE AÇACAĞIZ\"

İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri yaptırma ve yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk \"Bütün planlarımızı önümüzdeki Ramazan ayı içinde camiiyi ibadete açmak için yaptık. Caminin içinde ve atölyelerde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yakında dünyanın en büyük fetih süresini de camiideki yerine asacağız\" dedi.

BİR AFET ANINDA 100 BİN KİŞİYE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Bittiğinde 50 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olan Çamlıca Camisi\'nin bir başka özelliği ile de ön plana çıktığını söyleyen, Ergin Külünk, \"Bu projenin ayrı bir özelliği daha var. Bizim kapalı alanlarımız ihtiyaç halinde yaklaşık 100 bin insanı sivil savunma anlamında barındırabilecek büyüklükte. Yani herhangi bir deprem ya da başka bir sıkıntılı durumda bu proje 100 bin insanı barındırabiliyor. Bu da sivil savunma anlamında ciddi bir hizmet vereceği manasına geliyor\" dedi.

Görüntü dökümü

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-Caminin yapıldığı şantiyenin havadan ve yerden görüntüleri.

-Ergin Külünk\'le röportaj

20.10.2017 - 10.47 Haber Kodu : 171020032

20.10.2017 - 10.50 Haber Kodu : 171020036_

