DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

1- SURİYELİ AKTİVİST ANNE VE KIZINI ÖLDÜREN ZANLI YAKALANDI (2)

*Yüzlerce saat kamera görüntüsü incelendi ve katil zanlısı yakalandı

Ali AKSOYER İSTANBUL DHA

Üsküdar\'daki evlerinde boğazlarından bıçaklanarak öldürülen Suriye\'nin muhalif aktivisti Orouba Barakat ile 22 yaşındaki gazeteci kızı Halla Barakat katili olduğu iddia edilen Ahmet Barakat Bursa\'da gözaltına alındı. Polisin yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüpheliyi tespit ettiği, Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekiplerin 3 gündür şüpheliyi yakalamak için Bursa\'da çok sayıda yere baskın yaptığı öğrenildi. Şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacak.

BOĞAZLARINDAN BIÇAKLANMIŞLARDI

Üsküdar bir hafta önce meydana gelen olayda Orouba Barakat ile kızı Halla Barakat evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulunmuştu. Boğazlarından büyük bir bıçakla öldürülen anne kızın cesetleri salonda yanyana yatırılmış üzerlerine deterjan benzeri bir toz döküldükten sonra battaniyeyle örtülmüş olarak bulunmuştu.

KAMERADAKİ ŞÜPHELİ KİŞİ ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü dedektifleri olaydan sonra başlattıkları çalışmada olay yerinde güvenlik kamerası bulunmaması üzerine çevre sokaklarda bulunan kamera görüntülerini incelemeye aldı. Cinayetin işlendiği belirlenen saaatin ardından bölgeden hızla uzaklaşan bir şüpheli kişi tespit edildi. Yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsü incelenerek şüpheli şahıs Otogara kadar takip edildi.

BURSA\'DA 3 GÜN SÜREN OPERASYON YAPILDI

Polis yaptığı incelemede bu kişinin Bursa\'ya gittiğini tespit etti. Bunun üzerine soruşturma bu yöne kaydırıldı. Bursa Emniyet Müdürlüğü ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri 3 gün boyunca Bursa\'da eşkalini belirlendikleri kişiyi yakalamak için çok sayıda yere baskın yaptı. Sonunda evi tespit edilen şüpheli Ahmet Barakat, bu sabah saatlerinde yapılan baskında gözaltına alındı. Şu ana kadar yapılan incelemede olayda kullanılan bıçağın bulunmadığı öğrenildi.

CİNAYETİN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Öldürülen Orouba Barakat ve Halla Barakat\'ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen şüphelinin İstanbul\'a getirilerek Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanacağı öğrenildi. Sorgusunun ardından cinayetin sebebinin bellli olacağı belirtildi.

Görüntü dökümü:

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-Ahmet Barakat\'ın fotoğrafı

-Olayla ilgili arşiv görüntüler

30.09.2017 - 12.23 - Haber Kodu : 170930054

30.09.2017 - 12.19 - Haber Kodu : 170930053

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2- (AKTÜEL GÖRÜNTÜLERLE) KEMAL KILIÇDAROĞLU: ATATÜRK İSLAM DÜNYASINA REHBER OLMAYA DEVAM EDECEK

Haber: Özgür ALTUNCU / Kamera: İdris TİFTİKCİ - İstanbul (DHA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halkalı\'da düzenlenen Aşura Matem törenlerine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu,\" Müslümanların etnik kimlik ve inanç farklılıkları gerekçesiyle birbirlerine uyguladıkları zulme ve zulümden faydalanan kimi çevrelere karşı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal\'in kurucusu olduğu Cumhuriyetin, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti kimliğinin, tüm İslam dünyasının rehberi olmaya devam edeceğine inanıyorum\"dedi.

ADALET SAVAŞINI VERİRKEN HZ.HÜSEYİN GİBİ OLMALIYIZ

\" \'Ali\'den başka yiğit, Zülfikar\'dan keskin kılıç yoktur\' derken; aslında kastedilenin bir savaş aracı olarak kılıcın keskinliği olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu; \" Kastedilen Hz Ali ve evlatlarının adaletidir. Hz.Ali ve evlatlarının tüm kararlarının hakkaniyetten ve adaletten yana olmasıdır.Yani İslam\'dan ve onun sevgili Peygamberi Hz. Muhammed\'in ilminden yana olmasıdır. Elde tutulan Zülfikar, doğruluk dürüstlük, yüksek ahlak ve adalet demektir. Zülfikar\'da biz vardır, yiğitlik vardır. Kardeşlik vardır ve mutlak bir adalet vardır. Dolayısıyla bizler de adaletin savaşını verirken, şehit düşen Hz Hüseyin gibi olmalıyız. Eğer biz adilsek, adalet mücadelemizin bir anlamı vardır. Adalet konusunda buluşursak mücadelemiz büyür\"diye konuştu.

AKILCI BİR YOL BULMALIYIZ

Günümüzde İslam dünyasının birlik ve beraberliği başaramadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: Tüm amalarımızı, lakinlerimizi, fakatlarımızı geride bırakıp, İslam dünyasının şuanda sosyal, ekonomik ve kültürel geri kalmışlığına karşı ortak çözümler üretmeliyiz. Barış, adalet ve kardeşlik dini olan İslam\'ın hüküm sürdüğü Coğrafya\'daki kanın, gözyaşının, eşitsizliğin karşısında çaresizliğimizin üzerine soğukkanlıkla düşünmeli ve akılcı bir yol bulmalıyız.Beşeri ve Fenni bilimlerdeki üretimlerimizi artırmalıyız. İslam dünyasında öfkeyi değil, hoşgörüyü büyütmeliyiz.

ALLAH\'IN BİZİ DİLSİZ ŞEYTAN KILMAMASI DİLİYORUM

\" İnsanlık tarihinin en acı katliamlarından biri olan Kerbela, haksızlığa karşı göstereceğimiz cesaretin, zulme karşı kuracağımız umudun adıdır\"diyen Kılıçdaroğlu konuşmasını şu sözlerle tamamladı:Unutulmamalıdır ki günümüzün Yezidleri karşısında sessiz kalanları, Tiranlar karşısında susmayı tercih edenleri, zulüm sahipleriyle bir olanları tarih yazmayacaktır. Tarih haksızlığa karşı dilsiz şeytan olmayanları yazmıştır ve yazmaya da devam edecektir. Allah\'ın bizleri zulmün karşısında susturmamasını, dilsiz şeytan kılmamasını diliyorum. Müslümanların etnik kimlik ve inanç farklılıkları gerekçesiyle birbirlerine uyguladıkları zulme ve zulümden faydalanan kimi çevrelere karşı, ulu önder Gazi Mustafa Kemal\'in kurucusu olduğu Cumhuriyetin, demokratik laik ve sosyal hukuk devleti kimliğinin, tüm İslam dünyasının rehberi olmaya devam edeceğine inanıyorum...

CAFERİ-DER TARAFINDAN DÜZENLENDİ

Caferi- Der tarafından Yahya Kemal Bayatlı Kültür Merkezi\'nde düzenlenen Kerbela Aşura Matem günü etkinliklerine, Ulaştırma Bakanı Ahmet Aslan hasta olduğu gerekçesiyle katılamadı. Törene, CHP Grup Başkan vekili İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ak Parti ve MHP Milletvekilleriyle Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz katıldı.Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş törene gönderdiği mesajda \" Arzu etmeme rağmen aranızda bulunamadığım için üzgünüm\"dedi. Kücükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz de konuşmasında, \" Mezhep taassuplarına saplanıp yeni Kerbelalar oluşmasına fırsat vermemiz lazım. Müslümanlar olarak, Allah\'ın ipine sıkıca sarılmalı, onun bunun eteğine yapışmaktan vazgeçmemiz geriyor\"diye konuştu.

\"KÜRT DİNDAŞLARIM İSRAİL MAŞASI OLMAK İSTEMİYOR\"

Törende konuşan Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz de Kuzey Irak\'taki referanduma değinerek,\" Cumhuriyet hükümetimiz ne düşünüyorsa, biz de aynısını düşünüyoruz, kan dökülmesin istiyoruz\" dedi. \" Biz Kerkük\'ü verirsek, İstanbul\'u da vereceğiz demektir\"diyen Özgündüz,\" Bunun detayını uygun platformlarda anlatırım. Ben ırkçı değilim, en az Kürt kadar Türk\'ü de seviyorum. Allah birliğimizi bozmasın diyorum. İsrail\'in maşası olmak istemiyor benim Kürt yurttaşlarım, dindaşlarım\"diye konuştu.

KERBELA SAHLENDİ

Törene katılıp salonu tamamen dolduranların ağırlıklı olarak siyah giyinmesi dikkat çekti. İlahilerin ve ağıtların söylendiği matem etkinliğinde Kerbela olayı tiyatro olarak sergilendi. Bu arada törenlerin yapıldığı salon içinde ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Görüntü Dökümü:

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- Törenden genel ve detay görüntüler

- Kılıçdaroğlu\'nun konuşması

- Özgündüzün konuşması

- Detaylar

30.09.2017 - 12.25 - Haber Kodu : 170930055

30.09.2017 - 13.03 - Haber Kodu : 170930059

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4- 1 MİLYON 478 BİN TL\'LİK İKRAMİYENİN SAHİBİ HENÜZ ORTAYA ÇIKMADI



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ / İSTANBUL DHA

MİLLİ Piyango\'nun \'Şans Topu\' çekilişinde 5+1 sihirli rakamı kuponuna işaretleyen, Avcılar\'da oturan ve 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazanan talihli merak konusu oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde sihirli rakamlar; 1, 6, 8, 17, 31 ve artı 4 olarak sıralandı. Bu rakamları Türkiye\'de bilen bir kişi kuponu ile 1 milyon 476 bin 93 lira 50 kuruş ikramiye kazandı. Bu kuponun İstanbul Avcılar\'da Merkez Mahallesi\'nde Mükremin Hızar\'ın 10 yıldan bu yana işletti şans oyunları bayiine yatırıldığı açıklandı. İşyeri sahibi Hızar, aradan geçen 3 gün içerisinde herkes gibi kendisinin de büyük ikramiyenin sahibini merak ettiğini anlatırken, şöyle dedi:

\"Talikli, devamlı müşterilerden biridir. Dışarıdan değil buradan birisidir. Parasını inşallah güle güle kullanır. İnşallah bizi de görür. \'Gönlünden ne koparsa\' derim. Bir insanı mecbur kılamazsınız. Bizi de \'görürse\' iyi olur derim.Bu toplanan , herkesin ortak olduğu bir kutuya atılan bir para. Ben de oynuyorum. Ama bize çıkanlar küçük ikramiyeler. İnşallah bize de gelir sıra. Bana göre yüzde 85 makinede oynanmıştır. Henüz parayı almamış. Biz de, müşterilerimiz gibi talihliyi merak ediyoruz.ö

Şans oyunları için bayiine gelenler yaklaşık 1.5 milyon TL\'nin sahibinin kim olduğuna dair sohbet ederken birbirlerine bu konuda şaka yapmaktan geri kalmıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Şans Topu\'nda isabet eden ikramiyeye ilişkin işyerine asılan yazı

-Mükremin Hızar\'ın görüntüleri ve röp

-Müşterilerin ikramiyenin kime çıktığı ve kendilerine çıkarsa ne yapacaklarına ilişkin görüşleri

30.09.2017 - 10.06 - Haber Kodu : 170930026

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5- (ÖZEL) LİSE ÖĞRENCİLERİ ULUSLARARASI KONFERANSTA KÜRESEL SORUNLARI TARTIŞTI

*ABD\'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer T. Davis,

*\"Geleceği kuracak ve yön verecek gençlerle bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum. Dünyada yaşanan bir çok sorunun gelecekte yaşanmaması adına gençlere güveniyorum.\"

Haber-Kamera: Enver Alas, İstanbul / DHA

Birleşmiş Milletler (BM) konferanslarının lise düzeyinde modellendiği, \"İTÜ Uluslararası Model Birleşmiş Milletler Konferansı\" (IIMUN\'17), yerli ve yabancı 350 lise öğrencisini bir araya getirdi. Dünyanın küresel boyuttaki sorunlarını konuşan ve tartışan öğrenciler, aynı zamanda bu sorunlara çözüm önerileri aradı. Konferansta ağırlıklı olarak küresel ısınma, ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık, terörizm gibi konular öne çıktı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO) Ekrem Elginkan Lisesi\'nin evsahipliğinde bu yıl 6\'ncısı düzenlenen IIMUN\'17, dün İTÜ\'nün Ayazağa Yerleşkesi\'nde yer alan Süleyman Demirel Kültür Merkezi\'de başladı.

Yurtiçi ve yurtdışından gelen lise öğrencilerinin yer aldığı konferansın açılış törenine ABD\'nin İstanbul Başkonsolosu Jennifer T. Davis, BM Temsilcisi Ali Shirazi, İTÜ GVO Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesi Müdürü Serap Sarıgül Hazar ile öğretmenler katıldı.

ABD BAŞKONSOLUSU DAVİS: BİZ IRKIN, CİNSİYETİN ENGEL OLARAK GÖRÜLMEDİĞİ BİR DÜNYA İSTİYORUZ

Açılış konuşmasını yapan ABD Başkonsolosu Jennifer Davis, geleceği kuracak ve yön verecek gençlerle bir arada olmaktan dolayı yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Dünyada yaşanan birçok sorunun gelecekte yaşanmaması adına gençlere güvendiğini vurgulayan Davis, küresel ısınma, ayrımcılık, cinsiyetçilik, ırkçılık, terörizm gibi tüm dünyayı etkileyen sorunlara dikkat çekti. Davis, \"Bu sorunlar tüm ülkelerde var. Bir ülke tek başına bu sorunların üstesinden gelemez. Bu sebeple ülkelerin birlikte hareket etmesi lazım. Birleşmiş Milletler de bu amaçla kurulmuştur\" dedi.

BM TEMSİLCİSİ SHİRAZİ: \"GELECEKTE ÇOCUKLARIN DAHA REFAH BİR DÜNYADA YAŞAMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ\"

Konferansın konuşmacılarından BM Temsilcisi Ali Shirazi ise, konuşmasında Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu(UNPFA)\'nun nüfus ve doğurganlık üzerine yaptığı çalışmalar üzerine bilgiler verdi. Shirazi, \"Sağlıklı evlilikler, güvenli doğumlar ve çocukların daha refah bir hayat yaşaması için çalışıyoruz. Mülteciler, cinsiyet hakları ve nüfus artışı ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Şu anda 150 ülkede UNPFA çalışmalarına devam ediyor. 2030\'a kadar ülkelerde nüfus yoğunluğunu eşitlemeyi hedefliyoruz\" diye konuştu.

GENÇLERDEN KÜRESEL SORUNLARA ÇÖZÜM ARAYIŞI

Açılış konuşmalarının ardından Birleşmiş Milletler konferanslarının lise öğrencileri düzeyinde modellendiği konferansta gençler, küresel sorunları masaya yatırdı. Baştan sona İngilizce konuşan öğrenciler, başta insan hakları, silahsızlandırma, kadın hakları, ekonomi ve çevre ile insani yardım konularda dünyadaki örnekler üzerinden görüşlerini dile getirdiler.

\"KÜRESEL ISINMA ÇOK İLERİ BİR DÜZEYE ULAŞTI\"

DHA\'ya konuşan gençler, konferansla ilgili değerlendirmelerde bulunup, küresel sorunlarla ilgili kişisel düşüncelerini paylaştı. İTÜ GVO Ekrem Elginkan Lisesi 12. sınıf öğrencisi ve aynı zamanda konferansın Genel Sekreteri olan Aslıhan Beji, amaçlarının konferansa katılacak genç delegelerle dünyanın sorunlarını tartışmak ve bu sorunlara çözüm üretmek olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli sorunları arasındandan birinin çevre ve iklim değişikliği olduğunu belirten Beji, \"Çünkü küresel ısınma çok ileri bir düzeye ulaşmakta. Bizim de bir Çevre Komitemiz var. Bu komitede 40 öğrenci görev alıyor\" dedi.

İleride hukuk fakültesi okumayı isteyen Aslıhan Beji\'nin hedefi avukat olmak. Beji, küresel sorunlar arasında en çok kafa yorduğu konuların başında ise kadın haklarının geldiğini belirtti.

\"GENÇLERİN FİKİRLERİ OLSUN İSTEDİK\"

Aynı liseden 12. sınıf öğrencisi Serra Sıralar ise geleceğin gençlerin elinde olduğunu ve bunu şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti. Sıralar, \"Dünyada birçok sorun var. Eğer bu sorunları bizler tartışmazsak, bunlar hakkında kimseler düşünmezse bu sorunlar çözülemez. Biz, bu konferansla gençlerin de bir fikirleri olsun istedik. Gelecek bizim ellerimizde ve bunu şekillendirmemiz lazım. Benim açımdan en önemli sorun terörizm. Acı, heryerde acıdır. Herkes birilerini kaybediyor ve ben bunun bitmesini istiyorum\" şeklinde konuştu.

\"BİR JENERASYONUN KÜÇÜKLÜKTEN İTİBAREN GELECEĞE HAZIRLANMASI LAZIM\"

Konferansın Basın Koordinatörlüğü görevini yürüten 12. sınıf öğrencisi Can Gülertan da 3 gün sürecek konferans süresince her gün işlenen konular ve çözüm önerilerinden oluşan gazete çıkaracaklarını ifade etti. Eğitim konusunun en fazla yer alması gerektiğini aktaran Gülertan, \"Ağaç yaş iken eğilir. Bir jenerasyonun küçüklükten itibaren geleceğe hazırlanması lazım\" dedi.

ÖĞRENCİLER ULUSLARARASI ORGANİZASYON DENEYİMİ KAZANIYOR

Öte yandan 3 gün sürecek etkinlik, hazırlık aşamasından tamamlanmasına kadar geçen tüm süreçlerde öğrencilerin aktif rol almasıyla küresel vizyon geliştirmelerine, uluslararası organizasyon deneyimi kazanmalarına ve yarının lideri olma yolunda önemli adımlar atmalarına olanak sağlıyor.

YARININ LİDERLERİ

Katılan eğitim kurumlarının kendi öğrencilerinden delegeler ve büyükelçiler seçerek, Birleşmiş Milletlere üye olan ülkeleri ve kurumları temsil etmeleri simülasyonu olan konferans ile katılan tüm öğrencilerin dünyaya ve insanlığa karşı olan ilgilerini arttırmak, sorumluluk bilinçlerini geliştirmek ve dünya problemlerine çözüm üretmeleri amaçlanıyor.

Görüntü Dökümü

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-Konferansta konuşmacı lise öğrencileri

-Etkinlikte yer alan öğrenciler

-Açılış programı

-ABD Başkonsolosu ve BM temsilcisi

-Dünyanın sorunlarına ilişkin hazırlanan video

-Başkonsolos Davis\'in konuşması

-Davis\'in öğrencilerden sorunları dinlemesi

-BM Temsilcisi Shirazi\'nin konuşması

-Gündeme geçilmesi

-Aslıhan Beji ile röportaj

-Serra Sıralar ile röportaj

-Can Gülertan ile röportaj

-Genel ve detaylar

30.09.2017 - 12.40 - Haber Kodu : 170930056

