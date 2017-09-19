DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 2

(ÖZEL)

1- \"PATRON\" HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

* Beyoğlu\'nda bir iş yerine giren hırsız, çekmeceleri kurcalarken polisi karşısında gördü.

* Ayaklarını masaya uzatan hırsız, \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\" dediği polisi kandıramadı.

* İşyerinde yaşanan o anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Zeki GÜNAL / İstanbul DHA

Beyoğlu\'nda bir işyerine giren hırsız, polisleri karşısında görünce \"patron\" numarası yaptı. Ayaklarını masaya uzatıp \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\" diyen hırsız gözaltına alınmaktan kurtulamadı.

Olay, Beyoğlu\'nda dalış, sualtı, kayak, dağcılık ürünleri satan bir mağazada meydana geldi. 30 yaşlarında bir kişi gece saatlerinde iş yerinin camını kırıp içeri girdi. Alarm merkezine giden sinyal üzerine de mağazaya polis ekibi yönlendirildi. Bu sırada alarmdan haberi olmayan kişi, içeride çekmece ve kasayı karıştırıyordu. Ssaat ve bir miktar para çalan kişi bir anda karşısında polisleri buldu. Bu sırada hırsızın rahat tavırları polisi bile şaşkına çevirdi. İş yeri sahibi olduğunu söyleyen hırsız, ayaklarını masanın üzerine attı, polise çıkıştı. \"Ben buranın sahibiyim, çıkın dışarı\" diyen hırsız, tüm çabalarına rağmen gözaltına alınmaktan kurtulamadı. O anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

\"ALARM ÜZERİNE MAĞAZAYA GELDİK\"

Güvenlik şirketinin araması üzerine mağazaya geldiklerini söyleyen iş yeri çalışanı Orçun Bostancı, \"Camı kırıp içeri girmiş. Kasayı boşaltmış. Alarm üzerine mağazaya geldik. Polisler de buradaydı. Ekipler içeri girdi. Hırsız, \'Dükkanın sahibi benim\' deyip iş yerini terk etmek istemedi. Polis sonra şüpheliyi gözaltına aldı\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:

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(GÜVENLİK KAMERASI)

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-Şüphelinin iş yerinde etrafı karıştırması

-Polisin iş yerine gelmesi

-Şüphelinin rahat tavırları

-Şüphelinin bacaklarını masaya atması

-Şüphelinin gözaltına alınmasıx

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

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-İş yeri çalışanı ile röp.

-İş yerinden detaylar

19.09.2017 - 11.29 Haber Kodu : 170919025_(

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2- KILIÇDAROĞLU\'NUN AVUKATININ GÖZALTINA ALINMASINA TEPKİ

* İstanbul Barosu Eski Başkanı Avukat Turgut Kazan:

\"Celal Çelik için FETÖ üyeliği suçlaması olacak şey değildir. Asla kabul edilemez. O, FETÖ\'cü savcılar ve hakimlerle tıpkı bizim gibi, onları suç örgütü sayarak mücadele etmiştir\"

\" HSYK Başkan vekili Mehmet Yılmaz gerçeği biliyor. Bu gerçeği kamuoyuna açıklamalıdır\"

* CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner

\" Bu olay açık bir şekilde talimatla yapılmıştır. Bu soruşturmayı yapanlar, geçmişinde FETÖ\'cü yapıyla çok fazla bulaşığı olan birçok kişi bu soruşturmaların başında\"

Haber: Özgür ALTUNCU - Kamera: Güven USTA - İstanbul DHA)

CHP İstanbul Milletvekili lhan Cihaner ve İstanbul Barosu Eski Başkanı Avukat Turgut Kazan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun avukatı Celal Çelik\'in, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltında tutulmasına tepki gösterdi. İstanbul Barosu\'nda basın toplantısı düzenleyen Kazan ve Cihaner, hukuk yanlışlarından dönülmesi çağrısında bulundu.

\"FETÖ KUMPASLARININ AYNISI SÜRDÜRÜLÜYOR\"

Çelik\'e yönelik uygulamayı herkesin güvenliği açısından çok tehlikeli bir uygulama olarak gördüğünü söyleyen Avukat Turgut Kazan, \"Çelik bir avukattır. Kendisi neyle suçlandığı bilmeden 5 gündür emniyette duruyor. Avukatlara söylenmeyen, medyaya servis ediliyor. FETÖ\'nün kumpas döneminde bu böyleydi, aynısı sürdürülüyor\" dedi.

\"FETÖ ÜYELİĞİ SUÇLAMASI OLAYACAK ŞEY DEĞİLDİR\"

Avukat Çelik\'e yönelik suçlamaları iktidara yönelik medyadan öğrendikleri söyleyen Kazan, bu suçlamaların digitürk aboneliğini iptal ettirme, Bylock kullanıcısı Fatih Gürsul ile telefon irtibatı kurma ve maliyedeki FETÖ köstebeği olmakla suçlanan Hamza Kaçar ile görüşmeler olduğunu hatırlatıp, \"Celal Çelik\'e FETÖ üyeliği suçlaması olacak şey değildir. Asla kabul edilemez. Kendisi yargıçlık süresi boyuncu o günler kahraman muamelesi gören bu cemaate bağlı savcı ve yargıçları hep bir suç örgütü üyesi sayarak, onlarla mücadele etmiştir\"diye konuştu.

HSYK BAŞKAN VEKİLİ YILMAZ\'A ÇAĞRI

2010 referandumunun ardından Yargıtay\'ın FETÖ\'cülere teslim edildiğini söyleyen ve Celal Çelik\'in aynı dönemde Yargıtay\'dan istifa ettiğini hatırlatan Kazan, bunu en iyi bilen kişinin HSYK Başkan vekili Mehmet Yılmaz olduğunu söyledi. Kazan,\" Yılmaz bu gerçeği biliyor. Bu gerçeği kamuoyuna açıklamalıdır\" dedi.

12 MART, 12 EYLÜL VE FETÖ KUMPASLARINDAN DA KÖTÜ....

Çok somut ve apaçık bir terör eylemi suçlaması olmadıkça bir avukata yakalama çıkarıp, 7 gün gözaltı uygulamanın hukuku ayaklar altına almak olduğunu söyleyen Kazan, \" Tam bir korku imparatorluğu yaratılmaktadır. Bu uygulamayı, Zekeriya Öz başlatmıştı. Şimdi aynısı, üstelik çok daha ağırlaştırılarak ve yaygınlaştırılarak, sürdürülüyor.12 Mart 1971\'i, 12 Eylül 1980\'i ve FETÖ kumpaslarını yaşamış bir avukat olarak, mevcut uygulamanın çok daha kötü olduğunu belirtmeyi görev sayıyorum\" diye konuştu.

CUMHURBAŞKANINA ÇAĞRI

Kazan , \"Bu yanlışlardan dönülmesi için başta sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere, Başbakanı, Adalet Bakanını, HSYK\'yı, hukuk güvencesini sağlayacak gerekli bütün önlemleri almaya, bütün savcı ve yargıçları da temel insan hakları konusunda duyarlı davranmaya çağırıyorum\" ifadelerini kullandı.



\"GÖZALTI SİYASİDİR\"

Celal Çelik\'in gözaltına alınmasının siyasi olduğunu söyleyen CHP İstanbul Milletvekili İlhan Cihaner ise, \"Avukat Celal Çelik, ana muhalefet partisi genel başkanının avukatıdır. Partili bir kişinin evraklarına böyle pervasızca girilemez\" dedi. Bunun bir gözdağı olduğunu söyleyen Cihaner, \"Doğrudan doğruyya geleceğe yönelik siyasetin daha iddialı şeylerin alt yapısını sağlamak için bir taşla iki kuş vurmak için yapılmıştır\" diye konuştu.

\"TALİMATLA YAPILMIŞTIR\"

Çelik\'e yönelik gözaltının açık bir talimatla yapıldığını söyleyen Cihaner, \" Bu olay açık bir şekilde talimatla yapılmıştır. Bu soruşturmayı yapanlar, geçmişinde FETÖ\'cü yapıyla çok fazla bulaşığı olan birçok kişi bu soruşturmaların başında. Artık doğrudan talimat olmasalar bile iktidara yaranmak için belki de geçmişteki bu bulaşıklarını gizlemek için, ne kadar çok cevval davranırlarsa, o kadar çok terfi göreceklerini, o kadar çok alkışlanacaklarını düşünüyor. Artık kendilerini iktidarın yerine koyarak bu tarz eylemler yapıyor\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Kazan\'ın açıklamaları

- Cihaner\'in açıklamaları

- Detaylar

19.09.2017 - 12.51 Haber Kodu : 170919045_

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3- ZAMAN GAZETESİ ESKİ YAZARLARI VE YÖNETİCİLERİ HAKİM KARŞISINDA (1)

* Tutuklu Zaman Gazetesi eski yazarı Ahmet Turan Alkan,

\"Biz ekmek parası için yazı yazan yazarlarız. Zaman gazetesinin yöneticisi değilim, sadece yazarım. Bu örgütün önemli bir mensubu olsam kaçardım. Evimde oturdum, polisi bekledim\"

\"Ben terörist değilim, darbeci hiç değilim\"

\"Darbecilik alçaklıktır. Halkın silahını, halka doğrultmak namertliktir\"

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Kapatılan \"Zaman Gazetesi\"nin eski yazarları ve yöneticilerine yönelik açılan 22\'si tutuklu 31 sanık hakkında açılan davanın 2. duruşması başladı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampusü\'nün karşısında bulunan binada 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce görülen duruşmaya 22 tutuklu sanık ile 4 tutuksuz sanık hazır bulundu.

\"PARDON DENECEĞİNİ BEKLİYORUM\"

Tutuklu sanık Mehmet Özdemir, Zaman gazetesinde 9 ay sorumlu müdür olarak görev yaptığını belirterek, \"Yanlışlıkla burada olduğumu düşünüyorum, ne zaman \'pardon\' deneceğini bekliyorum. Zira iddianamede ismim sadece bir yerde geçiyor o da en son sayfada gazetede çalışanlarının sanık olarak anıldığı isim listesinde geçiyor\" ifadelerini kullandı.

\"ADİL BİR KARAR VERECEĞİNİZE İNANIYORUM\"

Hakkındaki suçlamaları reddeden tutuklu sanık Özdemir, \"Emniyete gidip kendim teslim oldum kaçacak halim yok, ikiz çocuklarım var. Onlar bu yıl okula başladı, onları okula götürmeyi hayal ediyordum olmadı, İddianame ve eklerinde somut, kuvvetli delil yoktur. Tutukluluğumun davamı hukuksuzluğun sürmesi anlamına gelir. Tutukluluğumla ilgili adil bir karar vereceğinize inanıyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum\" dedi.

KONFETİ BENZETMESİ

Tutuklu sanıklardan Ahmet Turan Alkan Zaman gazetesinin eski yazarlarından olduğunu ve 63 yaşında olduğunu, iddianamede 3 ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiğini kaydederek, \"Müebbetlerin konfetiler gibi etrafa saçıldığını ilk defa bu iddianamede gördüm\" diye konuştu.

\"BEN TERÖRİST DEĞİLİM, DARBECİ HİÇ DEĞİLİM\"

Hakkında gözaltı kararı verildikten sonra evinde oturup polisi beklediğini ve adalete güvendiğini söyleyen sanık Alkan, \"Biz ekmek parası için yazı yazan yazarlarız. Zaman gazetesinin yöneticisi değilim, sadece yazarım. Bu örgütün önemli bir mensubu olsam kaçardım. Evimde oturdum, polisi bekledim. Ben terörist değilim, darbeci hiç değilim\" dedi.

İDDİANAMEYİ ELEŞTİRDİ

\"Cezaevinde 10 ay ne ile suçlanacağız diye bekledim. 10 ay sonra dağ fare doğurdu\" diyerek iddianameyi eleştiren sanık Ahmet Turan Alkan, iddianamede suç delili olarak yazdığı yazıların gösterildiğini, hakkında tanık, itirafçı ya da bir raporun bulunmadığını savundu.

\"MEŞRU İKTİDARI SAVUNDUM\"

Seçilmiş meşru iktidarın meşruluğunu yazılarında savunduğunu ifade eden sanık Ahmet Turan Alkan, \"Darbeden sonra evim basıldı. Karış karış evim arandı, gözaltında bana kötü davranmadılar. Gözaltına alınacağımı biliyordum. Çünkü sosyal medya hesaplarında adlarımız çarşaf çarşaf yayınlandı. Kimlerin gözaltına alınacağını sosyal medyadan öğreniyorsunuz ama ne zaman serbest bırakılacağınızı ne yazık ki öğrenemiyorsunuz. Polis memur bana ne sorduysa açık yüreklilikle cevap verdim. Etkinlik pişmanlık yararlanmak ister misin? diye sordu. Bizi tutuklamaya kararlar bizi neyle suçlayacaklarını bilmiyorlar, o yüzden maçı oynayarak değil, laf kalabalığı ve tezahüratla maçı kazanmaya çalışıyorlardı. Bir şey bilsem itiraf ederim çekinmezdim, deli miyim ? 63 yaşındayım kimin ne sırrını saklayacağım. Neyin suç olup olmadığını biliyorum. Ben yazarım, geçimimi emekli olduktan sonra yazı yazarak sağladım. Birilerinin sırrını saklayarak büyük bir mevki gibi bir beklendim de yoktu. Şahit olduğum şeyler hep gazetecilikti\" ifadelerini kullandı.

\"CEMAAT MENSUBU DEĞİLİM, ASLA DA OLMADIM\"

\"Ülkücü bir gelenekten geliyorum\" diyen Alkan, \"Cemaatle aran nasıl diye sorabilirsiniz? Cemaat mensubu değilim asla da olmadım. Cemaate mensup olmak farklı bir şey. Dini bir toplum ya da tarikatın mensubu olmadım\" diye konuştu.

\"YAZILARIMIN BAŞLIKLARIYLA SUÇLANIYORUM\"

Alkan, \"Asla haberdar olmadığım darbecilere destek vermekle karşınızdayım. Yazı yazdığım için suçlanıyorum. Hatta sadece yazılarımın başlıklarıyla suçlanıyorum. Darbecilik alçaklıktır. Halkın silahını, halka doğrultmak namertliktir\" şeklinde konuştu. Alkan, \"Örgüt mensubu değilim, asla asla asla… \" diyerek tahliyesini ve beraatini istedi. Duruşmaya öğle arası verildi.



İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcısı İsmet Bozkurt tarafından hazırlanan 64 sayfalık iddianamede terör örgütü FETÖ yapılanmasının tarihsel gelişimi, amacı ve hedefleri anlatılıyor. Örgütün medyayı ne zaman ve ne şekilde kullandığına da ayrıntılı değinilen iddianamede, örgütün strateji gereği 2013 yılına kadar devlete ve hükümete karşı gizli ve derinden bir mücadele yürüttüğü, 2013 sonrasında ise açıktan saldırıya geçtiği iddia ediliyor. Örgütün, basın ve ifade özgürlüğü sınırlarını aşarak devlet sırlarını ifşa ettiği, algı oluşturarak meşru hükümetleri çalışamaz hale getirmeyi hedeflediği kaydedilen iddianamede, bunu yapması için de medya gücünü kullandığı, şüphelilerin de haber ve yazılarıyla bu durumu bilerek sürdürdüğü öne sürülüyor. 31 şüpheli hakkında \"Darbeye teşebbüs\" suçundan 3\'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve \"Silahı terör örgütüne üye olmak\" suçundan da 15\'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.



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4- İREM DERİCİ YOĞUN BAKIMDA

Haber: Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA)

Sağlık problemleri nedeniyle hastaneye kaldırılan şarkıcı İrem Derici\'nin yoğun bakıma alındığı açıklandı.

Halsizlik, yorgunluk ve karın ağrısı şikayetiyle geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan ve konserlerini iptal ettiğini duyuran İrem Derici, dün yoğun bakıma alındı. Acıbadem Fulya Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Reha Baran, Derici\'nin sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

\"Hastamız İrem Derici gastroenterit ve idrar yolu enfeksiyonu tanıları ile takip edilirken gelişen elektrolit dengesizlikleri, vücut toplam su dengesi bozuklukları ve solunum zorluğu nedeniyle yoğun bakım ünitesinde izlem ve tedaviye alınmıştır. Hastamızın tedavisi sürmektedir\"

Görüntü Dökümü:

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-İrem Derici\'nin arşiv görüntüleri

19.09.2017 - 11.09 Haber Kodu : 170919017

