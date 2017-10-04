DHA İSTANBUL BÜLTENİ -  2

1- MİT TIR\'LARI GÖRÜNTÜLERİ YAYINLANMASI DAVASI... (1)



* Enis Berberoğlu\'nun avukatlarından reddi hakim talebi...

Özden ATİK, İstanbulDHA

MİT TIR\'ları görüntülerinin Cumhuriyet ve Aydınlık Gazetelerinde yayınlanması davası ile gazeteciler Can Dündar, Erdem Gül ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında \"Silahlı terör örgütüne yardım etme\" suçlamasıyla açılan davanın birleştirldiği davanın görülmesine başlandı. Duruşmada, Enis Berberoğlu\'nun avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebi değerlendirilmek üzere üst mahkemeye gönderildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi\'nde izleyicilere kapalı olarak görülen ilk duruşmaya, Maltepe Cezaevi\'nde tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül ile Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa İlker Yücel ve İstihbarat Şefi Orhan Ceyhun Bozkurt katıldı. Cumhuriyet Gazetesi\'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise duruşmaya katılmadı.

==========================

2- TAKSİM\'DE 4\'Ü KADIN 5 KAPKAÇÇI KAZA YAPINCA YAKALANDI

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA)

Taksim\'de yabancı uyruklu bir kadına kapkaç yaptıktan sonra polisle girdikleri kovalamaca sonucu kaza yapınca yakalanan 4\'ü kadın 5 kişi azılı suçlu çıktı. Şüphelilerin yolda yalnız yürüyen kişilerin çevresini sardığı, biri ayağı burkulmuş gibi yaparken diğerlerinin çıkan karışıklıktan aydalanarak mağdurların cüzdanlarını çaldıkları tespit edildi. Benzer suçlardan çok sayıda polise geliş kaydı bulunan, işledikleri bazı suçlar güvenlik kameralarınca görüntülenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

POLİSTEN KAÇARKEN DUVARA ÇARPINCA YAKALANMIŞLARDI

Gezi Parkı girişinde yabancı uyruklu bir kadının parasının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede eşkalini belirledikleri şüphelilerin içinde bulunan aracı takibe almıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında girdikleri bir sokakta önce araçlara daha sonra duvara çarpan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

YÖNTEMLERİ ORTAYA ÇIKARILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne getirilen ele başılığını Dürdane Ç.\'nin yaptığı iddia edilen şüphelilerin, hırsızlıklar sırasında izledikleri yöntem ortaya çıkarıldı. 4 kişilik gruplar halinde dolaştığı tespit edilen şüphelilerin gözlerine kestirdikleri mağdurların etrafını sardıkları, bu sırada içlerinden birinin ayağı burkulmuş gibi yaparak mağdurun önünde eğildiği, bu sırada diğerlerinin çıkan karışıklıktan faydalanarak cüzdanları çaldığı tespit edildi.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından sorgulanan şüphelilerden Dürdane Ç.(56)\'ın daha önceden 27 kez, Tuğba S.(27) in 27 kez, Sevgi K.(54) \'nın 20 kez Sevilay K.(49)\'un ise 16 kez benzer suçlardan gözaltına alındığı tespit edildi. Şüphelilerin aracını kullanan Ümit A.(22)\'nin ise asker kaçağı olduğu belirlendi.

GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Polis yaptığı incelemede şüphelilerin kendi yöntemlerini kullanarak yaptıkları bazı olayların güvenklik kameraları tarafından çekilen görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin olaylar sırasında başörtü ve çarşaf taktıkları, aile görüntüsü vererek kurbanlarının şüphelenmemesini sağladıkları tespit edildi.

ADLİ KONTROL İLE SERBEST BIRAKILDILAR

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler gönderildikleri Çağlayan Adalet Sarayında, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından \"Adli Kontrol\" şartıyla serbest bırakıldılar.

Görüntü Dökümü:

------------------

-Güvenlik kamerasından hırsızlık anları

-Şüphelilerin adliyeye sevki

-Kazayla ilgili arşiv görüntü

04.10.2017 - 10.37 Haber Kodu : 171004027

=======================

3- 9 İLDE TERÖR OPERASYONU: 24 GÖZALTI

Haber: Sinan BİLGİLİ - İSTANBUL DHA

İstanbul merkezli 9 ilde DHKP/C terör örgütüne düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü\'nce DHKP/C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli Ankara, İzmir, Bolu, Manisa, Kars, Kocaeli, Tekirdağ ve Hatay\'da 33 şüphelinin yakalanması için 42 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu sabah saatlerinde gerçekleşen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı. Diğer 9 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

===========================

4- 23 İLDE FETÖ / PDY OPERASYONU

İstanbulDHA

Milli Eğitim Bakanlığınca daha önce görevden uzaklaştırılan 49 öğretmene yönelik İstanbul merkezli 23 ilde başlatılan operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu Koordinesinde yürütülen operasyonlarda diğer şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

Şüphelilerin FETÖ\\PDY Terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı oldukları belirlendi.

============================

5- TOPBAŞ\'TAN KILIÇDAROĞLU\'NA YANIT

Haber: Enver ALAS - İSTANBUL DHA

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun grup toplantısındaki sözlerine cevap verdi.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Topbaş, \"Sn. Kılıçdaroğlu, CHP Grup Toplantısı\'nda hakkımda konuşmuş. Kendisi ile en son 2009 Yerel Seçimleri\'nde muhatap olmuştuk. Veda toplantısında, \'İnsan her şeyi affeder ama adam yerine konmamayı affetmez\' demiştim. Bu söz bir alıntı değildir, şahsıma aittir. Yaptığım her konuşmada dile getirdiğim bir ifadedir. Görüyorum ki; Bu sözü, bir yerlere çekmeye çalışanlar var. Bir yere çekmeye gerek yok\" dedi.

\"ONURUMUZLA GELDİK, ONURUMUZLA AYRILDIK\"

\"Konu basit. İnsana saygının öneminden söz ediyorum\" diyen Topbaş, \"Bu sözü, başkalarının bana karşı tavırları için değil, benim insanlara hangi duygu ile yaklaştığımı ifade etmek için dile getiriyorum. \'Adam yerine konmamak\' ifadesini, cinsiyetçi bir anlam taşıdığı gerekçesi ile eleştirenler de var. Bu eleştiriyi ise, \'Adam olmayı\' bir cinsiyet meselesi olarak değil, şahsiyet meselesi olarak gördüğümü belirterek yanıtlamak isterim. Zaten; İstanbullular bizi, biz İstanbullular\'ı biliriz. Bize atılan hiç bir çamur üzerimize yapışmaz. Onurumuzla geldik, onurumuzla ayrıldık. Muhalefete tavsiyem; Beni karalamak yerine, kendinizi insanlara sevdirmeye çalışınız\" ifadelerini kulllandı.

=================================

6- YANGIN SÖNDÜRME TÜPLERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İstanbul DHA

İstanbul\'da yangın söndürme tüpleri içerisinde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi Büyükçekmece\'de piyasaya sürmek isteyen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler geçtiğimiz cuma günü Ulus Mahallesi\'ne operasyon düzenledi. Polis ekipleri , yurt dışından gelen bir TIR\' daki yangın söndürme tüplerini otomobillerine taşıyan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Operasyonda, yangın söndürme tüplerinin içerisine saklanmış 3 kilo 900 gram eroin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Görüntü Dökümü:

-----------

POLİS KAMERASI

-Tüplerin görüntüsü

-Eroinin çıkarılması

04.10.2017 - 11.48 Haber Kodu : 171004044_

==========================

7- HAVALİMANINDA BOLLYWOOD YILDIZI İZDİHAMI

* Hayranları Atatürk Havalimanı\'na akın etti, ünlü aktör güçlükle havalimanından çıkabildi.

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR/İSTANBUL DHA

Bollywood\'un dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan, yeni filminin tanıtımı için Türkiye\'ye geldi.

Türk Hava Yolları\'nın tarifeli seferiyle saat 11.00\'de Mumbai\'den İstanbul\'a gelen ünlü aktörü Atatürk Havalimanı\'nda hayranları karşıladı. Khan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türk Hava Yolları ile çok güzel bir uçuş yaptığını ve Türkiye\'ye geldiği için mutlu olduğunu ifade etti. Khan, yeni filmi \"Secret Superstar\" hakkında da bilgi verdi.

Aamir Khan\'ı görebilmek için hayranları Atatürk Havalimanı\'na akın ederken, ünlü aktör güçlükle havalimanından çıkabildi. Khan\'ın aracına yanaşan ve kucaklarında bebekleri olan hayranları pankart açarken, aracın gidişi sonrası hayranları gözyaşına boğuldu. Aamir Khan\'ın yeni filmi \"Secret Superstar\" 20 Ekim\'de Türkiye\'de vizyona girecek.

Görüntü Dökümü:

------------------------

-Khan\'ın gelişi

-Khan\'ın karşılanması

-Khan\'ın pasaport büro amirliğine girişi

-Khan\'ın konuşması

-Khan\'ın hayranlarının tepkileri

-Khan\'ın hayranlarının ünlü sanatçıyı görmek için çabası

-Khan\'ın kalabalık içinde güçlükle ilerlemesi

-Khan\'ın aracına hücum eden hayranları

-Khan\'ın aracının yanında pankart ve çocuklarıyla bir hayranı ve İngilizce \"Seni seviyoruzö pankartı

-Khan\'ın aracının gidişi ve hayranlarının ağlamalarından görüntüler



