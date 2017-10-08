DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - (aktüel görüntülerle) HADIMKÖY\'DE YANGIN (1)

Haber- Kamera: Sinan BİLGİLİ / İdris TİFTİKCI İSTANBUL DHA

Hadımköy\'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunun, plastik malzemelerin konulduğu bölümünde yangın çıktı. Olay yerine gelen itfiaye ekipleri yangına müdahal etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü: (Aktüel görüntülerle)

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-Olay yerinden görüntü

-İtfiaye ekiplerinin çalışmalarından görüntü

-Genel ve detaylar

08.10.2017 - 12.36 Haber Kodu : 171008046

08.10.2017 - 12.38 Haber Kodu : 171008047

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2 - JANDARMADAN UYUŞTURUCU OPERASYONU



Haber: Ümit TÜRK İstanbul / DHA

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu ele geçirdi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, aldığı ihbar üzerine Bakırköy\'de bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada yurtdışından Türkiye\'ye sokulduğu belirlenen ve piyasa değeri 300 bin TL olan 11 kilo uyuşturucu maddesi (Skunk) ele geçirdi.

ÖZEL VAKKUMLU POŞETLERDE

Şüphelilerin, uyuşturucuyu koku yaymaması ve dedektör köpeklere yakalanmaması için özel vakumlu poşetlere koydukları, alüminyum folyo ile de sardıkları ortaya çıktı. Aramalarda 1 adet 9 mm çapında tabanca da ele geçiren ekipler, evde bulunan 3 kişiyi de gözaltına aldı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Arnavutluk vatandaşı S.A.\'nın, Türk vatandaşı olan diğer şüphelilerle sosyal medya üzerinden tanışarak irtibata geçtiği kaydedildi. Şüpheliler, S.A., B.A., ve H.A., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli firari A.E.\'nin de yakalama çalışmalarının da devam ettiği belirtildi.



Görüntü Dökümü:

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Jandarma ekiplerinin baskın yaptığı adres

Ele geçirilen uyuşturucu ve silah

Yakalanan şüphelilerin adliyeye götürülüşü

Genel ve detay görüntüler



08.10.2017 - 11.24 Haber Kodu : 171008035

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3- BEYOĞLU\'NDA YAĞMUR NEDENİYLE KAYAN MİNİBÜS KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

* Beyoğlu\'nda yağmur nedeniyle minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti.

* Ölen ya da yaralananın olmadığı kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

* Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

Kaza, Refik Saydam Caddesi Aksaray istikametinde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Taksim- Aksaray seferi yapan minibüs bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Çetin Doğmuşöz\'ün kullandığı 34 TZD 29 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bariyerleri parçalayarak karşı şeride geçti. Minibüs yolun boş olması nedeniyle başka bir araca vurmadan durdu. Kaza yapan sürücü kendi imkanları ile aracından çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek trafiği yönlendirdi. Minibüs sürücüsü Çetin Doğmuşöz \"Taksim\'den geliyordum.Yağmur nedeniyle araç kaydı. Kendimi burada buldum\" dedi. Minibüsün boş olması olası bir faciayı önledi. Kaza nedeniyle bir süre Taksim istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan minibüsün kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yapan minibüs

Minibüste meydana gelen hasar

Parçalanana bariyerler

Sürücü ile röp.

Oluşan trafik

Olay yerindeki polis ekipleri

Genel ve detaylar

08.10.2017 - 11.51 Haber Kodu : 171008041



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4 - 15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ DAVASI YARIN SİLİVRİ\'DE BAŞLIYOR...

* Türkiye genelinde ilk şehitlerin yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin açılan davanın ilk duruşması yarın Silivri\'de görülecek.

* Şüpheli askerlere, 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHA

Darbe girişimi sırasında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nde 34 kişinin şehit olduğu olaylara ilişkin 135\'i tutuklu, 143 darbeci asker hakkında açılan dava yarın başlıyor. İstanbul\'da şehit sayısının en fazla olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ndeki olaylara ilişkin bin 52 sayfalık iddianame, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Hikmet Pak ve Bülent Başer tarafından hazırlanmıştı. İddianamede, darbeci askerlerin stratejik öneme sahip köprüyü tek yönlü kapatarak ele geçirmeye çalıştıkları anlatılıyor. Darbeci askerlerin olay sırasında köprüye gelen vatandaşların üzere tankla 4 kez atış yaptığı vurgulanıyor.

34 KİŞİ ŞEHİT OLMUŞTU

İddianamede, 32\'si vatandaş, 2\'si polis olmak üzere toplam 34 kişinin şehit olduğu olayla ilgili 318 müşteki yer alıyor. Şehitler arasında AK Parti\'nin kuruluşundan bu yana reklamcısı olan Erol Olçak ve 16 yaşındaki oğlu Abdullah Tayyip Olçok da bulunuyor.

37\'ŞER KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİSLERİ İSTENİYOR

İddianamede aralarında subayların da bulunduğu 30 rütbeli asker, 47 askeri öğrenci olmak üzere toplam 135\'i tutuklu 143 şüpheli yer alıyor. Şüphelilerin \"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\",\"Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs\" \"TBMM\'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs\" ve 34 kişinin öldürülmesine ilişkin \"Nitelikli kasten öldürme\" suçlarından toplam 37\'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca şüphelilerin bu suçlar dışında \"Silahlı Terör Örgütü Üyesi Olma\", \"Kasten nitelikli öldürmeye teşebbüs\", \"Silahlı kasten yaralama\", \"Kamu malına zarar verme\", \"Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme\" suçlarını da işledikleri ve bu suçlardan ayrıca cezalandırılmaları isteniyor.



7 DARBECİ ASKER ÖLMÜŞ

Olay sırasında darbeci askerlerden 2\'si er, 5\'i rütbeli olmak üzere 7 kişi de ölmüştü. Olay günü köprüye giden ancak olayın vahametini anladıktan sonra geri dönen er ve astsubay olmak üzere toplam 8 asker de tutuksuz şüpheli olarak iddianamede yer alıyor. Şüpheli öğrenciler arasında oğlu için Çağlayan\'daki adliye metrobüs durağında tek kişilik eylem yapan ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte \"Adalet Yürüyüşü\"nde yürüyen Veysel Kılıç\'ın oğlu Selahattin Kılıç da yer alıyor.

DAVA 4 GÜN SÜRECEK

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Cezaevi\'nin karşısındaki duruşma salonunda yapılacak duruşmalar 9-10-11-12 Ekim tarihlerinde görülecek.

Görüntü Dökümü:

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-Köprüden görüntü

-Genel ve detaylar

08.10.2017 - 12.20 Haber Kodu : 171008045

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5- İSTANBUL\'DA HAVA SICAKLIĞI 15 DERECE BİRDEN DÜŞTÜ... DÜN: 27, BUGÜN: 12 DERECE

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM / İstanbul DHA

İstanbul\'da hava sıcaklığı 15 derece birden düştü. İstanbul\'da akşam saatlerinde başlayan yağmur bu sabahta etkili oldu. Taksim\'de yağmura hazırlıksız yakalananlar ıslandı, yanlarında şemsiye taşıyanlar ise şemsiyelerini açarak yağmurdan korundu. Dün hava sıcaklığının Üsküdar\'da 27, Kadıköy\'de 26, Florya\'da ise 25.8 derece olarak ölçüldüğü İstanbul\'da bugün sıcaklık 12 derece.

Görüntü Dökümü:

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Yağmurda yürüyenler

-Şemsiyesi olanların şemsiyelerini açması

-Taksim\'den görüntü

-Genel ve detaylar

08.10.2017 - 10.50 Haber Kodu : 171008027

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6 - \'MEDULA ECZANE\' SİSTEMİNDE 1 HAFTALIK BEBEK GÖRÜNEN EDİP DEDE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL, DHA

İstanbul\'da işçi emeklisi, 78 yaşındaki Edip Bürçün, devlet hastanesinde muayene olduktan sonra ilaçlarını almak için gittiği eczanede kendisine SGK\'nın reçete sisteminde henüz 1 haftalık bebek göründüğü ve ilaçlarını alamayacağı söylenince neye uğradığını şaşırdı. SGK sisteminden kaynaklanan yanlışlık düzeltildikten sonra ilaçlarını alabilen Edib Bürçün, \"Keşke 1 haftalık olabilseydim. Bir ara emekli maaşımın da kesilebileceği endişesine bile kapıldım\" dedi. Avcılar\'daki Ambarlı Mahallesi\'nde iki çocuğu ve eşi ile birlikte yaşayan Bağcılar Belediyesi\'nden emekli Edip Bürçün, derideki kaşıntı rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki devlet hastanesine gitti. Doktor, Bürçin\'e reçete yazarken, yazdığı şifre ile eczaneye giderek ilaçlarını alabileceğini söyledi. Edip Bürçün gittiği eczaneden, SGK\'nın eczacılara yönelik hazırladığı reçete giriş sistemi \'Medula Eczane online işletim kayıtları\'na göre 30 Eylül 2017 tarihinde dünyaya gelmiş göründüğünü bu nedenle ilaçlarını alamayacağını öğrenince şaşırdı. Bürçin, hatanın nüfus kayıtlarından kaynaklanmış olabileceğini düşünerek nüfus müdürlüğüne giderek sıra aldı. Uzun süre bekledikten sonra kayıt örneğini alan yaşlı adam evine dönerken gittiği eczaneden yine olumsuz yanıt alırken hatanın SGK\'da düzeltilebileceğini öğrendi. Çaresiz SGK şubesine giden Edip Bürçün, kimliğini verince \'Medula Eczane\' kayıtlarındaki hata hemen düzeltildi. Ayakta güçlükle durabilen, \"Keşke 1 haftalık olabilseydim\" diyen Edip Bürçün hemen yakındaki eczaneye giderek durumunu anlatınca eczacı kendisine yakın ilgi göstererek oturttu, ilaçlarını hazırlayıp verdi. Eczacı, sistemden kaynaklı benzer hata ile zaman zaman karşılaşabildiklerini ancak, bunun hemen düzeltilebildiğini belirtirken yaşlı adamdan 4.5 TL tutan sigortalı parasını da almadı. Reçetedeki ilaçlarını alabilmek için cebindeki son parayı da harcayan Edip Bürçün, bir ara emekli maaşının da kesilebileceği endişesine kapıldığını, 6 saatte çözebildiği hata sonucu ilaçlarını alabildiği ve endişelerinin giderilebildiği için sevindiğini söyledi.

Görüntü Dökümü:

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-Edip Bürçün, SGK şubesinden çıkarken

-Nüfüs Cüzdanı ve doğum tarihi

-\'Medula Eczane\' kayıtlarındaki Edip Bürçün\'ün kaydı

-Genel ve detaylar

08.10.2017 - 11.03 Haber Kodu : 171008028