DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2 

(HAVADAN GÖRÜNTÜLERLE)

1- KÖPRÜDEKİ ÇALIŞMA TRAFİĞİ FELÇ ETTİ

- Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta trafik yoğunluğu oluştu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - Özgür EREN - Uğur AYAZSIN - İSTANBUL DHA

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) Anadolu yakası Edirne İstikametine kurulacak Serbest Geçiş Sistemi çalışmaları nedeniyle trafikte yoğunluk yaşanıyor. FSM köprüsü Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluştu. Sürücülerin 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'ne yönelmesi üzerine de bu köprüde de yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluk haritasına göre ise kentte trafik yoğunluğu saat 08.00 itibariyle yüzde 49 seviyelerinde.

Bir sürücü, \"Biz üç buçuk saattir yoldayız. Her gün bu çile nedir. Ne zaman bitecek bu çile? Biz her gün ne yapacağız. Biz yeni yolu kullanarak buraya geldik. Yeni köprüyü kullansak o da çok pahalı. Yeni köprüyü geçmek için 60 TL para veriyoruz. 60 TL de yakıyoruz 120 TL\" diye konuştu. Başka bir sürücü ise, \"Yolcuları saat 06.10 da aldım. Hala yoldayız. 10 dakika daha geç kalsam hiç çıkamayız buradan\" dedi.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan köprüdeki çalışma ve oluşan trafik havadan görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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HAVADAN GÖRÜNTÜ

-Çalışmalar ve trafik

///////////////AKTÜEL GÖRÜNTÜLER

-Oluşan trafikten genel ve yakın detaylar

-FSM Köprüsünden detay görüntü

-Çalışma yapılan yerden genel ve yakın detaylar

-Sürücüler ile röportaj

-Çalışmaların yapıldığı noktadaki trafik

-Köprüye giden araçlar

25.09.2017 - 08.19 Haber Kodu : 170925011

25.09.2017 - 09.13 Haber Kodu : 170925015_

25.09.2017 - 09.33 Haber Kodu : 170925018_

25.09.2017 - 10.49 Haber Kodu : 170925032_

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2- ERBİL SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Haber: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY), Erbil uçuşlarının iptal edildiği iddialarını yalanladı.

Kuzey Irak\'ta faaliyet gösteren internet siteleri, Erbil Uluslararası Havalimanı Sorumlusu Telar Fayeq\'a dayandırarak THY\'nin 25 Eylül\'deki Erbil uçuşlarını \'Yolcu olmaması\' gerekçesiyle iptal ettiğini yazdı.

Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği ise bugün saat 00.15\'te İstanbul-Erbil seferinin gerçekleştirildiğini ve iptallerin söz konusu olmadığını açıkladı. THY ayrıca bugün saat 010\'da yapılması planlanan Gaziantep- Erbil seferini yolcu yetersizliği nedeniyle iptal edildiğini belirtti. Atlasglobal Hava Yolları\'nın da bugün yapılacak seferinin saatinin ileriye alındığı ve bu seferin gerçekleştirileceği öğrenildi.

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3- HAFRİYAT KAMYONUNUN DEVİRDİĞİ DİREK OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

* Kağıthane\'de hafriyat kamyonunun kasası elektrik tellerine takıldı.

* Tellerin bağlı olduğu beton direk yoldan geçen bir otomobilin üzerine devrildi.

* Kazada ölen yada yaralanan olamazken kadın sürücü gözyaşlarını tutamadı.

Haber-Kamera: Özgür EREN İSTANBUL DHA

Kaza Kağıthane Nurtepe Çeşme Sokak\'ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi.

Damperi açık bir şekilde ilerlediği belirtilen hafriyat kamyonu elektrik tellerine takıldı. Sürücünün farketmemesi üzerine tellerin bağlı olduğu direk, kadın sürücünün kullandığı otomobilin üzerine devrildi. Kazayı görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.

Otomobilin kadın sürücüsü olay yerinde şok geçirerek gözyaşlarına hakim olmadı. Çevredeki vatandaşlar kadın sürücüyü sakinleştirdi.

Görgü tanığı Fatih Koçak, \"Hafriyat kamyonu ters istikametten damperi açık halde bu yöne doğru geliyordu. Burada kapatmaya başlayınca kablolara çarptı. Kablolara çarpınca önce direk sallandı sonra seyir halindeki otomobilin üstüne devrildi\' diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen direkten detay görüntü

-Kazaya karışan kamyondan detay görüntü

-Kazaya karışan otomobilden detay görüntü

-Polis ekiplerinden detay görüntü

-İtfaiye araçlarında detay görüntü

-Görgü tanığı ile röportaj

-Genel ve yakın detaylar

25.09.2017 - 12.32 Haber Kodu : 170925067

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4- ÖĞRETMENLERDEN \"SALDIRI\" PROTESTOSU



Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İstanbul DHA

Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu\'nda müdür yardımcısının bir veli tarafından darp edildiğini öne süren öğretmenler eylem yaptı.

Beykoz Kanlıca\'da bulunan Sedat Simavi Ortaokulu\'nda görevli müdür yardımcısı İbrahim Ünal\'ın önceki gün veli toplantısı sırasında bir öğrencinin velisi tarafından darp edildiğini iddia eden bir grup öğretmen, Eğitim-Bir-Sen öncülüğünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya darp edildiği belirtilen İbrahim Ünal da katıldı. Okulun önünde bir araya gelen yaklaşık 50 öğretmen üzerinde \"Öğretmene yönelik şiddeti kınıyoruz\" yazılı pankart açtı.

\"ÖĞRETMEN ASLA SAHİPSİZ DEĞİLDİR\"

Grup adına açıklama yapan Eğitim Bir Sen İstanbul 3 nolu Şube Başkan Yardımcısı Mehmet Bakır Sarımurat, öğretmene uygulanan şiddetin temelinde öğretmene olan saygı ve sevginin azalmasının payının çok büyük olduğunu ifade etti. Sarımurat, \"Öğretmenine her zaman büyük önem veren medeniyetten bu noktaya nasıl geldiğimiz tartışılmalıdır. Bu konuda yetkiliklere, velilere ve eğitim kurumlarına çok iş düşüyor. Herkes şunu bilmeli ki; öğretmen asla sahipsiz değildir. Bütün gücümüzle arkadaşımızın yanında olacak ve arkadaşlarımızın uğradığı şiddetin takipçisi olacağız\" diye konuştu.

Öğrenci velisi tarafından saldırıya uğradığı belirtilen öğretmen İbrahim Ünal\'ın bugün adliyeye giderek şikayette bulunacağı kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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-Eylem yapan öğretmenler

-Saldırıya uğradığı iddia edilen Öğretmen İbrahim Ünal

-Açılan pankart

-Okul

-Güvenlik amaçlı bulunan polisler

-Genel ve detay



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5- İSTANBUL İTFAİYESİ 303\'ÜNCÜ YAŞINI KUTLUYOR

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ-İSTANBUL DHA

İstanbul İtfaiyesi 303. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında şehir turu yapıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İstanbul İtfaiyesinin kuruluşunun 303. yıldönümü etkinlikleri bugün başladı. Etkinlikler kapsamıda itfaiyeciler şehir turu yaparak vatandaşları selamladı. Tur kapsamında Vatan Caddesi\'nde tur atan Fatih itfaiye ekipleri daha sonra istasyona döndü.

Görüntü Dökümü:

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-İtfaiyeden görüntü

-Vatan caddesinden geçişleri

Detaylar

25.09.2017 - 12.26 Haber Kodu : 170925063