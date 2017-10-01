DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

1 - ATAŞEHİR\'DE KADINA YUMRUKLU SALDIRI GÜVENLİK KAMERASINDA...

* Görgü tanığı Özkan Soncul,

\"Adam, kadına önce çarptı, sonra yumruk attı. Kadının düştüğünü gördük. Hemen oraya koştuk. O sırada adam gitmişti. Olay bir anda oldu\"

* Polis, kimliği tespit edilen saldırganı arıyor.

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Ataşehir\'de yolda yürüyen kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, önceki gün Ataşehir Ferhataşa Mahallesi Yeditepe Caddesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre olay şöyle oldu: Bir kişi, kaldırımda yürüyen kadının omzuna çarptı, ardından da yürümeye devam etti. Kadın arkasını döndü ve bir şeyler söyledi. O esnada geri dönen saldırgan, çarptığı kadına yumruklu saldırıda bulundu. Kadın yere düşerken, saldırgan olay yerinden ayrıldı.



GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Çevredeki görgü tanıkları da olayın nasıl olduğunu anlamadıklarını söyledi. Olay sırasında orada bulunan Özkan Soncul, \"Adam, kadına önce çarptı, sonra yumruk attı. Kadının düştüğünü gördük. Hemen oraya koştuk. O sırada adam gitmişti. Olay bir anda oldu\" dedi.



SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, ismi henüz öğrenilemeyen kadının yumruklanmasına ilişkin inceleme başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler kimliği tespit edilen şüpheliyi arıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Görgü tanıkları ile röportajlar

-Güvenlik kamerası

-Kadının yürümesi

-Adamın kadına çarpması

-Kadının durması

-Adamın kadına vurması

-Kadının düşmesi

-Genel ve detay



01.10.2017 - 12.13 Haber Kodu : 171001047

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2 - OTOMOBİL BELEDİYE OTOBÜSÜNE ARKADAN ÇARPTI: 2 YARALI



Haber - Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Bostancı\'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, durağa yanaşan içi yolcu dolu belediye otobüsüne arkadan çarptı. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin yardımla otomobilden güçlükle çıkarıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

KAZA SABAH 07.30\'DA MEYDANDA GELDİ

Kaza, D-100 karayolu Kartal istikameti Bostancı Köprü girişinde saat: 07.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Kaan Yılmaz yönetimindeki 34 DE 7784 plakalı lüks marka otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, Bostancı Köprüsü girişindeki durağa yanaşan içi yolcu dolu 16 S numaralı belediye otobüsüne arkadan çaptı.



2 KİŞİ OTOMOBİL İÇERİSİNDE SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otobüs ileri doğru kayarken, 2 kişi otomobilin içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 sağlık ekibi sevk edildi.

YARALILAR GÜÇLÜKLE KURTARILDI

Araç içerisinde sıkışan yaralıları kurtarmak için çevredekiler ve sağlık ekipleri seferber oldu. Araç sürücüsü Kaan Yılmaz otomobilden güçlükle çıkartıldı. Diğer yaralı Dilan Aksakallı ise itfaiye ekipleri tarafından aracın sağ ön kapısı kesilerek çıkartıldı.

Yaralılar ambulanslarla Fatih Sultan Mehmet Hastanesi\'ne götürüldü. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. Kazada otobüsün içerisindeki yolculardan yaralanan olmadı. Araçlar ise çekici yardımı kaldırıldı.



Görüntü Dökümü:

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-Kazaya karışan otomobilden görüntü

-Yaralıların kurtarılması

-Sağlık ekipler

-İtfaiye ekipleri

-Polislerden görüntü

-İtfaiyenin kurtarma çalışması

-Yaralıların araçtan çıkartılması

-Araç içerisinde sıkışan yaralı kadın ve erkek

-Kurtarılan yaralıların ambulansa koyulması

-Belediye otobüsü

-Otobüsün parçalanan kısmı

-Yol kenarına fırlayan araba parçaları

-Genel ve detaylar



01.10.2017 - 09.00 Haber Kodu : 171001007

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3 - GALATASARAY-KARABÜK MAÇINDA 11 TARAFTARA İŞLEM YAPILDI

Haber: Çağatay KENARLI, İstanbul DHA

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri dün Türk Telekom Stadyumu\'nda oynan Galatasaray- Kardemir Karabük maçında 6222 sayılı \'Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun\' kapsamında her iki takım taraftarlarından toplam 11 kişiye işlem yaptı. Taraftarlara yapılan işlemler şu şekilde; 4 kişiye görevli memura görevini yaptırmamak ve direnmek, 3 kişiye sahaya yabancı madde atmak, 2 kişiye hakaret içeren tezahürat, 1 kişiye usulsüz bilet temin etmek ve sahtecilik, 1 kişiye ise usulsüz bilet temin etmek ve sahaya bıçak sokmak. Hakkında işlem yapılan 11 taraftar spor müsabakalarını seyretmekten men edildi.



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4- MECİDİYEKÖY\'DE PATEN İLE TEHLİKELİ YOLCULUK...

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Akın ÇELİKTAŞ İSTANBUL DHA

Şişli\'nin en işlek caddesi olan Büyükdere Caddesi üzerinde 2 gencin otobüsün arkasına tutunarak patenleriyle yaptığı tehlikeli yolculuk

kameralara yansıdı. Can güvenliklerini tehlikeye atan gençlerin bir otobüsün arkasına tutunarak trafikte ilerlemeleri görenleri hayrete düşürdü. Bir süre otobüsün arkasına tutunarak ilerleyen gençler, daha sonra Mecidiyeköy istikametine doğru giderek gözden kayboldu.

Görüntü Dökümü:

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Otobüsün arkasına tutunarak giden gençler

Gençlerin otobüsten ayrılarak gitmesi

Genel ve detaylar

01.10.2017 - 10.21 Haber Kodu : 171001016

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5- THY UÇAĞI KUŞ SÜRÜSÜNE GİRDİ, MOTOR PALLERİ HASAR GÖRDÜ

Haber: İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA)

İstanbul-Brüksel seferini yapan Türk Hava Yolları\'na (THY) ait yolcu uçağı kalkıştan bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Geri dönen uçak havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcular terminale alındı. Olay sonrası uçağın motor pallerinde hasar meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Türk Hava Yolları\'nın (THY) TK-1937 sefer sayılı TC-JRO kuyruk tescilli Airbus A321 tipi uçağı 143 yolcusuyla Brüksel seferini yapmak üzere saat 08.00 sıralarında Atatürk Havalimanı\'ndan havalandı. Uçak kalkışından kısa bir süre sonra kuş sürüsüne girdi. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu Atatürk Havalimanı Hava Trafik Kontrol Kulesi\'yle irtibata geçerek geri dönmek için izin istedi. Uçak havalimanına sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, yolcular terminale alındı. THY uçağında yapılan teknik kontrollerde motorun pallerinde hasar meydana geldiği tespit edildi. Uçak seferden çekilirken, yolcular tahsis edilen başka bir uçakla yaklaşık 2 saatlik bir rötarın ardından saat 10.20\'de Brüksel\'e gönderildi.







