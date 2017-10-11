DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1- BANKA SOYGUNLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

* Son işinde girdiği bankada vezne görevlisi \"para yok\" deyince çantasını alıp evine döndü.

Haber-Kamera Zeki GÜNAL /İSTANBUL,(DHA)

İstanbul\'da iki bankayı soyan bir bankada ise soygun girişiminde bulunan kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü\'nün kurduğu özel ekip tarafından yakalandı. Soygun anları güvenlik kameralarına yansıdı.

SİLAHINI VER, SAKİN OL

İlk soygun 22 Kasım 2016\'de Bağcılar Yenigül Mahallesi\'nde bir banka şubesinde gerçekleşti. Silah çekerek bankaya giren Burhan G. güvenlik görevlisine yöneldi. \"Silahını ver, sakin ol\" diyerek güvenlik görevlisinin silahını aldıktan sonra elindeki çantayı veznedekilere uzatarak \"Paraları doldurun\" dedi. Vezneden 32 bin TL alan Burhan G. kaçarak izini kaybettirdi.

İkinci soygun ise 1 Ağustos\'ta Bağcılar Yıldız Tepe Mahallesi\'nde bir banka şubesinde gerçekleşti. Bankaya gelen Burhan G. (35) silah çekerek girdiği banka da önce güvenlik görevlisinin silahını masasına bıraktırdı. Daha sonra vezneye yönelen soyguncu vezne görevlisine silah doğrulttu ve 5 bin 700 TL alarak kaçtı.

PARA YOK DENİLİNCE EVİNE DÖNDÜ

Burhan G. son soygununu bu ayın 4\'ünde Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi\'nde bir bankada gerçekleştirmek istedi. Beyaz maske takıp bankaya giren Burhan G. silah çekerek yöneldiği vezne görevlisine \"paraları çantaya doldur\" dedi. Vezne görevlisinin \"Kasada para yok\" demesi üzerine çantasını alan soyguncu sakin bir şekilde bankadan çıktı. İki sokak ötede girdiği bir apartmanın bodrumuna çantasını, kuru sıkı tabancasını ve maskesini bırakan Burhan G. evine döndü. Bankadan çıkışını ve her adımını güvenlik kamerası ile takip eden polis, Burhan G. \'nin evini tespit etti. Burhan G. evinde gözaltına alınarak Asayiş Şube Gasp Büro Amirliğine getirildi. Soygunları kabul etmeyen Burhan G. Adliyeye sevk edilirken \"Sadece soygun girişiminde bulundum\" dediği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

----------

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

-Burhan G.\'nin bankaya girişi

-Güvenlik görevlisine silah çekmesi

-Vezne görevlisine silah çekmesi

-Vezneden çanta ile aldığı paralar ile çıkması

-Beyaz maske ile bankaya girmesi

-Vezne görevlisine silah çekerek çanta uzatması

-Para almadan çantasını alıp çıkması

AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Burhan G. Asayiş Şube\'den çıkışı

-Basın mensuplarının soygun mu yaptınız sorusuna \"girişimde bulundum\" demesi

-Genel ve detay görüntüler

=================================

2- GEMİDE, OTOMOBİLDE GİZLİ BÖLME...

- 68 kilogram eroinin ele geçirildiği lüks villaya operasyon polis kamerasında.

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Narkotik polisi, Güney Amerika\'dan gemiyle getirilen 68 kilogram kokain ele geçirdi. 6 kişinin tutuklandığı operasyon polis kamerası tarafından görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir Güney Amerika ülkesinden uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Takipteki gemi, Kocaeli körfezine demirledi. Bir tekneyle gemiye yanaşıldığını belirleyen ekipler, dalgıç kıyafetli 2 kişinin suya dalarak geminin tabanına yapılan gizli bölmeden uyuşturucu dolu 2 sandığı çıkardığını tespit etti. Tekneye yüklenen sandıklar Kocaeli Darıca\'da denize sıfır lüks bir villaya getirildi. Bunun üzerine ekipler 6 Ekim günü Avcılar, Pendik ve Darıca ilçelerinde eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda 68 kilogram kokain, 40 bin dolar, 1 tabanca, 1 hassas terazi, 2 dalgıç kıyafeti, 2 gemi sandığı, 1 su altı motoru ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

OPERASYON ANI POLİS KAMERASINDA

Düzenlenen operasyon polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde polisin villaya baskın düzenlemesi sandıklar içinde uyuşturucuların bulunması yer alıyor. Ele geçirilen uyuşturucular polis tarafından inceleniyor.

ARAÇ ZULASINDA TABANCA

Bir şüphelinin aracını inceleyen ekipler 2 kumanda buldu. Bunun üzerine aracın ön ekran paneli incelemeye alındı. İncelemede panelin gizli düzenekle bölmeye çevrildiği anlaşıldı. 2. kumanda ile ekran açıldı ve burada tabanca ele geçirildi.



Görüntü Dökümü:

--------------

POLİS KAMERASI

-Polisin villaya baskın düzenlemesi

-Evde yapılan arama

-Uyuşturucuların bulunması

-Sandıklardan görüntü

-Araçta yapılan arama

-Zulanın bulunması

-Açılması

-Tabancanın çıkarılması

-AKTÜEL GÖRÜNTÜ

-Ele geçirilen uyuşturucuların masaüstü görüntüsü

-Dalgıç kıyafetleri

-Detaylar

11.10.2017 - 12.20 Haber Kodu : 171011058

=========================

3- ABD BAŞKONSOLOSLUĞU\'NDA SESSİZLİK HAKİM

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM - İSTANBUL DHA

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya almasının ardından ABD Başkonsolosluğu\'nda sakinlik hakim. Vize işlemleri için gelenler ise genelde yabancılar. ABD\'nin Türkiye\'den yapılan vize işlemlerini askıya alması nedeniyle vize randevusu olanlar dün başkonsolosluktan geri dönmek zorunda kaldı. Bugün ise randevuların iptal olduğunu öğrenenler başkonsolosluğa gelmezken, yabancıların geldiği görüldü. Onlar da ellerine verilen broşürle geri dönmek zorunda kaldı.

Babasına vize almak için Başkonsolosluğa gelen Özbekistan uyruklu Nadir Han \"Babama vize almak için geldim. Ama vize vermediklerini söylediler. Bize bir kağıt verdiler. Şimdi geri gidiyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-------

-ABD\'nin İstanbul Başkonsolosluğu\'ndan görüntü

-Başkonsolosluğa gelenlerle röp.

-Konsolosluktan bilgi almaya çalışanlar

-Genel ve detaylar



11.10.2017 - 09.52 Haber Kodu : 171011010_

=========================

4 - METROBÜS DURAKLARINDA İZDİHAM

İstanbul DHA

Metrobüsün Cevizlibağ\'da bir kadına çarpması nedeniyle bir süre seferlerin durdu, duraklarda yoğunluk oluştu.

Saat 08.00 sıralarında Avcılar yönüne seyreden bir metrobüs, Cevizlbağ durağında bir kadına çarptı. Yaralanan kadına müdahale için sağlık ekibi beklenirken metrobüs seferleri bir süre durdu. Metrobüs seferindeki aksama nedeniyle metrobüs yolunda trafik oluştu. Vatandaşlar duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken, dakikalarca beklemelerine rağmen metrobüse binemedikleri için durumu İBB\'ye bildirdiler. Özellikle Zincirlikuyu durağında oluşan yoğunluk duraktakiler tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı. Bir süre sonra metrobüs seferlerinin başlamasıyla yoğunluk azaldı.

Görüntü Dökümü:

------------

-Duraklardaki yoğunluk

11.10.2017 - 09.31 Haber Kodu : 171011009_

==========================

5- 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASINDA 3. DURUŞMA (1)

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

15 Temmuz darbe girişimi gece 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin 135\'i tutuklu 143 sanıklı davanın üçüncü duruşması başladı.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Silivri Cezaevi yerleşkesinin karşısındaki duruşma salonunda görülen davanın üçüncü duruşmasına 130 tutuklu sanık ile sanık ve müşteki avukatları katıldı. Duruşma, tutuklu er Özcan Oduncu\'nun sorgusu ile başladı.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 135\'i tutuklu 143 şüphelinin 15 Temmuz gecesi 32\'si vatandaş 2\'si polis olmak üzere 34 kişinin şehit edildiği köprüde yaşanan olaylardan sorumlu oldukları belirtiliyor.

Köprüye çıkan vatandaşların üzerine tanklardan 4 kez ateş edildiği belirtilen iddianamede, AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok\'un da bu olaylar sırasında şehit edildiği belirtilerek, şüphelilerin, \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\", \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları talep ediliyor.

========================================

6- FETÖ OPERASYONU: 12 ÖĞRETMENE TUTUKLAMA

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul Merkezli 23 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan öğretmenlerden 12\'si tutuklandı.

Bylock kullanıcıları oldukları tespit edilen, Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde başlatılan operasyon kapsamında toplam 26 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 21\'i dün adliyeye sevkedildi. 9 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken 12 kişi ise tutuklandı. Firari 23 kişinin aranmasına devam ediliyor.

=========================

7- AĞLAYARAK OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Avcılar\'da 9 ay önce birlikte yaşadığı ve kendisinden 25 yaş küçük İdris Çakır\'ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Fatma Demir ilk duruşmada ağlayarak olay gününü anlattı.

SEGBİS İLE BAĞLANARAK İFADE VERDİ

Bakırköy Adalet Sarayı\'nda bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen ilk duruşmaya İzmir\'de tutuklu bulunan sanık Fatma Demir Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile duruşmaya bağlanarak ifade verdi. Sanık Demir, olayın böyle sonuçlanmasını asla istemediğini, İdris Çakır\'a evli ve 2 çocuklu olduğunu, yaş olarak da büyük olduğunu söylediğini belirtti. Duruşmada ağlayarak ifadesine devam eden sanık Demir, İdris Çakır\'ın eşini ve çocuklarını öldüreceğini söylemesi üzerine bu ilişkiye devam ettiğini savundu.

OLAY GÜNÜNÜ ANLATTI

Fatma Demir savunmasına şöyle devam etti: İdris bazen inşaatlarda çalışıyordu. Çok küfürlü konuştuğu için işten çıkarmışlar. Çöp toplamaya başladı. Ben de \'Çöple olmaz\' dedim. O gün de çok hastaydım. Şeker hastasıyım. Ben de pazarlar dağıldıktan sonra arta kalan sebzeleri alarak eve getiriyordum. Bayat ekmekleri bulup ısıtıp yiyordum. O günde pazara gidemeyeceğimi çok hasta olduğumu söyledim. O da \'Tabi sen öğretmen karısısın alışmışsın rahat yaşamaya…\' deyip küfür etti. Yumruk ve tokat attı. Sürüne sürüne gittim onunla. Arabayı doldurduk. Çok halsiz oldum. Şekerim düştü. Yanımda yiyecek de yoktu. Herkes beni onun yanında görünce üzülüp acıyordu. \'Sen utanmıyor musun bu ablayı böyle arkanda dolaştırmaya?\' diyorlardı. İdris de onlara küfür ediyordu\"

\"ÖLECEĞİMİ ZANNETTİM \"

Sanık Demir, \"Eve geldik. Yemek yiyecektik. \'İdris istersen bugün sen de gitme, yarın sabah çıkalım\' dedim. \'Yok çabuk bir şeyler hazırla tekrar çıkacağız\' dedi. \'Gel bugün çıkmayalım\' dedim. \'Bir şeyler hazırla, tekrar çıkacağız\' dedi. Ben çok halsizdim. Terlemeye başlamıştım. İki saat aç kalınca zaten yere düşüyordum. Gitmeyeceğimi söyledim. \'Sen yanımda olunca millet bize para veriyor\' dedi. \'Sen erkeksin, elin ayağın tutuyor, sen git\' dedim. Bunu deyince oturduğu yerde boğazımı sıktı. Öleceğimi zannettim. Ellerim sakattır, Ellerime bıçak attı. Dudaklarımı kırdı. Dişimi kırdı. Saçlarımı yolmaya başladı. Bana çok çektirdi. \'İdris gözlerimi morartma ev sahibi görürse şikayet eder\' dedim. Ben ev sahibine İdris\'i \'oğlum\' diye tanıtmıştım. Boğazımı bıraktı, \'Beni kurtarın\' diye bağırdım. Ben bağırınca elini bıçağa uzattı. Küfür ederek, \'Benim kaybedecek bir şeyim yok, kendin düşün, çocuklarım yok\' dedi. Elinden bıçağı almaya çalıştım. Yerde bayağı bir boğuştuk.Şekerim düşüyordu. Terliyordum. Bayıldım mı ne oldu bilmiyorum. Bıçak ona geldiğinde hiç bağırma sesi duymadım. Ona bıçak sallamadım. Öyle olsa ilk başta bana sahip olduğunda bıçak kullanırdım. Onu hiç kırmadım ve üzmedim. Ne dediyse hep istediği gibi oldu\" diye konuştu.

\"ÖLDÜRME KASTIYLA HAREKET ETMEDİ\"

Fatma Demir\'in avukatı da müvekkilinin haksız bir saldırıyı def etmek amacıyla hareket ettiğini, öldürme kastıyla hareket etmediğini söyledi. Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDE OLAY ANLATILDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın hazırladığı iddianameye 11 Şubat\'ta meydana gelen olay şöyle oldu: Başkasıyla evli olan Fatma Demir(52) ile birlikte yaşadığı İdris Çakır (27) arasında ekonomik nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Fatma Demir de eline geçirdiği ekmek bıçağı ile İdris Çakır\'a kalp hizasında vurarak öldürdü. Fatma Demir, daha sonra avukatıyla emniyete giderek, İdris Çakır\'ı öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. İdris Çakır\'ın iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı şüpheli Fatma Demir hakkında \"Kasten öldürme\" suçundan müebbet hapis cezası isteniyor.

===============================

(ÖZEL)

8- YANGIN ÇIKAN İŞ MAKİNESİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN İSTANBUL DHA

Çekmeköy\'de bir hurda deposundaki iş makinesi çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Güngören mahallesi Turgut Özal Bulvarında bulunan hurda deposundaki iş makinesi çalışma yapıldığı sırada henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Çalışanlar yangına söndürme tüpleri müdahale etti ancak alevler büyümeye devam etti. Mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevler hurda eşyalara da sıçrayınca ortalığı siyah duman kapladı. Kısa süre olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan iş makinesine müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucu yangın söndürülürken iş makinesi kullanılamaz hale geldi. İş yeri sahibi Ali Akbaş, \"Yangın elektrik kontağından çıkmış olabilir. Alevler her tarafa yayıldı \"diye konuştu.

Görüntü Dökümü

------------

-Depodan görüntü

-Yanan iş makinesinden görüntü

-İtfaiyenin söndürme çalışmaları

-Yükselen duman

-Diğer iş makinesinin uzaklaştırılması

-Çevredeki vatandaşlarla röp

-İş yeri sahibi ile röp

-Genel ve detay görüntüler

11.10.2017 - 11.57 Haber Kodu : 171011049