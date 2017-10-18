DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BAŞBAKAN YILDIRIM: IRAK HÜKÜMETİNİN ATTIĞI ADIMLAR YERİNDEDİR VE DESTEKLİYORUZ (1)

* Başbakan Yıldırım,

\"Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen Kuzey Irak\'ta Irak Anayasası\'nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz.\"

\"Dünyada terörün ve savaşların yaygınlaştığını görmekteyiz. Radikalleşmenin yanı sıra yabancı düşmanlığı gibi akımların da özellikle gelişmiş ülkelerde artmaya başladığına şahit oluyoruz. Üstelik bu radikalleşme dalgasının demokrasilerinin gelişmiş olduğunu düşündüğümüz Avrupa\'da başlamış olması yarı bir endişe kaynağıdır\"

Haber: Özgür ALTUNCU - İhsan YALÇIN - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Başbakan Binali Yıldırım, Conrad Otel\'deki TRT World Forum açılış oturumuna katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım,

\"Ne yazık ki küresel bakış ve istikrar günden güne geri gidiyor. Dünyada terörün ve savaşların yaygınlaştığını görmekteyiz. Radikalleşmenin yanı sıra yabancı düşmanlığı gibi akımların da özellikle gelişmiş ülkelerde artmaya başladığına şahit oluyoruz.

Üstelik bu radikalleşme dalgasının demokrasilerinin gelişmiş olduğunu düşündüğümüz Avrupa\'da başlamış olması yarı bir endişe kaynağıdır\" dedi.

\"RADİKAL İDEOLOJİLERİ BESLEYEN EYLEMLERE ASLA FIRSAT VERMEMELİYİZ\"

\"Şiddete varan aşırıcılık ve radikal ideolojileri besleyen eylemlere asla fırsat vermemeliyiz\" diyen Başbakan Binali Yıldırım, \"Avrupa\'da göçmen ve yabancı düşmanlığı akımının son yıllarda siyasi alanı da adeta etki altına aldığını görüyoruz. Bu bizim esasen bir süreden beri gündeme getirdiğimiz endişeleri de teyit ediyor. Bu gelişmeleri dikkate alarak Türkiye kapsayıcı ve kucaklayıcı politika anlayışını sürdürmeye devam ediyor. Suriye\'nin derdiyle dertleniyorsak, Arakan\'ın derdini de ihmal etmiyoruz. Filistin\'in yardımına ne derece koşuyorsak, Somali\'nin yardımına da koşuyoruz\" ifadesini kullandı.

Başbakan Yıldırım, \"Irak konusunda da tutumumuz açık ve nettir. Türkiye Irak\'ın toprak bütünlüğünün, siyasi birliğinin muhafazasına büyük önem vermektedir. Uluslararası toplumun ikazlarına rağmen Kuzey Irak\'ta Irak Anayasası\'nı açıkça ihlal eden ve meşru olmayan bir referandum gerçekleşmiştir. Irak hükümetinin kendi ülkesinin sınırları içerisinde anayasal egemenliğini tesis etmek üzere attığı adımlar yerindedir ve destekliyoruz. Türkiye olarak bu konuda bizim de yapabileceğimiz adımlar mevcuttur. Bunları da birer birer hayata geçiriyoruz. Hava sahamızı kapattık, sınır kapılarının Merkezi Yönetime devredilmesi sürecini başlattık\" diye konuştu.

\"ARAP DÜNYASINDA ÇALKANTILI BİR DÖNEM BAŞLADI\"

Başbakan Yıldırım ayrıca, \"17 Aralık 2010 tarihini hatırlayalım. Tunus\'ta bir gencin çaresizlikten dolayı kendisini yakmasıyla beraber bütün halkın giriştiği eylemler ve sonunda da Arap dünyasında çalkantılı bir dönem başladı. Tunus daha sonra Mısır, Libya, Suriye, Bahreyn, Ürdün, Yemen gibi ülkeler bu gelişmelerden nasibini aldı. Kimi ülkelerde yönetimler kimi ülkelerde de liderler değişmek zorunda kaldı. Bu dalgalanma karşısında coğrafyamızın sesi olacak ama aynı zamanda da tüm dünyayla aynı dili konuşabilen bir medya ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu ihtiyaca derin bir basın yayın birikimi olan TRT sahip çıktı ve buna TRT World ile buna karşılık verdi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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-Başbakan Yıldırım\'ın açıklaması

-Genel ve detaylar

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2- GAZETECİ İSMAİL KÜÇÜKKAYA İFADE VERİYOR

Haber: Serpil KIRKESER İstanbul DHA

Gazeteci İsmail Küçükkaya hakkında başlatılan soruşturma kapsamında savcıya ifade veriyor.

İsmail Küçükkaya, sabah saatlerinde avukatıyla birlikte Bakırköy Adalet Sarayı\'na geldi. Küçükkaya, Basın Savcısı Bülent Demirbilek\'e ifade veriyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve eşiyle ilgili sözlerine ilişkin İsmail Küçükkaya ve Avukat Fidel Okan hakkında \"Kamu görevlisine hakaret\" ve \"Türkiye Cumhuriyeti hükümetini alenen aşağılama\" suçlarından soruşturma başlatmıştı.

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3- JANDARMADAN TERÖR OPERASYONU: 8 GÖZALTI

- FETÖ operasyonundan DEAŞ çıktı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: İstanbul DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı\'na bağlı ekipler, FETÖ/PYD terör örgütüne yönelik olarak Silivri\'de bulunan bir çiftliğe yapılan operasyonda F.Ö.\'ye ait bir flash diskte, 9 kişinin DEAŞ terör örgütüne ait simgeler önünde çekilmiş fotoğraflarına rastladı. Ekipler, fotoğraftaki 9 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar doğrultusunda İstanbul, Ankara ve Tekirdağ\'da 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlar sonucu 8 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5\'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında yer alan F.Ö. ile Z.A.\'nın evlerinde yapılan aramalarda da terör örgütüne ait yasaklı yayınlar ile tabanca ele geçirildi.

Görüntü Dökümü:

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(JANDARMA KAMERASI)

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-Baskın anı

-Adreslerde yapılan aramalar

-Şüphelilerin jandarmadan çıkışı

-Genel ve detaylar

18.10.2017 - 10.15 Haber Kodu : 171018026

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4- GASP ETTİKLERİ PARALARLA TEFECİLİK DE YAPMIŞLAR

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da gece yarısından sonra girdikleri alışveriş merkezlerinde güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirerek, 10 ayda toplam 6 milyon liralık soygun yapan 11 kişilik gasp çetesi polis tarafından yakalandı.

Şüphelilerin 5 ayrı AVM\'de 5 kuyumcuyu soyduğu ayrıca 11 mağazanın kasalarını açtığı, her biri 150 bin lira olan 7 saati çaldığı belirtildi. Ayrıca çetenin soygunlardan elde ettikleri parayla tefecilik yaptığı da ortaya çıktı.

İstanbul\'un Hadımköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Bakırköy, Küçükçekmece ve Sarıyer ilçelerinde bulunan alışveriş merkezlerinde birbiri ardına meydana gelen silahlı gasp olayları üzerine polis tarafından soruşturma açılmıştı. Polisin yaptığı çalışmada geceyarısından sonra AVM\'lere gelen maskeli ve silahlı soyguncuların kapı camını kırarak içeri girdiğini daha sonra özel güvenlik görevlilerini bağlayarak etkisiz hale getirdikleri ortaya çıktı. Şüphelilerin daha sonra AVM içinde rahatça dolaşarak önce kuyumcuları daha sonra bazı mağazaların kasalarını soyduğu tespit edildi.

POLİS PEŞLERİNE DÜŞTÜ KISKIVRAK YAKALANDILAR

Polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak önce şüphelilerin olaylar sırasında kullandıkları otomobillerin plakasını tespit etti. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin 3-4 araç değiştirerek yakalanmaktan kurtulmaya çalıştıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin kimliklerinin ardından adresleri de tespit edilerek Küçükçekmece\'de 9 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı.

22 KİLOGRAM ALTIN GASP ETMİŞLER

Gasp Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonda liderliğini Olcay T. (31)\'in yaptığı 11 kişi gözaltına alındı. Polis soruşturmasında şüphelilerin 5 ayrı alışveriş merkezine girerek gasp yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin bu AVM\'lerde bulunan 5 ayrı kuyumcudan toplam 22 kilogram altın çaldıkları öğrenildi. Yakalanan gasp çetesinin ayrıca 11 mağazada bulunan işyeri kasalarını da açtıkları içinde bulunan paraları aldıkları öğrenildi. 6 milyon liralık soygunun 4 milyonu 5 kuyumcudan çalınan ziynet eşyalar ve değerli saatler, 2 milyon lirası da mağazaların kasalarından alınan nakit paralar oldu.

GASP ETTİKLERİ PARAYLA TEFECİLİK YAPMIŞLAR

Öte yandan gasp ettikleri altınları kuyumculara satan şebeke elemanlarının elde ettikleri parayla tefecilik yaptıkları, çevrelerine yıllık yüzde 50 faizle para verdikleri öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Şebeke elemanlarıyla birlikte çalınan her biri 150 bin lira olan 7 saatten 1\'i bulundu, yüzlerce altın ve pırlanta yüzük, biri kuru sıkı 3 tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Ayrıca Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

18.10.2017 - 10.59 Haber Kodu : 171018036

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5- BU İLÇELERDE GECE SU YOK

Haber: İstanbul DHA

İstanbul\'da 13 ilçede, bu gece 8 saat su kesintisi yaşanacak.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, Dudullu Terfi Merkezi\'nde, yeni deponun devreye alınması ve terfi merkezi mekanik aksamı montaj çalışmaları nedeniyle, bazı ilçelere bugün saat 23.00\'dan yarın 07.00\'a kadar su verilemeyecek.

Su kesintisinin uygulanacağı yerler şöyle:

- Üsküdar, Çekmeköy, Zeytinburnu ve Fatih\'in tamamı.

- Ataşehir Yeni Çamlıca, Mevlana, Mimar Sinan, Yenişehir, Kayışdağı, İnönü, Ferhatpaşa ve Atatürk Mahalleleri.

- Maltepe Fındıklı Mahallesi.

- Ümraniye Hekimbaşı, Topağacı, Dumlupınar, Kazımkarabekir, İnkılap, Elmalıkent, Saray, Tantavi, Atatürk, Yamanevler, Namık Kemal, İstiklal, Atakent, Armağanevler, Esenevler ve Site Mahalleleri.

- Kadıköy Osmanağa, Caferağa, Rasimpaşa, Zühtüpaşa, Hasanpaşa, Fikirtepe, Acıbadem ve Koşuyolu Mahalleleri.

- Beykoz Baklacı, Yavuz Selim, Çiftlik, Çengeldere, Fatih, Rüzgarlıbahçe, Kavacık, Çubuklu, Soğuksu, Gümüşsuyu, Çiğdem, Acarlar, Zerzevatçı, Elmalı, Örnek ve Yeni Mahalleleri.

- Sancaktepe Meclis, İnönü, Atatürk, Yenidoğan, Safa, Yunus Emre, Mevlana, Emek, Sarıgazi, Kemal Türkler ve Merve Mahalleleri

- Beyoğlu Arapcami, Emekyemez, Bereketzade, Müeyyetzade, Şahkulu, Kemankeş Karamustafapaşa, Hacı Mimi, Evliya Çelebi, Asmalımescit, Tomtom, Firuzağa, Kuloğlu, Kılıç Ali Paşa, Cihangir, Pürtelaş Hasan Efendi, Ömer Avni ve Gümüşsuyu Mahalleleri.

-Beşiktaş Vişnezade, Sinanpaşa, Türkali, Cihannuma, Abbasağa, Yıldız, Mecidiye, Ortaköy, Kuruçeşme, Arnavutköy ve Bebek Mahalleleri.

-Sarıyer Rumelihisarı, Baltalimanı, Emirgan, İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Cumhuriyet, Çayırbaşı, Büyükdere, Sarıyer Merkez, Yenimahalle ve Rumeli Kavağı Mahalleleri.

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6- \"ENERJİ İÇECEKLERİ TEHLİKELİ SONUÇLARA GÖTÜREBİLİR\"

* Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener,

\" (Enerj içecekleri) İçerisinde kalp sağlığı açısında özellikle istemediğimiz yan etkilere neden olacak bir takım maddeler var\"

\"Bu maddeler tansiyonu yükseltebilir, kalpte ritim bozuklukları yaratabilir, kalp hızını artırır. Dolayısıyla kalp damar sağlığı açısından tansiyonu yükselterek ve ritim bozukluğu yaratarak oldukça zararlı, tehlikeli sonuçlara götürebilir\"

\"Zaman zaman aşırı tüketimine bağlı olarak ani kalp durmaları, vefatlar bile görülmüştür\"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA

Enerji içeçekleriyle ilgili tartışmalar devam ediyor. Prof.Dr. Canan Karatay\'ın enerji içeceklerini \"zehir\" olarak değerlendirmesinin ardından

Memorial Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Deniz Şener de uyarıda bulundu.

Şener, enerji içeceği tüketiminin olması gerekenin çok üzerinde olduğunu belirterek, \"Bu içeceklerin içerisinde yüksek oranda kafein, karbonhidrat, şeker, taurin var. İçerisinde kalp sağlığı açısında özellikle istemediğimiz yan etkilere neden olacak bir takım maddeler var. Bu maddeler tansiyonu yükseltebilir, kalpte ritim bozuklukları yaratabilir, kalp hızını artırır. Dolayısıyla kalp damar sağlığı açısından tansiyonu yükselterek ve ritim bozukluğu yaratarak oldukça zararlı, tehlikeli sonuçlara götürebilir. Zaman zaman aşırı tüketimine bağlı olarak ani kalp durmaları, vefatlar bile görülmüştür. Bu içeceklerin içerisindeki yüksek kalorinin varlığı da özellikle gençlerde, çocuklarda fazla tüketildiği takdirde kilo artışına neden olmaktadır. Taurin gibi bazı maddelerin etkisiyle de sinirlilik, huzursuzluk, ani şiddetli reaksiyonlar gibi psikolojik olarak da bir takım olumsuz davranışlara neden olmaktadır\" diye konuştu.

SPOR YAPANLARDA TÜKETİMİNİN ETKİSİ

Şener, spor yapanları da enerji içeceği kullanımı konusunda uyardı. Deniz Şener, \"Sanki bir destek tedaviymiş gibi, destek maddesiymiş gibi alınmış olması, enerji verdiği ve gücü artırdığı inancı doğru değildir. Zararlı bir maddedir, alınmaması gerekir\" dedi.

\"ALKOLLE TÜKETİMDE ÖLÜMCÜL SONUÇLARA YOL AÇABİLMESİ MÜMKÜNDÜR\"

Şener, enerji içeceklerinin alkolle tüketimindeki zararlarına dikkat çekerek, \"Alkolün bazı sarhoşluk belirtilerini azalttığına dair bir düşünce ve bu amaçla alkolle kullanılması söz konusu. Bu durumda fazla alkol tüketimine neden olarak içerisinde taurin ve kafeinin etkisiyle daha ciddi hatta ölümcül sonuçlara yol açabilmesi mümkündür\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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- Şener\'in açıklamaları

- Detaylar

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